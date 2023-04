Star Wars: Ahsoka: date de sortie, bande-annonce, casting, intrigue et plus encore

Star Wars: Ahsoka - Informations clés - Lancement en août 2023.

- Série dérivée de The Mandalorian.

- Développée par Dave Filoni et Jon Favreau, créateur de The Mandalorian. - Dave Filoni est le showrunner de la série Ahsoka. - Rosario Dawson, Natasha Liu Bordizzo, Mary Elizabeth Winstead, Eman Esfandi et Lars Mikkelsen en tête d'affiche. - Le tournage s'est achevé en octobre 2022. - La bande-annonce officielle a été dévoilée lors de la Star Wars Celebration 2023.

Star Wars : Ahsoka devrait poursuivre l'histoire de l'un des personnages les plus importants de la célèbre galaxie lointaine, très lointaine. Après avoir fait ses débuts en tant qu'apprentie d'Anakin Skywalker dans la série animée The Clone Wars, Ahsoka Tano est devenue l'une des fondatrices de l'Alliance rebelle dans Star Wars Rebels, et est passée à l'action dans The Mandalorian et The Book of Boba Fett. Aujourd'hui, elle a droit à sa propre série télévisée.

Parmi les nombreuses annonces faites lors de la dernière Star Wars Celebration, qui a eu lieu en avril 2023, nous avons appris que la série télévisée Ahsoka débutera sur Disney Plus en août 2023. Nous avons également eu droit à une première bande-annonce, qui confirme qu'Ahsoka - et ses anciennes alliées de Rebels, Sabine Wren, Hera Syndulla et Ezra Bridger - seront confrontées à un vieil adversaire, l'infâme Grand Amiral Thrawn.

Mary Elizabeth Winstead incarne la pilote d'élite Hera Syndulla dans Star Wars : Ahsoka. (Image credit: Disney/Lucasfilm)

Lors de la Star Wars Celebration, qui s'est tenue à Londres du 7 au 10 avril, il a été confirmé que Star Wars : Ahsoka débuterait sur Disney Plus en août 2023. Il s'agira donc de la prochaine série télévisée Star Wars en prise de vue réelle, après la saison 3 de The Mandalorian - même si, entre-temps, nous pourrons regarder la série d'animation Star Wars : Visions, qui sera diffusée à partir du 4 mai sur la fameuse plateforme de streaming.

Qui est Ahsoka Tano?: L'histoire d'une Jedi

Ahsoka Tano a fait ses débuts dans la Guerre des clones dans la série télévisée The Clone Wars. (Image credit: Disney/Lucasfilm)

"Quand je ne serai plus, tu seras le dernier Jedi", dit Yoda à Luke Skywalker dans Le Retour du Jedi. Mais le vieux maître Jedi n'avait raison que sur un point. Ahsoka Tano n'est certes, pas techniquement une Jedi - puisqu'elle a quitté l'Ordre avant d'avoir passé les épreuves correspondantes - mais, à tous les autres égards, elle possède toutes les qualifications requises.

Alors, qui est Ahsoka Tano ? Ce personnage de l'univers Star Wars a fait sa première apparition en 2008, dans le film d'animation Clone Wars, qui a donné naissance à la longue série télévisée. L'adolescente Togruta, originaire de la planète Shili, est ensuite devenue l'apprentie padawan de Anakin Skywalker, tout au long du conflit éponyme.

Ahsoka est devenue la première personne à prononcer le nom de Grogu lorsqu'elle est apparue dans la deuxième saison de The Mandalorian. (Image credit: Disney/Lucasfilm)

En tant que commandante très respectée des forces de la République, Ashoka se battait avec un style particulier à deux sabres laser et était surnommée "Snips" par son maître, en raison de son attitude prétendument brusque. En retour, elle appelait Anakin "Sky Guy".

Ahsoka a ensuite joué un rôle clé dans la formation de l'Alliance rebelle dans Star Wars Rebels, qui se déroule pendant la période précédant Un nouvel espoir. Elle a ensuite fait ses débuts en prises de vue réelles dans l'épisode 5 de la saison 2 de The Mandalorian, "The Jedi", et est apparue depuis dans le sixième épisode de The Book of Boba Fett, intitulé "L'étranger venu du désert". On peut également entendre sa voix parmi le chœur de Jedi qui donne un discours d'encouragement à Rey dans L'ascension de Skywalker.

