Comment regarder tous les films DC (ou DCEU) dans l'ordre ?

Depuis son lancement en 2013, le DC Extended Universe de Warner Bros s'efforce de rivaliser avec le Marvel Cinematic Universe de Disney. Hélas, si la qualité des films DC peut se discuter, la trame qui les unit s’avère bien plus compliquée à défendre. Après une succession de choix créatifs douteux de la part des studios WB.

Heureusement, ces derniers se sont montrés assez agiles pour corriger le tir en cours de route. Plutôt que de s'enfermer dans le ton sombre et dramatique qui caractérisait les premiers films de la DCEU - l'éternel boy-scout Superman tuant le général Zod a été la goutte de trop pour certains fans - les productions récentes ont adopté une ambiance plus légère, voire drôle, qui rappelle davantage l’entreprise grand public de Marvel. Puis, après maints efforts pour réunir l’orphelyn de Krypton, Batman, Wonder Woman, Aquaman et les autres membres de la Justice League, Warner Bros a de nouveau décidé de changer de cap. En distribuant des longs métrages totalement autonomes.

Ainsi, bien que les adaptations du DCEU existent toujours dans le même univers, déterminer leur place dans une frise chronologique s’avère bien plus complexe que pour le MCU. Quelques indices nous permettent tout de même de les imbriquer les uns aux autres. Et c’est ce que nous allons mettre en avant dans ce guide de visionnage pratique. Vous pourrez dès lors entamer un nouveau marathon DC, sans être obligé de vous greffer le cerveau de Brainiac.

Man of Steel (2013)

Batman v Superman: L'aube de la Justice (2016)

Suicide Squad (2016)

Wonder Woman (2017)

Justice League (2017)

Aquaman (2018)

Shazam! (2019)

Birds of Prey et la fantabuleuse histoire de Harley Quinn (2020)

Wonder Woman 1984 (2020)

The Suicide Squad (2021)

Le Marvel Cinematic Universe n'a pas toujours été le champion incontesté des blockbusters super-héroïques. Il y a dix ans, la trilogie Dark Knight de Christopher Nolan était la première à révolutionner le genre, en plus d’être adulée par la critique et le public. Le second volet, introduisant le Joker de Heath Ledger, a été le premier film de super-héros à franchir la barrière du milliard de dollars au box-office.

L'équilibre des pouvoirs a changé en 2012, quand Avengers a rassemblé toutes les marques vedettes de Marvel : Iron Man, Captain America, Thor et Hulk ont sublimé les crédits. La même année, The Dark Knight Rises met fin à la mainmise de Nolan, laissant DC dans le besoin de nouveaux showrunners pour mettre en scène ses plus grands super-héros.

Man of Steel est une histoire 100% dédiée à Superman. Mais un logo de Waynes Enterprises, soigneusement introduit dans quelques plans, suggère que Clark Kent vit dans le même monde que Batman. Les deux plus grandes icônes de DC Comics se sont ensuite affrontées dans Batman v Superman : l'aube de la justice (2016), un film qui a fait plus que sa part en essayant de lancer le DCEU avec tous ses pions : Wonder Woman, Aquaman, Flash et Cyborg (brièvement). Nous sommes tout de même encore bien loin d’Avengers.

Le pendant criminel de la Ligue des Justiciers est apparu plus tard cette année-là, avec Suicide Squad. Avant que Wonder Woman n'ait la chance tardive de faire la une de son propre film, en 2017. Un véritable tournant dans l’univers étendu de DC qui montre que Warner Bros est capable d’associer super-héros, déluge d’action et humour. De quoi enfin défier Marvel sur son propre terrain. Mieux encore : DC grille la politesse à sa némésis, en consacrant le premier un blockbuster mené par une super-héroïne. 18 mois avant la sortie sur grand écran de Captain Marvel.

Depuis, il y a eu l'inévitable - mais décevant - crossover Justice League (2017) - Batman, Wonder Woman, Superman, Flash, Aquaman et Cyborg y unissent leurs forces pour vaincre la menace interstellaire de Steppenwolf, sous la caméra de Zach Snyder puis de Joss Whedon (après sa désertion du MCU). Et enfin l’ère des one-shots DC qui perdure encore aujourd’hui.

Aquaman et Shazam ! ont tous deux fait prendre à la franchise de nouvelles directions, Aquaman avec son pamphlet écolo, Shazam ! avec son style comédie familiale des années 80. Et, une nouvelle fois en 2020, DC a évoqué le Girl Power via le titre épique Birds of Prey et la fantabuleuse histoire de Harley Quinn. La meilleure suite que nous pouvions espérer pour le très navrant Suicide Squad.

Mais l’histoire ne s'arrête pas là. Wonder Woman 1984 remontera le temps du DCEU, alors que sa diffusion en salles est prévue pour octobre (si la progression du coronavirus le permet). La superproduction sera suivie d’un Suicide Squad 2, dont les espoirs reposent sur le talent de James Gunn, réalisateur des deux volumes des Gardiens de la Galaxie.

