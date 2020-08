X-Men : comment regarder tous les films et les séries dans l’ordre ?

Vous voyez la façon dont Kevin Feige arrive à donner l'impression que chaque film de super héros qu’il produit fait partie d'un plus grand dessin ? Et bien, la saga des X-Men n'est pas tout à fait comme ça.

Depuis que le premier film X-Men est venu porté les mutants de Marvel sur le grand écran en 2000, celui-ci a eu droit à ses suites, ses préquels, ses réinventions et ses spin-offs. Et malgré tout, il n'y a jamais vraiment eu de feuille de route permettant de les rassembler en une seule et même histoire cohérente… jusqu’à aujourd’hui ! En effet, il y a de nombreuses contradictions et trous dans l'intrigue que même un voyage dans le temps ne pourrait pas réparer.

Mais avec deux déclinaisons de la franchise X-Men, plusieurs spin-offs, les films Wolverine, les Deadpool et le prochain film Les Nouveaux Mutants, personne ne pourrait accuser la franchise de manquer de variété. Il y a beaucoup de choses qui unissent ses différents épisodes, comme par exemple : les mutants, qu’ils soient héros ou méchants ; la bataille idéologique du professeur Xavier et de Magnéto pour l’avenir des mutants et Hugh Jackman qui, depuis que le premier X-Men l’a transformé en star hollywoodienne, est apparu dans neuf des douze films sortis à ce jour.

Alors, avant que Les Nouveaux Mutants ne vienne vraisemblablement mettre un terme à cette série de films, joignez-vous à nous dans ce fabuleux voyage au travers des dédales sinueux de la grande saga X-Men…

(Image credit: Disney/20th Century Fox)

Les films basés sur les franchises Marvel étant aujourd'hui devenues les plus grosses vaches à lait de l’histoire du cinéma, il est presque inconcevable qu'ils aient été considérés à une époque comme un risque à prendre par les studios au début du 21ème siècle. Mais c’est avec la sortie du film Blade (en 1998), le premier film dédié aux X-Men, que débuta réellement ce qui était alors considéré comme l'avant-garde d’un assaut réussi vers le grand écran. Assault qui, s’il n’avait pas eu le succès escompté, aurait probablement empêché toute apparition d’un futur MCU, du moins sous sa forme actuelle.

Au cours des deux décennies qui ont suivies, ce sont 11 autres films de l’univers X-Men qui ont pu voir le jour. Un nouveau film, Les Nouveaux Mutants, est actuellement en suspens après que sa sortie prévue en avril 2020 ait été retardée par le coronavirus.

Ce prochain film à venir devrait être le dernier des X-Men sous la forme qu’on lui connaît. En effet, la franchise est désormais dans les mains de Disney qui détient les droits d'exploitation des X-Men depuis qu’elle a racheté la 20th Century Fox. Cela signifie que la prochaine fois que vous verrez le Professeur Xavier, Magnéto et les autres, ils pourraient bien être en train de se battre aux côtés de Thor et des Gardiens de la Galaxie.

Voici donc tous les films et les séries X-Men sortis à ce jour, par ordre chronologique de sortie :

X-Men (2000)

X-Men 2 (2003)

X-Men: L’Affrontement final (2006)

X-Men Origins: Wolverine (2009)

X-Men: Le Commencement (2011)

Wolverine : Le Combat de l’immortel (2013)

X-Men: Days of Future Past (2014)

Deadpool (2016)

X-Men: Apocalypse (2016)

Logan (2017)

Deadpool 2 (2018)

X-Men: Dark Phoenix (2019)

Les Nouveaux Mutants (2020, à confirmer)

Durant ces dernières années, nous avons également eu droit à deux séries basées sur les comics X-Men :

Legion (2017-2019)

The Gifted (2017-2019)

Les films X-Men par franchise

Les films X-Men n'existent pas en tant que saga continue. Au lieu de cela, il y a eu plusieurs mini-franchises au sein de la grande franchise X-Men que détient la Fox. C'est pourquoi il est plus facile de les sous-diviser, plutôt que de s'accrocher à la façon dont elles s'imbriquent les unes dans les autres pour former une seule grande et même entité.

