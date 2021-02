Apple TV vs Amazon Fire TV vs Google Chromecast : quel streamer choisir pour regarder Netflix, Disney+ et bien d'autres ?

Si votre Smart TV est un modèle ancien, ou si vous ne possédez tout simplement pas de Smart TV, vous aurez sans doute besoin d’un streamer multimédia pour vous fournir un accès complet (ou presque selon les modèles) aux services de streaming les plus populaires.

Bien sûr, une box internet vous permet aujourd’hui de bénéficier de plateformes comme Netflix, Amazon Prime Video, YouTube ou Spotify, en passant par l’interface d’accueil. Mais certains de ces services vont aussi briller par leur absence au sein du catalogue proposé par votre fournisseur d’accès internet. C’est régulièrement le cas pour Disney Plus, Apple TV Plus et l’offre MyCanal sans engagement. Heureusement pour ces amateurs du streaming buissonnier, nous pouvons compter sur des dispositifs fiables, capables de diffuser leurs contenus avec la meilleure résolution possible et sans latence.

Dans ce guide d’achat, vous trouverez les meilleures solutions de streaming aujourd’hui disponibles sur le marché. Nous avons répertorié les streamers multimédia les plus fluides, aptes à lire les flux de presque toutes les grandes plateformes de streaming audio ou vidéo - avec des mises à jour régulières pour adopter rapidement les applications les plus récentes.

Nous sommes là pour vous aider à faire le choix le plus optimal pour votre téléviseur, qu’il s’agisse d’un écran 4K ou Full HD. Quel qu’il soit, il y a forcément un streamer compatible.

Meilleurs streamers multimédia pour les téléviseurs 4K

Jusqu'à récemment, il était facile de choisir le meilleur streamer 4K, les différents modèles existants se comptant alors sur les doigts d’une main. Aujourd'hui, il existe une multitude de dispositifs de streaming en très haute définition. Et s'ils sont tous capables d'envoyer des millions de pixels de données sur votre téléviseur, ils ne sont pas égaux en termes de bibliothèques de contenu et de formats audio/vidéo pris en charge.

Pour sélectionner les meilleurs appareils, nous avons non seulement comptabilisé le nombre d’applications disponibles sur chacun d’entre eux, mais aussi la qualité délivrée pour chacune d’entre elles. Malheureusement, il nous a également fallu écarter d'excellents streamers 4K comme le très talentueux Google Chromecast Ultra. Seul subsiste la crème de la crème pour profiter d’un maximum de contenus 4K et HDR.

(Image credit: Future)

Nvidia Shield et Nvidia Shield Pro (2019) Une IA à couper le souffle (mais pas l’image, ni le son). 150,99 € Voir à Cdiscount FR Upscaling de l’image impressionnant Google Assistant intégré Pas d'application Apple TV+ Pas de port USB supplémentaire

Trois fois plus cher que les lecteurs de streaming HDR/4K d'entrée de gamme, la Nvidia Shield (2019) n'est pas bon marché, mais c'est un dispositif incroyablement puissant grâce à la prise en charge des contenus HDR10 et Dolby Vision. Vous aurez également accès à la nouvelle télécommande Shield, qui a été remaniée pour vous apporter plus de convivialité. Il y a aussi la dernière version d'Android TV, qui sert de passerelle vers le service de streaming de jeux de Nvidia, Geforce Now.

Reste la caractéristique qui lui donne une longueur d'avance sur la concurrence : son upscaling de pointe géré par l’IA de Nvidia. Celle-ci est alimentée par un réseau neuronal qui a été « formé » à l'aide de milliers d'heures d'images compilées et qui peut affiner considérablement le contenu, donnant l'impression que le contenu HD des 20 dernières années a été filmé au début de l'année 2021 avec une caméra vidéo 4K.

Vous subirez quelques limites évidemment. Comme l’absence d'Apple TV Plus et un prix bien au-dessus des standards. N’ayez crainte, la série Shield vaut chaque centime dépensé.

(Image credit: Apple)

Apple TV 4K (2017) Le boîtier multimédia d'Apple rend l’Ultra HD magique. Low Stock 179 € Voir à Asgoodasnew FR Supporte les normes HDR10+ et Dolby Vision L'interface tvOS propre et simple Manque Amazon Prime Video Siri peut agacer

Oui, il est verrouillé sur l'écosystème Apple, et c’est ainsi qu’il est sûr de séduire tous les possesseurs d'iPhone. Si vous êtes l’un d’entre eux, vous ne pourrez qu’adopter et adorer le système d'exploitation tvOS, presque plus épuré qu’iOS. Les pixels sont plus nombreux et plus nets que jamais, tandis que le processeur A10X permet une navigation et un chargement d'applications rapides.

Que vous optiez pour la version 32 Go ou 64 Go, toutes les applications de streaming auxquelles vous pouvez penser sont présentes, avec néanmoins une omission flagrante : vous aurez beau chercher, vous ne trouverez pas Amazon Prime Video. Cependant, nous apprécions la « salle » HDR 4K de l'application iTunes, qui facilite la découverte de contenus vidéo haute résolution.

Le Dolby Vision est un véritable atout que peu d'autres streamers supportent actuellement (avec le Dolby Atmos à venir, nous a-t-on dit). Et tout aussi impressionnants sont la recherche universelle et l'ajout de la plateforme Apple Music - qui fait de l'Apple TV un juke-box terriblement addictif. Si seulement Siri pouvait être aussi indispensable (il multiplie hélas les erreurs), nous tenions ici la passerelle de streaming parfaite.

(Image credit: Amazon)

Amazon Fire TV Cube (2019) Le meilleur dispositif connecté Amazon à ce jour. Check Amazon Contrôles vocaux performants Alexa sous son meilleur jour Plus cher que certaines alternatives Amazon Pas de câble HDMI dans la boîte

Bien qu'il ne puisse pas égaler l’upscaling artificiel des Nvidia Shield ou la convivialité de l'Apple TV 4K, l’ultime Fire TV Cube est, de loin, notre appareil de streaming Amazon préféré - il est meilleur à bien des égards que son prédécesseur de 2017, et que toutes les autres solutions Fire TV existantes.

La mise à niveau du processeur et l'inclusion de Dolby Vision en 2019 sont des atouts formidables et, malgré quelques défauts, ils contribuent à consolider la place du Cube dans cet immense marché.

Techniquement parlant, vous pourriez imiter presque tous les usages du Fire TV Cube avec un Amazon Echo Dot ou un Amazon Fire TV Stick 4K moins chers - mais le boîtier alimenté par le processeur hexacore apporte une navigation et une lecture plus réactives, créant ainsi moins de frustrations.