Meilleures séries Amazon Prime Video : 20 shows cultes à découvrir ou à rattraper en 2020

Amazon Prime Video n'est peut-être pas le service de streaming vidéo le plus populaire en France, mais sa bibliothèque de contenus grandit rapidement. Non seulement la plateforme propose une collection incroyable de classiques - comme The Office, X-Files ou Buffy -, mais elle produit également des propositions inédites qui n’ont pas à rougir face à la concurrence. Telles que Tales From The Loop et The Boys, pour ne citer que les plus célèbres.

Vous n’êtes pas encore membre de Prime Video ? Vérifiez bien, car si vous avez déjà souscrit à Amazon Prime, ce service vous est offert par défaut. Pour seulement 49 € par an - ou à peine 24 € si vous êtes étudiant -, c’est une véritable aubaine pour découvrir ou revoir des centaines de saisons complètes. Un indispensable en ces temps de confinement et de pandémie mondiale.

Si vous êtes déjà abonné à Prime Vidéo mais totalement perdu dans les multiples entrées du catalogue, nous avons sélectionné les 20 séries que nous logerons dans la catégorie « à voir absolument… avant la disparition du Covid-19 ». Sitcoms, dramas, action, animation ou fantastique, il y en a ici pour tous les goûts.

Utopia

Véritable ovni télévisuel du début des années 2010, la série britannique Utopia s’est arrêtée brutalement après deux saisons fortes en rebondissements. Alors qu’une majorité de fans espérait voir poindre une véritable suite aux aventures de Jessica Hyde et de son gang, c’est finalement au remake US que nous aurons droit en 2020. Amazon a confié la direction de ce thriller esthétique à Gillian Flynn, spécialiste du genre à qui l’on doit déjà les trames de Gone Girl au cinéma et de Sharp Objects sur le petit écran. Elle est secondée à la réalisation par Toby Haynes, connu pour son style visuel déjanté qu’il a mis au service passé de Black Mirror, Sherlock ou encore Doctor Who.

Le point de départ de la série, lui, n’est pas modifié. Un petit groupe d’aficionados de comic-books se retrouvent entrainés malgré eux dans une conspiration mondiale - dont les objectifs se trouvent entre les pages de leur roman graphique favori : Utopia. Chassés par une organisation secrète bien décidée à les faire taire, ils devront s’unir… ou se trahir.

Saisons disponibles sur Amazon Prime Video : 1

Tales from the Loop

Inspiré par les extraordinaires peintures du designer suédois Simon Stålenhag, Tales From The Loop est une anthologie de science-fiction dont l’action semble se dérouler dans les années 80. Ou du moins, une version alternative de celles-ci où la technologie s’avère bien plus avancée. Nous suivons quelques habitants d’une ville jamais nommée et qui se révèle régie par The Loop, une mystérieuse machine qui matérialise l'impossible. Voyages dans le temps, transmutation, stases sont quelques-uns des phénomènes qui sont mis à l’honneur dans la saison 1.

Etrange mais toujours poétique, Tales From The Loop revisite le genre avec une direction artistique sublime et un jeu d’acteur brillant, le casting étant mené par Jonathan Pryce, le Grand Moineau de Games of Thrones - ici dans un rôle plus sympathique.

Saisons disponibles sur Amazon Prime Video : 1

The Office

Encore le remake américain d’une création anglaise. La version outre-Atlantique de The Office est toutefois très différente de l’originale - moins dramatique et moins réaliste que sa cousine britannique, et plus longue de 187 épisodes. Le principe reste pour autant similaire : un faux documentaire qui suit le quotidien des employés d’une société de ventes de papier, régi par le plus improbable des managers : Michael Scott (Steve Carrell dans son meilleur rôle). Cette sitcom vous prendra très vite au dépourvu par ses dialogues percutants et des intrigues curieusement addictives. Sans vous en rendre compte, vous pourriez très vite enchaîner les épisodes dix par dix.

La série perd en intérêt après le départ de Carrell peu avant la fin de la saison 7, mais ça vous laisse tout de même près de 55 heures de diffusion qui libéreront vos endorphines à profusion. Et nous en avons bien besoin en ce moment.

