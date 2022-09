Vous trouvez le Chromecast trop cher ? Un nouveau modèle plus abordable est en route

Il semble qu'un nouveau Chromecast avec Google TV soit sur le point d'être dévoilé - et si l'on en croit la dernière fuite ci-dessous, il apparaîtrait plus ou moins identique au modèle actuel qui a été lancé en septembre 2020.

Selon le site technologique brésilien Tecnoblog (opens in new tab) (relayé par The Verge (opens in new tab)), des visuels de l’appareil présumé sont parvenus au régulateur de l'Agence nationale des télécommunications : on y retrouve la forme ovale et blanche familière, propre au modèle original.

La fuite expose également quelques caractéristiques techniques, assez communes pour un appareil Chromecast : il y a un connecteur HDMI, la prise en charge Wi-Fi 802.11ac (Wi-Fi 5) sur les fréquences 2,4 GHz et 5 GHz, et le support Bluetooth LE.

Un prix plus accessible

Alors que cette documentation ne révèle pas beaucoup plus de détails sur le dongle de streaming, plus tôt ce mois-ci WinFuture (opens in new tab) a obtenu des informations présentant un Chromecast avec Google TV, abordable mais avec une capacité de lecture vidéo limitée à une résolution 1080p (et non 4K).

Si cette définition inférieure se révélera décevante pour certains, pour d'autres, le prix en baisse devrait s’avérer très attractif. Un tarif de départ de 40 € a été mentionné pour l'Europe, alors que le Chromecast 4K avec Google TV est actuellement vendu 70 €.



Le nouvel appareil pourrait être révélé sous peu. Google a annoncé un événement matériel qui se tiendra le 6 octobre. Rendez-vous au cours duquel il devrait également introduire le Pixel 7, le Pixel 7 Pro et la Pixel Watch.

Régression ou avancée technologique ?

La grande majorité des téléviseurs actuellement en vente optant pour une résolution 4K, il paraît quelque peu surprenant que le nouveau Chromecast avec Google TV s'en tienne à une définition Full HD. Il fonctionnera bien sûr sur un téléviseur 4K, mais il n'exploitera pas tout le potentiel de la dalle.

Google doit être convaincu qu'il existe suffisamment de petits téléviseurs secondaires coincés dans les chambres à coucher et les bureaux pour que la demande joue en faveur de ce nouveau modèle. D'autant plus qu'il semble coûter beaucoup moins cher que la version 4K en circulation.

Le prochain dongle pourrait s’avérer un peu plus rapide que le modèle actuel et ajouter un plus d'espace de stockage - Google a admis qu'il y avait des problèmes de performances et de capacité de stockage sur le dispositif 4K, tout en promettant de corriger le tir sur les futures itérations Chromecast.

Dans cette optique, le Chromecast 1080p avec Google TV bénéficierait d'un véritable coup de pouce dans ces domaines.