Le Snapdragon X Plus de Qualcomm pourrait être la puce pour ordinateur portable qui fait cauchemarder Intel et Apple

Qualcomm n'a pas perdu de temps pour compléter sa gamme de puces pour PC ultra-portables, en ajoutant une nouvelle gamme Snapdragon X Plus qui vient s'ajouter à la gamme Snapdragon X Elite, encore fraîche et haut de gamme.

Si cette approche des SoC pour PC mobiles semble similaire, c'est parce que Qualcomm adopte pratiquement la même approche qu'Apple avec son silicium basé sur ARM, mais à l'envers. Alors qu'Apple a choisi de commencer avec son silicium le plus basique : M1, M2, M3, puis d'ajouter des cœurs - par exemple, M1 Pro (8 cœurs), M1 Max (10 cœurs) et M1 Ultra (20 cœurs) - Qualcomm a lancé en octobre ce qui pourrait être sa puce Snapdragon X la plus puissante, le X Elite, et poursuit aujourd'hui avec le X Plus, une puce toujours haut de gamme qui supprime quelques fonctionnalités au nom de l'accessibilité et de l'économie d'énergie.

Au lieu des 12 cœurs de l'Elite, le Snapdragon X Plus est doté de 10 cœurs grâce au procédé 4 nanomètres. Le double cœur de l'Elite est quasiment absent. Enfin, les performances du GPU sont légèrement réduites, passant de 4,6 téraflops sur l'Elite à 3,8 téraflops.

Néanmoins, selon les tests de Qualcomm, la puce, qui fonctionne à 3,4 GHz avec 42 Mo de cache total, est suffisamment performante pour égaler l'Intel Core Ultra 7 155H, le meilleur processeur mobile d'Intel, tout en le surpassant de 54 % en termes d'efficacité énergétique. Qualcomm revendique également une marge de performance de 10 % par rapport à la dernière puce d'Apple, la puce M3. Qualcomm nous a dit avoir constaté que le X Elite surpassait de manière significative le processeur Intel Core Ultra 7 155H dans une comparaison directe des performances et de l'efficacité.

Comme le X Elite, le X Plus dispose d'une unité de traitement neuronal (NPU) embarquée et est capable d'effectuer 45 billions d'opérations par seconde (TOPS). Contrairement à la concurrence mobile d'Intel et d'Apple (du côté des ordinateurs de bureau et portables), la série X de Qualcomm est également préchargée avec la prise en charge des ondes millimétriques 5G et est également compatible avec le Wi-Fi 7.

Qualcomm n'est pas prêt à parler des prix ou des systèmes partenaires qui intégreront le Snapdragon X Elite ou X Plus, mais nous a dit que nous devrions voir des annonces de plusieurs partenaires d'ici le milieu de l'année - avec certains attendus dès mai ou juin lorsque les fabricants de PC se réuniront à Tawain pour Computex 2024.

Le X Plus devrait également renforcer l'engagement de Qualcomm dans la course à l'IA, mais avec la particularité d'effectuer autant d'opérations que possible sur l'appareil. Bien que nous n'ayons vu aucune opération d'IA sur le X Plus nouvellement annoncé, Qualcomm nous a montré des systèmes X Elite (qui disposent exactement de la même NPU) effectuant une génération d'image basée sur la diffusion stable en une seconde, même selon nos calculs. Nous avons demandé à la plate-forme de génération d'images un homme partageant une pomme avec un gorille alors qu'il est assis sur le mont Everest. Le résultat a été presque instantané, mais l'image finale était celle de deux singes se disputant une pomme rouge alors qu'ils se trouvaient sur une montagne.

Nous avons vu l'IA aider une application de montage vidéo à créer automatiquement un masque de suivi vidéo, une tâche qui peut être laborieuse pour les humains et lente pour les solutions d'IA basées sur le cloud. Nous l'avons vue terminer un clip en quelques minutes.

Nous avons également utilisé une application de création musicale basée sur des invites pour générer un clip musical de 5 secondes inspiré de David Bowie. Il n'y a pas de voix, mais la musique aurait pu plaire au Thin White Duke.

En ce qui concerne la puissance pure, nous avons regardé des jeux impressionnants au niveau console sur l'Elite et Qualcomm affirme que le X Plus peut prendre en charge trois moniteurs 4K externes tout en gérant l'affichage du système de base. Il s'agit d'une affirmation importante puisque les MacBook Airs d'Apple basés sur le M3 peuvent prendre en charge deux écrans haute résolution, mais uniquement lorsque l'ordinateur portable est fermé.

En ce qui concerne les tests, nous avons observé le Qualcomm Snapdragon X Plus se battre dans Cinebench et Geekbench pour obtenir des résultats impressionnants. Bien entendu, nous considérons que tout ceci est anecdotique tant que nous n'aurons pas mis la main sur des ordinateurs portables équipés de Snapdragon X Elite et Snapdragon X Plus dans nos propres laboratoires - alors attendez de mettre la main dessus !