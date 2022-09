Meilleurs ordinateurs portables Windows : passez sous Windows 11 avec style et puissance

(opens in new tab)

Considérez les ordinateurs portables Windows si vous recherchez le juste milieu entre polyvalence et puissance. Ils sont capables non seulement de gérer les tâches quotidiennes, mais aussi d'assumer des tâches intensives grâce à leurs composants robustes. De plus, ils sont dotés de nombreuses fonctionnalités qui amélioreront votre expérience informatique.

Bien que les MacBooks -en particulier les options alimentées par M1 - soient des alternatives intéressantes, vous perdez la flexibilité qu'offrent les ordinateurs portables Windows. Ils peuvent exécuter un éventail beaucoup plus large de programmes et beaucoup d'entre eux sont dotés d'extras tels qu'un écran tactile et un facteur de forme 2 en 1 qui vous permettent de les utiliser dans différents modes, y compris comme une tablette. Cependant, si vous souhaitez jouer aux derniers jeux PC, vous devriez envisager l'achat d'un ordinateur portable dédié au gaming.

Leur prix est tout aussi déterminant que leur polyvalence ou leur puissance. Nous testons de nombreux ordinateurs portables Windows chaque année, et cette année, nous en avons trouvé quelques-uns qui dépassent leur prix, en particulier les offres de marques comme Acer et Asus.

Vous trouverez ci-dessous nos choix pour le meilleur ordinateur portable Windows pour 2022, avec des options pour tous les besoins, des portables pour la bureautique, la programmation et la production musicale aux PC portables parfaits pour les étudiants. Si vous cherchez à vous mettre à jour, c'est le moment idéal pour trouver le meilleur ordinateur portable disponible.

(Image credit: Microsoft)

1. Microsoft Surface Laptop 4 Le meilleur ordinateur portable Windows du marché Caractéristiques techniques Processeur : Intel Core i5 - i7 de 11e génération /AMD Ryzen 5 - 7 Carte graphique: Intel Iris Xe / AMD Radeon RAM: 8 Go - 32 Go Écran: 13,5 pouces PixelSense (2256 x 1504) tactile Stockage: SSD 256 Go - 1 To specifications Processor AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, Intel Core i5, Intel Core i7 RAM 8Go RAM - 32Go RAM Storage Size 32Go - 1TB Read more ▼ Les meilleures offres du jour Voir à GrosBill FR (opens in new tab) Voir à Cybertek FR (opens in new tab) Voir à Darty FR (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Clavier confortable + Bel écran Pourquoi attendre - Pas assez de ports - Le tissu Alcantara peut devenir rugueux avec le temps

Le Microsoft Surface Laptop 4 est un impressionnant appareil technologique équipé de Windows. Dans la lignée des précédents appareils Surface, la conception et la qualité de fabrication sont incroyables et l'ordinateur portable est livré avec une installation de Windows 10 sans bloatware. Il est également livré avec une mise à niveau gratuite de Windows 11 si vous souhaitez mettre à jour votre système d'exploitation.

Le Surface Laptop 4 est équipé d'un écran tactile PixelSense qui est non seulement magnifique, mais qui le distingue de la concurrence - à savoir Apple, qui n'a pas encore sorti d'ordinateur portable avec un écran tactile. Le clavier est incroyablement confortable et idéal si vous passez beaucoup de temps à taper ou à écrire.

En ce qui concerne le hardware, cet ordinateur portable a d'excellentes spécifications capables d'exécuter toutes vos applications préférées avec facilité et efficacité. Nos tests ont montré que le Surface Laptop 4 avait une autonomie impressionnante, de plus de 13 heures. De plus, son prix demeure très compétitif par rapport aux autres ordinateurs portables Windows.

Lire notre test complet : Microsoft Surface Laptop 4

(Image credit: Asus)

2. Asus Zephyrus G14 Le PC portable gamer AMD le plus facile à transporter Caractéristiques techniques Processeur : Jusqu'à AMD Ryzen 9 6900HS Carte graphique: Jusqu'à AMD Radeon RX 6800S RAM: Jusqu'à 32 Go Écran: IPS WUXGA (1920 x 1080) de 14 pouces, jusqu'à 144 Hz - IPS QHD+ (2560 x 1440) de 14 pouces, 120 Hz Stockage: SSD M.2 NVMe PCIe 3.0 512 Go / 1 To specifications Processor AMD Ryzen 7 Screen Size 14-inch Colour Blanc Read more ▼ Les meilleures offres du jour Voir à Cdiscount FR (opens in new tab) Voir à Darty FR (opens in new tab) Voir à EBAY_FR (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + La meilleure autonomie pour un ordinateur portable gaming + Excellentes performances + Fin et léger Pourquoi attendre - Pas de webcam - Les ventilateurs peuvent être bruyants

