Les nouveaux Kindle corrigent enfin l’un des défauts les plus agaçants de la gamme

Amazon renouvelle l’ensemble de sa gamme de liseuses Kindle

Les appareils adoptent de nouveaux matériaux et déplacent enfin leur bouton d’alimentation

De nouveaux accessoires apparaissent également, dont certains particulièrement inattendus

Amazon dispose désormais d’une toute nouvelle gamme de liseuses Kindle de 13e génération. Les changements restent parfois subtils : les appareils sont légèrement plus fins et plus légers, les améliorations d’écran sont limitées, plusieurs façades deviennent totalement planes et certains modèles adoptent des châssis monocoques en aluminium estampé proposés dans des coloris particulièrement vifs. Mais l’une des modifications les plus importantes concerne un seul bouton : celui de mise sous tension et de veille.

Le placement de ce bouton sous les Kindle était critiqué depuis des années. Installé sur la tranche inférieure, il pouvait facilement être déclenché accidentellement lorsqu’un Kindle Paperwhite était posé sur une surface dure, sur les genoux ou même sur le torse pendant la lecture.

Interrogé à ce sujet en 2024, Kevin Keith, responsable du matériel Kindle chez Amazon, avait expliqué que le bouton devait rester proche du guide lumineux de la liseuse. La nouvelle génération révèle toutefois une autre raison : le coût.

Lors de la prise en main du Kindle Paperwhite 2026, le bouton apparaît désormais sur le côté droit. Chris Green, vice-président du design chez Amazon, explique que l’ancien emplacement sous l’appareil constituait historiquement la solution la moins coûteuse, la carte logique principale et le port USB étant déjà placés dans cette zone. Ce choix permettait également de limiter le coût et l’empreinte matérielle de la fabrication.

Image 1 of 3 Kindle Paperwhite Signature Edition 2026 (Image credit: Lance Ulanoff / Future) (Image credit: Lance Ulanoff / Future) (Image credit: Lance Ulanoff / Future) Image 1 of 3 View Original Image 2 of 3 View Original Image 3 of 3 View Original

Green, arrivé chez Amazon il y a 19 ans le jour même du lancement du Kindle original et impliqué depuis dans la conception de l’ensemble des produits matériels de l’entreprise, confirme ainsi que l’économie de fabrication a longtemps joué un rôle central dans cette décision.

Après la publication d’un précédent article TechRadar critiquant le placement du bouton, plusieurs lecteurs avaient considéré ce problème comme très secondaire. Les retours reçus par l’équipe Kindle montrent pourtant que cette frustration était loin d’être isolée.

Green explique que de nombreux utilisateurs se plaignaient de déclenchements involontaires lorsqu’ils lisaient sur un tapis de course, assis, ou avec la liseuse posée sur le ventre. Sur un tapis de course, le problème pouvait devenir encore plus agaçant, l’appareil se déplaçant dès qu’une pression était exercée sur le bouton.

Amazon a tenté de corriger le problème sans déplacer complètement la commande, notamment en l’enfonçant davantage ou en modifiant légèrement sa position. Aucune de ces solutions n’a suffi. La conclusion s’est finalement imposée : le bouton devait passer sur le côté.

Sur tous les nouveaux Kindle de la gamme, le bouton d’alimentation et de veille se trouve désormais sur le côté droit, relativement près du bord supérieur.

Les nouveaux modèles sont :

Kindle 6 pouces d’entrée de gamme

Kindle 6 pouces Aluminium

Kindle Paperwhite 7 pouces

Kindle Paperwhite Signature Edition 7 pouces

Kindle Kids

Kindle Colorsoft

Kindle Colorsoft Signature Edition

Sur l’ensemble de la gamme, Amazon introduit également de nouveaux coloris — Graphite, Alpine Sky, Seaglass Green et Ube — ainsi que des châssis plus fins et plus légers et de nouveaux matériaux.

Les différences de dimensions restent généralement modestes, parfois limitées à un millimètre ou quelques grammes. Le Kindle de base descend néanmoins à 140 g, soit 13 % de moins que son prédécesseur, pour une épaisseur de 6,8 mm.

Le Paperwhite Signature Edition et le Colorsoft gagnent notamment des accéléromètres capables de détecter lorsque la liseuse est retournée afin de faire pivoter automatiquement le texte. La lecture en mode paysage devient également possible, une fonction potentiellement intéressante pour les romans graphiques.

Image 1 of 3 (Image credit: Lance Ulanoff / Future) (Image credit: Lance Ulanoff / Future) Kindle 2026 (Image credit: Lance Ulanoff / Future) Image 1 of 3 View Original Image 2 of 3 View Original Image 3 of 3 View Original

Sur son Kindle 6 pouces le moins cher, Amazon supprime également le cadre surélevé autour de l’écran au profit d’une façade en verre entièrement plane, alignée avec le reste de la nouvelle gamme.

