Votre ancien Chromecast ou Google Home refuse de se configurer ? Google vient enfin de corriger le problème

Google a corrigé un problème de configuration touchant le Chromecast de première génération

Les propriétaires se plaignaient depuis plusieurs mois de voir leurs appareils disparaître de l’application Google Home

La mise à jour corrige également des problèmes de fonctionnement

Des problèmes de configuration touchent encore un ancien Chromecast ou un appareil Google Home ? Le problème n’est pas isolé — et Google vient enfin de déployer un correctif.

Les premiers problèmes sont apparus après l’annonce, en mai, de la fin du support des plus anciens dongles Chromecast. Les propriétaires ont ensuite commencé à signaler des difficultés au moment de configurer leurs appareils, notamment après leur disparition de l’application Google Home sur Android.

Une mise à jour de Google Home a encore compliqué la configuration du Chromecast, suscitant naturellement de nombreuses inquiétudes chez les utilisateurs du modèle de première génération vieux de plus de dix ans. Beaucoup y ont vu la confirmation que Google abandonnait définitivement son premier appareil de streaming. Des problèmes similaires ont ensuite touché le Chromecast de 2015 ainsi que le Google Home Mini, affectant aussi bien leur fonctionnement que leur configuration.

Dans un premier temps, les utilisateurs ont dû chercher eux-mêmes des solutions. Beaucoup ont réinitialisé leurs appareils aux paramètres d’usine, réinstallé d’anciennes versions de Google Home ou, dans certains cas, supprimé complètement leur écosystème Home pour repartir de zéro. Google a heureusement corrigé la situation, ce qui indique que ces problèmes de configuration et de fonctionnement provenaient bien d’un bug logiciel.

Le compte Google Nest Community a répondu sur Reddit à plusieurs publications d’utilisateurs mécontents avec la déclaration suivante :

« Un problème empêchant la configuration de certains anciens appareils Chromecast et Google Home a été résolu. Si ce n’est pas déjà fait, réinitialisez votre enceinte aux paramètres d’usine ou mettez à jour l’application Google Home vers la version 4.26, puis réessayez. »

La période n’a clairement pas été idéale pour les propriétaires du Chromecast de première génération, mais ce correctif apporte au moins une certaine assurance : Google ne semble pas encore vouloir abandonner totalement son plus ancien appareil de streaming. L’entreprise n’est d’ailleurs pas la première grande marque technologique accusée de rendre volontairement d’anciens appareils de streaming inutilisables afin de pousser au renouvellement.

Amazon a connu une polémique similaire lorsqu’un utilisateur a intenté une action en justice après avoir constaté de graves problèmes de performances sur deux Fire TV Stick quelques années seulement après leur achat. La plainte accusait Amazon de limiter les appareils par logiciel sans communiquer clairement leur véritable durée de vie.

Google ayant désormais trouvé une solution, le correctif devrait permettre de remettre en service les anciens Chromecast concernés. Si les problèmes persistent, Google recommande de contacter à nouveau la communauté Nest pour les signaler.