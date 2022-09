Les meilleures imprimantes sans fil de 2022

Included in this guide:

Les imprimantes sans fil vous permettent d'imprimer à partir de n'importe quel périphérique sans avoir à vous connecter directement via USB ou Ethernet, ce qui facilite l'impression à partir de votre PC, de votre ordinateur portable ou de votre smartphone.

Comme nous sommes nombreux à adopter le travail hybride, la connectivité sans fil d'une imprimante est aujourd'hui une fonction indispensable pour permettre à plus d'un ordinateur de se connecter et d'imprimer à partir d'un périphérique.

Toutes les imprimantes sans fil présentées dans ce guide sont dotées d'une connectivité Wi-Fi ou Bluetooth (et souvent des deux), ce qui en fait des appareils incroyablement flexibles et faciles à installer dans n'importe quelle maison ou bureau.

Certaines d'entre elles sont même dotées d'une connectivité NFC (communication en champ proche) pour une connexion facile avec les clients mobiles compatibles.

Comme elles n'ont pas besoin d'être reliés à un PC ou à un routeur par des fils, vous pouvez les placer à peu près n'importe où, à condition qu'il y ait une prise de courant et une connexion Wi-Fi décente. Cela signifie également que vous pouvez imprimer depuis n'importe quel appareil et de n'importe quel endroit.

En étant connectées à votre réseau domestique - bien que sans fil - ces imprimantes bénéficient également de fonctions réseau avancées. Si vous disposez d'un petit réseau, par exemple, chaque PC connecté à votre réseau peut imprimer sur ces imprimantes, ce qui les rend idéales pour les entreprises. Beaucoup d'entre elles vous permettent même de numériser et d'envoyer des documents par e-mail directement à partir de l'imprimante elle-même.

Nous avons donc établi une liste des meilleures imprimantes sans fil actuellement disponibles, ainsi que notre propre outil de comparaison des prix afin que vous puissiez bénéficier de la meilleure offre possible.

Et si vous recherchez quelque chose de plus, consultez notre sélection des meilleures imprimantes multifonctions pour la maison.

Chaque imprimante sans fil que nous sélectionnons pour les tester est mesurée sur notre banc d'essai et les résultats sont comparés de manière critique à tous les autres modèles que nous avons examinés. Plutôt que de nous fier aux chiffres indiqués par le fabricant, nous chronométrons la sortie de la première page et les vitesses d'impression en mode feuille unique et recto verso à l'aide d'un document standard de dix pages et d'une application chronomètre.

Pour comparer la qualité d'impression, nous imprimons le même ensemble de documents de test sur chaque machine. Ces douze pages de test comprennent du texte de différentes tailles et couleurs de police, des pages mixtes d'images et de texte, un ensemble de photos et une série de motifs de test conçus pour évaluer la netteté, la fidélité des couleurs, le contraste et l'échelle des gris.

Nous calculons également les coûts de fonctionnement, comparons les fonctionnalités et examinons la polyvalence, la conception et la qualité de fabrication de chaque produit. La note globale reflète l'ensemble de ces paramètres et le rapport qualité-prix global.

Quelle imprimantes sans fil acheter en 2022 ?

(Image credit: HP)

1. HP OfficeJet Pro 8035 Une imprimante sans fil performante qui fonctionne avec Alexa Caractéristiques techniques Catégorie: Imprimante couleur tout-en-un à jet d'encre Vitesse d'impression : 29 ppm (mono) Format d'impression: jusqu'à A4 Capacité de stockage papier: 225 feuilles Poids: 8,2 kg Pourquoi l’acheter + Fonctionne avec Alexa + Connectivité sans fil solide Pourquoi attendre - Cartouches d‘encres coûteuses

L'imprimante HP OfficeJet Pro 8035 est élégante avec ses détails bleus et suffisamment petite pour être posée sur un bureau à domicile. Elle dispose également d'une excellente connectivité sans fil (Wi-Fi Direct ou Bluetooth).

Il est ainsi particulièrement facile de connecter un appareil mobile pour l'impression à partir du cloud à l'aide d'AirPrint, ou de Google Cloud Print. Vous pouvez même parler à votre imprimante pour la faire fonctionner grâce à sa compatibilité avec les commandes vocales Alexa. Avec une vitesse d'impression assez rapide, un grand bac à papier et des commandes intuitive sur l'écran tactile, cette imprimante tout-en-un a beaucoup à vous offrir.