L'Asus Zephyrus G14 est peut-être conçu comme un ordinateur portable gaming, mais il s'est avéré être un ordinateur portable polyvalent plus que compétent. Que vous preniez vos jeux au sérieux ou que vous ayez besoin d'un ordinateur portable puissant pour travailler ou créer du contenu, il s'agit de l'un des ordinateur portable Windows le plus performant offrant une autonomie incroyable, un écran rapide et un châssis fin et léger qui le rend très facile à transporter.

Plus important encore, ses performances sont étonnantes, grâce aux puces AMD Ryzen qui l'équipent. L'AMD Ryzen 9 4900HS, par exemple, s'est avéré être un véritable sprinter pendant nos tests, écrasant toutes nos charges de travail lourdes pour le CPU sans peine.

Ce n'est pas l'option la moins chère du marché, mais il faut payer le prix fort pour avoir la qualité. Et si vous êtes un fan des composants AMD, vous apprécierez certainement le processeur qui se trouve sous le capot.

Lire notre prise en main : Asus Zephyrus G14

(Image credit: Razer)

3. Razer Blade 15 (2022) Un monstre pour les joueurs PC exigeants Caractéristiques techniques Processeur: Intel Core i7 - i9 de 12e génération Carte graphique: Nvidia GeForce RTX 3060 – Nvidia GeForce RTX 3080 Ti RAM: 16 Go - 32 Go Écran : 15,6" FHD (1920 x 1080) 360Hz - 15,6" 4K UHD (3840 x 2160) Stockage: 1TB PCIe NVMe M.2 SSD OS: Windows 11 Home Les meilleures offres du jour Vérifier Amazon (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Configuration matérielle remarquablement pointue + Performances gaming fantastiques + Design Razer, toujours aussi élégant Pourquoi attendre - Coûteux - Autonomie épouvantable

La gamme Razer Blade 15 est plus impressionnante que jamais avec ce nouveau modèle de 2022, qui est équipé du matériel le plus récent et le plus puissant pour vous permettre d'affronter des sessions gaming et des charges de travail très exigeantes. Il s'agit de puissance de jeu brute, comme nous l'avons jamais vu, offrant une augmentation impressionnante de 62% des performances multitâches dans notre test Cinebench R23 et surpassant son prédécesseur dans les tests 3DMark.

Bien sûr, le style classique de Razer et le châssis remarquablement fin que nous connaissons et aimons sont de retour, soutenus par une grande sélection de ports. Cela en fait un produit tout aussi idéal pour les créateurs de contenu que pour les joueurs.

Malheureusement, cette augmentation de puissance ne favorise pas l'autonomie, qui est pire que celle du Razer Blade 15 (2021). C'est probablement dû aux puces Intel 12e génération, très gourmandes en énergie. Si vous voulez le portable Windows le plus puissant en 2022, c'est celui-là qu'il vous faut. Vous devez juste vous assurer que vous n'êtes pas trop loin d'une prise électrique.

Lire notre test complet : Razer Blade 15 (2022)

(Image credit: Samsung)

4. Samsung Galaxy Book2 360 Un ordinateur portable 2-en-1 abordable, léger et doté d'une excellente autonomie Caractéristiques techniques Processeur : Intel Core i5 - i7 de 12e génération Carte graphique: Intel Iris Xe RAM: 8 Go - 16 Go Écran : tactile AMOLED de 13,3 pouces, FHD (1920 x 1080) Stockage: SSD 256 Go - 512 Go Les meilleures offres du jour Voir à Samsung FR (opens in new tab) Voir à Darty FR (opens in new tab) Vérifier Amazon (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Écran AMOLED excellent + Excellente autonomie + Design léger et modulable Pourquoi attendre - Webcam 720p limitée

Il n'est pas fréquent de trouver un ordinateur portable abordable qui répond à la plupart des critères de votre liste, mais le Samsung Galaxy Book2 360 s'en approche. Ce n'est peut-être pas l'ordinateur portable le moins cher du marché, mais il demeure abordable pour la majorité des gens, d'autant plus que Samsung organise toujours des promotions tout au long de l'année.

