The Mandalorian saison 3 : date de sortie, histoire, casting, rumeurs et théories

La saison 3 de The Mandalorian est maintenant confirmée - mais il faudra encore patienter un certain temps avant de la visionner en intégralité sur Disney Plus. Pour combler cette longue attente, un spin-off appelé The Book of Boba Fett sera diffusé en décembre 2021. La série centrée sur les aventures de Din Djarin et de Grogu reprendra, elle, en 2022.



Ci-dessous, nous allons rassembler toutes les informations connues et partagées sur la saison 3 de The Mandalorian, y compris la date de sortie de cette dernière, les réponses au cliffhanger du dernier épisode de la saison 2, les nouveaux personnages susceptibles de rejoindre le générique – et toutes les rumeurs relatives aux futurs projets sériels liés à l’univers Star Wars. Attention nous risquons de spoiler la saison 2 si vous ne l’avez pas encore regardée.

Pour le moment, la date de sortie complète de The Mandalorian saison 3 n’est pas encore connue, ni confirmée. Nous savons que la série rentrera en production après le tournage de The Book of Boba Fett - spin-off qui sera diffusé en décembre 2021, selon le créateur du show Jon Favreau.



Certains téléspectateurs sont inquiets de la probabilité d’une disparition pure et simple de The Mandolorian, dès l’année prochaine, au profit d’une nouvelle histoire centrée sur Boba Fett. Il n’en est rien : Favreau a confirmé que la saison 3 de The Mandalorian aura bel et bien lieu, avec le même personnage principal : Din Djarin (interprété par Pedro Pascal).

« Ce que nous n’avons pas dévoilé lors de notre annonce est l’arrivée de notre prochain spin-off - [Kathleen Kennedy] a donc dévoilé le chapitre suivant de notre aventure, The Book of Boba Fett [… ] Puis nous nous occuperons de la saison 3 de The Mandalorian tout de suite après cela, de retour auprès de nos protagonistes initiaux que nous avons appris à connaitre et apprécier. Cela devrait suivre de près le chapitre sur Boba Fett. Nous travaillons actuellement sur la pré-production de la saison 3, tout en nous occupant de la production du spin-off » a déclaré Favreau durant l’émission Good Morning America, diffusée en décembre 2020.

Avec l'arrivée officielle de The Book of Boba Fett en décembre 2021, la saison 3 de The Mandalorian arrivera très certainement pour 2022. Nous espérons la découvrir au cours du premier semestre de l’année.

Histoire de The Mandalorian saison 3 : que nous réserve la suite ?

Nous pensons que deux mystères en cours de la saison 2 seront résolus pendant la saison 3 de The Mandalorian : à qui le Darksaber reviendra-t-il ? Et quand Grogu (alias l’Enfant, alias Baby Yoda) retournera-t-il auprès de Din Djarin ? Autrement dit, quand son entrainement avec le maitre Jedi Luke Skywalker se terminera-t-il ?

À la fin de la saison 2, Mando a remporté le Darksaber, l’arme ultime de Moff Gideon (Giancarlo Esposito). Une lame mandalorienne légendaire qui est également convoitée par Bo-Katan Kryze (Katee Sachoff), dans sa quête de reconquête du trône de Mandalore. Din Djarin ne peut remettre le Darksaber à Bo-Katan, étant donné les tensions existantes entre les deux protagonistes. La seule façon d’obtenir l’arme est donc de défier le chasseur de primes. Un duel qui devrait ouvrir la saison 3, ou nous tenir en haleine pendant la globalité de celle-ci.

Luke Skywalker pourrait bien devenir l’autre pièce maîtresse de cette saison 3. Il a quitté Din Djarin, en prenant Grogu sous son aile pour finaliser son entrainement Jedi. Nous nous souvenons de ces derniers mots : « Je donnerai ma vie pour protéger l’Enfant… Mais il ne sera pas en sécurité tant qu’il ne maîtrise pas ces capacités ». Mando a promis à Grogu qu’ils se reverront. Reste à savoir quand.