(Image credit: Brother)

2. Brother MFC-J5330DW La meilleure imprimante sans fil A3 Caractéristiques techniques Catégorie : Imprimante jet d'encre couleur 4-en-1 Vitesse d'impression : 22 ppm Format d'impression: jusqu'à A3 Capacité de stockage papier: 300 feuilles Poids: 16,9 kg specifications Condition Neuf Les meilleures offres du jour Voir à Cdiscount FR (s'ouvre dans un nouvel onglet) Voir à Darty FR (s'ouvre dans un nouvel onglet) Voir à Amazon (s'ouvre dans un nouvel onglet) Pourquoi l’acheter + Peut imprimer jusqu'au format A3 + Grande capacité papier Pourquoi attendre - Scanner de taille A4 - Plus lente qu'une imprimante laser

Doté de toutes les fonctionnalités dont une petite entreprise peut avoir besoin, cette imprimante jet d'encre peut tout faire, de l'envoi d'un fax à l'enregistrement d'un scan sur le cloud. Le plus surprenant, compte tenu de son format A4, est sa capacité à imprimer sur du papier A3. Le Wi-Fi est intégré et l'application iOS/Android de Brother facilite l'impression sans fil. L'impression est claire en monochrome, tandis que les photos en couleur sont très éclatantes sur du papier photo. L'écran tactile est plutôt petit et elle n'est pas aussi rapide qu'une imprimante laser, mais elle offre un bon équilibre entre performances et fonctionnalités.

(Image credit: Future)

3. Fujifilm Instax Link Wide Une imprimante instantanée pour vos photos de smartphone. Caractéristiques techniques Catégorie : Imprimante Instax Vitesse d'impression : 12 secondes Format d'impression: 12 x 8 cm Capacité de stockage papier: 10 feuilles Poids: 340 g Les meilleures offres du jour Voir à Amazon (s'ouvre dans un nouvel onglet) Voir à Adorama WW (s'ouvre dans un nouvel onglet) Voir à Amazon (s'ouvre dans un nouvel onglet) Pourquoi l’acheter + Les impressions sont rapides et les photos éclatantes et colorées + L'application donne plus de contrôle qu'un appareil photo instantané + Le grand format de film a un impact réel Pourquoi attendre - Le chargement est lent et repose sur un Micro USB obsolète. - Le film Instax Wide devient rapidement cher - Stock de film plus limité que les formats plus petits

Fujifilm propose une imprimante photo au format Wide très convaincante. L'Instax Link Wide est une alternative amusante à un appareil photo instantané dédié, car elle est beaucoup plus portable et personnalisable, notamment grâce à son application dédiée.

Son design est haut de gamme et le boîtier est compact, vous pourrez donc emmener votre imprimante Fujifilm Instax Link Wide partout avec vous, même pendant vos voyages.

Si le coût par photo est assez élevé, il reste difficile de trouver de réel inconvénient à cette imprimante Fujifilm. Elle est en effet très facile à utiliser, avec son bouton unique, et elle est dotée de nombreuses options créatives, ce qui vous permet de personnaliser vos photos avant impression.

L'Instax Link Wide produit des images riches et détaillées en un temps record, avec un rendu fidèle à la photo d'origine. C'est l'outil à avoir pour matérialiser vos souvenirs, où que vous soyez.

Lire notre test complet (en anglais) : Fujifilm Instax Link Wide

(Image credit: Epson)

4. Epson EcoTank ET-2856 L'EcoTank d'entrée de gamme devient entièrement sans fil Caractéristiques techniques Catégorie : Jet d'encre couleur tout-en-un Vitesse d'impression : 10 ppm (mono) Format d'impression: jusqu'à A4 Capacité de stockage papier: 100 feuilles Poids: 5,4 kg Les meilleures offres du jour VIEW AT AMAZON (s'ouvre dans un nouvel onglet) Pourquoi l’acheter + Faible coût d'utilisation + Beaucoup d'encre garantie Pourquoi attendre - Pas de port Ethernet - Pas de port USB Host

C'est l'un des modèles EcoTank les plus abordables d'Epson et pourtant il ne manque pas de fonctionnalités. Cette imprimante peut numériser, copier et imprimer automatiquement sur les deux faces de la page (recto-verso automatique). Vous pouvez charger dans le bac principal jusqu'à 100 feuilles de papier A4, ou toute autre enveloppe, carte ou papier photo que vous souhaitez imprimer. Vous pouvez également remplir les quatre réservoirs d'encre de 70 ml à l'aide des bouteilles d'encre fournies et imprimer jusqu'à 14 000 pages en mono et 5 200 pages en couleur. Ce modèle ne comporte pas de port Ethernet, mais ce n'est pas un problème lorsque vous disposez du Wi-Fi avec Wi-Fi Direct et AirPrint pour établir une connexion entièrement sans fil avec votre Mac, PC ou périphérique mobile.

