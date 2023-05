House of the Dragon saison 2 : casting, intrigue, diffusion... tout ce qu'il faut savoir

House of the Dragon leads HBO's 2022 release slate

Bien que critiquée pour sa chronologie peu commune, la première saison de House of the Dragon a connu un franc succès en réunissant les fans de Game of Thrones, ainsi que de nouveaux adeptes. La série a en effet explosé les audiences en cumulant, dès la première semaine de diffusion, plus d'un milliard de vues sur HBO Max, comme le rapporte Tom's Guide. Il faut dire que le préquel de GoT était attendu de pied ferme.

Après nous avoir permis de suivre l'évolution des ancêtres de Daenerys Targaryen sur plusieurs décennies, et la déchéance du roi Viserys, la deuxième saison se concentrera quant à elle sur la Danse des Dragons, une guerre civile majeure qui conduira à la disparition des dragons et à la chute de la Maison Targaryen. En attendant la sortie du deuxième acte, qui devrait se profiler d'ici 2024, nous avons réuni tout ce que nous savons sur la suite de House of the Dragon à l'heure actuelle.

À l'heure où nous écrivons ces lignes, aucune date de sortie n'a été officiellement dévoilée pour la deuxième saison de House of the Dragon. Cependant, plusieurs indices laissent à penser que la série ne devrait pas voir le jour avant 2024.

Ce que nous savons jusqu'à présent c'est que les scripts sont terminés et que le tournage de la série a débuté en avril 2023.

It's time to return to King's Landing.Season 2 of #HouseoftheDragon is now in production. pic.twitter.com/Djw7sBd0W8April 11, 2023 See more

Par ailleurs, Casey Bloys, le directeur des contenus HBO, a révélé que la prochaine saison devrait débarquer d'ici l'été 2024, selon le site ComicBook. Sa date de sortie ne devrait pas être impactée par la grève des scénaristes, qui touche actuellement les productions hollywoodiennes.

House of the Dragon saison 2 : sur quelle plateforme sera-t-elle disponible ?

Tandis que la série sera programmée sur les chaînes HBO et HBO Max (qui vient de lancer son service de streaming Max) aux États-Unis, chez nous, elle devrait être diffusée sur le Pass Warner, un bouquet payant accessible via Prime Video.

Bien que la première saison soit toujours disponible sur OCS, la plateforme a perdu les droits de diffusion des productions HBO depuis janvier 2023. La deuxième saison ne sera donc pas disponible sur la plateforme.

Quelle histoire pour la saison 2 de House of the Dragon ?

Les évènements relatés dans la première saison ont préparé le terrain pour la saison 2. (Attention spoilers en vue).

Avec la mort de du roi Viserys, qui s'efforçait de maintenir la paix, et du jeune Lucerys, cette deuxième saison annonce la couleur. La guerre civile est inévitable et sera au cœur de l'intrigue. Les derniers épisodes de la saison 1 auront permis de distinguer deux camps opposés, qui s'affronteront pour le pouvoir. D'un côté, la Maison Targaryen revendique le trône, puisque Rhaenyra doit légitimement succéder à son défunt père. De l'autre, la Maison Hightower a désormais un roi en la personne d'Aegon II. Ce qui risque de déplaire fortement à Rhaenyra et son oncle et mari Daemon, qui a le sang plutôt chaud.

L'évènement déclencheur de la Danse des Dragons n'est autre que l'assassinat de Lucerys Velaryon à la fin de l'épisode 10. Alors que le jeune homme était envoyé comme messager, il s'est fait sauvagement tué par son oncle Aemond, qui chevauchait l'énorme dragon Vhagar. La bienséance est définitivement rompue entre les deux familles. Dans le roman Feu et sang, dont l'intrigue s'inspire, Daemon promet à Rhaenyra que son fils, Lucerys, sera vengé. La guerre est donc sur le point d'éclater dans cette saison 2, qui s'annonce encore plus mouvementée que la précédente.

Par ailleurs, l'un des réalisateurs a indiqué que la série respectera un rythme plus traditionnel, et que les sauts dans le temps de la saison 1, qui en ont décontenancé plus d'un, ne seront plus d'actualité. Dans une interview accordée au magasine The Hollywood Reporter, Sara Hess, l'auteure et productrice exécutive de la série, a annoncé que la relation entre Rhaenyra et Daemon sera explorée plus en détail. Comme à l'accoutumée, cette série devrait également nous surprendre avec de nombreux rebondissements. Cette saison sera d'autre part plus courte que la première, puisque 8 épisodes ont été annoncés. La série House of the Dragon devrait comporter au total pas moins de 4 saisons.

House of the Dragon : le casting de la saison 2

Voici la liste des acteurs et actrices qui feront partie du casting de la saison 2 de House of the Dragon :