Au début, les choses étaient simples quand X-Men, X-Men 2 et X-Men: L’Affrontement final constituaient à eux trois le début, le milieu et la fin d'une trilogie autonome. Cependant, la Fox n'allait pas laisser mourir une franchise lucrative après seulement trois films. C'est pourquoi, trois ans après L’Affrontement final, Hugh Jackman est revenu dans une histoire sur les origines du personnage le plus populaire de la série, Wolverine.

Bien que le projet de réaliser un autre film X-Men Origins centré sur Magnéto ait finalement été abandonné, Wolverine est revenu à la charge pour deux autres films en solo. Tout d'abord dans Wolverine : Le Combat de l’immortel qui reprend après X-Men: L’Affrontement final, et adapte le comics classique de Chris Claremont et Frank Miller des années 1980. Puis dans le film Logan, plus réfléchi, qui nous montre un Wolverine plus âgé, vivant dans un monde post-X-Men et qui lutte pour accepter le fait que ses pouvoirs de guérison l'ont abandonné. Il est devenu le premier film de super-héros à recevoir une nomination aux Oscars pour son scénario.

Parallèlement aux films Wolverine et comme nous l'avions déjà mentionné, la Fox a effectué un quasi-reboot de la franchise principale. Le film X-Men: Le Commencement venant introduire une nouvelle distribution pour les rôles, puisque ce film qui prend place dans les années 60 nous explique comment le jeune Charles Xavier et le jeune Magnéto (alors alliés) ont créé les X-Men. X-Men : Le Commencement a ensuite donné naissance à trois autres suites (Days of Future Past, Apocalypse et Dark Phoenix), tandis que les événements de Days of Future Past (où la conscience du Wolverine de 2023 est renvoyée en 1973) ont également fait revenir les acteurs des films originaux. C'est donc à la fois une suite et un préquel en un même film.

Puis les choses sont devenues assez étranges, puisque la série X-Men a sûrement pris le tournant le plus inattendu de toutes les franchises de super-héros de l'histoire. Wade Wilson alias Deadpool, qui tenait un rôle secondaire dans l’intrigue du film X-Men Origins : Wolverine, s'est avéré tellement méconnaissable dans ce film que ses fans se sont révoltés contre le studio, entraînant l’acteur Ryan Reynolds qui interprète le personnage a lancer sa propre campagne pour que le "mercenaire à la grande bouche" obtienne son propre film en réparation. Et ce fut chose faite avec le très subversif Deadpool sorti en 2016.

Après avoir battu des records pour un film classé R aux États-Unis (l’équivalent d’un film interdit aux moins de 16 ans en France), l'inévitable suite est arrivée en 2018 et il y en aurait probablement un troisième film dans les cartons. Deadpool pourrait être l'un des seuls membres de l'univers X-Men de la Fox à survivre dans le MCU de Marvel. "Marvel a promis de continuer à nous laisser jouer dans l'univers classé R de Deadpool", a en effet déclaré Paul Wernick, co-scénariste de Deadpool, à Entertainment Weekly. "L'espoir est qu'ils nous laisseront aussi entrer un petit peu dans le MCU pour jouer avec ce grand univers".

On ne sait pas encore très bien comment Les Nouveaux Mutants s'intègrera dans les sous-franchises existantes, mais nous nous savons qu'il s'agira d'un film de type maison hantée mettant en scène des mutants adolescents.

Trilogie originale X-Men

X-Men

X-Men 2

X-Men: L’Affrontement final

Les films préquels

X-Men: Le Commencement

X-Men: Days of Future Past

X-Men: Apocalypse

X-Men: Dark Phoenix

Les films Wolverine

X-Men Origins: Wolverine

Wolverine : Le Combat de l’immortel

Logan

Les films Deadpool

Deadpool

Deadpool 2

Les Nouveaux Mutants

Les Nouveaux Mutants

Les films X-Men par ordre chronologique

C'est là que les choses se complexifient. Si vous connaissez quelque peu l’univers des comics Marvel, vous savez bien que même les circuits du super-ordinateur Cerebro auraient du mal à enregistrer toutes les subtilités de la continuité de la saga X-Men.

À première vue, la chronologie paraît assez simple. En ignorant les nombreux flashbacks du XIXe siècle (X-Men Origins : Wolverine) et de la Seconde Guerre mondiale (X-Men, X-Men : Le Commencement, X-Men Origins : Wolverine, Wolverine : Le Combat de l’immortel), l'histoire des mutants à l'écran commence réellement dans le film X-Men : Le Commencement qui prend place en 1962, et se poursuit dans le film X-Men : Days of Future Past qui se déroule lui en 1973.

