Nouvelles lampes Play, ampoules revues, interrupteurs malins, Philips Hue attaque tous les coins de la maison

Nouvelles lampes Hue Play pour étendre l’éclairage immersif

Ampoules bougie améliorées avec lumière du jour à spectre complet et compatibilité Matter

Nouveaux interrupteurs intelligents, dont des variateurs

Une maison peut déjà être équipée d’ampoules Philips Hue, de détecteurs de mouvement et de rubans lumineux en tout genre. Pourtant, un point restait bloquant : intégrer des luminaires plus classiques dans cet écosystème. Un plafonnier qui n’accepte pas d’ampoules Hue restait, jusqu’ici, hors du système. Ce n’est plus le cas. Hue propose désormais des interrupteurs intelligents capables d’ajouter ces éclairages non connectés à l’installation.

Deux versions existent, le Hue Wired On/Off et le Hue Wired Dimmer. Il suffit de remplacer l’interrupteur d’origine pour ensuite piloter l’éclairage via l’application Hue ou un assistant vocal compatible.

L’intérêt est simple. Même les lumières non connectées peuvent désormais rejoindre les groupes Hue, mais aussi les automatisations et scénarios. Par exemple, les lumières du salon peuvent s’allumer automatiquement lors d’un retour à domicile après la tombée de la nuit. C’est aussi particulièrement utile dans des pièces comme la cuisine, où remplacer plusieurs spots encastrés par des ampoules Hue devient vite très coûteux.

(Image credit: Signify UK)

Il faut simplement choisir le bon interrupteur selon l’éclairage installé. Certains anciens spots ne supportent pas la variation et peuvent se mettre à scintiller si la puissance est trop faible. Dans ce cas, mieux vaut utiliser un simple interrupteur marche/arrêt plutôt qu’un variateur.

Philips Hue Wired On/Off Switch | Make Traditional Lights Smart - YouTube Watch On

De nouvelles lampes Play pour le salon

En plus des interrupteurs, trois nouvelles lampes Play arrivent : la Hue Play table lamp, la Hue Play floor lamp compact et la Hue Play floor lamp large.

Leur principal atout reste la synchronisation avec l’image. Elles fonctionnent avec la Hue Play HDMI Sync Box ou les applications Hue Sync sur TV et PC, pour adapter l’éclairage à ce qui se passe à l’écran.

Le système Hue Play fonctionne déjà avec des rubans lumineux pour la télévision, les films ou le jeu vidéo. Il donne un effet proche d’un téléviseur Ambilight. Les scènes riches en couleurs, comme les couchers de soleil dans Horizon: Forbidden West, remplissent facilement toute la pièce de teintes rouges et orangées. L’ajout de lampes de table et de sol permet d’aller encore plus loin, surtout dans les grandes pièces.

De nouvelles ampoules bougie Hue sont aussi proposées. Elles consomment 40 % d’énergie en moins et restent destinées aux luminaires décoratifs, aux lustres et aux appliques murales. La version 2026 apporte une lumière du jour à spectre complet, plus proche de la lumière naturelle. Les teintes peuvent passer du chaud au plus lumineux selon le moment de la journée, les préférences ou les routines Hue.

Les nouveaux interrupteurs muraux arrivent en Europe à partir de juin 2026. Les lampes Play et les nouvelles ampoules bougie sont également lancées ce mois-ci.

Comme souvent chez Hue, plusieurs packs sont proposés pour les ampoules, avec un prix unitaire qui baisse quand la quantité augmente. Voici les tarifs annoncés pour les lampes et les interrupteurs (les prix pratiqués en France pourront différer lors du lancement officiel) :

Module interrupteur filaire Philips Hue 1P/2P : 39,99 £ / 69,99 £ (environ 46 € / 81 €)

Variateur filaire Philips Hue 1C : 52,99 £ (environ 61 €)

Interrupteur relais filaire Philips Hue 1C/2C : 44,99 £ / 49,99 £ (environ 52 € / 58 €)

Hue Play table lamp : 69,99 £ (environ 81 €)

Hue Play floor lamp compact : 124,99 £ (environ 145 €)

Hue Play floor lamp large : 129,99 £ (environ 151 €)

Et pour les ampoules bougie (W pour blanc, WA pour White Ambience et WCA pour White and Colour Ambience) :