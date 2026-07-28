9 astuces d’experts pour rafraîchir toute la maison sans faire exploser la facture d’électricité

Tirez-vous pleinement parti de votre système de climatisation ?

Les ventilateurs et les climatiseurs mobiles s’arrachent cet été. Mais les utilisez-vous vraiment de manière optimale ? Trois figures majeures du secteur des technologies de refroidissement livrent leurs conseils. Chris Michael est expert du traitement de l’air et cofondateur de Meaco. Ciaran Murphy dirige Dimplex, tandis que Norlan Cai occupe le poste de directeur marketing chez DREO.

Ils expliquent ici comment obtenir les meilleures performances d’un ventilateur et d’un climatiseur mobile. Tous s’accordent sur un point. Utiliser les deux appareils ensemble offre les meilleurs résultats.

« Les ventilateurs ne font pas baisser la température d’une pièce, mais ils donnent une sensation de fraîcheur en faisant circuler l’air », explique Ciaran Murphy. « Associer un ventilateur à un climatiseur mobile permet de mieux répartir l’air frais dans toute la pièce. »

« Pour rafraîchir une grande pièce ou faire circuler l’air climatisé entre deux pièces communicantes, un ventilateur accélère le flux d’air et diffuse rapidement la fraîcheur », ajoute Norlan Cai. Selon lui, cette association fonctionne particulièrement bien dans les logements mal isolés.

« Dans les pièces très exposées au soleil, comme les vérandas, associer un ventilateur au climatiseur crée immédiatement un effet de refroidissement lié au courant d’air », précise-t-il. « Lorsqu’un climatiseur utilisé seul donne une impression de froid tout en laissant l’air étouffant, le ventilateur ajoute une brise dynamique, plus fraîche et plus naturelle. »

Pas d’inquiétude en l’absence de climatiseur mobile. Un ventilateur peut rester efficace à condition de bien l’utiliser.

Optimisez votre ventilateur

1. Choisissez le bon modèle

Avant toute chose, il faut choisir le ventilateur le mieux adapté à la pièce. Un petit ventilateur de table abordable peut sembler suffisant. Cai conseille pourtant de voir plus grand et de choisir plutôt un ventilateur colonne polyvalent.

« Les ventilateurs colonnes produisent généralement un souffle plus doux, plus large et plus agréable que les ventilateurs sur pied traditionnels ou les brasseurs d’air à grande vitesse », explique-t-il. « Ils conviennent donc parfaitement à un rafraîchissement direct et confortable, notamment pendant le sommeil ou le travail. »

Le choix reste difficile ? Notre guide complet des meilleurs ventilateurs rassemble les modèles testés et approuvés par notre équipe d’experts.

Un ventilateur colonne comme le Dreo Smart Tower Fan 519S produira une brise douce et légère — et s'il oscille, c'est encore mieux (Image credit: Future)

2. Créer un courant d’air

Le soir, un ventilateur peut rapidement faire baisser la température intérieure en faisant entrer l’air plus frais de l’extérieur.

« Lorsque la température extérieure devient inférieure à celle de l’intérieur, ouvrez des fenêtres situées de part et d’autre de la pièce ou du logement », conseille Chris Michael. « Placez le ventilateur près de l’une des fenêtres afin d’attirer l’air frais et d’évacuer l’air chaud et vicié par l’autre ouverture. »

Le MeacoFan Sefte 8in dispose d'un mode nuit dédié qui désactive ses voyants lumineux et ses signaux sonores, et réduit progressivement sa vitesse pour vous aider à vous endormir. (Image credit: Future)

3. Régler l'angle

L’orientation du ventilateur influence également fortement son efficacité. Pour profiter d’un rafraîchissement maximal, il vaut mieux diriger le souffle vers les zones où se trouvent les occupants.

« Un ventilateur rafraîchit les personnes en faisant circuler l’air sur leur peau. Il faut donc orienter le souffle vers la partie occupée de la pièce », explique Michael. « Lorsque plusieurs personnes souhaitent en profiter, activez l’oscillation latérale. L’association des oscillations horizontale et verticale permet de répartir le flux d’air sur une zone plus large. »

Les ventilateurs comme le Dimplex FlexBlade disposent de modes nuit dédiés qui réduisent la puissance, éteignent les voyants lumineux et désactivent les bips sonores. (Image credit: Dimplex, edited by Adobe Firefly)

4. Régler la minuterie de mise en veille

Pendant une vague de chaleur, un ventilateur de qualité peut faire toute la différence entre une nuit moite et sans sommeil et un repos véritablement réparateur. Il n’est toutefois pas nécessaire de simplement l’allumer et de le laisser fonctionner toute la nuit.

« Utilisez une minuterie afin que le ventilateur fonctionne pendant l’endormissement, sans rester inutilement allumé jusqu’au matin », conseille Chris Michael. « Lorsqu’un souffle direct paraît désagréable, orientez le ventilateur vers un mur ou le plafond afin de faire circuler l’air plus doucement dans la chambre. »

Optimisez votre climatiseur portable

1. Optez pour des flexibles doubles (ou un adaptateur)

Lors de l’achat d’un climatiseur mobile, deux types d’appareils sont proposés. Les modèles à simple gaine et ceux à double gaine. Les appareils à double gaine utilisent un conduit pour aspirer l’air extérieur et refroidir le système, puis un second pour évacuer l’air chaud. Les modèles à simple gaine possèdent uniquement un conduit d’évacuation. Ils créent ainsi une dépression dans la pièce, susceptible d’attirer l’air chaud provenant du reste du logement.