(Image credit: Future)

5. HP Envy Pro 6420 La meilleure imprimante sans fil pour les petites entreprises Caractéristiques techniques Catégorie: Imprimante couleur tout-en-un à jet d'encre Vitesse d'impression : 10 ppm (mono) Format d'impression : jusqu'à A4 Capacité de stockage papier: 100 feuilles Poids: 6,16 kg specifications Colour Blanc Condition Neuf Les meilleures offres du jour Voir à Amazon (s'ouvre dans un nouvel onglet) Pourquoi l’acheter + Design peu encombrant + Connectivité sans fil puissante Pourquoi attendre - Vitesse d'impression lente - Cartouche tricolore inutile

La HP Envy Pro 6420 est une imprimante à jet d'encre compacte et bon marché, dotée de toutes les fonctionnalités que vous pouvez souhaiter d’une imprimante de bureau à domicile. Elle peut imprimer, numériser, copier et même faxer, tout ça via votre smartphone. La vitesse d'impression est lente, mais elle peut imprimer en recto-verso ou photocopier une pile de 35 pages grâce à son ADF (scanner automatique de documents) intégré. Au lieu d'un port Ethernet, vous disposez du Bluetooth et d'un Wi-Fi auto-réparateur intégrés, ce qui rend l'impression mobile via l'application iOS/Android de HP particulièrement facile.

(Image credit: Canon)

6. Canon PIXMA TS6220 La meilleure imprimante Bluetooth polyvalente pour la maison Caractéristiques techniques Catégorie : Imprimante 3-en-1 à jet d'encre couleur Vitesse d'impression : 36 ppm Format d'impression : A3 Capacité de stockage papier: 300 feuilles Poids: 40 kg Les meilleures offres du jour Vérifier Amazon (s'ouvre dans un nouvel onglet) Pourquoi l’acheter + Impression A3 très pratique + Nombreuses fonctionnalités + Interface sans fil facile à utiliser Pourquoi attendre - Chère

Cette imprimante jet d'encre tout-en-un, d'une taille et d'un design attrayants, offre tout ce dont vous êtes susceptible d'avoir besoin pour votre bureau à domicile. Elle peut imprimer et numériser à une résolution suffisamment élevée pour produire des photocopies couleur nettes et précises en utilisant cinq cartouches d'encre au lieu des quatre habituelles. La cartouche supplémentaire est une cartouche noire pigmentée, pour des impressions mono plus durables. Elle est également dotée d'une interface tactile et d'une connectivité Wi-Fi et Wi-Fi Direct, mais aussi Bluetooth.

(Image credit: Epson)

(s'ouvre dans un nouvel onglet)

7. Epson WorkForce WF-7210DTW Une imprimante A3 abordable avec Wi-Fi et NFC Caractéristiques techniques Catégorie: Imprimante jet d'encre couleur Vitesse d'impression : 18 ppm (mono) Format d'impression: A3 Capacité de stockage papier : 500 feuilles Poids: 15,5 kg specifications Condition Neuf Les meilleures offres du jour Voir à EBAY_FR (s'ouvre dans un nouvel onglet) Vérifier Amazon (s'ouvre dans un nouvel onglet) Pourquoi l’acheter + Impression A3 recto-verso + Grande capacité papier Pourquoi attendre - Capacité d'encre limitée - Pas de port USB sur le devant

L'impression A3 recto verso n'est pas quelque chose que beaucoup d'imprimantes jet d'encre abordables peuvent gérer, mais cet appareil le fait bien et il peut contenir une rame entière de papier dans ses deux bacs à papier. Elle dispose également de la connectivité Wi-Fi Direct et NFC pour établir une connexion sans fil rapide et imprimer via votre smartphone. Il est dommage que les cartouches d'encre de démarrage Epson Durabright fournies soient plutôt limitées, mais lorsque vous passez aux remplacements de capacité XL, elle devient plus économique à utiliser.