Star Wars: Ahsoka - Bande-annonce

La bande-annonce de Star Wars : Ahsoka a été dévoilée lors de la Star Wars Celebration 2023.

Outre de nombreuses scènes avec Ahsoka, le teaser met en scène pour la première fois les incarnations en prises de vue réelles de plusieurs membres de l'équipe de Ghost : La guerrière mandalorienne Sabine Wren, l'as du pilotage Hera Syndulla et l'apprenti Jedi Ezra Bridger, que l'on peut apercevoir très brièvement. Nous voyons également - de dos - le méchant de Star Wars Rebels, le Grand Amiral Thrawn, qui est revenu des confins de l'espace pour contrarier les plans de la Nouvelle République naissante.

La bande-annonce d'Ahsoka présente également deux maîtres de la Force du côté obscur : Baylan Skoll et Shin Hati. Elle confirme par ailleurs le retour de Mon Mothma, leader de la Nouvelle République, et de Huyang, l'ancien droïde architecte qui a aidé les apprentis Padawan à construire leurs sabres laser dans La Guerre des Clones.

Star Wars: Ahsoka - Casting

La mandalorienne Sabine Wren passe de l'animation à la prise de vue réelle. Elle est désormais interprétée par Natasha Liu Bordizzo. (Image credit: Disney/Lucasfilm)

Le casting de la série télévisée Ahsoka est actuellement composé de :

Rosario Dawson dans le rôle d'Ahsoka Tano

dans le rôle d'Ahsoka Tano Natasha Liu Bordizzo dans le rôle de Sabine Wren

dans le rôle de Sabine Wren Eman Esfandi dans le rôle Ezra Bridger

dans le rôle Ezra Bridger Mary Elizabeth Winstead dans le rôle d'Hera Syndulla

dans le rôle d'Hera Syndulla Lars Mikkelsen dans le rôle du Grand Admiral Thrawn

dans le rôle du Grand Admiral Thrawn Ivanna Sakhno dans le rôle de Shin Hati

dans le rôle de Shin Hati Ray Stevenson dans le rôle de Baylan Skoll

dans le rôle de Baylan Skoll David Tennant dans le rôle de Huyang

dans le rôle de Huyang Genevieve O'Reilly dans le rôle de Mon Mothma

dans le rôle de Mon Mothma Diana Lee Inosanto dans le rôle de Morgan Elsbeth

dans le rôle de Morgan Elsbeth Chopper dans son propre rôle

Bien qu'Ashley Eckstein ait interprété Ahsoka dans The Clone Wars et Rebels, Rosario Dawson (Sin City, Daredevil) a incarné le personnage dans des projets Star Wars en prise de vue réelle. Dawson reprend donc tout naturellement le rôle de la Jedi dans la nouvelle série de Disney Plus. L'actrice sera rejointe par Natasha Liu Bordizzo, qui remplacera Tiya Sircar, l'interprète de Sabine Wren dans les quatre saisons de Star Wars Rebels.

Mary Elizabeth Winstead, de Birds of Prey, jouera quant à elle Hera Syndulla, qui était capitaine du Ghost dans Rebels. Le seul membre de l'équipage du Ghost qui ne reprendra pas du service dans Ahsoka est Zeb Orrelios, le Lasat. Étant donné qu'il est apparu dans la saison 3 de The Mandalorian, nous serons extrêmement déçus si nous n'avons pas droit à des retrouvailles dans Star Wars Rebels.

Le Grand Amiral Thrawn, alias "l'héritier de l'Empire", dans Star Wars : Ahsoka. (Image credit: Disney/Lucasfilm)

La nouvelle la plus excitante concernant le casting d'Ahsoka - pour les fans de Star Wars Rebels, en tout cas - est l'identité de l'acteur qui jouera le Grand Amiral Thrawn. Alors que les autres vétérans de Rebels, Ahsoka, Sabine, Hera et Ezra, ont tous été remplacés, l'acteur Lars Mikkelsen jouera en prise de vue réelle le personnage qu'il doublait dans l'animation. C'est une excellente nouvelle pour la série télévisée Ahsoka, car non seulement Mikkelsen a fait sensation dans Rebels, mais il a aussi l'habitude d'incarner des méchants mémorables, notamment dans le final de la saison 3 de Sherlock, "Son dernier vœu".