Il est inconcevable que la nouvelle mascotte verte de Disney ne nous revienne pas au cours de la prochaine saison - même si l’épisode 7 de la saison 2 nous a prouvés que The Mandalorian pouvait exister admirablement sans Grogu. Néanmoins, les aventures de Mando et de Baby Yoda demeurent le cœur de la série, et nous ne nous attendons pas à ce que cela change malgré cet interlude.

Puis, bien sûr, il faut faire face à la montée des forces de l’Empire. Le navire de Moff Gideon n’est qu’une petite partie des armées impériales encore en place et qui attendent de reprendre du service - nous savons que le Grand Amiral Thrawn est en vie, toujours hanté par Ahsoka Tano.

L’arc de Thrawn servira de point d’entrée à l’œuvre live qui sera centrée sur Ahsoka, mais nous devrions également le revoir au générique de The Mandolorian.



Il est aussi probable d’accumuler plus d’indices sur les aspirations de l’Empire concernant le sang collecté de Grogu - nous reparlerons certainement de tentatives de clonage et la saison 3 pourrait même développer les origines de Snoke, l’antagoniste des Episodes VII et VIII de la nouvelle trilogie Star Wars. Qui sait si nous recroiserons en parallèle Palpatine - au centre de toutes les intrigues de la franchise.

Casting de The Mandalorian saison 3 : qui espérons-nous revoir ?

Il n’y a pas encore de confirmation officielle du moindre retour, ni de toute nouvelle arrivée au sein des crédits de cette saison 3. Pedro Pascal est forcément obligé de revenir en tant que tête d’affiche de la série. Lors de cette saison, nous avons vu l’acteur retirer son casque deux fois, preuve qu’il est désormais incontournable.



En ce qui concerne le retour des autres acteurs, rien n’est acté. Nous espérons beaucoup revoir Bo-Katan interprété par Katee Sackhoff - la saison 3 devrait approfondir sa quête liée à Mandalore. Carl Weathers (Greef Karga) et Cara Dune (Gina Carano), de leur côté, vont sûrement refaire une apparition dans les prochains épisodes.

Giancarlo Eposito semble très confiant sur son come-back en tant que Moff Gideon. « J’ai le pressentiment que vous allez me voir davantage encore lors de la prochaine saison, » a prédit l’acteur lors d’une interview donnée à Entertainment Weekly. Sa vie ayant été épargnée par Mando pendant le final de la saison 2, pourquoi abandonner un méchant si parfait ?

La probabilité est en revanche moindre pour Boba Fett (Temuera Morrison) et Fennec Shand (Ming-Na Wen) qui disposeront déjà d’une place prépondérante dans The Book of Boba Fett. Quel intérêt aurait-il à occuper un tout nouveau chapitre, au risque de faire de l’ombre à Mando ?



Le casting final devrait être officialisé un peu avant la diffusion de The Book of Boba Fett.

Bande-annonce de The Mandalorian saison 3 : une diffusion à venir ?

N’attendez aucun teaser ni bande-annonce de The Mandalorian saison 3 avant la fin de l’année 2021, ou bien peut-être juste après la programmation de The Book of Boba Fett sur Disney Plus.

The Mandalorian saison 3 et ses spin-offs se dirigent vers « un évènement historique »

The Mandalorian compte actuellement trois projets de spin-off en cours : The Book of Boba Fett, dont nous avons déjà parlé, ainsi qu'Ahsoka et Rangers of The New Republic. Cette trilogie se déroulera sur la même période que la série principale, qui elle-même prend part cinq ans après Le retour du Jedi.



Tous ces sous-univers se rassemblent dans une histoire plus large - cela ressemble un peu à ce que Netflix a développé autour de ces différentes séries Marvel (Daredevil, Jessica Jones, The Punisher, Luke Cage, Iron Fist), convergeant toutes vers la mini-série The Defenders.



Ces séries interconnectées, ainsi que les intrigues futures, ont pour objectif de fédérer un nouveau public qui rejoindra les fans de la première heure. Elles devraient aboutir à « un évènement exceptionnel » a expliqué Kathleen Kennedy de Lucasfilm, pendant le Disney Investor Day fin 2020.



Il nous semble donc que nous allons voir une mini-série ou un long-métrage qui rassemblera tous les récits diffusés jusqu’ici - mais nous n’espérons pas découvrir celui-ci avant quelques années.