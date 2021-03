Découvrez les trois nouveaux spin-offs de Game of Thrones bientôt sur HBO

HBO n'a aucune intention de ranger au placard son dragon aux œufs d’or, bien au contraire. La chaîne américaine poursuit bien évidemment la production d’House of the Dragon, série dérivée déjà connue de Game of Thrones, et prépare celle des Aventures de Dunk et de l’Oeuf, compilation de contes qui se déroulent 90 ans avant les événements de l’adaptation originale. Dernièrement, de nouvelles indiscrétions font état de trois autres spin-offs Game of Thrones à l’étude.

Selon des sources telles que Deadline et The Hollywood Reporter, HBO développe actuellement trois scripts inédits se déroulant dans le monde fantastique de George R.R. Martin. Le plus abouti répond au titre provisoire 9 Voyages. Le créateur de la série Rome, Bruno Heller, aurait été choisi comme showrunner.

En revanche, les deux autres shows Fantasy potentiels, connus sous le nom de Flea Bottom et 10 000 Ships, n'ont pas encore trouvé leur “chef de projet”.

De même, nous ne savons pas, à cette heure, si HBO a officiellement donné son feu vert pour une saison complète ou simplement un pilote test. Il est probable qu'au moins l’une de ces productions rejoigne House of the Dragon et Les Aventures de Dunk et l’Oeuf prochainement pour étendre le GOTverse. En février 2021, Casey Bloys, directeur du contenu chez HBO, a déclaré au Hollywood Reporter que la chaîne travaillait d'arrache-pied au développement de nouvelles œuvres basées sur la mythologie de Martin.

"Nous ne cherchons pas à livrer cinq séries en trois ans mais plutôt de déterminer quelles histoires valent la peine d’être racontées. Différents mondes s’offrent encore à nous et nous recherchons les plus intéressants à explorer, du point de vue créatif”, argumente-t-il.

A quelles nouvelles histoires s’attendre ?

N’espérez probablement pas retrouver vos héros favoris (du moins ceux qui ont survécu au final de GoT), ces spin-offs se déroulent à différentes époques et dans différentes régions du monde de G.R.R. 9 Voyages, également appelé Sea Snake, suivra ainsi Lord Corlys Velaryon, alias le Serpent de mer, dans ses grandes expéditions à travers les océans.

Les voyages de Velaryon l'ont mené à Pentos et Dragonstone, il devrait même apparaître dans la série House of the Dragon. Si 9 Voyages est confirmé par HBO, il pourrait bien y avoir un ou deux crossovers entre les futures productions.

Pendant ce temps, 10 000 Ships explorera l’odyssée de la princesse Nymeria, qui a fondé le royaume de Dorne après une longue traversée depuis sa maison d'Essos. L'histoire de Nymeria se déroule un millénaire avant la chute de Bran Stark et le premier épisode de Game of Thrones. Et si le nom de "Nymeria" vous semble familier, c'est parce que l'une des filles illégitimes d'Oberyn Sand le porte dans la série phare.

Enfin, Flea Bottom devrait prendre place dans les quartiers pauvres à l'ombre de King's Landing. Ces rues malfamées ont abrité de célèbres personnages tels que Ser Davos Seaworth et Gendry Baratheon, ils ont aussi accueilli Arya Stark lorsqu’elle fuyait le joug du roi Joffrey.

On ne sait pas encore si ces programmes potentiels seront diffusés en exclusivité sur HBO Max, le service de streaming de la société. Compte tenu de la popularité de Game of Thrones, malgré son final peu reluisant, la chaîne a tout intérêt à adopter cette stratégie pour défier Netflix et Disney Plus. Quid d’une diffusion en France ? Pour l’instant, OCS reste le distributeur le plus logique en course.