La bande-annonce de Star Wars : Ahsoka confirme également le retour de Diana Lee Inosanto, qui jouait l'acolyte de Thrawn Morgan Elsbeth dans la saison 2 de The Mandalorian. Parmi les autres acteurs reprenant leurs rôles dans les précédents projets Star Wars, on trouve Genevieve O'Reilly dans le rôle de Mon Mothma, ancienne rebelle et chancelière de la Nouvelle République, et David Tennant dans le rôle du droïde Huyang, expert en sabre laser.

Il semble qu'Ahsoka Tano affrontera à nouveau Morgan Elsbeth dans Star Wars : Ahsoka. (Image credit: Disney/Lucasfilm)

De récentes rumeurs circulent également sur le fait qu'Hayden Christensen pourrait faire un retour spectaculaire dans le rôle de Dark Vador/Anakin Skywalker, qu'il incarne dans la série Obi-Wan Kenobi. En effet, lors une interview qu'il a donné à la Star Wars Celebration 2023, le showrunner d'Ahsoka, Dave Filoni, n'a ni confirmé ni infirmé le retour de Christensen.

Et comme Ahsoka se situe à la même période que Le Mandalorien et Le Livre de Boba Fett, dans la chronologie de Star Wars, ne soyez pas surpris si des personnages comme Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff), Mando/Din Djarin (Pedro Pascal), ou même Luke Skywalker (Mark Hamill), font des apparitions dans la série. Il est également possible que Temuera Morrison, la vedette de The Book of Boba Fett, joue le Capitaine Rex, le copain Clone Trooper d'Ahsoka Tano - Boba et Rex sont nés dans la même boîte de Pétri, après tout.

En fait, étant donné que toutes les séries de cette partie de l'univers Star Wars se préparent à un événement majeur, il est probable que nous voyions de grands personnages venant d'autres parties de la galaxie dans Ahsoka. Han Solo, Leia Organa et Lando Calrissian sont tous actifs à ce stade de la chronologie, alors tout peut arriver.

"Il est peut-être temps de recommencer", déclare le droïde Jedi vétéran Huyang. (Image credit: Disney/Lucasfilm)

Star Wars: Ahsoka - Showrunner and réalisateurs

Dave Filoni, directeur créatif exécutif de Lucasfilm, a co-créé Ahsoka Tano, au côté de George Lucas pour The Clone Wars. Après avoir travaillé sur The Mandalorian et The Book of Boba Fett, il revient pour diriger sa propre série télévisée.

En plus d'être le showrunner de Star Wars : Ahsoka, il a été confirmé que Filoni réalisera au moins un épisode. Les autres réalisateurs de la série sont Steph Green (The Book of Boba Fett), Peter Ramsey (Spider-Man : Into the Spider-Verse), Jennifer Getzinger (Jessica Jones), Geeta Patel (House of the Dragon) et Rick Famuyiwa (The Mandalorian).

Star Wars: Ahsoka - L'histoire

Pour tous ceux qui n'ont pas regardé les séries animées de Star Wars, voici un bref historique de la vie et de l'époque d'Ahsoka Tano.

Après avoir servi la République avec distinction pendant la Guerre des Clones, elle a quitté l'Ordre Jedi sous le coup de l'émotion au cours de la saison 5 de The Clone Wars. Bien qu'elle ait finalement été disculpée pour l'attentat à la bombe contre le Temple Jedi - elle avait été piégée par son amie et camarade Padawan Barriss Offee - elle a décidé de ne pas revenir et de se lancer en solo dans la galaxie.

Durant les derniers jours de la Guerre des Clones, elle aide Bo-Katan Kryze à destituer Dark Maul du trône mandalorien et s'apprête à remettre l'ancien Seigneur Sith à la garde des Jedi, lorsque l'Empereur lance l'Ordre 66. Avec l'aide de son vieil ami, le Capitaine Rex, Ahsoka a survécu à la purge Jedi et s'est cachée. Dans l'un des épisodes de la série anthologique de 2022, Tales of the Jedi, une rencontre fortuite avec l'un des inquisiteurs de l'Empire l'a persuadée de reprendre le combat.

Ahsoka est réapparue dans Star Wars Rebels, qui se déroule une quinzaine d'années après l'arrivée au pouvoir de l'Empereur. Il a finalement été révélé qu'Ahsoka était le mystérieux Fulcrum, un agent qui a aidé à rassembler des cellules disparates de combattants de la liberté pour former l'Alliance Rebelle.

