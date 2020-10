Les meilleures imprimantes multifonctions pour la maison

Vous pensez vous contenter d’une imprimante discount et sans marque pour garder une trace de vos documents administratifs sur papier ou pour proposer des coloriages à vos enfants ? Détrompez-vous ! Tout comme au bureau, le choix d’une imprimante doit prendre en compte plusieurs paramètres.

Les meilleures imprimantes domestiques doivent même être plus polyvalentes que les imprimantes professionnelles, car elles prennent en charge un large éventail de documents. Vous devez imprimer fréquemment des formulaires, des tableaux budgétaires Excel, les devoirs ou les dessins des enfants, des photos de vacances… dans votre vie de tous les jours. Opter pour un modèle polyvalent dès le départ vous évitera de dépenser des frais en maintenance ou en cartouches d’encre plus élevés par la suite. Et, contrairement aux grandes et encombrantes imprimantes professionnelles, ce sont des imprimantes tout-en-un qui occupent peu de place.

Quelle que soit la taille de votre foyer, vous trouverez dans la liste ci-dessous la meilleure imprimante familiale faite pour vous. Notre outil de comparaison des prix vous permet également de profiter des meilleures offres pour l'imprimante que vous aurez choisie.

Les meilleures imprimantes multifonctions en un clin d’œil :

Canon Pixma TS9120 HP LaserJet Pro M15w HP Envy 5055 Epson WorkForce WF-7210DTW Kyocera Ecosys P5026 Brother MFC-J5945DW Samsung Xpress C1810W Brother HLL2395DW Brother INKvestment MFC-J995DW Epson EcoTank ET-3760

1. Canon Pixma TS9120 Imprimez de n'importe où et à plusieurs. Catégorie : Imprimante à jet d'encre tout-en-un | Vitesse d'impression : 15 ppm (noir), 10 ppm (couleurs) | Capacité de stockage papier : 100 feuilles | Format papier : jusqu'à A4 | Poids : 6,6 kg 299,90 € Voir à Amazon 1 avis de client Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Système d’impression à 6 couleurs Connectivité Bluetooth, Cloud et réseaux sociaux Cartouches d'encre de petite taille

Grâce à son système d'impression à 6 couleurs, la Canon Pixma TS9120 offre des résultats de qualité photo exceptionnelle. Également très flexible grâce à une connectivité polyvalente, elle permet d'imprimer vos documents aussi bien via le bluetooth que sous connexion wi-fi. Sans vous limiter à un seul appareil. Si vous souhaitez imprimer à partir d'une tablette ou d'un smartphone, ou même depuis le cloud, cette imprimante peut s'en charger. Elle est de même dotée de certaines fonctionnalités dédiées à l’impression photo, comme Photo Blue et ses filtres créatifs intégrés. Enfin, ce modèle est disponible en trois versions bicolores différentes, ce qui vous donne un choix esthétique varié dont vous ne profitez pas avec les imprimantes standards.

2. HP LaserJet Pro M15w La plus petite imprimante laser du monde est aussi l'une des moins chères. Catégorie : Imprimante laser couleur | Vitesse d'impression : 19 ppm | Capacité de stockage papier : 100 feuilles | Format papier : jusqu'à A4 | Poids : 3,8 kg 115,57 € Voir à Cdiscount FR Très petite ! Prix alléchant Pas d'impression recto-verso Pas d'affichage

Lorsque nous l'avons testée, c'était la plus petite imprimante laser du monde et elle le restera probablement. Son prix correspond à celui d’une imprimante à jet d'encre, bien qu’elle offre la vitesse, le mode éco et la constance d'une imprimante laser. La LaserJet Pro M15w est donc, à bien des égards, l'imprimante domestique idéale. Elle parvient à contenir une centaine de feuilles de papier et à imprimer sur celles-ci à la vitesse respectable de 19 ppm. Il n'y a malheureusement pas de mode recto-verso ni d'affichage, mais à ce coût-là, il est difficile de faire la fine bouche.

