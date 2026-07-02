Quel Kindle acheter ? Notre guide pour comprendre la gamme de liseuses Amazon
Colorsoft, Paperwhite, Scribe, ce qui change vraiment
Vous envisagez d’acheter une Kindle ? C’est une bonne idée. Ces appareils comptent parmi les meilleures liseuses du marché.
Choisir la Kindle la plus adaptée à ses besoins peut s’avérer compliqué. Ci-dessous, toutes les options sont regroupées, et un tableau comparatif des principales caractéristiques est disponible plus bas dans la page. Il vaut mieux commencer par déterminer si un écran couleur est nécessaire. Dans ce cas, il faut se tourner vers les modèles portant la mention Colorsoft (contrairement aux Kindle classiques et aux modèles Paperwhite, qui restent en noir et blanc). Cette fonction devient essentielle pour lire des bandes dessinées, et peut aussi être utile pour les étudiants, puisqu’elle permet de surligner du texte en différentes couleurs.
Certaines Kindle vont encore plus loin et permettent de prendre des notes manuscrites en plus de la lecture. Il s’agit des modèles portant la mention Scribe, qui disposent aussi d’écrans plus grands que le reste de la gamme. L’utilisation des fonctions d’écriture consomme la batterie plus rapidement que la simple lecture, mais l’autonomie peut tout de même atteindre deux semaines de prise de notes avant recharge.
Le choix se porte ici sur la Kindle classique. Elle sert uniquement à lire des romans, son espace de stockage est largement suffisant, et son format compact et léger la rend idéale en voyage. Il suffit de faire défiler la page pour découvrir l’ensemble des modèles Kindle disponibles et les meilleurs prix du moment.
Modèles Kindle
Comparaison des caractéristiques
Modèle
Kindle
Kindle Paperwhite
Kindle Paperwhite Signature edition
Kindle Colorsoft
Kindle Colorsoft Signature Edition
Kindle Scribe
Kindle Scribe Colorsoft
Affichage
6 pouces, antireflet
7 pouces, antireflet
7 pouces, antireflet
Écran couleur antireflet de 7 pouces
Écran couleur antireflet de 7 pouces
11 pouces, antireflet
Écran couleur antireflet de 11 pouces
Résolution
300ppi
300ppi
300ppi
300 ppp (noir et blanc) / 150 ppp (couleur)
300 ppp (noir et blanc) / 150 ppp (couleur)
300ppi
300 ppp (noir et blanc) / 150 ppp (couleur)
Stockage
16Go
16Go
32Go
16Go
32Go
16, 32 or 64Go
32 or 64Go
Autonomie maximale de la batterie
6 semaines
12 semaines
12 semaines
8 semaines
8 semaines
12 semaines de lecture / 3 semaines d'écriture
8 semaines de lecture / 2 semaines d'écriture
Étanche (IPX8)
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Capacité à rédiger
Non
Non
Non
Non
Non
Oui
Oui
Liste des prix
119.99 €
169.99 €
199.99 €
269.99 €
299.99 €
449.49 €
669.99 €
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- Adrien Bar HiyéSenior Editor