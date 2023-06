Star Wars Outlaws : tout ce que nous savons sur le prochain jeu de la licence en monde ouvert

Décrit comme une aventure d'action en monde ouvert de type "scoundrel fantasy", Star Wars Outlaws devrait être lancé en 2024. En tant que premier jeu en monde ouvert de la franchise Star Wars, il y a beaucoup à attendre de ce titre. Voici tout ce que nous savons pour l'instant.

Star Wars Outlaws: En bref

(Image credit: Massive Entertainment)

Qu'est-ce que c'est ? Le premier jeu Star Wars en monde ouvert.

Quand pourrai-je y jouer ? En 2024.

Sur quoi pourrai-je y jouer ? Xbox Series X|S, PlayStation 5 et PC.

Qui est à l'origine du jeu ? Massive Entertainment et Ubisoft.

(Image credit: Massive Entertainment)

Star Wars Outlaws n'a pas encore de date de sortie précise, mais le lancement du jeu a été annoncé pour 2024.

Le titre est par ailleurs destiné aux joueurs sur PC et consoles de dernière génération : Xbox Series X et Series S et PlayStation 5.

Star Wars Outlaws : les trailers

(Image credit: Massive Entertainment)

Un second trailer beaucoup plus généreux en contenu a été diffusé à l'Ubisoft Forward. Cette vidéo de 10 minutes nous dévoile le gameplay du prochain jeu Star Wars. On peut se faire une idée plus précise quant au niveau de liberté qui nous attend dans cet épisode en monde ouvert, qu'il sera possible d'explorer en moto ou à pied. Vous pourrez également faire des virées dans l'espace à bord de votre vaisseau intergalactique. Concernant les combats, il sera question de tirer sur tout ce qui freine votre avancée. Contrairement aux précédents titres, où les Jedi et leurs sabres laser étaient à l'honneur, Kay emploiera ici des pistolets et mitrailleuses laser pour vaincre ses opposants.

La première bande-annonce de Star Wars : Outlaws a été diffusée à l'occasion du Xbox Games Showcase 2023. Elle donne un premier aperçu de ce que nous pouvons attendre du prochain épisode vidéoludique issu de l'univers Star Wars.

Star Wars Outlaws : Histoire

(Image credit: Massive Entertainment)

Star Wars Outlaws se déroule entre les événements des films Star Wars : L'Empire contre-attaque et Star Wars : Le Retour du Jedi. Ce qui signifie que l'Empire aura une place importante dans le récit.

Vous incarnerez Kay Vess, une hors-la-loi qui tente de réaliser l'un des plus grands casses galactiques que la galaxie n'ait jamais connu. Kay n'est pas seule dans cette entreprise, puisqu'elle sera accompagnée de son fidèle compagnon, Nix, un extraterrestre quadrupède à fourrure, ainsi qu'un droïde commando en trench-coat qui répond au nom de ND-5.

Star Wars Outlaws : Gameplay

(Image credit: Massive Entertainment)

La vidéo de gameplay présentée à l'Ubisoft Forward nous permet d'avoir une idée plus précise de ce que nous réserve Star Wars Outlaws. Le jeu se déroulera donc en monde ouvert, et n'est pas sans rappeler un certain Grand Theft Auto. En effet, il sera possible de conduire des véhicules, d'utiliser des armes, et d'explorer un monde qui regorge d'activités.

Pour vous débarrasser des ennemis récalcitrants, les armes laser seront vos plus fidèles alliées. Votre compagnon Nix pourra vous aider à distraire vos ennemis en combat. Quoi qu'il en soit les séquences d'action promettent d'être animées. Les courses poursuites seront également de la partie. Il sera possible de tirer sur vos poursuivants, pendant que vous pilotez votre engin motorisé à deux roues. La bande originale vient renforcer efficacement l'immersion, et devrait certainement faire plaisir aux fans de la saga.

Kay sera visiblement traquée en permanence dans le jeu, comme nous le confirme la mention Wanted qui s'affiche à l'écran dans la bande-annonce de gameplay. L'héroïne prend le contrôle d'un vaisseau spatial afin de s'enfuir. Les combats intergalactiques seront également au rendez-vous. L'absence de direction pendant le combat spatial, présenté dans le trailer de gameplay, souligne la nature ouverte du jeu. Il semble que le joueur pourra prendre la direction qu'il souhaite pour tenter de s'échapper ; ce qui est particulièrement encouragé par l'inquisiteur ND-5 qui demande : "Où allons-nous ensuite ?", avant que Kay ne réponde : "Où nous voulons".

Star Wars Outlaws : Les dernières informations

(Image credit: Massive Entertainment)

Une vidéo de gameplay du jeu Star Wars Outlaws présentée à l'Ubisoft Forward

Après son annonce initiale au Xbox Games Showcase, le jeu Star Wars Outlaws s'est un peu plus dévoilé au Ubisoft Forward. Une bande-annonce de dix minutes a été présentée. Cette dernière offre un aperçu des voyages dans l'espace, des combats, ainsi que des différents environnements qu'il sera possible d'explorer.

L'annonce de Star Wars Outlaws au Xbox Games Showcase

Star Wars Outlaws a été officiellement présenté au Xbox Games Showcase, qui s'est déroulé le 11 juin. L'annonce a été accompagnée d'un premier aperçu du titre et d'une brève présentation des protagonistes, ainsi que du contexte du jeu.