Saisons disponibles sur Amazon Prime Video : 9

Homecoming

Basé sur l’un des podcasts fictionnels les plus populaires de ces dernières années, Homecoming oscille entre le drama et le thriller, un mariage de genres qu’affectionne son showrunner, Sam Esmail (le papa de la série Mr Robot). Dans un mystérieux établissement militaire, des soldats amenés à réintégrer la vie civile sont suivis par une assistante sociale dévouée à sa mission. Lorsqu’elle quitte cette dernière quelques années plus tard, les véritables intentions du Centre font progressivement surface.

Raconté en deux temps et mettant en vedette Julia Roberts, Homecoming nous berne épisode après épisode. Leur format court (30 minutes chacun) contribue grandement à nous perturber, tout en évitant de nourrir le moindre temps mort. Captivante de bout en bout, la série vient de nous offrir une seconde saison avec un nouveau récit et Janelle Monae en tête d’affiche.

Saisons disponibles sur Amazon Prime Video : 2

Buffy contre les vampires

En France, Amazon détient une partie des droits de diffusion des anciennes séries produites par la Fox et que Disney Plus ne souhaite pas programmer - parce que trop « matures ». Buffy contre les vampires fait partie de ces shows parias et pourtant incontestablement cultes. Propulsé par Joss Whedon (depuis passé chez Marvel puis DC), ce teen-drama fantastico-horrifique a marqué les années 90 puis le début du XXIe siècle. C’est surtout l’une des premières séries emmenée par un rôle féminin fort : Buffy Summers (Sarah Michelle Gellar), tueuse choisie par des entités supérieures pour protéger l’Humanité (enfin principalement son lycée) contre les Forces du Mal et les apocalypses successives.

Les monstres de la semaine sont souvent utilisés comme métaphores des troubles adolescents et du passage à l’âge adulte. Sept saisons rythmeront le quotidien de Buffy et de ses amis (comprenant un vampire, un loup garou, une sorcière, ainsi que des vampires à la rédemption fragile). Il est également possible de suivre en parallèle les cinq saisons d’Angel, série dérivée tout aussi prenante et dont les quelques rides se voient à peine.

Saisons disponibles sur Amazon Prime Video : 7

Futurama

Autre exclue de Disney Plus, cette série animée de Matt Groening l’a d’autant plus mauvaise que sa grande sœur, Les Simpson, trône aujourd’hui dans le catalogue de la firme de Mickey, aux côtés des productions Marvel et Star Wars. Mais Futurama s’est forgée ainsi, autour du premier public des Simpson, un public qui a bien grandi et qui affectionne des thématiques un peu plus polémiques et une mise en scène un peu plus trash vers lesquelles son ainée n’a jamais vraiment osé s’aventurer. Quelque part, elle est aussi la grande sœur évidente d’une série plus contemporaine : Rick et Morty.

Futurama a connu son apogée au début des années 2000, avant de chercher à survivre dans un quatuor de films puis dans des saisons 6 et 7 de moins bonne facture. A l’exception de son chapitre final, l’un des plus beaux épilogues télévisuels jamais diffusés.

Saisons disponibles sur Amazon Prime Video : 7

Star Trek: Picard

Après le cinéma et la revisite du mythe par J.J. Abrams, la franchise Star Trek se réinvente ces dernières années sur les plateformes de streaming. D’abord via le Star Trek: Discovery de Netflix et, depuis janvier 2020, avec Star Trek: Picard. Là où la première tente de séduire les fans de la première heure au même titre que ceux qui découvrent cet univers, la nouvelle production d’Amazon sonne comme des retrouvailles avec l’Ancien Monde. Nous pénétrons dans cette ultime épopée aux côtés de l’amiral Jean-Luc Picard (Patrick Stewart), ex-capitaine des sept saisons de Star Trek : La Nouvelle Génération qui a marqué le petit écran entre 1987 et 1994.

Picard s’acharne à illustrer le fossé qui s’est creusé entre les deux périodes, avec nostalgie et même amertume. Il y a beaucoup de fan-service ici, mais aussi une réelle réflexion sur l’héritage et le poids du passé : faut-il définitivement l’enterrer pour avancer ou s’en inspirer pour progresser ? Un sous-texte qui attaque de manière à peine voilée l’industrie des reboots et autres remakes pilotée, entre autres, par Disney. Amazon se ferait-il saint patron des fervents geeks ?