(Image credit: Jim Hill)

8. Brother MFC-L8690CDW L'imprimante sans fil la plus rapide Caractéristiques techniques Catégorie : MF laser couleur 4-en-1 Vitesse d'impression : 31 ppm Formats d'impression : jusqu'à A4 Capacité de stockage papier: 300 feuilles Poids: 27,9 kg specifications Colour Noir, Rouge Condition Neuf, Reconditionné Les meilleures offres du jour Voir à Amazon (s'ouvre dans un nouvel onglet) Voir à Darty FR (s'ouvre dans un nouvel onglet) Voir à Cdiscount FR (s'ouvre dans un nouvel onglet) Pourquoi l’acheter + Vitesse d'impression rapide + Impression en ligne facile Pourquoi attendre - Chère - Lourde et encombrante

Brother a doté cette imprimante laser de toutes les fonctionnalités dont une petite entreprise pourrait avoir besoin. Elle peut contenir 300 feuilles de papier et produire des pages en mono ou en couleur à la vitesse de 31 pages par minute. Elle dispose d'une fonction de télécopie et d'une alimentation électronique des documents pour les tâches automatisées. Elle facilite également l'impression sans fil à partir d'un périphérique mobile ou la numérisation de documents vers le cloud grâce à son système Wi-Fi intégré et à une application compagnon iOS/Android très pratique. Google Cloud Cloud et AirPrint sont tous deux couverts.

(Image credit: HP)

9. HP LaserJet Pro M15w Une imprimante laser compacte idéale pour les petits bureaux Caractéristiques techniques Catégorie : Imprimante laser monochrome Vitesse d'impression : 19 ppm Format d'impression: jusqu'à A4 Capacité de stockage papier: 100 feuilles Poids: 3,8 kg specifications Condition Reconditionné Les meilleures offres du jour Vérifier Amazon (s'ouvre dans un nouvel onglet) Pourquoi l’acheter + La plus petite imprimante du monde + Wi-Fi intégré Pourquoi attendre - Pas d'impression recto-verso - Pas d'écran

Les imprimantes laser ont tendance à être beaucoup plus grandes que leurs cousines à jet d'encre, mais HP a renversé la situation avec cet appareil de la taille d'un grille-pain. Elle ne peut imprimer que des pages monochromes recto, mais elle peut le faire plus rapidement et plus économiquement que la plupart des autres imprimantes à jet d'encre et elle est suffisamment petite pour être transportée. Vous pouvez vous connecter par Wi-Fi, ou par Wi-Fi direct pour une impression sans fil via AirPrint, ou Google Cloud Print. L'application iOS/Android de HP peut vous aider dans cette tâche.

(Image credit: HP)

10. HP Deskjet 3630 L'imprimante sans fil la plus abordable Caractéristiques techniques Catégorie: Imprimante jet d'encre couleur 3-en-1 Vitesse d'impression : 20 ppm Formats d'impression: jusqu'à A4 Capacité de stockage papier: 500 feuilles Poids: 12,1 kg Les meilleures offres du jour Vérifier Amazon (s'ouvre dans un nouvel onglet) Pourquoi l’acheter + Compatible avec Instant Ink + Pas chère Pourquoi attendre - Cartouches coûteuses - Plastique fragile

À moins de 50 €, cette imprimante trois en un est une véritable aubaine. Bien sûr, le problème vient du prix relativement élevé des cartouches d'encre, mais si vous souscrivez à l'abonnement Instant Ink de HP, même ce coût diminue. L'imprimante elle-même est plutôt fragile, mais elle est bien équipée avec le Wi-Fi et le Wi-Fi Direct intégrés pour un accès sans fil facile via l'application HP companion, qui est plutôt bonne.

(Image credit: Jim Hill)

11. Epson Expression Home XP-5105 Une imprimante sans fil compacte d'une rapidité surprenante Caractéristiques techniques Catégorie : Imprimante jet d'encre couleur 3-en-1 Vitesse d'impression : 33 ppm Formats d'impression: jusqu'à A4 Capacité de stockage papier: 150 feuilles Poids: 5,5 kg specifications Condition Neuf Les meilleures offres du jour Voir à Amazon (s'ouvre dans un nouvel onglet) Pourquoi l’acheter + Design compact + Impression mono rapide Pourquoi attendre - Coût élevé de l'encre - Tirages photo ternes

L'imprimante trois-en-un d'Epson, très compacte, offre des fonctions utiles comme un emplacement pour carte SD, l'impression recto-verso et le Wi-Fi Direct (ainsi que le Wi-Fi) à un prix très raisonnable. Le coût élevé des cartouches d'encre la rend peu rentable pour les bureaux qui imprime quotidiennement, mais pour une utilisation occasionnelle, il s'agit d'une imprimante sans fil très facile à utiliser et fiable, capable de produire des pages en noir et blanc étonnamment rapidement.