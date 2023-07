MacBook Air 15 pouces vs MacBook Pro 14 pouces : lequel est fait pour vous ?

Lors de la WWDC 2023 d'Apple, un nouveau modèle de MacBook a été présenté, laissant les fans confrontés à deux options de milieu de gamme : le nouveau MacBook Air 15 pouces (2023) et le petit mais puissant MacBook Pro 14 pouces (2023).

Pris en sandwich entre les deux MacBooks de 13 pouces (le Air et le Pro) et le MacBook Pro de 16 pouces, favori des créatifs, il est naturel que les consommateurs se tournent vers ces deux modèles, en particulier ceux qui ne recherchent pas nécessairement le modèle le moins cher du marché.

En regardant de plus près leurs spécifications, leur prix et leur puissance, ceux qui hésitent face à ces deux modèles se rendront compte qu'il y a une nette différence entre eux. Le MacBook Pro 14 pouces (2023) reste un outil de niveau professionnel doté de performances exceptionnelles et d'un prix élevé, tandis que le MacBook Air 15 pouces (2023), bien qu'Apple essaie de le faire paraître plus excitant qu'il ne l'est, n'est qu'un MacBook Air 13 pouces amélioré, doté d'un écran plus grand.

Cela ne veut pas dire, bien sûr, que le MacBook Air 13 pouces n'est pas un portable fantastique en soi (c'est l'un des meilleurs ordinateurs portables que nous ayons jamais utilisés), mais le fait qu'Apple ait pris ses caractéristiques et les ait intégrées dans un modèle un peu plus grand montre que le fabricant est un peu dans l'impasse.

Mais c'est un sujet que nous aborderons un autre jour. Nous sommes là pour vous aider à choisir entre le plus grand Air et le Pro de 14 pouces, afin que vous découvriez quel est le meilleur MacBook pour vous.

MacBook Air 15 pouces vs MacBook Pro 14 pouces : prix

La gamme MacBook Air reste la championne des ventes aux particuliers. Le MacBook Air 15 pouces (2023), comme nous l'avons dit, n'est en fait qu'un MacBook Air 13 pouces avec un écran plus grand, ce qui signifie que vous ne paierez que 300 euros de plus que pour le plus petit et le plus léger des MacBook Air d'Apple.

Le modèle de base, équipé d'une puce M2 avec CPU 8 cœurs et GPU 10 cœurs, d'une mémoire unifiée de 8 Go et d'un SSD de 256 Go, vous coûtera 1599 euros.

Comparé à certains des meilleurs ordinateurs portables Windows, le prix reste élevé.

Le MacBook Pro 14 pouces (2021), quant à lui, ne plaisante pas. Avec son prix de départ élevé de 2 399€, qui vous donne droit à un processeur 10 cœurs, un GPU M2 Pro 16 cœurs, une mémoire unifiée de 16 Go et un disque SSD de 512 Go, il s'avère aussi cher qu'un MacBook Air 15 pouces de configuration supérieure. Vous voulez une version mieux équipée ? Pour le M2 Max avec un CPU à 12 cœurs et un GPU à 30 cœurs, un Neural Engine 16 cœurs, une mémoire unifiée de 32 Go et un disque SSD de 1 To, il vous faudra débourser la modique somme de 3 699€.

Autant dire que ce modèle n'est pas destiné aux utilisateurs occasionnels.

MacBook Air 15 pouces vs MacBook Pro 14 pouces : design

(Image credit: Future)

Bien qu'il soit légèrement plus grand, plus épais et plus lourd que le modèle 13 pouces, le MacBook Air 15 pouces (2023) reste fidèle à l'idéologie de l'Air, qui consiste à proposer un ordinateur incroyablement portable. Avec ses dimensions de 1,15 x 34,04 x 23,76 cm et son poids de 1,51 kg, il s'agit d'un ordinateur portable relativement léger qui constitue un compagnon de voyage idéal.

Le MacBook Pro 14 pouces (2021) n'a pas d'autre choix que d'être plus lourd et plus épais, même si ce n'est pas dans la même mesure que de nombreuses stations de travail portables ou ordinateurs portables de jeu. Il intègre en effet des composants plus puissants et a besoin de beaucoup plus d'espace pour les accueillir et les refroidir.

Si l'on s'en tient aux chiffres, la différence n'est pas si grande. Il est définitivement plus épais de 0,4 cm, mais en raison de la taille de son écran, il réussit à se maintenir à 31,26 x 22,12 cm. Il est également légèrement plus lourd, avec 1,60 kg pour le modèle avec M2 Pro et 1,63 kg pour le modèle avec M2 Max.

En tant qu'ordinateur portable professionnel, il dispose également d'une plus large éventail de ports. Alors que le MacBook Air 15 pouces ne dispose que de deux Thunderbolts et d'une prise 3,5 mm, le MacBook Pro 14 pouces est équipé d'un emplacement pour carte SDXC, d'un port HDMI, d'une prise 3,5 mm et de trois ports Thunderbolt 4.