Ensuite, alors que certaines scènes clés de X-Men Origins : Wolverine se déroulent également en 1973, la majorité du film, notamment les scènes où Logan reçoit son squelette en adamantium, se déroulent elles en 1979. Un Wolverine ne sachant pas comment gérer sa colère apparaît ensuite dans le film X-Men : Apocalypse, dont l’action se déroule en 1983. La série des préquels se terminant avec le film X-Men : Dark Phoenix qui se passe lui en 1992.

La chronologie repasse ensuite au film X-Men original, qui se déroulait dans un "futur proche" indéfini lors de la sortie du film en 2000. Sans surprise, X-Men 2 et X-Men: L’Affrontement final poursuivent l’intrigue à partir de là de façon linéaire.

Nous savons également que Wolverine : Le Combat de l’immortel se déroule après X-Men: L’Affrontement final, car Logan doit faire face aux conséquences du meurtre de l'amour de sa vie, Jean Grey. La séquence du générique de fin du film se déroulant deux ans après les autres événements du film, alors que le professeur Xavier et Magnéto reviennent pour mettre en garde Logan contre les "forces obscures qui construisent une arme qui pourrait entraîner la fin de leur espèce".

Compte tenu des nombreuses références à Trask Industries, la société à l'origine des Sentinelles (des robots chasseurs de mutants) il s'agit là clairement d’indices préfigurant l'avenir apocalyptique que nous voyons se dérouler en 2023 dans X-Men : Days of Future Past.

Logan se déroule en 2029, une période où les X-Men font partie du passé. La série télévisée The Gifted se déroule également dans un monde post-X-Men, bien qu'on ne sache jamais exactement quand cela se produit. Et ce n'est clairement pas l'avenir que nous voyons dans Logan. La série Legion, quant à elle, est impossible à cerner, à cause de son style rétro et de son narrateur intentionnellement peu fiable, un médium du nom de David Haller qui se trouve être le fils du professeur Xavier.

Grâce à sa conscience de soi et à son approche non conventionnelle de la narration, Deadpool peut s'insérer dans la chronologie où bon lui semble. Nous ne savons pas encore ce qu’il en sera exactement du film Les Nouveaux Mutants.

Voici donc comment les films X-Men s'assemblent si on les considère dans un ordre strictement chronologique :

X-Men: Le Commencement (se déroule en 1962)

X-Men: Days of Future Past (séquences de 1973)

X-Men Origins: Wolverine (se déroule en 1979)

X-Men: Apocalypse (se déroule en 1983)

X-Men: Dark Phoenix (se déroule en 1992)

X-Men (se déroule dans un futur proche des années 2000)

X-Men 2 (se déroule après les événements du film X-Men)

X-Men: L’Affrontement final (se déroule après les événements du film X-Men 2)

Wolverine : Le Combat de l’immortel (se déroule après les événements du film X-Men : l’Affrontement final)

X-Men: Days Of Future Past (séquences de 2023)

Logan (se déroule en 2029)

Mais ce n'est pas si simple, car si les dates se suivent bien (pour la plupart), cette chronologie comporte encore de nombreuses contradictions.

Dans le film original X-Men, le professeur Xavier nous révèle qu'il a rencontré Magnéto quand celui-ci avait 17 ans, alors que dans Days of Future Past, nous apprenons que leur première rencontre a eu lieu quand ils étaient tous deux adultes. Ensuite, dans le film X-Men Origins : Wolverine prenant place en 1979, nous voyons un Charles Xavier chauve qui marche et utilise ses capacités psychiques, alors qu’on le voit paralysé dans le film X-Men : Le Commencement en 1962, et perdant ses cheveux en 1983 dans le film X-Men : Apocalypse. (S'il est capable de remarcher en 1973 dans Days of Future Past, c'est grâce à un médicament expérimental qui supprime ses capacités psychiques).

