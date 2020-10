Test du nouveau Chromecast avec Google TV

Le Chromecast avec Google TV devient ce qu’il aurait dû proposer depuis le lancement de la première génération en 2013 : un boîtier TV complet. Bien sûr, il ne réinvente pas la roue - beaucoup de concurrents se sont imposés sur le marché avant lui -, mais il offre une alternative pratique, facile à utiliser et abordable pour les utilisateurs qui ne veulent plus alourdir leur budget streaming.

Pendant des années, la plus grande plainte des usagers du dongle Chromecast était son absence de télécommande. Or pas de télécommande, pas d’interface et la petite clé HDMI de Google s’est très vite transformée en gadget contraignant qu’on finit par oublier dans un tiroir. Le nouveau Chromecast avec Google TV - aussi appelé Chromecast 2020 - ne devrait pas connaître ce problème.

Google a en effet ajouté une interface TV personnalisée que vous pouvez désormais contrôler avec une télécommande. Elle vous donne accès aux principaux services de streaming, dont Disney Plus, Netflix, MyCanal, Molotov et Amazon Prime Video. A ceux-ci s’ajoutent diverses applications reprises d'Android TV, ancêtre de ce Google TV recodifié - principalement des jeux mobiles pour répondre à sa mission de support de divertissement.

Le résultat est un dongle HDMI remanié qui, en apparence, ressemble à ses prédécesseurs, mais qui offre une toute nouvelle expérience plus conviviale, celle d’un boîtier TV à la navigation fluide et captivante.

Disponible en précommande

Sortie officielle le 15 octobre

Coûte 69,99 €

Le Chromecast avec Google TV est disponible en trois couleurs (blanc, pêche et bleu ciel) et vous pouvez d’ores et déjà le précommander depuis la boutique Google comme chez tout bon détaillant. Sa livraison s’effectuera à partir du 15 octobre 2020, date à laquelle vous pourrez également le trouver en boutique physique.

En termes de prix, il vous en coûtera 69,99 €. C’est 30 € de plus que le Chromecast 3 et 10 € de moins que le Chromecast Ultra, tous les deux lancés en 2016. Ce n'est pas une aussi bonne affaire que le Fire TV Stick 4K d’Amazon vendu actuellement à 59,99 € et qui devrait bénéficier pleinement des remises de l’Amazon Prime Day - les 13 et 14 octobre prochains. En revanche, le nouveau Chromecast restera toujours plus rentable que la Nvidia Shield TV qui vous réclamera un investissement de plus de 150 €.

Le nouveau Chromecast avec Google TV s'intègre donc parfaitement comme produit milieu de gamme de la famille Chromecast. Il peut diffuser en streaming des contenus HDR 4K avec Dolby Vision, ce qui le rend bien meilleur que le Chromecast de base, mais moins intéressant que le Chromecast Ultra qui permet également de streamer des jeux à pleines performances.

Design du nouveau Chromecast

Conception similaire à celle du Chromecast original

Livré avec une télécommande !

Connectivité réduite

Voici trois ans maintenant que Google a décidé de modeler ses dongles en palet de hockey. Visiblement, le public semble en redemander puisque le nouveau Chromecast adopte également cette forme originale. Le dernier modèle est cependant légèrement plus allongé qu'auparavant.

Autre similarité avec ses prédécesseurs : le Chromecast 2020 se connecte à votre téléviseur via un câble HDMI (qui, heureusement, utilise la dernière norme HDMI 2.1) et peut être alimenté soit par une prise murale, soit par le port USB de votre téléviseur... si vous avez de la chance.

Nous avons branché le Chromecast à l'arrière d'un téléviseur Vizio de série V, son chargement via USB s’est révélé lent et capricieux. Une faiblesse qui pourrait frustrer bon nombre d’utilisateurs en manque de prises secteur à proximité de leur TV.