Les deux modèles sont équipés du même clavier Magic Keyboard avec 12 touches de fonction sur toute la hauteur, 4 touches fléchées et un lecteur Touch ID, ainsi que du trackpad Force Touch d'Apple et d'une caméra FaceTime HD 1080p. Côté son, le système de haut-parleurs du MacBook Pro 14 pouces est de qualité supérieure, idéal pour la production musicale.

MacBook Air 15 pouces vs MacBook Pro 14 pouces : caractéristiques

(Image credit: Future)

Le MacBook Pro 14 pouces (2021), qui est lui aussi un ordinateur portable professionnel créatif, possède beaucoup plus de fonctionnalités que le MacBook Air 15 pouces (2023). Par exemple, alors que l'Air est équipé d'un écran Liquid Retina d'une luminosité de 500 nits et de 224 ppi, le Pro est doté d'un écran Liquid Retina XDR d'une luminosité maximale de 1 600 nits, de 254 ppi et d'un rapport de contraste de 1 000 000:1.

Et si cet écran de 14 pouces ne suffit pas pour vos travaux de montage vidéo, le M2 Pro peut prendre en charge jusqu'à deux écrans externes avec une résolution allant jusqu'à 6K à 60 Hz via Thunderbolt, tandis que le modèle M2 Max peut prendre en charge jusqu'à trois écrans externes avec une résolution de 6K à 60 Hz via Thunderbolt et un écran avec une résolution allant jusqu'à 4K à 144 Hz via HDMI.

Tous deux disposent de la connectivité Bluetooth 5.3, mais le MacBook Pro 14 pouces prend en charge le Wi-Fi 6E, ce qui signifie qu'il dispose d'une bande supplémentaire de 6 GHz, contrairement au MacBook Air 15 pouces qui prend en charge le Wi-Fi 6.

MacBook Air 15 pouces vs MacBook Pro 14 pouces : performances

(Image credit: Apple)

Le MacBook Air 15 pouces (2023) est un ordinateur portable très performant, non seulement pour répondre aux besoins quotidiens comme le streaming et le surf sur le web, et les tâches de productivité, mais aussi pour certaines charges de travail créatives comme le montage vidéo léger et la production musicale, offrant, comme nous l'avons dit dans notre revue complète, "le même niveau de performance que le modèle 13 pouces".

En fait, dans nos benchmarks, il a obtenu des scores très similaires à ceux du MacBook Air 13 pouces dans les tests Cinebench R23 et Geekbench 5. Il est également resté silencieux pendant toute la durée de notre utilisation, grâce à sa conception sans ventilateur. La seule chose qu'il fait mieux que le 13 pouces, cependant, c'est son écran, car cette taille d'écran plus grande est la bienvenue lorsque l'on regarde beaucoup de films ou de séries télévisées.

Sur le plan de la batterie, il a tenu 18 heures et 52 minutes lors de notre test d'autonomie, qui consiste à lire en boucle une vidéo 1080p jusqu'à épuisement de la batterie. C'est 52 minutes de plus que les 18 heures promises par Apple.

Bien entendu, cette puce M2 ne pourra jamais rivaliser avec les SoC M2 Pro ou M2 Max du MacBook Pro 14 pouces. Elle offre plus de puissance que la plupart des gens n'en auront jamais besoin ou n'en utiliseront jamais - le genre de puissance qui vous permettra de monter des images 8K, de produire des partitions musicales élaborées, et de compiler et tester du code complexe sans la moindre difficulté. Même avec le M2 Pro, nous avons réussi, lors de nos tests, à "parcourir des vidéos 8K, à éditer des séquences et à prévisualiser les changements sans avoir à effectuer le rendu de la prévisualisation, ce qui a rendu l'ensemble du flux de travail beaucoup plus rapide".

Il est également d'une efficacité impressionnante, bien plus que ce que nous aurions pu attendre d'un ordinateur portable avec des composants internes aussi imposants. Et cela signifie que le MacBook Pro 14 pouces (2023) a une autonomie exceptionnelle. Apple promet jusqu'à 18 heures de lecture vidéo et 12 heures de navigation sur le web, mais nous avons réussi à obtenir 19 heures et 39 minutes lors du même test de lecture vidéo en boucle en 1080p.

Quel MacBook vous convient le mieux ?

Étant donné que ces deux MacBook ne pourraient pas être plus différents, la réponse à cette question est simple. Elle se résume au type d'utilisateur que vous êtes : même si vous disposez d'un budget conséquent, si vous ne cherchez qu'à effectuer des tâches quotidiennes, des travaux de productivité et quelques travaux créatifs légers sur un ordinateur portable, le MacBook Air 15 pouces (2023) est le MacBook parfait pour répondre à vos besoins. Vous bénéficierez également de son caractère mobile, ce qui en fait le compagnon de voyage idéal si la légèreté l'emporte sur tout le reste.

Toutefois, si vous avez besoin d'un ordinateur portable qui vous permette de répondre à toutes vos demandes intensives, telles que le montage vidéo 8K, la conception 3D et le codage lourd, vous aurez absolument besoin de la puissance robuste que le MacBook Pro 14 pouces (2023) peut vous offrir. Il s'agit d'un achat important, donc n'investissez que si vous pouvez vraiment maximiser sa puissance brute.