Saisons disponibles sur Amazon Prime Video : 1

Hunters

Dernier programme original Prime Video, Hunters compte avant tout par la présence remarquée et remarquable d’Al Pacino au générique. Si l’ensemble du casting n’est pas en reste et tente de jouer à son niveau, il porte largement cette histoire conspirationniste. Dans laquelle il est question de chasseurs de nazis traquant les membres d’un groupuscule opaque pour empêcher la création d’un quatrième Reich au cœur des Etats-Unis. A mi-chemin entre Inglourious Basterds de Tarantino pour sa violence, Le Complot contre l’Amérique de Philip Roth (adapté sur HBO / OCS) et l’actualité elle-même, Hunters tient en haleine tout au long des dix épisodes qui la consacrent.

Amazon a confirmé cet été la conception d’une saison 2 pour Hunters. Même si nous ne savons pas, à l’heure actuelle, quand elle sera tournée et surtout diffusée.

Saisons disponibles sur Amazon Prime Video : 1

The Expanse

Sans doute la meilleure œuvre de science-fiction à la télévision depuis Battlestar Galatica. The Expanse est basée sur la série de romans de James S. A. Corey, un alias cachant les auteurs de quelques romans étendus Star Wars - Daniel Abraham et Ty Franck. L’histoire prend place dans un futur où les humains ont colonisé la plus grande partie du système solaire, mais où les divisions entre lesdites colonies sont plus tenaces que jamais. Parallèlement, la disparition d’une jeune femme va exacerber la haine que porte la population appauvrie de la ceinture d’astéroïdes aux nantis de Mars. Le détective privé Miller est pris dans une course contre la montre pour démêler les rouages complexes de cette affaire…

Originellement diffusée sur la chaîne SyFy, The Expanse bénéficie d’un accueil de plus en plus positif au fil des saisons. Hélas, son succès critique ne suffit pas à la sauver de l’annulation au bout de sa troisième année. Amazon la recueille in extremis en commandant une quatrième saison tout aussi populaire. Avec un scénario et une réalisation solides, la série est prolongée pour dix nouveaux épisodes qui seront ajoutés au catalogue Prime Video à partir du 16 décembre 2020.

Saisons disponibles sur Amazon Prime Video : 4

Good Omens

Avant son décès en 2015, Terry Pratchett aurait fait promettre à Neil Gaiman qu'il adapterait leur chef d’œuvre commun, De bons présages, en série télévisée. Un projet sur lequel Gaiman a travaillé au cours de ces quatre dernières années. Le résultat est une aventure addictive et totalement givrée, qui naît de l’alliance contre nature d’un ange (Michael Sheen) et d’un démon (David Tennant) pour sauver les Terriens menacés par l’ascension imminente de l’Antéchrist. Bien entendu, leurs patrons respectifs ont décidé de leur mettre des bâtons dans les ailes et l’envolée héroïque n’est pas loin de virer au fiasco…

Good Omens est une production britannique, donc Good Omens est une production efficace. Rythmée et drôle, vous pouvez la terminer en un week-end et faire affront à la politique Amazon qui souhaiterait que vous vous délectiez d’un épisode par semaine seulement. Nous ne vous jugerons pas : vous payez, vous décidez.

Saisons disponibles sur Amazon Prime Video : 1

Tom Clancy's Jack Ryan

Jack Ryan, c’est un peu le James Bond bourrin qui aurait fait carrière à la CIA au lieu du très raffiné MI6. Imaginé par Tom Clancy (le cerveau derrière les jeux Splinter Cell, Ghost Recon ou The Division), cet agent casse-cou a tour à tour été interprété au cinéma par Alec Baldwin, Harrison Ford, Ben Affleck et Chris Pine. Sur cette nouvelle variante Prime Video, c’est John Krasinski (The Office, Sans un bruit) qui fait office de substitut. La série a reçu des critiques pour la plupart positives et il vaut vraiment la peine de regarder les premiers épisodes, surtout si vous êtes un fan de blockbusters géopolitiques comme 24 heures chrono ou Homeland, avec un soupçon d’humour en plus. Une saison 3 est toujours prévue mais ne serait programmée qu’à l’automne 2021.

