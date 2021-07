Meilleures séries Apple TV Plus : quels programmes regarder en boucle sur le service de streaming d'Apple ?

Vous voulez regarder les meilleures séries Apple TV Plus ? Nous sommes là pour vous aider. Bien que la bibliothèque d'Apple soit loin d'être aussi fournie que celle de ses concurrents Netflix ou Amazon Prime Video, elle s'enrichit chaque mois de nouveaux programmes originaux, souvent avec de grands noms sur l’affiche. Ce service est en train de devenir un incontournable des plateformes de streaming et a su se rendre essentiel grâce à la grande qualité de ses séries.

À l'heure où nous publions ces lignes, Apple offre toujours un an de service Apple TV Plus avec l'achat d'un appareil Apple. Si vous venez donc juste d’acquérir un nouveau produit Apple, vous n’aurez pas à dépenser un seul centime dans un nouveau service de streaming et pourrez profiter de toutes leurs meilleures séries présentées ici.

Les programmes d’Apple TV+ peuvent compter sur de nombreuses célébrités. La plateforme propose des séries primées mettant en scène des vedettes comme Jennifer Aniston, Chris Evans et Octavia Spencer, ainsi que des réalisateurs de renom comme Steven Spielberg et M. Night Shyamalan.

Apple TV Plus privilégie la qualité à la quantité, ce qui est une approche novatrice compte tenu du modèle économique de ses concurrents.

Même s'il manque à Apple TV Plus une émission phare comme The Mandalorian, qui peut faire office de gros succès, le service vaut la peine d'être consulté, d'autant plus qu'il est plus facile à obtenir que jamais, l'application Apple TV étant disponible sur PlayStation et Xbox ainsi que sur les tablettes, téléphones, smart TV et autres appareils Apple.

Voici les meilleures séries Apple TV Plus disponibles en streaming actuellement.

Mythic Quest : le festin du Corbeau

(Image credit: Apple)

Série comique créée par Rob McElhenney et Charlie Day de It's Always Sunny in Philadelphia, Mythic Quest a montré qu’Apple ne plaisantait pas lorsqu’il s’agissait de sitcoms. Cette série est vraiment formidable, et notre seul reproche est que cette première saison ne contenait que neuf épisodes assez courts (deux spéciaux étant sortis plus tard). Depuis le 7 mai 2021, la deuxième saison est disponible, ce qui est une bonne nouvelle pour les fans de cette excellente sitcom Apple.

La série se déroule dans un studio de jeux vidéo fictif qui produit un énorme MMORPG de type World of Warcraft appelé Mythic Quest. McElhenney incarne le créateur du jeu, Ian Grimm, tandis que le « festin du corbeau » est le nom du DLC tant attendu du jeu, qui est lancé dans le premier épisode de la série. Il s’agit d’une comédie hilarante sur le lieu de travail, mélangée à une caricature assez solide de l’industrie des jeux dépeints par les esprits derrière la création du Paddy's Pub, le pub irlandais sans succès qui apparait dans It's Always Sunny in Philadelphia.

Cependant si vous voulez regarder seulement un seul épisode, jetez un coup d’œil à l’épisode 5, « A Dark Quiet Death ». C’est presque comme un épisode de Black Mirror…

Tehran

(Image credit: Apple TV Plus)

La première série non anglophone du géant du streaming a été accueillie avec enthousiasme par la critique et le public, et a été renouvelée par Apple pour une deuxième saison. Si vous n’avez pas encore accroché, c’est le moment de commencer à suivre ce thriller d’espionnage israélien à rebondissements. Ce drame d’espionnage super tendu, qui a pour toile de fond le conflit israélo-iranien, suit une hackeuse/agent qui s’infiltre à Téhéran sous une fausse identité pour aider à détruire le réacteur nucléaire iranien, mais se retrouve piégée dans une nouvelle vie accidentellement lorsque sa mission échoue.

Ted Lasso

(Image credit: Apple)

C’est la comédie dont personne ne se lasse, et pour cause. Dans le rôle-titre, Jason Sudeikis incarne un entraîneur de football américain du Kansas, qui est engagé pour entraîner l’équipe fictive de Premier League anglaise AFC Richmond, alors qu’il n’a aucune expérience du football (ou du soccer). Il s’avère que tout ceci n’est qu’un stratagème de la nouvelle propriétaire du club, Rebecca Welton (Hannah Waddingham), pour couler le club qui a tant compté pour son ex-mari.

À la fois satire dans le milieu du sport et comédie romantique avec un personnage principal très sympathique, cette série s’est avérée être un grand succès pour Apple. La saison 2 sort le 23 juillet, et la saison 3 a déjà été confirmée.

The Morning Show

(Image credit: Apple)

Quand nous disons qu’Apple TV Plus peut se vanter de proposer des séries exclusives avec des stars de premier plan, c’est ce que nous voulons dire : La série dramatique The Morning Show, basée sur le journal télévisé américain, met en vedette Jennifer Aniston, Reese Witherspoon et Steve Carrell dans les rôles principaux. Ce drame, qui serait la deuxième série originale la plus regardée d’Apple après Ted Lasso, suit les présentateurs d’une matinale Américaine populaire, The Morning Show, qui est plongé dans le chaos lorsque l’un de ses animateurs de longue date, jouée par Steve Carrell, est licencié dans le cadre d’un scandale #MeToo.