3. HP Envy 5055 Imprimez vos photos à moindre coût. Catégorie : Imprimante à jet d'encre couleur 3 en 1 | Vitesse d'impression : 10 ppm | Capacité de stockage papier : 100 feuilles | Format papier : jusqu'à A4 | Poids : 5,4 kg Check Amazon 30 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Faible coût Facile à utiliser Forte consommation d'encre Mauvaise connectivité

Cet humble tout-en-un peut scanner et copier. Mais sa véritable force réside dans l'impression de photos. Malheureusement, il n'y a pas de port Ethernet ni de port USB pour tirer vos documents à partir d'une clé USB. De plus, la HP Envy 5055 tourne très lentement, ce qui est compensé par sa qualité d’impression étonnamment bonne pour un jet d'encre et son prix compétitif. Les cartouches de démarrage fournies sont plutôt pauvres en encre, mais si vous les remplacez par des chariots de grande capacité, le coût de fonctionnement restera abordable.

4. Epson WorkForce WF-7210DTW Une imprimante unique et performante. Catégorie : Imprimante à jet d'encre couleur | Vitesse d'impression : 18 ppm | Capacité de stockage papier : 500 feuilles | Format papier : jusqu'à A3 | Poids : 15,5 kg 224,95 € Voir à EBAY-FR Impression recto-verso A3 Réserve volumineuse de papiers Cartouches d’encre coûteuses Pas de port USB frontal

Les imprimantes destinées aussi bien à l’entreprise qu’à l’usage domestique, prenant en charge le format A3, sont loin d’être courantes sur le marché. Mais celles qui peuvent imprimer automatiquement les deux côtés d'une même page A3 s’avèrent carrément rares. La WorkForce WF-7210DTW est l'un de ces modèles précieux, et elle connait de ce fait un succès commercial considérable. La qualité d'impression est sensationnelle, qu'il s'agisse de reproduire un texte monochrome ou une photo sur papier glacé. Sa longue liste de caractéristiques avantageuses comprend la double connectivité Wi-Fi et NFC et deux bacs à papier qui peuvent contenir 500 feuilles au total.

5. Kyocera Ecosys P5026cdw Economique sur le long terme (malgré son prix). Catégorie : Imprimante laser couleur | Vitesse d'impression : 26 ppm | Capacité de stockage papier : 250 feuilles | Format papier : jusqu'à A4 | Poids : 21 kg 244 € Voir à Amazon 32 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Impression recto-verso rapide Silencieuse Onéreuse

Cette imprimante laser robuste prend relativement peu de place et propose une grande capacité de stockage papier. Elle vous permet d'imprimer rapidement et efficacement, avec des coûts de fonctionnement inférieurs à ceux d'une imprimante à jet d'encre équivalente. L'affichage est plutôt soigné. En outre, quel que soit le type de documents à imprimer, ce modèle couleur est extrêmement facile à prendre en main. On peut compter sur lui pour tirer des documents monochromes comme colorisés à tout moment.

6. Brother MFC-J5945DW L’imprimante qui vous rappelle le bureau. Catégorie : Multicopieur laser couleur 4 en 1 | Vitesse d'impression : 22 ppm | Capacité de stockage papier : 500 feuilles | Format papier : jusqu'à A3 | Poids : 21 kg 566,99 € Voir à Cdiscount FR 5 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Impressions A3 Stockage papier impressionnant Qualité d’impression irrégulière Moins économique que le laser

Ce modèle Brother brouille les frontières entre imprimante domestique et imprimante pro, en combinant la vitesse d'impression rapide et la grande capacité d'une machine laser avec la finition photo supérieure d'une version jet d'encre. Nous la recommandons pour ces deux usages car, bien qu'elle soit plus petite que son équivalent laser, la MFC-L8690CDW, elle peut tirer sur du papier A3. Il n'y a vraiment rien que ce 4-en-1 complet ne puisse exécuter de manière satisfaisante.

