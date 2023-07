Pass Warner : quelles sont les meilleures séries du catalogue ?

Depuis le 16 mars 2023, les détenteurs d'un abonnement au service Amazon Prime Video peuvent souscrire en option le Pass Warner pour 9,99 € par mois sans engagement. Ce dernier réunit les séries HBO, ainsi que des exclusivités telles que The Last of Us, mais également les 12 chaînes de Warner Bros. Discovery : Warner Bros TV, TCM Cinéma, Toonami, Adult Swim, Cartoon Network, Boomerang, Cartoonito, Boing, Eurosport 1 et 2, Discovery et CNN.

Si vous hésitez à souscrire, vous pouvez démarrer une période d'essai de 7 jours. En ce moment, à l'occasion des Prime Day, Amazon vous fait bénéficier d'un essai gratuit de 30 jours en tant que membre Prime. De quoi vous faire une idée plus concrète sur l'offre. Afin de vous donner un aperçu du contenu que vous pouvez binge-watcher sur le Pass Warner, nous avons réuni sur cette page les meilleures séries du moment !

The Last of Us

(Image credit: HBO)

The Last of Us est une série inspirée du jeu vidéo éponyme à succès. Elle met en vedette Pedro Pascal (Narcos, GoT, The Mandalorian) et Bella Ramsey (GoT, His Dark Material), dans les rôles de Joel et Ellie, un quinquagénaire endurci et une fillette qui n'a pas sa langue dans sa poche. Le Cordyceps, un champignon parasite, a déclenché une terrible pandémie qui a eu raison de la grande majorité de l'Humanité.

Les quelques survivants qui ont échappé à la contamination, luttent tant bien que mal dans ce monde hostile. Les autres se sont transformés en des abominations affreuses, assoiffées de sang. C'est dans ce contexte postapocalyptique, que les deux personnages évoluent. Ils vont avoir affaire à la Fedra et aux Lucioles, deux factions aux intentions divergentes. Tandis que l'une cherche à éliminer toutes les personnes qui ne respectent pas le protocole de sécurité et représentent un danger, l'autre cherche à mettre au point un remède contre le fléau.

La saison 1, qui a fait carton plein, est également toujours disponible sur Prime Video jusqu'au 15 juillet. Elle a été renouvelée pour une deuxième saison, qui s'inspirera du jeu The Last of Us : Part II. La suite des aventures de Joel et Ellie ne devrait cependant pas voir le jour avant 2025.

Saisons disponibles sur le Pass Warner : 1

House of the Dragon

(Image credit: HBO)

Le préquel de la célèbre série Game of Thrones se concentre sur les évènements qui ont conduit à la chute de la maison Targaryen et à l'extinction des dragons, environ 200 ans avant Daenerys du Typhon. À cette époque, le roi Viserys règne sur le Royaume des Sept Couronnes. On y suit l'évolution de la famille et des parties prenantes sur plusieurs décennies. House of the Dragon s'inscrit dans la veine de la série originelle, en reprenant les éléments qui ont contribué à son succès : un scénario bien ficelé et des scènes d'action épiques, notamment avec les dragons.

Cette série s'inspire directement des évènements racontés par George R.R. Martin dans son roman Feu et Sang. House of the Dragon a explosé les records d'audience en réunissant près de 10 millions de spectateurs dès le premier soir de sa diffusion. La saison 2 est déjà dans les tuyaux et devrait arriver sur nos écrans d'ici 2024.

Saisons disponibles sur le Pass Warner : 1

Game of Thrones

(Image credit: HBO)

Après avoir été longtemps en tête d'affiche sur la plateforme OCS, le show le plus emblématique de la chaîne HBO est désormais disponible en exclusivité sur le Pass Warner. La série d'anthologie Game of Thrones, dont les saisons sont sorties entre 2011 et 2019, est adaptée de l'œuvre romanesque de George R.R. Martin. La série se déroule dans un univers heroic fantasy sur les continents fictifs de Westeros et Essos, sur lesquels plusieurs grandes intrigues s'entrecroisent, et où les dragons, géants, sorcières, loups géants et autres créatures coexistent.

D'un côté, GoT met en lumière Jon Snow et la menace venue du Nord avec les marcheurs blancs, des créatures mythiques qui veulent conquérir le monde des vivants. Ils doivent pour ce faire traverser le Mur qui s'érige en tant que rempart entre le Royaume des Sept Couronnes et le monde sauvage. La deuxième intrigue de la série raconte l'histoire de Daenerys Targaryen, la dernière représentante du peuple des dragons, qui souhaite reprendre le Trône de Fer qui appartenait autrefois à sa famille. Enfin, la troisième histoire relate les péripéties de plusieurs familles influentes, qui souhaitent elles aussi conquérir le Trône de Fer du Royaume des Sept Couronnes.