Le maître et l'apprenti se retrouveront-ils dans Ahsoka ? (Image credit: Disney/Lucasfilm)

Elle a également livré un duel décisif avec son ancien maître. En retirant une partie du casque de Dark Vador, à l'aide de son sabre laser, comme l'a fait Obi-Wan Kenobi dans la série télévisée éponyme, elle est devenue l'une des rares personnes de la galaxie à connaître la véritable identité de Dark Vador. Le lien entre Vador et Anakin Skywalker ne sera connu que plusieurs décennies plus tard - le secret ayant été finalement divulgué pour nuire aux aspirations politiques de Leia Organa après le Retour du Jedi, dans le roman de Claudia Gray, Bloodline, paru en 2016.

Ahsoka est ressortie vivante mais en piteux état du duel avec Vador, mais elle a été sauvée par une version future de l'apprenti Jedi Ezra Bridger. Il l'a entraînée dans ce que l'on appelle le Monde entre les mondes, un royaume mystique où les règles habituelles du temps et de l'espace ne s'appliquent pas. Au moment de l'épilogue de Rebels, qui se déroule quelque temps après le Retour du Jedi, Ahsoka est revenue, d'une manière ou d'une autre, à la réalité de cette galaxie lointaine.

Hormis les flashbacks des Contes du Jedi, ses apparitions canoniques les plus récentes ont eu lieu dans Le Mandalorien et Le Livre de Boba Fett.

Dans l'épisode 13 de The Mandalorian, elle rencontre Din Djarin (alias le Mandalorien) et Baby Yoda. En communiant avec l'Enfant, elle apprend que son vrai nom est Grogu, et donne à Mando quelques conseils pour l'aider à trouver un autre Jedi - qui se trouve être Luke Skywalker.

Elle est réapparue dans le sixième épisode du Livre de Boba Fett. Dans cet épisode, nous avons la confirmation qu'Ahsoka a bien été en contact avec Luke Skywalker, puisqu'elle lui a rendu visite dans sa nouvelle académie Jedi sur Ossus. Elle l'a également conseillé sur l'entraînement de Grogu et lui a dit qu'il lui rappelait son défunt père. Lorsque Luke lui a demandé s'il la reverrait, elle lui a répondu un énigmatique "Peut-être".

Le Baylan Skoll de Ray Stevenson représente le côté obscur dans Star Wars : Ahsoka. (Image credit: Disney/Lucasfilm)

Que savons-nous de l'intrigue de Star Wars : Ahsoka ? Elle s'appuiera sur de nombreux éléments du canon existant, et personne sur terre ne sait mieux que Dave Filoni comment naviguer dans la chronologie de Star Wars. Au cours de son précédent rôle en tant que directeur superviseur de The Clone Wars, Filoni a co-créé Ahsoka Tano avec George Lucas. Il a ensuite guidé le personnage tout au long des sept saisons de La Guerre des clones, et de ses apparitions dans Rebels. Il a également réalisé les épisodes de The Mandalorian et de The Book of Boba Fett, qui lui sont consacrés. Il est donc évident qu'il a un plan de longue date pour la direction de son personnage.

C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il a insisté pour qu'Ahsoka ne soit pas la Jedi qui entraîne Grogu dans Le Mandalorien. "J'ai dit à Jon [Favreau, directeur de la série Mandalorian] que même si je voulais qu'Ahsoka participe à la série, elle ne pouvait pas s'occuper de ce gamin", a-t-il déclaré au magazine Empire en mars 2023. "Ce n'est tout simplement pas ce que j'ai prévu.

Si l'on en croit l'annonce initiale faite sur StarWars.com (s'ouvre dans un nouvel onglet), il semble que les évènements de la nouvelle série se dérouleront peu après la rencontre d'Ahsoka avec Mando et Grogu.

L'apprenti de Baylan, Shin Hati. (Image credit: Disney/Lucasfilm)

Comme c'est traditionnellement le cas avec Lucasfilm, les informations sur l'intrigue de Star Wars : Ahsoka sont distillées au compte-goutte. La bande-annonce offre toutefois quelques indices, en particulier grâce aux dialogues.