Plus important encore, il est doté de toutes les caractéristiques essentielles. L'une des choses que nous apprécions ici, c'est que, alors que de nombreux ordinateurs portables hybrides ont du mal à se comporter correctement en mode tablette, le Galaxy Book2 360 a prouvé au cours de nos tests qu'il fonctionnait aussi bien en mode ordinateur portable que tablette. C'est également l'un des ordinateurs portables les plus légers que nous ayons testés jusqu'à présent, ainsi que l'un des ordinateurs équipés de la 12e génération de CPU Intel les plus durables que nous ayons utilisés.

Mais attendez, ce n'est pas tout : son écran AMOLED est absolument époustouflant et vous pouvez utiliser cet ordinateur portable pour autre chose que travailler. Vous aurez tout le loisir de regarder vos séries préférées et les tous derniers films en streaming.

Lire notre test complet : Samsung Galaxy Book2 360

(Image credit: Lenovo)

5. Lenovo Yoga 9i Gen 7 Le meilleur ordinateur portable 2-en-1 sous Windows Caractéristiques techniques Processeur : Intel Core i7 de 12e génération Carte graphique: Intel Iris Xe RAM: 8 Go - 16 Go Écran: Tactile IPS de 14 pouces WUXGA (1920 x 1200) - tactile OLED de 14 pouces WQUXGA (3840 x 2400) Stockage: 512GB PCIe SSD – 1TB PCIe SSD OS: Windows 11 Home specifications Colour Noir, Gris Condition Neuf Les meilleures offres du jour Voir à Lenovo France (opens in new tab) Voir à Lenovo France (opens in new tab) Vérifier Amazon (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Excellentes performances + Un écran magnifique avec support Dolby Vision + Haut-parleurs au son phénoménal avec support Dolby Atmos Pourquoi attendre - Cher - Les ventilateurs peuvent être bruyants

Le Lenovo Yoga 9i Gen 7 doit faire face à un défi de taille, compte tenu de la qualité quasi parfaite de son prédécesseur, mais nous avons ici un modèle encore plus impressionnant qui présente des améliorations significatives par rapport au modèle de 2021. Ce 2-en-1 ne sera pas accessible à la plupart des gens, mais son prix de milieu de gamme supérieur présente certainement quelques avantages.

Parmi ces avantages, on trouve son écran. Si vous optez pour le modèle à écran tactile OLED, comme nous l'avons fait pour notre test, sachez que vous disposerez d'un superbe écran avec Dolby Vision pour une expérience visuelle immersive. Ajoutez à cela ses haut-parleurs Bowers & Wilkins qui, en plus de prendre en charge Dolby Atmos, ont un son phénoménal, et vous pourrez cesser de regarder des films ailleurs.

Ses performances sont également impressionnantes, tout comme son clavier ergonomique, son châssis léger et son design qui reste fin aussi bien en mode ordinateur portable que tablette.

Lire notre test complet : Lenovo Yoga 9i Gen 7

(Image credit: Samsung)

6. Samsung Galaxy Book2 Pro Un ordinateur portable Windows fin et impressionnant Caractéristiques techniques Processeur: Intel Core i7 de 12e génération Carte graphique: Intel Iris Xe RAM: 8 Go - 16 Go Écran: 13,3" FHD (1920 x 1080) AMOLED tactile - 15,6" FHD (1920 x 1080) AMOLED tactile Stockage: 256GB PCIe SSD – 1TB PCIe SSD OS: Windows 11 Home Les meilleures offres du jour Voir à Cdiscount FR (opens in new tab) Voir à Darty FR (opens in new tab) Vérifier Amazon (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Design ultra-léger + Superbe écran AMOLED + Bonne autonomie Pourquoi attendre - Quelques bloatwares - Les modèles haut de gamme sont un peu chers

Avec le Galaxy Book2 Pro, Samsung veut prouver qu'il n'est pas nécessaire de réinventer la roue, pas quand il en existe déjà une qui fonctionne à merveille. Ce successeur du très apprécié Book Pro reprend tout ce que nous aimons de l'original - un clavier complet, un trackpad massif, un châssis fin et ultraléger - mais en l'affinant là où c'est important.

Nos tests montrent que le Book2 Pro est non seulement équipé d'une nouvelle puce de 12e génération qui le rend plus vif que jamais, mais qu'il bénéficie également de meilleures performances thermiques et de haut-parleurs améliorés. Ce dernier point s'avère certainement un changement bienvenu, en particulier pour les propriétaires de Book Pro qui ont jusqu'ici enduré une qualité audio assez faible.

Les télétravailleurs apprécieront également l'autonomie époustouflante de la batterie. Avec une durée de vie de 16 heures et 38 minutes lors de notre test de lecture de films en boucle, c'est sans doute un des meilleurs ordinateurs portables que vous pouvez trouver en termes d'autonomie.

