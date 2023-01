Liseuse Kindle Scribe Vs ReMarkable 2

Dans le petit monde du livre numérique, la ReMarkable 2 est une référence. Et pour de très bonnes raisons, puisqu'elle reproduit presque parfaitement le papier et offre un grand nombre d'options à ceux qui aiment écrire. Toutefois, à la fin du mois de novembre 2022, Amazon a présenté la Kindle Scribe : un produit qui parvient à surpasser la ReMarkable 2 à bien des égards.

En effet, certains pourraient se demander s'il est préférable d'avoir une Kindle Scribe ou une ReMarkable 2. Pour vous aider à faire votre choix, voici notre test comparatif.

Amazon Kindle Scribe Vs ReMarkble 2 Amazon Kindle Scribe 489 € avec étui et stylet premium

5,8 mm d'épaisseur

433 grammes

Panneau E-Ink Papier 1200

10,2"

Écran rétroéclairé

Boutique Amazon Kindle intégrée

Quelques options de stylo et crayon

Sélection de base de carnets de notes

Reconnaissance de l'écriture manuscrite : non

Services en ligne gratuits : oui

Services en ligne supplémentaires : non ReMarkable 2 577 € avec étui et stylet premium

4,7 mm d'épaisseur

403 grammes

Panneau CANVAS

10,3"

Écran non rétro-éclairé

Pas de magasin intégré

Nombreuses options de stylo et crayon

Plus de 70 modèles de carnets de notes

Reconnaissance de l'écriture manuscrite : oui

Services en ligne gratuits : oui, de base

Services en ligne supplémentaires : oui, payants

Kindle Scribe Vs ReMarkable 2 : prix

La Kindle Scribe est proposée à partir de 399,99 € dans la version 16 Go et avec le stylo premium inclus - tandis que l'étui est vendu séparément. Il existe également des versions 32 et 64 Go, qui coûtent respectivement 419,99 € et 449,99 €.

La ReMarkable 2 a un coût de base inférieur de 349 €. Le stylet Marker Plus coûte 129 €, ce qui amène le total à 478 € et permet une comparaison directe avec la Kindle Scribe. La ReMarkable 2 n'a qu'une seule option de mémoire de 8GB.

Si vous le souhaitez, vous pouvez économiser un peu en vous procurant le stylet standard, qui vous coûtera 79 €, soit 428 €. Même chose avec la Scribe qui coûte 30 euros moins cher avec le stylet basique, soit 369,99 €.

Si vous incluez l'étui, l'original pour Kindle Scribe coûte 89,99 €, tandis que l'étui ReMarkable 2 coûte 99 € ou 159 € (la version en cuir). Pour l'Amazon Kindle Scribe, vous pouvez trouver des étuis compatibles à des prix plus bas.

Kindle Scribe avec étui de base et stylo premium : 489 euros

ReMarkable 2 avec étui de base et Marker Plus : 577 euros

Une différence de 88 euros en faveur d'Amazon.

Ajoutez ensuite le coût du stockage en ligne : ReMarkable facture 3 dollars par mois pour synchroniser les carnets de notes de plus de 50 jours. L'abonnement comprend également un plan de protection supplémentaire. Amazon permet de synchroniser les livres et les notes en ligne, de manière illimitée et sans frais supplémentaires.

En résumé : Kindle Scribe coûte globalement moins cher

Kindle Scribe Vs ReMarkable 2 : design

Les Kindle Scribe et Remarkable 2 se ressemblent beaucoup, mais les différences existent et peuvent être importantes. Le produit d'Amazon a un design plus carré, 196x229 millimètres, dans un format qui est approximativement au format 7:8, en raison d'une bordure latérale large.

La ReMarkable 2 dispose également d'une bordure latérale pour l'ergonomie, mais elle en a également une sous l'écran, ce qui change considérablement la façon dont on peut manipuler l'appareil. Il est plus fin et conserve le format de l'appareil dans un 4:3 plus classique. Au premier coup d'œil, la ReMarkable 2 semble un peu plus authentique. La ReMarkable 2 est également plus fine, 4,7 contre 5,8 mm. Elle est également plus légère, avec ses 403 grammes contre 433 grammes pour la Kindle Scribe.