Les couleurs s’étendent désormais jusqu’à l’avant de l’appareil. Un Kindle Ube violet conserve ainsi la même teinte depuis le dos jusqu’à la bordure entourant l’écran E Ink.

Cette décision a demandé un travail supplémentaire. Les bordures entourant les écrans étaient traditionnellement noires afin d’absorber la lumière des LED frontales et d’éviter que celle-ci se réfléchisse sur une surface colorée avant de perturber l’affichage.

Kevin Keith explique qu’Amazon utilise désormais une technologie déjà employée sur les Kindle Scribe : un masque noir à l’arrière de la bordure absorbe la lumière tandis que la face visible peut adopter la couleur du châssis.

Kindle d'Amazon 6 pouces : l'ancien modèle à gauche, le nouveau avec cadre plat à droite (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Amazon Kindle 6 pouces : ancien modèle à gauche, nouvelle façade plane à droite.

Certains des nouveaux modèles d’entrée de gamme et Paperwhite adoptent également un matériau qui n’avait plus été utilisé sur un Kindle depuis l’ancien Kindle Oasis : l’aluminium.

Amazon utilise un châssis monocoque en aluminium estampé, à la fois rigide, solide et léger. Le dos mesure environ 6 mm, avec des côtés d’environ 1 mm. Mais la méthode de fabrication constitue probablement l’élément le plus intéressant.

Là où de nombreuses entreprises technologiques usinent leurs châssis en aluminium avec des machines CNC, Amazon a choisi l’estampage. Une opération CNC peut prendre environ 30 minutes, tandis que l’estampage se réalise en quelques secondes.

Chris Green décrit un processus en trois étapes : une feuille d’aluminium plate est d’abord estampée, puis forgée sous pression, avant qu’un léger usinage CNC ne termine la pièce. Selon Amazon, cette technique permet de réduire d’environ 60 % la quantité de matériau gaspillée et d’environ 60 % l’énergie utilisée par rapport à un usinage plus traditionnel.

Amazon n’a en revanche pratiquement pas modifié le logiciel ou les écrans E Ink de manière immédiatement perceptible.

Interrogé sur la relation avec E Ink et son influence sur les décisions de conception, Green présente l’entreprise comme un partenaire particulièrement important. Amazon aurait évalué d’autres technologies d’affichage, mais continue de considérer E Ink comme la meilleure option pour ce type de produit malgré l’absence de véritable alternative directe.

Amazon a néanmoins décidé de remettre les boutons physiques au goût du jour avec plusieurs accessoires pour ses nouveaux Kindle.

Pour les Kindle Paperwhite Signature Edition et Colorsoft dotés d’un dos en aluminium compatible avec des accessoires magnétiques et de connecteurs à l’arrière, Amazon introduit notamment le Page-Turn Cover. Son prix annoncé est de 79,99 dollars aux États-Unis.

Cette housse ajoute deux boutons physiques destinés à avancer et reculer dans les pages, rappelant involontairement les premiers Kindle qui comportaient beaucoup plus de commandes matérielles.

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Le Page-Turn Cover se fixe magnétiquement au dos du Kindle et place une barre de commandes contre le bord droit de la liseuse. Celle-ci comporte les boutons page suivante et page précédente, ainsi qu’une reproduction du nouveau bouton d’alimentation sur sa tranche extérieure.

Lors d’un essai rapide, les boutons ont permis de faire avancer et reculer les pages très rapidement sur le Kindle Paperwhite Signature Edition. Amazon annonce un rafraîchissement environ 30 % plus rapide.

Mais la marque va encore plus loin avec un deuxième accessoire : Kindle Click, une petite télécommande proposée à 34,99 dollars aux États-Unis.

Son apparence rappelle celle d’une petite télécommande de télévision. Deux gros boutons placés sur la face avant permettent d’avancer ou de reculer dans le livre, tandis que deux commandes plus fines sur le côté servent à ajuster la luminosité.

Amazon justifie notamment ce produit par l’évolution des habitudes de lecture liées à BookTok. Certains lecteurs construisent désormais de véritables installations autour de leur liseuse, parfois avec des supports permettant de lire sans tenir l’appareil.

Kevin Keith cite également l’utilisation sur une machine elliptique ou dans un avion : une fois la liseuse installée sur un support, Kindle Click permet de changer de page sans tendre le bras jusqu’à l’écran.

Les nouveaux Kindle 6 pouces en Ube et Graphite sont lancés ce 1er octobre aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie. Le modèle 16 Go reste affiché à 149 dollarss. La nouvelle version à châssis aluminium, proposée en Alpine Sky et Seaglass Green avec 32 Go de stockage, démarre à 189,99 dollars.

Le Kindle Paperwhite 7 pouces mis à jour, le Kindle Paperwhite Signature Edition et les nouveaux Colorsoft doivent arriver le 28 octobre sur les marchés cités par Amazon dans le papier source. Aucun tarif ni calendrier français spécifique n’y est communiqué pour cette nouvelle gamme.