« Les systèmes à double gaine offrent un meilleur refroidissement et une efficacité énergétique supérieure aux appareils classiques à simple gaine, car ils évitent de faire revenir de l’air chaud dans la pièce », explique Cai. « Un appareil à simple gaine peut être transformé en système à double gaine grâce à une solution maison ou à l’aide de notre kit officiel Dreo à double gaine. »

Fermer les stores pendant la journée permettra de garder les pièces plus fraîches, ce qui évitera à votre climatiseur portable de fonctionner à plein régime. (Image credit: Getty Images / aquaArts Studio)

2. Maintenir une température stable

Un climatiseur mobile reste plus efficace lorsque la pièce n’a pas eu le temps de trop chauffer. Il vaut donc mieux l’utiliser de manière préventive afin de maintenir une température agréable pendant la journée.

« Fermer les stores, les rideaux ou les volets pendant les heures les plus chaudes permet de limiter la hausse de la température intérieure », conseille Murphy. « Moins la chaleur pénètre dans le logement, moins les appareils de refroidissement doivent fournir d’efforts. »

Michael confirme l’importance de couvrir les fenêtres et recommande de démarrer la climatisation suffisamment tôt pour éviter de la faire fonctionner à pleine puissance. « Commencez à rafraîchir la pièce avant que la chaleur ne devienne inconfortable, plutôt que d’attendre l’heure du coucher », explique-t-il. « Gardez les fenêtres et les portes fermées pendant le fonctionnement du climatiseur, puis éteignez les appareils électriques qui produisent inutilement de la chaleur. »

Tous les experts recommandent de conserver une température stable dans la pièce. Il vaut mieux éviter de la laisser chauffer avant d’essayer de la refroidir rapidement en réglant le climatiseur au minimum.

« Beaucoup pensent que régler le climatiseur sur la température la plus basse permet de rafraîchir une pièce plus rapidement, mais c’est rarement le cas », explique Murphy. Au lieu de laisser la température augmenter avant de tenter de la faire redescendre, mieux vaut viser une température constante et confortable.

« Le maintien d’un réglage stable se révèle souvent plus efficace, aussi bien pour le confort que pour la consommation d’énergie. Cette méthode permet de rester au frais tout en maîtrisant la consommation électrique. »

Même les meilleurs climatiseurs, comme ceux de la gamme Cirro de Meaco, gagneront à être correctement ventilés (Image credit: Meaco)

3. Évacuer correctement l'air chaud

Les climatiseurs mobiles évacuent la chaleur par leur gaine. Il faut donc vérifier que celle-ci est correctement installée et qu’elle ne laisse pas l’air chaud revenir dans la pièce.

« Gardez la gaine aussi courte et droite que possible, sans courbure trop prononcée ni pli, puis utilisez un kit de fenêtre pour boucher les espaces autour de l’ouverture », conseille Michael. « Une gaine mal installée laisse rentrer l’air chaud dans la pièce et réduit les performances de refroidissement. »

Cai partage cet avis et propose plusieurs solutions pratiques pour garantir une bonne évacuation de l’air chaud. Elles s’appliquent aussi bien à court terme que dans le cadre d’un futur déménagement vers un logement plus économe en énergie.

« Même le meilleur climatiseur mobile aura du mal à fonctionner si l’air frais s’échappe », explique-t-il. « Gardez les portes et les fenêtres parfaitement fermées pendant son utilisation afin de conserver la fraîcheur. L’isolation thermique joue également un rôle important. Des murs plus épais et des vitrages performants limitent fortement les transferts de chaleur depuis l’extérieur. La pièce refroidit ainsi plus rapidement et reste fraîche plus longtemps. »

4. Gardez votre espace bien rangé

La poussière et les objets encombrants peuvent gêner la circulation de l’air autour d’un climatiseur mobile. L’appareil doit alors travailler davantage, tandis que ses performances diminuent. Un peu de rangement et d’entretien suffit souvent à rendre le logement plus agréable pendant l’été.

« Une bonne circulation de l’air reste indispensable pour obtenir un refroidissement efficace », explique Ciaran Murphy. « Vérifiez que les ventilateurs, les climatiseurs mobiles et les ouvertures d’aération ne sont pas bloqués par des meubles, des rideaux ou d’autres objets. Une circulation d’air réduite peut sérieusement nuire aux performances. »

Murphy recommande également de nettoyer ou de remplacer régulièrement les filtres du climatiseur. Cet entretien permet de préserver un débit d’air puissant, d’améliorer l’efficacité de l’appareil et d’en tirer les meilleures performances. Chris Michael partage cette recommandation.

« Passez l’aspirateur sur les filtres environ toutes les deux semaines lors d’une utilisation estivale régulière. Vérifiez également que les meubles, les rideaux et les autres objets ne bloquent ni l’entrée d’air ni la sortie d’air frais », conseille-t-il.

5. Choisissez le bon angle

Enfin, comme pour un ventilateur, l’orientation de la sortie d’air du climatiseur influence fortement son efficacité.

« L’air froid descend naturellement, tandis que l’air chaud monte », explique Norlan Cai. « Orienter la sortie d’air du climatiseur vers le haut permet à l’air froid de redescendre progressivement. La pièce profite ainsi d’un refroidissement homogène, du plafond jusqu’au sol. »