De manière générale, la ReMarkable 2 a un design plus réussi, plus épuré et plus beau. Les deux appareils, cependant, sont en métal et mettent l'écran e-ink au centre de tout.

La taille de l'écran lui-même est quasiment identique : 4,2" d'un côté et 4,3" de l'autre.

Le stylet se fixe magnétiquement sur un côté de l'appareil, également pour le rechargement. C'est une solution pratique mais pas très fiable : pour les deux appareils, si vous le mettez dans votre sac sans faire attention, le stylet se détachera à coup sûr. Cela rend l'utilisation d'un étui pratiquement obligatoire.

Les deux appareils sont dotés de tampons en caoutchouc en dessous pour assurer la stabilité lors de l'écriture sur une table.

Au dos, la Kindle Scribe est en aluminium. La ReMarkable 2, quant à elle, présente une finition en verre sablé qui ressemble à celle de l'écran, donnant une impression de papier à la fois dessus et dessous.

Les deux stylets sont très similaires, mais le stylo ReMarkable 2 offre plus de polyvalence aux créatifs, grâce à un trait qui change en fonction de l'angle. C'est également pour cette raison que les plumes du stylet ReMarkable s'usent relativement vite, à tel point que dix plumes de rechange sont incluses dans l'emballage.

Le stylet Kindle Scribe possède un bouton sur le côté pour activer la fonction secondaire, contrairement à celui du ReMarkable 2 qui n'en a pas.

Kindle Scribe Vs ReMarkable 2 : écran

La Kindle Scribe et la ReMarkable 2 utilisent toutes deux un panneau E Ink Carta 1200. Dans le cas de la ReMarkable 2, il est "partiellement basé" sur le papier E Ink, mais le panneau est appelé CANVAS en raison des personnalisations introduites par ReMarkable. Par exemple, sur cet appareil, on obtient une marque différente en modifiant l'inclinaison du stylet lui-même, ce qui est utile pour obtenir des nuances.

L'écran de la Kindle Scribe est plus simple, mais tout à fait équivalent dans les fonctions essentielles.

La taille est presque la même : 10,3 pouces pour la ReMarkable 2, et 10,2 pouces pour l'Amazon Kindle Scribe. Le produit Amazon, cependant, a une densité plus élevée, 300 DPI contre 226 pour la ReMarkable. Les textes et les traits sont un peu plus nets sur l'écran d'Amazon.

Les deux écrans sont excellents pour la lecture et l'écriture, et tous deux font un excellent travail de simulation du papier.

La Kindle Scribe dispose d'un système de rétroéclairage à 35 LED, qui permet de régler à la fois l'intensité et la chaleur de la lumière. En d'autres termes, la Kindle Scribe est plus polyvalente car la lumière intégrée permet de choisir plus librement où et comment vous travaillez ; avec la ReMarkable 2, en revanche, vous devez toujours disposer de la bonne source de lumière.

Kindle Scribe Vs ReMarkable 2 : lecture

La Kindle Scribe et la ReMarkable 2 sont toutes deux parfaitement adaptées à la lecture de livres et de documents, y compris les fichiers PDF et ePub. Le grand écran rend la lecture plus confortable et plus agréable que sur des appareils plus petits.

L'expérience de lecture est meilleure sur la Kindle ... parce que c'est une Kindle. Le fait est que l'écran est rétroéclairé, une fonctionnalité qui vous aide à lire dans la pénombre, mais qui compense également une lumière ambiante trop forte.

Il y a aussi la boutique Amazon intégrée, qui permet de trouver et d'acheter très facilement de nouveaux livres, ou de gérer sa bibliothèque personnelle.