Contrairement au Chromecast Ultra, le Chromecast avec Google TV n'a pas de prise Ethernet, ce qui signifie qu'il ne fonctionnera que via le Wi-Fi. Selon Google, vous pourrez acheter un adaptateur USB-C vers Ethernet pour pallier à ce manque (cet accessoire n'est pas inclus dans la boîte).

Sur une note plus positive, ce nouveau Chromecast amélioré inclut une télécommande Bluetooth/IR. Le zapper en plastique est un peu léger, mais il comprend un clavier circulaire, des commandes de volume sur le côté et huit boutons à l'avant. Si votre téléviseur est compatible HDMI-CEC, vous pouvez contrôler le volume du téléviseur avec la télécommande Chromecast, et même éteindre votre TV lorsque vous avez terminé un programme.

Comme il s'agit du premier produit Google TV remanié, la télécommande comporte bien sûr un bouton Google Assistant que vous pouvez utiliser pour activer l'assistant virtuel éponyme - dont nous parlerons plus en détail dans la section suivante.

Interface du nouveau Chromecast

Vous aurez besoin d'un compte Google pour l'utiliser

Votre iPhone peut aussi streamer des contenus vers Google TV

La plupart des applications de streaming sont ici, sauf Apple TV+ et Stadia

Comme on pouvait s'y attendre d’un produit portant le nom « Google TV », le nouveau Chromecast s'adresse vraiment au public d'Android : vous utiliserez votre compte Google comme identifiant pour vous connecter, et vous aurez ensuite accès à Google Assistant, à YouTube/YouTube TV, à Google Play Jeux, à Google Photos et à la gestion de vos appareils Nest. Si vous en possédez.

Il est intéressant de noter que ce n'est pas le premier appareil basé sur Android TV à intégrer Google Assistant - les téléviseurs Sony l'utilisent depuis des années, et il est même associé au nouveau Nvidia Shield. Pour ceux qui se soucient de la protection de leur vie privée, Google Assistant ne s'allume que lorsque vous le décidez, via le bouton de télécommande dédié - et vous pouvez complétement désactiver le service pendant l’initialisation de l’appareil.

Après une première connexion avec votre compte Google, l'écran d’accueil de l'interface Chromecast s'affichera avec du contenu pertinent et recommandé. Si vous êtes familier avec Android TV, tout cela ne vous surprendra pas ; mais si vous découvrez pour la première fois les services Google, Chromecast compilera des contenus provenant de différentes sources et probablement liés à vos recherches passées sur le moteur web, votre smartphone Android ou YouTube.

Naviguez un peu plus vers le bas et, sous vos contenus recommandés, vous trouverez d’autres programmes classés par thématiques et regroupant principalement les dernières tendances. La section « Pour vous » affichera, de son côté, les films, séries et applications récentes que vous avez visionnés, ainsi que ceux et celles achetés depuis le Play Store. Reste la section « En direct » qui remonte les différents lives YouTube à ne pas manquer.

Lorsque vous sélectionnez un contenu à regarder, vous pouvez soit le lancer immédiatement, soit l'ajouter à votre liste d’attente pour pouvoir le retrouver plus tard. Google TV utilise également un système « J’aime / Je n’aime pas » (pouces en haut ou en bas) pour vous aider à améliorer les recommandations du service. Il existe de même une fonction de recherche des contenus intégrée, loin d'être aussi exhaustive que le moteur de recherche proposé par Roku.

Cette interface mise à jour n'est pas révolutionnaire et peut sembler un peu basique, mais elle demeure extrêmement facile à utiliser, ce qui en fait un choix évident pour les publics légèrement - voire réellement - technophobes.

En ce qui concerne la prise en charge des applications, tous les principaux acteurs sont présents. Notamment Netflix, Prime Video, Disney Plus, MyCanal et les différentes chaînes prises en charge par Molotov.tv. 6 500 applications moins connues viennent compléter le panel, il ne manque hélas (trois fois hélas) qu’Apple TV+ et Google Stadia. Cette dernière plateforme préférant conserver sa relation exclusive avec le Chromecast Ultra.

