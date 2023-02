Découvrez les coulisses de The Mandalorian un mois avant la sortie de la saison 3

La saison 3 de la série “Star Wars : The Mandalorian” sort dans un mois à peine ! Et pour vous faire patienter encore un peu, Disney+ propose un court reportage sur les coulisses de la série.

On y découvre Jon Favreau et Dave Filoni, à qui l’on doit principalement la série, qui évoquent l’héritage de la série devenue déjà culte pour tous les fans de Star Wars après seulement 2 saisons, mais aussi Grogu et les passions qu’il déchaîne depuis sa création.

La saison 3 de la série “Star Wars : The Mandalorian” sort dans un mois à peine ! Et pour vous faire patienter encore un peu, Disney+ propose un court reportage sur les coulisses de la série.

On y découvre Jon Favreau et Dave Filoni, à qui l’on doit principalement la série, qui évoquent l’héritage de la série devenue déjà culte pour tous les fans de Star Wars après seulement 2 saisons, mais aussi Grogu et les passions qu’il déchaîne depuis sa création.

Profitez de la saison 3 de The Mandalorian à partir du 1er mars sur Disney+

C’est une occasion en or de vous replonger dans l’univers du Mandalorian avant de profiter enfin de la 3ème saison le 1er mars prochain. Cette nouvelle saison comprendra 8 épisodes qui sortiront au rythme d’un par semaine.

(Image credit: Disney+)

Elle nous replongera dans l’odyssée du Mandalorian, un chasseur de prime solitaire nommé Din Djarin. Dans cette saison, il retrouve Grogu pendant que la Nouvelle République essaie d’éloigner le plus possible la galaxie de sa sombre histoire passée. Le but du Mandalorian : retourner sur sa planète natale afin de faire amende honorable de ses erreurs du passé. Sur le chemin, le chasseur de prime et son acolyte surnommé bébé Yoda par les fans retrouveront d’anciens alliés, mais aussi de nouveaux ennemis…

Si vous n’avez pas encore vu la série, pas de panique. Vous avez encore un mois pour rattraper les 2 premières saisons sur la plateforme de streaming Disney+.

La série bénéficie d’un casting d’exception avec notamment Pedro Pascal, Katee Sackhoff, Carl Weathers, Amy Sedaris, Giancarlo Esposito ou encore Emily Swallow. Elle est notamment produite par Jon Favreau qui est également chef scénariste et showrunner.