Entre complots, manipulation, violence, sexe et mort, la série nous montre les dessous des jeux de pouvoir dans toute leur complexité. Game of Thrones a particulièrement été acclamée par la critique de par la qualité et la richesse de son scénario, le jeu de ses acteurs, ses effets spéciaux, et ses scènes d'action mémorables. Une série immanquable, qui aura droit à plusieurs spin-off dans le but d'étoffer son univers.

Saisons disponibles sur le Pass Warner : 8

The White Lotus

(Image credit: HBO)

Cette série dramatique, sur fond d'humour noir, suit les clients et le personnel d'un hôtel de luxe dans un cadre idyllique. Les évènements se déroulent à Hawaï dans la saison 1, et en Sicile dans la saison 2. L'intrigue se concentre sur différents protagonistes, qui petit à petit dévoilent leur vrai visage au fur et à mesure de l'évolution des épisodes.

The White Lotus, créée par Mike White, offre un regard critique sur la classe supérieure et la manière dont l'argent et le pouvoir peuvent corrompre les individus au sein de la société moderne. Un divertissement captivant, hilarant et parfois tragique.

Saisons disponibles sur le Pass Warner : 2

Westworld

(Image credit: HBO)

La série Westworld nous embarque dans une société futuriste et dystopique où les plus riches passent leur temps dans une simulation ultra réaliste. Les joueurs sont plongés dans un véritable western où ils ont tous les droits. Des centaines de robots peuplent ce monde afin de le rendre vivant et plus crédible. Les participants humains ont le droit de vie ou de mort sur ces machines, qui ressemblent pourtant à s'y méprendre à de vrais humains. Ces robots qui fonctionnent à l'IA sont programmés pour reproduire un scénario très précis et ne jamais s'en écarter. Cependant, de nouvelles mises à jour vont tout chambouler en permettant aux robots de se rappeler de leurs "vies passées" et de petit à petit atteindre la pleine conscience, au plus grand dam des humains !

Cette série HBO profite d'une mise en scène et d'un scénario aux petits oignons, avec de nombreux rebondissements comme on les aime. Cependant, l'intrigue se complexifie au fil des saisons et devient difficile à suivre pour le spectateur lambda. Elle met en scène des acteurs de renom tels que Vincent Cassel, Anthony Hopkins, Tessa Thompson, Ed Harris, ou encore Aaron Paul.

Seule la dernière saison est encore disponible sur OCS, mais vous pouvez dès à présent découvrir ou redécouvrir l'intégrale de la série via le Pass Warner.

Saisons disponibles sur le Pass Warner : 4

His Dark Materials

(Image credit: BBC/HBO)

Cette série en trois saisons est inspirée de l'univers de l'œuvre À la croisée des mondes de Philip Pullman. His Dark Materials se concentre sur l'histoire de la jeune Lyra, une jeune orpheline qui part à la recherche de son ami Roger, après son kidnapping. Sans le savoir, elle s'embarque dans une aventure aux multiples rebondissements où elle rencontrera des personnages haut en couleurs et découvrira petit à petit sa véritable nature. Il se trouve que Lyra a un rôle important à jouer dans une prophétie liée à la Poussière, une puissante substance qui suscite bien des interrogations. Dans ce monde fantastique, les humains vivent en harmonie avec leurs dæmons, des animaux qui reflètent l'âme de leur hôte.

His Dark Materials bénéficie d'une direction artistique soignée, et d'un casting talentueux avec Dafne Keen, Ruth Wilson, James McAvoy, Ariyon Bakare, ou encore Bella Ramsey. La série parvient à nous tenir en haleine épisode après épisode, en nous plongeant dans cet univers fascinant. Les deux dernières saisons sont encore disponibles sur OCS.

Saisons disponibles sur le Pass Warner : 3

Chernobyl

(Image credit: HBO)

Cette mini-série en 5 épisodes relate les évènements de la tristement célèbre catastrophe nucléaire de 1986 survenue en Ukraine. À la fois percutante, glaçante et captivante, la série Chernobyl retrace avec fidélité l'accident et les conséquences désastreuses qui ont suivi pour l'Humanité.

L'ambiance de la série nous plonge dans un réalisme sans précédent, avec des décors particulièrement bien retranscrits et des scènes choquantes. Les acteurs assurent quant à eux une prestation remarquable, avec Jared Harris et Stellan Skarsgård dans les rôles principaux. Loin d'être là pour divertir, nous vous conseillons de regarder cette série à la réalisation impeccable afin de mieux comprendre ce drame historique.