Performances du nouveau Chromecast

Un streaming stable, même dans les foyers à bas débit internet

Supporte les standards 4K HDR (HDR10+, Dolby Vision) et Dolby Atmos

Nous n'avons vécu que quelques jours avec lui, mais jusqu'à présent, le Chromecast avec Google TV révèle des performances admirables et rivalise avec celles de ses concurrents. Google n'a pas été explicitement clair sur la configuration matérielle de sa clé HDMI. Néanmoins, quel que soit le SoC employé, il ne transparait aucune baisse de débit flagrante - surtout une fois que nous avions lancé le contenu que nous voulions visionner.

En fait, le seul véritable ralentissement que nous avons remarqué a eu lieu pendant l’initialisation de Google TV, celle-ci monopolisant l’écran quelques secondes de trop. Ce qui nous a véritablement impressionnés est la capacité du Chromecast à fonctionner en toute fluidité, qu’il soit proche ou éloigné du routeur, sans le moindre écart de débit.

Le Chromecast avec Google TV peut diffuser en 1080p ou en 4K, il supporte les formats HDR10+ et Dolby Vision pour bénéficier d’une qualité d’image supérieure. Pour les audiophiles, le nouveau Chromecast prend en charge les standards DTS, Dolby Audio, Dolby Digital Plus et Dolby Atmos, mais comme pour les formats HDR, vous aurez besoin d'un téléviseur et/ou d'un système audio compatible pour en profiter.

Afin d’obtenir des flux dans leur résolution maximale avec formats premium, nous recommandons d'utiliser la télécommande pour activer l'application Google TV native. Cependant, si vous souhaitez simplement lancer rapidement un contenu en particulier, vous pouvez caster ce dernier comme avec un bon vieux Chromecast, depuis votre navigateur web, votre iPhone ou votre smartphone Android.

Finalement, la seule véritable limitation que nous ayons rencontrée au niveau matériel est que le Chromecast avec Google TV ne prend pas encore en charge le catalogue de Google Stadia. Ce n'est pas un facteur de rejet pour tout le monde, mais c'est une petite mise en garde pour les joueurs affirmés qui désirent streamer un peu plus que la prochaine série ou chaîne YouTube en vogue.

Faut-il acheter le nouveau Chromecast avec Google TV ?

Achetez-le si...

Vous recherchez une clé streaming bon marché et facile à utiliser

Nous avons toujours pensé que les clés HDMI Chromecast étaient hautement accessibles, mais maintenant que le nouveau modèle dispose d'une télécommande, même les allergiques les plus irréversibles à la technologie peuvent s’en servir sans envoyer le moindre mail au support clientèle de Google.

Vous souhaitez regarder vos programmes en 4K

Vous pourriez vous damner pour visionner votre série favorite en 4K mais la plupart des solutions coûtent excessivement cher. Pas le nouveau Chromecast avec Google TV. Si votre compte en banque vient d’être malmené par l’achat d'un téléviseur 4K, cette clé HDMI est un excellent moyen de réaliser quelques petites économies.

Ne l'achetez pas si...

Vous êtes abonné à Google Stadia

Si vous possédez un compte Google Stadia, mieux vaut vous tourner vers un Chromecast Ultra, certes plus cher (de 10 euros) mais avec une offre de services complète. Malheureusement, le nouveau Chromecast avec Google TV ne prend tout simplement pas en charge les services de streaming dédiés aux jeux vidéo. Dont Google Stadia.

Vous disposez d’un identifiant Apple mais pas d’adresse Gmail

Si les utilisateurs multiplateformes n'auront aucun problème pour passer d'un appareil à l'autre, les pro-iOS fortement investis qui ne jurent que par leur abonnement Apple TV Plus et ne supportent pas l'idée d'ouvrir un compte Gmail ne devraient probablement pas se tourner vers le Chromecast 2020. Pour des raisons évidentes.