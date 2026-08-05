Le tout premier Googlebook vient enfin d’apparaître, mais Google risque d’avoir du mal à convaincre

Le Lenovo Googlebook 15 a fuité

Une série d’images destinées à la presse permet de découvrir l’ordinateur portable sous toutes ses coutures

L’appareil semble plutôt bien pensé, mais certains s’interrogent toujours sur l’intérêt du Googlebook, tandis que son prix continue d’inquiéter

Le premier Googlebook vient d’apparaître dans une série d’images promotionnelles ayant fuité. Elles permettent de découvrir à quoi ressembleront ces ordinateurs portables. Pour certains, elles rappelleront également que les Googlebook sont toujours en préparation.

Il serait compréhensible d’avoir oublié leur arrivée prochaine, tant ces appareils se sont faits discrets. Mais avant de revenir sur ce point, intéressons-nous d’abord à la fuite elle-même. Digital Citizen a partagé ce qui serait une série de photos promotionnelles du Lenovo Googlebook 15.

Comme toujours, ces informations doivent être prises avec précaution. Toutefois, à en juger par les images reproduites ici, ce Googlebook semble plutôt séduisant.

Le Lenovo Googlebook 15 affiche un design haut de gamme, avec de fines bordures et une webcam logée dans une encoche au-dessus de l’écran. Celle-ci dispose également d’un cache de confidentialité. Deux imposants haut-parleurs compatibles Dolby Atmos se trouvent de chaque côté du clavier.

L’ordinateur portable propose un pavé tactile particulièrement spacieux. Son clavier comprend une touche Gemini, équivalente au bouton Copilot de Microsoft sur les Googlebook. La touche Verr. Maj. sert également à ouvrir le lanceur d’applications. Cette dernière fonction devrait probablement être activée par défaut, tandis que les majuscules nécessiteraient d’utiliser simultanément la touche Alt.

Le logo Googlebook apparaît notamment sur le châssis, sous la touche Ctrl gauche. Ce détail laisse penser que Google exerce un contrôle assez important sur la conception de ces ordinateurs portables.

La partie supérieure du clavier comprend pas moins de 14 touches de fonction. La connectique paraît également complète, avec un port HDMI, deux ports USB-C, un port USB-A, un lecteur de cartes et une prise jack de 3,5 mm. La charnière permettrait d’ouvrir l’écran à près de 160 degrés. Le Lenovo Googlebook 15 pourrait donc être posé presque entièrement à plat sur une surface.

Cette fuite ne révèle aucune caractéristique technique et se limite aux images. Elle permet néanmoins d’observer l’organisation du système d’exploitation sur le Googlebook 15. Des icônes d’état inspirées des smartphones apparaissent en haut de l’écran. Une barre des tâches plus traditionnelle se trouve en bas, avec notamment un bouton « G » faisant office de menu Démarrer.

Adobe Premiere Pro figure d’ailleurs parmi les icônes de la barre de lancement sur ces images promotionnelles. Lenovo semble ainsi vouloir montrer que le Googlebook peut exécuter des applications plus exigeantes qu’un Chromebook.

Android Authority, qui a repéré la fuite publiée par Digital Citizen, précise également que Lenovo préparerait une tablette Googlebook 2-en-1. Celle-ci rappellerait fortement les appareils Surface, avec un clavier détachable, une béquille à l’arrière de la tablette et un stylet magnétique.

Selon Digital Citizen, Lenovo devrait officiellement présenter ces modèles Googlebook lors de l’IFA, en septembre. D’autres fabricants devraient probablement dévoiler leurs propres appareils à cette occasion.

Un accueil plutôt indifférent

(Image credit: Digital Citizen)

Le lancement des Googlebook reste assez étrange. Google avait largement présenté ces nouveaux ordinateurs portables lors de la Google I/O 2026. Plus haut de gamme que les Chromebook, ils doivent exécuter des applications Android et ChromeOS, tout en accordant une place importante à l’intelligence artificielle et à Gemini. Pourtant, plus aucune véritable information n’a été communiquée depuis.

Ces appareils sont réellement tombés dans l’oubli pendant un certain temps. Ils n’ont pratiquement pas été évoqués lors du Computex, à l’exception de quelques mentions très rapides et dispersées. Depuis la présentation du nouveau produit par Google en mai, le silence est presque total.

Cette discrétion s’explique peut-être par l’accueil assez négatif réservé à certains aspects de ces produits, notamment leur forte dépendance à l’intelligence artificielle. Google a peut-être préféré prendre du recul afin de déterminer la meilleure manière de répondre à ces critiques.

Quoi qu’il en soit, les Googlebook donnent l’impression de flotter dans le vide depuis un certain temps. Personne ne semble les avoir remarqués, à moins de les avoir simplement oubliés. Cette nouvelle fuite reçoit un accueil positif dans certains milieux. Toutefois, beaucoup continuent de s’interroger sur l’étrangeté du nom et sur le prix potentiellement très élevé des Googlebook. Le rejet de l’intelligence artificielle reste également présent, ce qui n’a rien de surprenant.

Plus inquiétant encore pour Google, certaines personnes ne savent toujours absolument pas à quoi correspondent ces appareils. Un utilisateur de Reddit demande ainsi : « C’est quoi, un Googlebook ? Un Chromebook plus puissant ? »

Au-delà de la méconnaissance, de l’apathie ou de l’indifférence affichées par certains internautes, le prix reste probablement la principale inquiétude. Cette préoccupation concerne évidemment l’ensemble des ordinateurs portables et du matériel informatique. La crise de la mémoire vive semble en effet s’intensifier chaque semaine à mesure que la seconde moitié de l’année 2026 avance. Selon un nombre croissant de sources du secteur, la situation pourrait encore empirer en 2027.

Quoi qu’il en soit, tout indique que les Googlebook se préparent à faire leurs débuts officiels le mois prochain. L’accueil réservé au lancement complet de ces appareils sera donc intéressant à observer. Leur utilisation en conditions réelles permettra peut-être de faire évoluer certaines opinions sceptiques et de dissiper l’indifférence encore largement perceptible.