Dans le cas de la ReMarkable, cependant, vous devrez charger les livres en utilisant les services web du fabricant, ou le câble. Et il ne sera peut-être pas facile de les trouver : la ReMarkable ne dispose pas de sa propre boutique intégrée et n'est pas compatible avec le Kindle Store ou Kobo. Il faut donc trouver des magasins alternatifs qui permettent d'acheter des ebooks dans un format compatible.

Le logiciel d'Amazon permet également de consulter des dictionnaires dans de nombreuses langues, ce qui fait défaut à ReMarkable.

Kindle Scribe Vs ReMarkable 2 : écriture

(Image credit: Future)

Kindle Scribe et ReMarkable 2 sont d'excellents dispositifs d'écriture, qui remplacent le papier. Que vous preniez une note rapide ou que vous écriviez un roman, le stylet glisse agréablement sur l'écran, avec un trait précis et fiable.

ReMarkable offre certainement plus à cet égard, grâce à un logiciel plus avancé et plus abouti. Vous pouvez choisir parmi de nombreux autres instruments d'écriture et plus de 70 modèles de carnets pour créer pratiquement n'importe quoi. Le stylet est également plus polyvalent, notamment grâce à la possibilité de l'incliner pour obtenir un trait différent.

Avec la ReMarkable 2, il est également toujours possible de prendre des notes directement sur les pages des livres, même des ePubs. Sur la Kindle Scribe, en revanche, les possibilités sont très limitées : vous pouvez prendre des notes sur des PDF, mais pas sur des ePubs, ni sur des livres pris dans la boutique Kindle.

Le stylet du ReMarkable 2 est donc peut-être aussi plus adapté au dessin, même si aucun des deux appareils ne convient particulièrement aux artistes numériques.

Kindle Scribe vs ReMarkable 2 : reconnaissance de l'écriture manuscrite

À cet égard, c'est une victoire absolue pour la ReMarkable 2, car la Kindle Scribe ne dispose tout simplement pas de la reconnaissance de l'écriture manuscrite.

Sur la ReMarkable, en revanche, vous pouvez utiliser cette fonction pour transformer vos notes en texte numérique que vous pouvez modifier confortablement avec le clavier de votre ordinateur. Il n'est pas infaillible, mais lors de notre test, il a bien fonctionné dans la majorité des situations et avec la plupart des écritures.

Kindle Scribe vs ReMarkable 2 : services en ligne supplémentaires

Les deux appareils disposent de services complémentaires, accessibles avec une connexion Internet.

La Kindle Scribe est assez spartiate, mais sans abonnements à payer. Vous pouvez transférer des documents de votre PC (ou smartphone) vers la Kindle en envoyant simplement un e-mail à l'adresse dédiée, ou en utilisant le câble. En tant que Kindle, vous aurez accès à des dictionnaires dans de nombreuses langues, et ce gratuitement.

Les livres, les documents personnels et les carnets de notes se synchronisent automatiquement avec le cloud Amazon et peuvent être consultés à tout moment et depuis n'importe quel appareil, y compris les PC et les smartphones. Directement depuis la Kindle, vous pouvez envoyer vos notes par e-mail, soit à l'adresse par défaut, soit à une autre de votre choix.

ReMarkable offre davantage, mais vous devez payer un abonnement de 2,99 $ par mois. Malheureusement, la synchronisation des notes est limitée, sans abonnement, aux 50 derniers jours.

ReMarkable offre également la possibilité intéressante, voire fantastique, de transmettre à un écran externe. Ainsi, vous pouvez prendre des notes sur l'appareil et les afficher sur un grand écran, pour une réunion par exemple.

Dans l'ensemble, ReMarkable offre plus qu'Amazon, mais c'est aussi un abonnement supplémentaire, à ajouter à un prix de départ déjà plus élevé.

Kindle Scribe Vs ReMarkable 2 : le gagnant

Dans l'ensemble, nous pensons que pour la plupart des gens, l'Amazon Kindle Scribe est à privilégier.

Le fait est que ces deux produits sont très similaires. Ils ne sont pas parfaitement identiques et, à certains égards, ReMarkable est supérieur à condition de disposer du budget.