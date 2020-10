Comment regarder les films et les séries Star Wars dans l'ordre ?

La saga Skywalker est terminée. Vous souhaitez peut-être démarrer un marathon retraçant l’intégralité de la grande épopée de la Force ? Facile, direz-vous : il suffit de commencer par l’Episode I : La Menace Fantôme et terminer par le fameux Episode IX. Pourtant, en ajoutant les spin-offs ainsi que les séries télévisées intégrées par la franchise, la frise chronologique de Star Wars devient extrêmement compliquée à décrypter.

C'est là qu'intervient ce guide pratique qui vous aidera à suivre l’ensemble des fictions Star Wars dans l'ordre. Ci-dessous, nous vous expliquons comment profiter de tous les films et les séries Star Wars par ordre chronologique ou selon leur date de sortie. Nous classerons également tous les films Star Wars en fonction des avis spectateurs. Enfin, nous vous listerons toutes les œuvres qui ont rejoint ou vont rejoindre le catalogue Disney Plus en France. Pour mieux (re)vivre la saga en 4K.

Plongeons donc dans le vif du sujet. L’Histoire de Star Wars sur petit et grand écran commence avec Obi-Wan et Qui-Gon Jinn s’échappant du navire de la Fédération du Commerce. Voici comment regarder les films Star Wars dans l'ordre parfait, en 2020.

(Image credit: Lucasfilm / Disney)

C'est probablement la chronologie la plus respectée par les spectateurs aujourd’hui, anciens comme nouveaux. Nous avons inclus tous les films centrés sur la famille Skywalker ainsi que les deux films dérivés, Solo et Rogue One. Voici comment regarder ces 11 longs métrages en fonction de la chronologie imaginée par les réalisateurs George Lucas puis J.J. Abrams.

Star Wars Episode I: La Menace Fantôme (32 ans avant Un Nouvel Espoir)

(32 ans avant Un Nouvel Espoir) Star Wars Episode II: L'Attaque des Clones (22 ans avant Un Nouvel Espoir)

(22 ans avant Un Nouvel Espoir) Star Wars Episode III: La Revanche des Sith (19 ans avant Un Nouvel Espoir)

(19 ans avant Un Nouvel Espoir) Solo: A Star Wars Story (une décennie avant Un Nouvel Espoir)

(une décennie avant Un Nouvel Espoir) Rogue One: A Star Wars Story (à la veille d'Un Nouvel Espoir)

(à la veille d'Un Nouvel Espoir) Star Wars Episode IV: Un Nouvel Espoir

Star Wars Episode V: L'Empire contre-attaque (3 ans après Un Nouvel Espoir)

(3 ans après Un Nouvel Espoir) Star Wars Episode VI: Le Retour du Jedi (4 ans après Un Nouvel Espoir)

(4 ans après Un Nouvel Espoir) Star Wars Episode VII: Le Réveil de la Force (34 ans après Un Nouvel Espoir)

(34 ans après Un Nouvel Espoir) Star Wars Episode VIII: Les Derniers Jedi (34 ans après Un Nouvel Espoir)

(34 ans après Un Nouvel Espoir) Star Wars Episode IX: L'Ascension de Skywalker (35 ans après Un Nouvel Espoir)

Nous nous sommes concentrés ici uniquement sur les films Star Wars. Mais les séries de la franchise font partie intégrante de l’Histoire et il convient de les placer entre chaque opus sorti au cinéma. sur les films en direct ici, mais nous avons des listes plus complexes sur la façon de regarder les films Star Wars dans l'ordre ci-dessous. À titre de référence, la série Star Wars la plus populaire, The Clone Wars, se déroule entre les épisodes II et III, tandis que la septième et ultime saison - tout juste ajoutée sur Disney Plus - s’achève pendant La Revanche des Sith. Star Wars: Rebels, elle, prend place principalement entre les épisodes III et IV. The Mandalorian se positionne clairement entre les épisodes VI et VII.

La prochaine série Obi-Wan, aussi, se déroulera entre les épisodes III et IV. Quan à Cassian Andor, série préquelle du film Rogue One, elle s’articule entre l’épisode III et… le film de 2016. Logique ! Reste la série animée Resistance qui démarre six mois avant l’épisode VII et s’achève pendant l’épisode IX.

La chronologie officielle de Star Wars utilise généralement la bataille de Yavin comme point central des événements. Nous sommes partis de ce même épicentre pour construire la frise chronologique ci-dessus. Pour faciliter sa lecture, nous avons simplement choisi Star Wars IV : Un Nouvel Espoir comme curseur de départ.

(Image credit: Disney/Lucasfilm)

Il est peu probable que vous ayez envie de regarder les films Star Wars en fonction de leur date de sortie. D’autant que les préquelles ont envahi les salles de cinéma entre les épisodes VII et IX. Néanmoins, tous les goûts sont dans la nature. Voici donc la frise chronologique Star Wars décomptée en années terriennes, basées sur ce bon vieux calendrier grégorien.