La bande-annonce commence avec Ahsoka Tano qui annonce que "Quelque chose arrive. Quelque chose de sombre.". Le nouveau personnage Baylan Skoll, un adepte du côté obscur de la Force, intervient ensuite pour parler d'un "nouveau départ". Pour certains, la guerre. Pour d'autres, le pouvoir".

Mais la phrase la plus importante concerne sans doute le retour d'un célèbre officier Chiss, que l'on a vu pour la dernière fois disparaître (avec Ezra Bridger) dans l'espace lointain lors du dernier épisode de Star Wars Rebels :

"J'ai commencé à entendre des murmures sur le retour de Thrawn, en tant qu'héritier de l'Empire." dit Ahsoka.

Il ne s'agit pas seulement d'un clin d'œil aux romans de Timothy Zahn mentionnés plus haut. Nous soupçonnions depuis longtemps que Thrawn serait le principal antagoniste d'Ahsoka, notamment parce qu'elle a demandé à Morgan Elsbeth où se trouvait son "maître" dans la saison 2 de The Mandalorian. La bande-annonce apporte une confirmation définitive, en offrant même un aperçu de l'homme lui-même, bien que de dos (les chanceux présents à Star Wars Celebration 2023 ont également pu voir le visage de Thrawn).

La façon dont Thrawn (et probablement Ezra) est revenu dans ce coin de la galaxie sera certainement l'une des grandes questions auxquelles répondra la série télévisée Ahsoka. Cela pourrait-il avoir un rapport avec les purrgil (baleines de l'espace) qui ont fait leur apparition dans l'hyperespace dans la saison 3 du Mandalorien ?

Il semble que l'impact de Thrawn s'étendra bien au-delà d'Ahsoka, puisque son retour imminent a été évoqué par le Conseil de l'ombre impérial dans l'épisode "Les espions" de la saison 3 du Mandalorian. En effet, il semble qu'il soit en train de devenir le grand méchant de toute cette ère de la galaxie Star Wars, alors que l'action se prépare à un film (réalisé par Filoni), qui selon StarWars.com, "clôturera" les intrigues interconnectées du Mandalorien, d'Ahsoka, du Livre de Boba Fett et (nous le supposons) de la série Skeleton Crew à venir.

La Nouvelle République prendra-t-elle au sérieux la menace du retour de Thrawn dans Star Wars : Ahsoka ? (Image credit: Disney/Lucasfilm)

Avec Hera, devenue générale de l'armée de la Nouvelle République, et Mon Mothma, à la tête de son gouvernement, Ahsoka a des amis haut placés. Mais nous savons, grâce à la série The Mandalorian et aux suites de Star Wars (où le Premier Ordre, groupe dérivé de l'Empire, a pris le pouvoir en secret), que la Nouvelle République est frustrée par sa lenteur à agir face à la menace impériale grandissante dans la Bordure Extérieure. Cela signifie qu'Ahsoka devra peut-être affronter seule les forces de Thrawn - ou, du moins, avec l'aide de ses vieux amis de Star Wars Rebels.

Il est également clair qu'elle devra affronter de nouveaux ennemis du Côté Obscur, comme Baylan Skoll et son apprenti manieur de Force (comme l'a confirmé l'acteur Ivanna Sakhno à la Star Wars Celebration), Shin Hati. On peut supposer qu'il ne s'agit pas de Sith - après la mort de Dark Vador et de Sidious, les ennemis jurés des Jedi ne devraient pas réapparaître avant L'ascension de Skywalker - mais ils sont manifestement assez puissants pour donner du fil à retordre à Ahsoka.

Ahsoka pourrait également avoir un rôle à jouer dans la restauration de l'Ordre Jedi. "Les Jedi sont tombés il y a longtemps", reconnaît-elle dans la bande-annonce. "Il n'en reste plus beaucoup.

"Il est peut-être temps de recommencer", répond Huyang, un ancien droïde associé aux Jedi depuis des millénaires.

Ayant tourné le dos aux Jedi des décennies plus tôt, nous pensons qu'il est peu probable qu'Ahsoka rejoigne Luke Skywalker à son Académie Jedi sur Ossus (qui sera finalement condamnée). Quoi qu'il en soit, la série a un rôle important à jouer dans le façonnement de la galaxie Star Wars, à l'approche de l'ère de The Force Awakens, The Last Jedi et The Rise of Skywalker.