Nous découvrirons enfin une autre incarnation du Chevalier Noir - alias Robert Pattinson - dans The Batman, un premier opus consacré à Flash (Flashpoint) et un ersatz de Shazam ! intitulé Black Adam. Avec Dwayne Johnson dans le rôle principal.

Ah, au cas où vous vous poseriez la question, nous n'avons pas oublié Joker. Nous l'avons simplement laissé de côté parce qu'il existe dans sa propre continuité. Totalement exclu du DCEU.

(Image credit: Warner Bros)

Wonder Woman (Antiquité et Première Guerre Mondiale)

Wonder Woman 1984

Man of Steel

Batman v Superman: L'aube de la Justice

Suicide Squad

Wonder Woman (De nos jours)

Birds of Prey et la fantabuleuse histoire de Harley Quinn

Justice League

Aquaman

Shazam!

The Suicide Squad

La continuité du récit est une parfaite réussite dans l'univers cinématographique de Marvel, fruit d’une impressionnante réflexion commune entre les différents réalisateurs embarqués dans l’aventure. Du côté du DCEU, la chronologie se veut plus ambiguë et oblige le spectateur à se creuser les neurones pour relier « toutes les chronologies » entre elles.

Il n’y a pourtant aucun doute sur le film servant d’introduction à la trame principale du DCEU et à la genèse des super-héros DC. Se déroulant principalement pendant la Première Guerre mondiale, avec quelques séquences prenant place dans la Grèce Antique, Wonder Woman pose les bases du DCEU. Tandis que sa suite directe nous parachutera dans les années 80. Constituant de ce fait le Chapitre 2 de l’univers étendu DC.

Il vous faut ensuite composer avec une longue ellipse qui nous amène à la tragédie finale de Man of Steel, à savoir la destruction totale de Metropolis. Un événement qui va attiser la colère de Bruce Wayne envers le Fils de Krypton, retransposée dans Batman v Superman : l’aube de la Justice. Si seulement ils avaient découvert plus tôt que leurs mères respectives s'appelaient Martha...

A partir de là, les passerelles entre les différents blockbusters DC se font plus rares. Bruce Wayne fait de la figuration dans l’épisode Suicide Squad, rencontrant Amanda Waller et discutant du recrutement de métahumains. Comme Flash et Aquaman. Ainsi, nous pouvons épingler Suicide Squad et Aquaman entre Batman v Superman et Justice League, sur la frise chronologique du DCEU.

Birds of Prey peut débuter à tout moment après Suicide Squad - tout ce que nous savons, c'est qu’entre les deux, le Joker a mis fin à la détention d’Harley Quinn. Birds of Prey se déroule-t-il avant ou après Justice League, rien ne le précise. Seule certitude : l’histoire de Suicide Squad 2 (2021) se tissera en prenant compte de l’intrigue passée de La Fantabuleuse Histoire de Harley Quinn.

Qu’en est-il de Shazam ! ? Il est clair que la comédie suit Aquaman, puisque Billy Batson et son meilleur ami Freddy relatent les événements du film précédent - ils ont même acheté le t-shirt.

Pour l'instant, nous n’avons aucune information concrète sur la temporalité du futur The Batman. Soit le long métrage de Matt Reeves s’insérera bien des années avant Batman v Superman - Robert Pattinson est une incarnation plus jeune du Chevalier Noir -, soit nous avons affaire à une nouvelle dimension parallèle… qui rejoindrait celle du Joker de 2019.

(Image credit: Warner Bros.)

Quels sont les meilleurs films DC ?

Alors que les films Marvel bénéficient d’une popularité globale, quel que soit le titre évoqué, les épisodes du DCEU connaissent un succès beaucoup plus mitigé et aléatoire. C'est ce que confirme le classement des films du DCEU par les votants de la plateforme IMDb (la plus grande communauté cinéphile en ligne).

Wonder Woman, à ce jour considéré comme le meilleur des films DCEU, obtient la note de 7,4/10. C'est assez respectable, même si cela ne suffirait qu'à égaler le 12e film le mieux classé du MCU, Spider-Man: Homecoming. Dans le panthéon des adaptations DC, Wonder Woman n'est que la septième œuvre la plus populaire - Joker, le premier Batman de Tim Burton, le film d’animation classique Mask of the Phantasm et la trilogie Dark Knight de Christopher Nolan sont tous mieux classés.

Cela dit, le classement IMDB prête souvent à polémique parmi les fans du DCEU. Ainsi, Wonder Woman, Shazam ! et Aquaman occupent légitimement les trois premières places, mais Birds of Prey méritait bien plus d'amour et qu’un sévère 6,1. Alors que Batman v Superman, le volet le plus ambigu du DCEU s’en tire avec un généreux 6,5. Reste à attendre l’évolution de la note donnée à Justice League (6,4), lorsque sera révélée sur HBO Max l’édition « Snyder Cut », très attendue. Faudra-t-il encore patienter jusqu’à 2021.