Puce Apple M3 : tout ce que l'on sait

La puce Apple M3 est officielle, tout comme l'Apple M3 Pro et l'Apple M3 Max, et il s'agit de la plus grande avancée dans la technologie des processeurs d'Apple à ce jour.

L'annonce faite lors de l'événement Apple Scary Fast a été une surprise de fin octobre de la part du géant de Cupertino, étant donné que de nombreuses rumeurs autour de la nouvelle puce l'annonçaient pour 2024 au plus tôt.

De plus, plutôt que d'échelonner la sortie des puces sur une année comme Apple l'a fait par le passé, nous avons maintenant trois processeurs majeurs à étudier, et compte tenu des spécifications, il ne fait aucun doute qu'il s'agit des meilleurs processeurs qu'Apple ait jamais sortis.

Que savons-nous donc sur le successeur de la puce Apple M2 ? Pas mal de choses, en fin de compte, alors entrons dans le vif du sujet.

Puce Apple M3 : un coup d'œil à l'essentiel

Qu'est-ce que c'est ? La suite de la puce Apple M2 de 2022

La suite de la puce Apple M2 de 2022 Quand est-il disponible ? Pré-commandes en cours, livraison le 7 novembre

Pré-commandes en cours, livraison le 7 novembre Quel est son prix ? Il ne se vendra pas seul, mais un iMac (2023) est proposé à partir de 1 599€ tandis que le MacBook Pro 14 pouces avec M3 est proposé à partir de 1 999€.

(Image credit: Apple)

La puce Apple M3 ne se vendra pas seule, mais les nouveaux iMac (M3) et Apple MacBook Pro 14 pouces équipés du processeur M3 sont disponibles en précommande depuis leur annonce le 30 octobre 2023. Ils seront disponibles dans 27 pays du monde pour commencer, et d'autres le seront à une date ultérieure.

Alors que les précommandes sont en cours, les acheteurs devront attendre un peu plus d'une semaine avant de pouvoir mettre la main sur un nouveau matériel équipé de la puce Apple M3. En effet, les nouveaux iMac et MacBook Pro 14 pouces seront expédiés à partir du mardi 7 novembre.

À partir de cette date, vous pourrez vous rendre dans un Apple Store pour récupérer le nouvel iMac, ou l'acheter auprès d'un revendeur autre qu'Apple, comme Amazon.

Puce Apple M3 : Prix

La puce Apple M3 ne sera pas vendue seule, mais équipera le nouvel iMac (2023) et le MacBook Pro 14 pouces. L'iMac (2023) équipé de la puce M3 est proposé à partir de 1 599€, tandis que le MacBook Pro 14 pouces équipé de la puce M3 est proposé à partir de 1 999€.

Il n'y a pas encore de nouvelles concernant le MacBook Air ou le Mac mini, mais nous nous attendons à ce que ces appareils soient mis à jour avec l'Apple M3 à un moment ou à un autre, et à ce qu'ils coûtent moins cher que les appareils Mac phares d'Apple.

(Image credit: Future / Apple)

Puces Apple M3 : Spécifications et performances

En termes de spécifications, il y a beaucoup à dire sur la nouvelle puce Apple M3. Tout d'abord, nous savons qu'elle disposera de la même architecture CPU à 8 cœurs que la puce M2 (quatre cœurs d'efficacité et quatre cœurs de performance), mais Apple a déclaré qu'elle serait plus rapide que les précédentes puces de la série M.

Ce qui devrait être le cas, étant donné qu'il s'agit du premier processeur grand public à 3 nm au monde à arriver sur le marché, par rapport à l'Apple M2 à 5 nm. Cela a permis à Apple d'intégrer 25 % de transistors en plus dans le SoC (25 milliards contre 20 milliards).

Nous n'avons pas encore de vitesse d'horloge officielle pour le M3, mais la vitesse d'horloge maximale de l'Apple M2 était d'environ 3,5 GHz, et il faut donc s'attendre à ce qu'elle soit largement dépassée. Apple affirme que la puce M3 est jusqu'à 35 % plus rapide que la puce Apple M1, et que l'Apple M2 était environ 18 % plus rapide que le M1, ce qui signifie qu'il s'agit d'une amélioration assez directe d'une génération à l'autre en termes de performances du processeur. Le M3 sera également doté d'une mémoire unifiée de 24 Go, tout comme l'Apple M2 et l'Apple M1.

Apple obtient ces gains de performance tout en améliorant l'efficacité énergétique de sa dernière puce, de sorte qu'Apple promet que vous obtiendrez à peu près la même autonomie de batterie avec le MacBook Pro qu'avec la puce Apple M2.

C'est au niveau du GPU que les choses vont sensiblement diverger avec l'Apple M3. Le GPU de la puce Apple M3 sera le premier processeur d'Apple à proposer le ray tracing accéléré au niveau matériel, le mesh shading, ainsi que ce que l'entreprise appelle le Dynamic Caching, qui permet au GPU d'allouer la mémoire de manière plus efficace. Cette dernière technologie devrait améliorer considérablement les performances de la mémoire pour les tâches gourmandes en GPU telles que les jeux et le rendu 3D.