7. Samsung Xpress C1810W Vous ne serez jamais plus à court de papier. Catégorie : Imprimante laser couleur | Vitesse d'impression : 18 ppm | Capacité de stockage papier : 250 feuilles | Format papier : jusqu'à A4 | Poids : 16,6kg 1 420 € Voir à Amazon Connectivité Wi-Fi et NFC Vitesse d'impression rapide Pas d’impression recto-verso automatique

L'imprimante laser intelligente de Samsung est équipée de la technologie Wi-Fi et NFC pour une impression mobile facile. Elle profite aussi d’une application compagnon des plus sophistiquées pour imprimer vos documents depuis votre smartphone ou votre tablette. Elle est facile à installer chez vous, avec la possibilité de placer une quantité conséquente de papier. Ce qui permet de traiter un cycle mensuel de 40 000 pages. Elle n'imprime pas automatiquement les deux côtés de la page, le mode recto-verso est néanmoins configurable manuellement.

8. Brother Compact Monochrome Laser HLL2395DW Des impressions rapides et sans tracas. Catégorie : Imprimante laser tout-en-un | Vitesse d'impression : 36 ppm (noir) | Capacité de stockage papier : 250 feuilles | Format papier : jusqu'à A4 | Poids : 10,3 kg Super rapide Affichage intuitif Monochrome uniquement

La Brother HLL2395DW est l'imprimante idéale si vous avez besoin de faire énormément d'impressions et de le faire rapidement. Ainsi, même si vous êtes limité au noir et blanc avec ce modèle, vous pourrez imprimer jusqu'à 36 pages en une minute et relier probablement la capacité d’un livre entier avant de devoir recharger votre cartouche d’encre. Comme d'autres imprimantes Brother récentes, elle dispose d'un affichage intuitif qui vous permet d'imprimer et de numériser vers des services cloud comme Dropbox et Google Drive. Ainsi que de l’impression NFC « Touch to connect » qui vous permet de déclencher un tirage depuis un appareil mobile, sans même avoir besoin d'une connexion réseau. L’une des imprimantes les plus pratiques de cette sélection.

9. Brother INKvestment MFC-J995DW Imprimez à partir de n’importe quel appareil. Catégorie : Imprimante à jet d'encre tout-en-un | Vitesse d'impression : 12 ppm (noir), 10 ppm (couleurs) | Capacité de stockage papier : 150 feuilles | Format papier : jusqu'à A4 | Poids : 8,7 kg Check Amazon Design compact Fiable pour les petites entreprises comme pour les grandes familles Impression plutôt lente

Malgré sa taille compacte, la Brother INKvestment MFC-J995DW est une imprimante monstrueuse. Elle est incroyablement efficace, vous garantissant un an d’impression sans recharge d’encre. C'est aussi une machine riche en fonctionnalités et intuitive, parfaite pour la maison ou l’administration d'une petite entreprise. Vous pouvez imprimer vos documents à partir de n'importe quel appareil sans fil ou mobile. Vous n'avez même pas besoin d'un réseau domestique pour le faire, puisque grâce à sa technologie NFC, tous les smartphones ou tablettes compatibles se connectent directement à l'imprimante. Grâce à son écran couleur de 2,7 pouces, vous pouvez même numériser vos documents et les sauvegarder dans le cloud.

10. Epson EcoTank ET-3760 Pour les familles soucieuses de l'environnement. Catégorie : Imprimante tout-en-un sans cartouche | Vitesse d'impression : 15 ppm (noir), 8 ppm (couleurs) | Capacité de stockage papier : 150 feuilles | Format papier : jusqu'à A6 | Poids : 7,3 kg Check Amazon Impression sans cartouche 2 ans d’encre sans recharge Pas vraiment bon marché

Manquer d’encre en permanence vous agace ? Vous gérez une famille nombreuse et donc de multiples impressions papier ? Vous ne pouvez vous habituer à changer de cartouche au beau milieu d’un tirage urgent ? Vous allez adorer l'Epson EcoTank ET-3760. Cette imprimante tout-en-un se dispense totalement de cartouche et vous est livrée avec des bouteilles rechargeables qui contiennent jusqu'à deux ans d'encre. Elle ne dispose pas d’une grande capacité de stockage papier, seulement 150 feuilles à la fois. Ce qui ne s’avère pas un problème, surtout si vous l'utilisez uniquement pour gérer des documents personnels. Le modèle est un peu cher, mais pensez à tout l'argent que vous économiserez en ne courant plus en magasin pour acheter par dizaines des cartouches de rechange.