La présentatrice restante de l’émission, jouée par Jennifer Anniston, est maintenant rejointe par une coanimatrice du Sud plein d’entrain, joué par Reese Witherspoon. L’ancienne actrice de Friends a remporté le SAG Award 2020 pour la meilleure performance d’un personnage féminin dans une série dramatique, tandis que Billy Crudup a remporté l’Emmy du meilleur second rôle l’année dernière pour sa prestation en tant que directeur de l’information dans la série. Apple a fait tout un plat du Morning Show lors de son lancement, mais cela vaut vraiment la peine d’être regardé, au-delà même de la présence de toutes les grosses têtes d’affiche.

Servant

(Image credit: Apple)

Le thriller psychologique de M. Night Shyamalan suit un couple de Philadelphie qui engage une nounou pour s’occuper de leur petit garçon, Jericho. Comme on peut s’y attendre de la part du réalisateur du Sixième Sens, tout n’est pas ce qu’il semble être. Ni avec le bébé, ni avec la nounou, ni avec rien de tout cela.

Moins vous en saurez avant de découvrir Servant, mieux ce sera. Nous nous en tiendrons donc là et vous laisserons découvrir par vous-même ce huis clos horrifique. C’est le moment idéal pour devenir accro à ce drame sombre, puisque la deuxième saison a été diffusée récemment et qu’une troisième est également confirmée. Shyamalan a déclaré qu’il envisageait quatre saisons au total, alors attendez-vous à de nombreux autres rebondissements.

Défendre Jacob

(Image credit: Apple)

Ce thriller est basé sur le best-seller éponyme de 2012 écrits par William Landay, et l’adaptation sur Apple TV Plus est tout aussi captivante que le livre d’origine. Chris Evans (Avengers : Endgame), Michelle Dockery (Downton Abbey) et la star montante Jaeden Martell (It) tiennent les rôles principaux de ce drame policier, qui raconte l’histoire d’une famille apparemment parfaite qui est bouleversée lorsque leur fils de 14 ans, qui se comporte bien, est accusé du meurtre d’un camarade de classe. L’émotion et le déroulement du mystère du meurtre vous tiendront en haleine jusqu’au choquant final de la série.

Long Way Up

(Image credit: Apple)

Appel à tous les motards : la suite des documentaires sur la moto Long Way Round (2004) et Long Way Down (2007) est sortie sur Apple TV Plus en 2020, et elle est tout aussi géniale que ses prédécesseurs. Long Way Up documente à nouveau le road trip à moto d’Ewan McGregor et de son ami Charley Boorman, cette fois à bord de motos Harley-Davidson électriques sur une distance de 13 000 miles depuis Ushuaia en Argentine, à travers 13 pays d’Amérique du Sud et d’Amérique centrale, pour finir à Los Angeles aux États-Unis.

Que vous cherchiez à étancher votre envie de passer du temps avec vos amis ou simplement de voyager, cette aventure amusante vous offre les deux à plein régime.

Truth Be Told

(Image credit: Apple)

Poursuivant la domination d’Apple lorsqu’il s’agit d’attirer des stars de renom pour ses émissions originales, Truth Be Told, est un drame mené par Octavia Spencer, lauréate d’un Academy Award. Un binge-watch passionnant pour les amateurs de vrais crimes, qui donne une nouvelle tournure à ce genre très populaire : Octavia Spencer joue le rôle d’une journaliste d’investigation qui anime un podcast à succès sur de vrais crimes et qui est appelée à enquêter sur le cas d’un tueur condamné qu’elle avait précédemment dépeint comme un meurtrier dans son émission (joué par Aaron Paul de Breaking Bad). Les fans de ce genre de podcasts vont adorer ce drame tortueux, dont la deuxième saison est en cours de tournage.

Dickinson

(Image credit: Apple)

La comédie d’Apple centré sur la fameuse poète du XIXe siècle est bien plus amusante que son concept ne le laisse entendre. La deuxième saison est en cours de tournage à l’heure où nous écrivons ces lignes. Hailee Steinfeld, de Bumblebee, reprend le rôle fictif éponyme d’Emily Dickinson, une aspirante écrivaine qui grandit dans le Massachusetts du XIXe siècle, mais dont les sensibilités sont plus progressistes que celles de la période dans laquelle elle se trouve.

Abordant les thèmes de la société, du genre, de l’amour et de la famille d’une manière charmante, excentrique et inclusive, la série n’est peut-être pas exactement fidèle à l’histoire, mais Emily est une héroïne plus moderne que la plupart des héroïnes du présent.

Central Park

(Image credit: Apple)

Apple TV Plus ne propose pas que des séries dramatiques brillantes ou des comédies sensationnelles soutenues par des acteurs que vous avez vus dans d’autres sitcoms. C’est dans l’esprit du créateur de Bob’s Burgers, Loren Bouchard, ainsi que de Josh Gad et Nora Smith, qu’est née Central Park : une sitcom animée pour adultes, sur une famille qui vit à Central Park, à New York, et qui se bat contre un promoteur immobilier cupide.

Bien qu’il s’agisse d’une série d’animation, cela ne signifie pas que le casting pour les voix de la série n’est pas moins étoilé, avec Kristen Bell, Stanley Tucci, Tituss Burgess, Leslie Odom Jr. et Josh Gad dans le rôle d’un musicien ambulant qui brise le quatrième mur et qui se trouve être le narrateur de la série. Le spectacle est également une comédie musicale, dont les jingles vous feront aimer encore plus la série.

Fanny Gautier a également contribué à la rédaction de ce dossier.