Saisons disponibles sur Amazon Prime Video : 2

The Boys

The Boys repose sur un principe simple : Marvel et DC vous ont menti durant des décennies. Les super-héros n’ont rien d’altruiste ni de supérieur. Ils sont débiles, pervers, égoïstes et totalement corrompus. Maintenant que vous êtes prévenus, préparez-vous à entrer dans ce qui pourrait être l’envers du MCU et du DCEU. Un univers où une faction spéciale, les Boys, est chargée d’encadrer les dérives de multiples équipes de justiciers comme les Sept (parodie des Avengers et de la Justice League) ou des G-Men (les X-Men en moins classe).

Adaptation de la série de comic-books créée par Garth Ennis et Darick Robertson, la production Amazon se veut aussi irrévérencieuse et ultra-violente que le matériau d’origine - en calmant cependant les ardeurs trash de celui-ci. Reste le panache visuel et l’humour caustique qui emmènent les deux premières saisons vers les sommets, tout en nous promettant un troisième volet plus gratiné.

Saisons disponibles sur Amazon Prime Video : 2

American Gods

Que se passerait-il si les anciens dieux de la mythologie décidaient d’entrer en guerre contre les nouveaux du consumérisme ? C’est sur ce postulat de départ que Neil Gaiman a publié American Gods en 2001. Seize ans plus tard, cet impressionnant roman est porté à l’écran sur la chaîne Starz avant d’être diffusé sur Prime Video. Après une première saison qui brille par sa direction artistique novatrice mais pas vraiment par la clarté de son scénario, la production décide de se débarrasser du staff original et donne les clés à Gaiman lui-même pour rendre le show plus académique. Certains acteurs quittent également le casting, tout comme une partie des fans. De notre côté, nous sommes restés dans cette phase de transition, en attendant une saison 3 - prévue pour début 2021 - que nous espérons visuellement plus étourdissante encore.

Saisons disponibles sur Amazon Prime Video : 2

The Last Man On Earth

Quoi de plus difficilement compatibles que l’humour et l’anticipation post-apocalyptique ? Et bien, l’acteur Will Forte marie étonnamment les deux dans un show de sa création : The Last Man On Earth. S’accordant même le premier rôle, il incarne le dernier humain errant après qu’un virus ait décimé tout le reste de la population terrienne. Décidant d’en finir avec la vie, il rencontre la dernière femme sur Terre. Le renouveau de l’espèce ? Pas vraiment, nos Adam et Eve modernes étant antipathiques et névrosés au possible. Au fil des saisons, le tandem est rejoint par une distribution premium, composée de Jon Hamm et de January Jones, ex couple phare de la série Mad Men, mais aussi de Kristen Wiig et Will Ferrell, piliers indéboulonnables de la comédie made in USA.

Saisons disponibles sur Amazon Prime Video : 4

Mme Maisel, femme fabuleuse

Nouvelle création d’Amy Sherman-Palladino (Gilmore Girls), The Marvelous Mrs Maisel - le titre VO bien plus claquant que celui du dessus - s’intéresse à l’essor de la scène stand-up dans le New-York des années 50. Ce, à travers la drôle de destinée de Midge Maisel, femme au foyer bourgeoise trompée par son mari qui se découvre un talent pour la comédie, après une soirée trop arrosée. Bien décidée à faire carrière et gagner son indépendance, elle devra se hisser toute seule jusqu’en haut de l’affiche, dans une industrie régie par les hommes.

Leçon de féminisme aux dialogues légers mais aux intrigues et personnages très épicés, cette comédie dramatique se regarde en l’espace de trois week-ends (un par saison) ou d’une semaine complète. Retardée par la pandémie, la saison 4 devrait être diffusée au début de l’année prochaine.

Saisons disponibles sur Amazon Prime Video : 3

Parks and Recreation

C’aurait pu être la série dérivée de la série dérivée de The Office (et d’ailleurs elles partagent le même scénariste : Michael Schur), mais Parks and Recreation a su dépassée son stade de copie presque conforme à la fin de la saison 1 et devenir une véritable institution à part entière. Les acteurs principaux se sont progressivement accaparés les dialogues et le comique de situation de cette sitcom, pour en faire un stand-up à ciel ouvert où le sort du département des parcs et des loisirs de la ville de Pawnee n’est plus qu’un prétexte. Il n’est pas étonnant que bon nombre des trublions du show figurent actuellement dans la liste très réduite des chouchous d’Hollywood – à l’instar d’Amy Poehler ou de Chris Pratt.