Saisons disponibles sur le Pass Warner : 1

Succession

(Image credit: HBO)

Cette série dramatique, réalisée par Jesse Armstrong et diffusée sur HBO, suit la vie des membres de la famille Roy qui cherchent à obtenir le pouvoir et à contrôler Waystar Royco, l'entreprise familiale. On y découvre le quotidien de Logan Roy, le patriarche et dirigeant de la société, ainsi que de ses quatre enfants, d'autres membres de la famille, et des cadres de l'entreprise. Chacun cherche à obtenir les faveurs de Logan pour lui succéder.

Entre rivalités, trahisons et alliances, la série met en lumière des relations humaines complexes où chaque personnage est prêt à sacrifier son intégrité pour parvenir à ses fins. La série est devenue très populaire en partie grâce à sa narration soignée et les performances de ses acteurs.

Saisons disponibles sur le Pass Warner : 4

The Wire (Sur écoute)

(Image credit: HBO)

La série HBO The Wire, ou Sur écoute en français, traite du trafic de drogue à Baltimore. Elle nous plonge au cœur d'une grande enquête menée par une unité spéciale, composée d'inspecteurs de la police judiciaire et criminelle, à la suite de l'assassinat d'un témoin à charge contre un baron de la drogue. La série est habilement construite, et bien qu'elle ait comme fil conducteur le trafic de drogue, chaque saison développe un aspect de la ville de Baltimore, ce qui a pour avantage de complexifier l'intrigue et de la rendre on ne peut plus crédible au travers de ses 62 épisodes.

Tandis que la saison 1 nous dévoile le quotidien des forces de l'ordre et des gangs de dealers dans leur lutte acharnée, les autres saisons se concentrent quant à elles sur le port de Baltimore, plaque tournante de la contrebande, mais également sur les combats politiques pour le pouvoir, le système éducatif dans les quartiers pauvres, ou encore les médias. La série a été acclamée par la critique et a reçu de nombreuses nominations. Elle est considérée par beaucoup comme l'une des meilleures séries télévisées de tous les temps, en raison de sa narration captivante, de sa capacité à aborder à la fois les problèmes sociaux et politiques, et des performances exceptionnelles de ses acteurs. On vous conseille vivement de vous y essayer.

Saisons disponibles sur le Pass Warner : 5

The Leftovers

The Leftlovers est une série dramatique américaine basée sur le roman éponyme de Tom Perrotta. L'histoire se focalise sur la mystérieuse disparition de 2 % de la population mondiale. Les évènements relatés se situent principalement dans la petite ville de Mapleton, où l'on suit le quotidien des habitants qui tentent de recoller les morceaux à leur manière. Tandis que certains se tournent vers la religion, d'autres se laissent emporter par la dépression.

Cette série explore notamment les thèmes de la perte, de la condition humaine, et de la souffrance. Elle a été saluée pour sa narration complexe, et les performances de ses acteurs. Elle explore avec profondeur la manière dont les gens réagissent face à l'inexplicable, et offre une réflexion intéressante sur le deuil et la quête de sens après un évènement tragique.

Saisons disponibles sur le Pass Warner : 3

Rick et Morty

(Image credit: Warner)

Créée par Justin Roiland et Dan Harmon, Rick et Morty est une série d'animation pour adultes qui se concentre sur les aventures intergalactiques d'un grand père et de son petit fils. Rick, le grand père, est un scientifique et inventeur de génie un peu trop porté sur la bouteille, tandis que Morty, son petit fils de 14 ans, traverse les joies de l'adolescence. Entre humour noir osé et histoires divertissantes, les épisodes de Rick et Morty se laissent apprécier à leur juste valeur sans jamais ennuyer le spectateur.

La série s'est imposée comme une référence dans le genre des séries animées de science fiction. On notera également une patte graphique aux petits oignons, qui donne envie de binge-watcher. Devant le succès des aventures de Rick et Morty, la série a eu droit à plusieurs jeux vidéo dont le cultissime High on Life. La saison 7 de Rick et Morty est en route et pourrait être disponible d'ici le mois de septembre.

Saisons disponibles sur le Pass Warner : 6

Primal

(Image credit: Genndy Tartakovsky)

Cette série d'animation originale créée par Genndy Tartakovsky, met en scène un homme préhistorique solitaire, appelé Spear, et son compagnon, un dinosaure répondant au nom de Fang. Les deux protagonistes s'entraident pour survivre en faisant fac aux nombreux dangers de l'époque préhistorique.

Visuellement jolie, la série a la particularité d'être sans dialogue et de laisser les personnages raconter l'histoire de par leurs actions. Elle propose une expérience captivante et émotionnelle en explorant les liens inter-espèces face aux enjeux de la survie et à l'hostilité du monde.

Saisons disponibles sur le Pass Warner : 2