La scène du générique de fin de Wolverine : Le Combat de l’immortel est elle aussi particulièrement déroutante. Le vieux Xavier a été vu pour la dernière fois en train de se faire vaporiser dans X-Men : l’Affrontement final, et pourtant il est de retour en un seul morceau ici, tandis que le vieux Magnéto lui a retrouvé les capacités mutantes qu'il avait perdues dans ce même film. Les deux mystères restent inexpliqués. La scène montre également Wolverine arborant des griffes en os, ayant perdu sa parure d'adamantium plus tôt dans le film. Pourtant, au moment où Days of Future Past se déroule, il est de retour avec ses griffes en adamantium. Là encore, personne n'explique pourquoi.

Et puis il y aussi le fait que Jean Grey ait vécu deux fois la saga Dark Phoenix...

Certaines de ces contradictions peuvent s'expliquer par de simples erreurs de continuité (il y en a beaucoup dans la franchise), mais certaines commencent à prendre sens quand on commence à considérer l'univers X-Men avec des timelines distinctes. Pensez-y comme dans Retour vers le futur II de Robert Zemeckis, où le vol de la DeLorean par le vieux Biff du futur a créé un nouveau 1985 alternatif pour Marty et Doc. La version X-Men est ici (presque) tout aussi logique.

Dans les films X-Men, le point zéro est le 1973 du film X-Men : Days of Future Past. Dès que les X-Men des années 70 empêchent la création des Sentinelles, ils empêchent également le futur qui a conduit au combat final des mutants de se produire dans la continuité principale, créant alors une séquence alternative d'événements qui se poursuit dans X-Men : Apocalypse et X-Men : Dark Phoenix. Nous voyons déjà des preuves de cette continuité "réparée" à la fin de Days of Future Past, où Logan retourne dans un futur inconnu dans lequel Cyclope et Jean Grey (joué par les acteurs originaux James Marsden et Famke Janssen) sont toujours en vie. Nous apercevons également la version du Fauve jouée par Kelsey Grammer, vue pour la dernière fois dans l’Affrontement final et dont Logan mentionne la mort éventuelle dans Days of Future Past.

Les nouvelles continuités ressemblent donc à ceci.

Continuité X-Men principale

X-Men : Le Commencement

X-Men Origins: Wolverine

X-Men

X-Men 2

X-Men: l’Affrontement final

Wolverine: Le Combat de l’immortel

X-Men: Days Of Future Past (séquences post-apocalyptiques de 2023)

Continuité d'après les événements de Days of Future Past

X-Men: Le Commencement

X-Men: Days of Future Past (séquences de 1973)

X-Men: Apocalypse

X-Men: Dark Phoenix

X-Men: Days of Future Past (séquences du futur "réparé", mettant en scène le cyclope ressuscité et Jean Grey)

Il n'est pas évident de savoir quelle branche de la chronologie des X-Men mène en 2029 à l’ère post-X-Men du film Logan. Une scène supprimée (non canonique) fait référence à la mort de Jean Grey, ce qui suggère que le plan initial était de continuer la chronologie des X-Men. Cela dit, le professeur Xavier fait référence au mariage de Logan et Jean avant que celui-ci ne la "tue". Étant donné qu'ils n'ont jamais été officiellement en couple dans les films, Logan existe peut-être dans sa propre ligne temporelle distincte.

Il est préférable ici de considérer Deadpool, Les Nouveaux Mutants, Legion et The Gifted comme des entités distinctes, complètement séparées des autres timelines.

Quels sont les meilleurs films X-Men ?

En regardant les évaluations des utilisateurs faites sur le site IMDb, il n'est pas surprenant de voir Logan arriver en tête du classement. Porté par les performances phénoménales de Hugh Jackman et Patrick Stewart, le film de James Mangold a su repousser les limites de ce que pouvait être un film de super-héros. La façon dont les personnages gèrent le fait de vieillir est tout aussi intéressant que les combats entre mutants. Les scores sont tout aussi élevés pour Days of Future Past, qui est sans doute le plus ambitieux des films X-Men à ce jour, ainsi que pour le premier Deadpool qui est indubitablement le plus drôle de tous.

Il est tout aussi prévisible que X-Men : Dark Phoenix soit le film le plus important de cette liste. Ce film, qui a fait l'objet de critiques et d'un échec au box-office est venu sceller le sort de la franchise X-Men dans sa forme d'avant Disney. Après X-Men: l’Affrontement final, c'était aussi la deuxième fois qu'un film X-Men "échouait" à adapter l'histoire du bien-aimé Phénix noir issu du comics. Il y a maintenant fort à parier qu'ils ne retenteront pas l’expérience de sitôt.