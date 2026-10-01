Le Kindle 12e génération se dévoile avec un nouveau design — mais toujours aucun modèle vraiment compact

Le prochain Kindle d’entrée de gamme d’Amazon semble avoir fuité

Le design évoluerait légèrement par rapport au modèle précédent

Aucun signe ne laisse encore entrevoir une nouvelle version plus petite

Amazon semble préparer un nouveau Kindle. Des images présentées comme celles d’un prochain modèle, visibles ci-dessus et ci-dessous, ont été publiées par WinFuture. Il s’agirait du Kindle de 12e génération, autrement dit du modèle d’entrée de gamme et non d’un Kindle Paperwhite ou d’un Kindle Colorsoft.

D’après ces visuels, le nouvel appareil adopterait des coins plus arrondis que le Kindle Amazon 2024. Le bouton d’alimentation quitterait également la tranche inférieure pour rejoindre la partie supérieure du côté droit.

WinFuture affirme en outre que quatre coloris seraient prévus : noir, vert, bleu clair et violet. Plus étonnant, deux versions pourraient exister, avec d’un côté un écran légèrement enfoncé dans le châssis et de l’autre une dalle affleurant la surface.

Amazon préparerait parallèlement un nouveau Kindle Kids, mais aucune évolution majeure n’est évoquée pour cette déclinaison. Le matériel resterait essentiellement identique au modèle actuel, accompagné simplement d’une nouvelle housse.

Au 1er octobre 2026, Amazon n’a encore officialisé aucun de ces appareils. Les caractéristiques, le tarif et la date de commercialisation restent donc inconnus.

(Image credit: WinFuture)

Une liseuse plus petite pourrait pourtant rencontrer un vrai succès

Les éventuelles améliorations techniques de ce Kindle 12e génération restent encore inconnues. La fuite attire néanmoins surtout l’attention sur un format qu’Amazon ne propose toujours pas : une liseuse réellement compacte.

Les essais prolongés de modèles comme la ViWoods AiPaper Reader et de la Xteink X4 Pro, encore plus petite, montrent à quel point ce type de liseuse peut devenir pratique. Leur format facilite énormément la lecture en déplacement et peut même les rendre plus agréables à utiliser quotidiennement qu’un Kindle Colorsoft beaucoup plus grand.

Un véritable Kindle mini pourrait surtout résoudre l’un des principaux défauts des petites liseuses indépendantes : transférer ou acheter des livres y demande parfois davantage de manipulations. L’écosystème Kindle éliminerait une grande partie de cette friction.

Cette attente n’est d’ailleurs pas isolée. Dans un fil Reddit consacré à la fuite, plusieurs participants expliquent avoir espéré l’annonce d’un Kindle mini, tandis que certains indiquent utiliser désormais presque exclusivement leur petite liseuse après avoir découvert ce format.

Ces appareils paraissent encore assez spécialisés, mais le nombre de marques qui s’y intéressent augmente. Onyx Boox et Honor figurent notamment parmi les fabricants ayant récemment investi le segment des liseuses très compactes.

Amazon finira peut-être par suivre cette tendance. En attendant, cette fuite laisse surtout entrevoir une nouvelle évolution du Kindle classique dans un format très proche de celui déjà connu.