Star Wars Episode IV: Un Nouvel Espoir (1977)

(1977) Star Wars Episode V: L'Empire contre-attaque (1980)

(1980) Star Wars Episode VI: Le Retour du Jedi (1983)

(1983) Star Wars Episode I: La Menace Fantôme (1999)

(1999) Star Wars Episode II: L'Attaque des Clones (2002)

(2002) Star Wars Episode III: La Revanche des Sith (2005)

(2005) Star Wars Episode VII: Le Réveil de la Force (2015)

(2015) Rogue One: A Star Wars Story (2016)

(2016) Star Wars Episode VIII: Les Derniers Jedi (2017)

(2017) Solo: A Star Wars Story (2018)

(2018) Star Wars Episode IX: L'Ascension de Skywalker (2019)

L’ordre Machete, introduit par Rod Hilton en 2011 et adopté par l’ensemble des fans hardcore de la saga, suggère un ordre de visionnage où l’épisode I n’existe pas. C’est extrêmement catégorique mais la logique s’avère cohérente, il s’agit de considérer Star Wars comme l’histoire de Luke avant tout. Cet ordre commencerait donc par son apprentissage dans Un Nouvel Espoir, suivrait avec l’épisode V, nous relaterait ensuite quelques flashbacks essentiels via les épisodes II et III. Avant de se conclure par la confrontation Dark Vador vs Luke de l’épisode VI.

Episode IV: Un Nouvel Espoir

Episode V: L'Empire contre-attaque

Episode II: L'Attaque des Clones

Episode III: La Revanche des Sith

Episode VI: Le Retour du Jedi

Et si vous voulez poursuivre cette histoire de Luke, rien ne vous interdit bien évidemment d’enchaîner avec la trilogie de J.J. Abrams :

Episode VII: Le Réveil de la Force

Episode VIII: Les Derniers Jedi

Episode IX: L'Ascension de Skywalker

La frise chronologique ultime de Star Wars, incluant les séries TV

La frise chronologique officielle de Star Wars, selon Disney Plus (Image credit: Disney Plus)

Lorsque Disney a acheté Lucasfilm et les droits de la franchise Star Wars, la compagnie a réinitialisé totalement l’histoire canon de l'Univers élargi, développée au sein des romans et même des jeux vidéo qui ont suivi la sortie de l’épisode IV. De cette époque, seule la série animée The Clone Wars a été préservée.

Depuis lors, Disney a considérablement enrichi le canon, avec des novélisations, de nouveaux jeux vidéo, des comics et bien d'autres contenus encore. Comme nous nous focalisons uniquement sur des contenus vidéo, vous ne trouverez ici que les films et les séries TV répondant au nouveau canon Star Wars. Nous y ajouterons les futures productions de Disney Plus lorsqu’elles seront diffusées (mais ne les attendez pas avant 2021, voire plus tard).

Star Wars Episode I: La Menace Fantôme (32 ans avant Un Nouvel Espoir)

(32 ans avant Un Nouvel Espoir) Star Wars Episode II: L'Attaque des Clones (22 ans avant Un Nouvel Espoir)

(22 ans avant Un Nouvel Espoir) The Clone Wars (commence 22 ans avant Un Nouvel Espoir, finit 19 ans après)

(commence 22 ans avant Un Nouvel Espoir, finit 19 ans après) Star Wars Episode III: La Revanche des Sith (19 ans avant Un Nouvel Espoir)

(19 ans avant Un Nouvel Espoir) Solo: A Star Wars Story (une décennie avant Un Nouvel Espoir)

(une décennie avant Un Nouvel Espoir) Star Wars: Rebels (5 ans avant Un Nouvel Espoir)

(5 ans avant Un Nouvel Espoir) Rogue One: A Star Wars Story (finit juste avant Un Nouvel Espoir)

(finit juste avant Un Nouvel Espoir) Star Wars Episode IV: Un Nouvel Espoir

Star Wars Episode V: L'Empire contre-attaque (3 ans après Un Nouvel Espoir)

(3 ans après Un Nouvel Espoir) Star Wars Episode VI: Le Retour du Jedi (4 ans après Un Nouvel Espoir)

(4 ans après Un Nouvel Espoir) The Mandalorian (9 ans après Un Nouvel Espoir)

(9 ans après Un Nouvel Espoir) Star Wars: Resistance (34 ans après Un Nouvel Espoir)

(34 ans après Un Nouvel Espoir) Star Wars Episode VII: Le Réveil de la Force (34 ans après Un Nouvel Espoir)

(34 ans après Un Nouvel Espoir) Star Wars Episode VIII: Les Derniers Jedi (34 ans après Un Nouvel Espoir)

(34 ans après Un Nouvel Espoir) Star Wars Episode IX: L'Ascension de Skywalker (35 ans après Un Nouvel Espoir)

Quand les films Star Wars seront-ils disponibles en streaming sur Disney Plus ?

En raison du principe de chronologie des médias français mais aussi des choix de programmation de Disney, tous les films Star Wars ne sont pas diffusés sur Disney Plus aujourd’hui. Les sept premiers épisodes canons sont consultables ainsi que Rogue One.

Star Wars Episode I: La Menace Fantôme

Star Wars Episode II: L'Attaque des Clones

Star Wars Episode III: La Revanche des Sith

Star Wars Episode IV: Un Nouvel Espoir

Star Wars Episode V: L'Empire contre-attaque

Star Wars Episode VI: Le Retour du Jedi

Star Wars Episode VII: Le Réveil de la Force

Rogue One: A Star Wars Story

Star Wars VIII : Les Derniers Jedi devrait rejoindre le catalogue en décembre 2020. Solo serait disponible à partir de mai 2021. Il faudra par contre s’armer de patience pour profiter de L’Ascension des Skywalker, qui rejoindrait la plateforme SVOD en décembre 2022.

Voici les meilleures séries diffusées sur Disney Plus

Quels sont les meilleurs films Star Wars ?

(Image credit: Lucasfilm)

La plupart des fans de Star Wars ont une opinion assez claire sur chaque film de la franchise. Nous avons toutefois préféré inclure tous les avis spectateurs, y compris ceux des « béotiens », en nous basant sur le classement IMDB, considéré comme neutre. Voici donc la note de tous les films Star Wars diffusés jusqu’à ce jour, même celle de l’épisode I.