Saisons disponibles sur Amazon Prime Video : 7

The Americans

The Americans a été cruellement maltraité par les critiques, lorsqu’il a débarqué sur la chaîne FX en 2013. Le cocktail drama familial / espionnage / années 80 paraissait too much, oscillant trop souvent entre le ridicule et le théâtre shakespearien, pour beaucoup. Finalement, ce thriller jouant sur nos nerfs comme sur notre système lacrymal a pu tenir six saisons. Avant de trouver une seconde vie sur Prime Video, où il se porte très bien.

Le succès de cette longévité repose intégralement sur le jeu parfait du tandem Keri Russell / Matthew Rhys. Dans la peau du couple modèle Les Jennings, ces deux agents infiltrés du KGB ont pour but mission de déstabiliser la présidence de Ronald Reagan. Mais après des années passées à construire une famille et à épouser l’American Way of Life, se sentent-ils encore seulement soviétiques ? La série a fait depuis des petits comme Counterpart, mais aucun ne suit hélas le même parcours auréolé à ce jour.

Saisons disponibles sur Amazon Prime Video : 6

Mr Robot

Presque toutes les plateformes de streaming vidéo se sont battues pour obtenir le droit de diffuser Mr Robot, Netflix et Amazon Prime Video en tête. La seconde l’emporte mais doit toujours se plier à la chronologie des médias, c’est pourquoi vous ne pouvez accéder qu’aux trois premières saisons, la quatrième et dernière s’étant achevée à la fin de l’année dernière.

Il se révèle difficile de définir Mr Robot, tant le propos de la série est complexe. Jouant sur les codes de la culture Anonymous, avec une critique acerbe de la société de consommation, la série nous perd en parallèle dans les méandres de la santé mentale d’Elliot, son anti-héros (admirablement incarné par Rami Malek). C’est en quelque sorte le Fight Club de la génération Tor, où paranoïa, références geek et hacks visuels font incroyablement bon ménage.

Saisons disponibles sur Amazon Prime Video : 3

The X-Files

D’abord connu sous le titre Aux frontières du réel en France, The X-Files est la première série de l’ère Internet. Bien avant Lost et Game of Thrones, ses fans se donnent rendez-vous sur les forums de discussion pour échanger théories et spoilers difficilement vérifiables. Beaucoup pensent, à tort, qu’elle a aussi fait naître les plus grands mouvements conspirationnistes du web. Mais si on doit avant tout lui accorder le crédit d’un phénomène culturel, c’est d’avoir popularisé le principe du « Monstre de la semaine », que l’on retrouvera par la suite dans d’autres séries mythiques telles que Buffy, Smallville ou Supernatural. Toutes sur Prime Video.

Arrêtée en 2002, la série est réapparue en 2016 avec deux saisons assez mal accueillies par les fidèles des débuts comme par les nouveaux téléspectateurs. Il faut l’avouer : les agents Mulder (David Duchovny) et Scully (Gillian Anderson) ainsi que leur quête de démystification du paranormal ont sacrément vieilli à l’heure des réseaux sociaux. Heureusement, le catalogue Amazon n’a gardé que le meilleur du show : les neuf saisons initiales.

Saisons disponibles sur Amazon Prime Video : 9

The Shield

Vous êtes à la recherche d’une série policière qui vous emmène un peu plus loins que l’enquête de la semaine des Experts ou qui vous fasse un peu moins hurler de rire façon Brooklyn Nine-Nine ? Même si elle a quitté le petit écran en 2008, The Shield reste on ne peut plus moderne, furieusement rythmée et intelligemment écrite pour vous tenir en haleine pendant plus de 65 heures. Car vous suivrez la même histoire ici, de la première à la septième saison.

Celle d’une brigade coincée dans un quartier chaud de Los Angeles et qui n’hésite pas à employer des méthodes douteuses pour réguler le crime. Mais les agissements de l’inspecteur Vic Mackey (Michael Chiklis) et de sa Strike Team commencent à déranger dans la rue, comme au sommet de la hiérarchie. Tout finira mal dans un système gangréné jusqu’à la moelle.

Saisons disponibles sur Amazon Prime Video : 7