Lire notre test complet : Samsung Galaxy Book2 Pro

(Image credit: Asus)

7. Asus ZenBook 14X OLED Space Edition Profitez de la dernière interface Windows sur un superbe écran OLED Caractéristiques techniques Processeur: Intel Core i5 - i9 de 12e génération Carte graphique: Intel Iris Xe RAM: 8 Go - 32 Go Écran: 14'' 2,8K (2880 x 1800) OLED tactile - 14'' 4K (3840 x 2400) OLED tactile Stockage: 512GB M.2 NVMe PCIe SSD – 1TB M.2 NVMe PCIe SSD Les meilleures offres du jour Vérifier Amazon (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Un design magnifique + L'écran OLED est superbe + ZenDisplay est une fonctionnalité intéressante Pourquoi attendre - Faible autonomie - Coûteux

Les éditions spéciales d'ordinateurs portables sont souvent gadgets, mais pas le Asus ZenBook 14X OLED Space Edition. Conçu pour célébrer le 25e anniversaire du lancement des ordinateurs portables Asus dans l'espace en 1997, il regorge d'éléments que les astronautes et les nerds de l'espace sauront apprécier.

Son écran OLED éblouissant, qui affiche une luminosité de pointe de 550 nits, un rapport de contraste de 1 000 000:1, DisplayHDR 500 et une couverture DCI-P3 de 100 %, nous donne l'impression d'être dans la coupole de l'ISS. Bien sûr, des éléments tels que les gravures laser rappelant la station spatiale sur le couvercle en aluminium, les gravures en morse ad astra per aspera et l'écran ZenVision de 3,5 pouces contribuent également à renforcer cette illusion.

C'est également un ordinateur portable conçu pour les professionnels, grâce à ses puissants composants internes qui offrent des performances phénoménales, et ce malgré l'absence d'un GPU discret. Il écrase les scores de référence de l'Asus ZenBook 13 de 2021, ce qui n'est pas peu dire puisque cet ordinateur avait les meilleures performances que nous ayons vues cette année-là. L'autonomie de plus de quatre heures est décevante, mais si vous recherchez un design comme un écran remarquables, c'est le meilleur ordinateur portable Windows pour vous.

Lire notre test complet : Asus ZenBook 14X OLED Space Edition

(Image credit: Lenovo)

8. Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 Le meilleur ordinateur portable Windows pour les entreprises Caractéristiques techniques Processeur: Intel Core i5 - i7 de 11e génération Carte graphique: Intel Iris Xe RAM: 8 Go - 32 Go Écran: 14 pouces, 16:10 (1920 x 1200) - 14 pouces (3840 x 2400) Stockage: 256GB - 1TB SSD specifications Processor Intel Core i5 Screen Size 14-inch Colour Noir Read more ▼ Les meilleures offres du jour Voir à Darty FR (opens in new tab) Voir à Cdiscount FR (opens in new tab) Voir à Amazon (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Des performances incroyables + Autonomie fantastique Pourquoi attendre - La carte graphique intégrée a du mal à supporter les charges de travail créatives

Le Lenovo X1 Carbon Gen 9 est non seulement un ultrabook fantastique, mais aussi un ordinateur portable Windows de premier ordre pour les entreprises. Et, comme tous les modèles précédents, ce portable semble tout faire bien. Il s'agit d'une machine puissante et complète qui est également mince, légère et élégante.

Ce n'est pas le meilleur pour les projets créatifs. Cependant, il gère parfaitement les tâches de productivité, grâce à son processeur Intel Core de 11e génération et à sa carte graphique Intel Iris Xe, sans oublier ses 8 Go de RAM (extensible à 32 Go).

De plus, il est doté d'une batterie dont la durée de vie vous permettra de tenir toute une journée de travail, voire plus. Dans le test de batterie PCMark10, il nous a duré un peu plus de 15 minutes. Et comme il est certifié Evo, vous savez qu'il s'agit d'un appareil de qualité, sans compter qu'il regorge de fonctionnalités de sécurité.

Lire notre test complet (en anglais) : Lenovo X1 Carbon Gen 9 (opens in new tab)

(Image credit: MSI)

9. MSI Creator Z17 Indispensable pour les éditeurs photo et vidéo Caractéristiques techniques Processeur: Intel Core i7 - i9 de 12e génération Carte graphique: Nvidia GeForce RTX 3070 Ti - Nvidia GeForce RTX 3080 Ti RAM: 8 Go - 16 Go Écran: Tactile 17" QHD+ (2560*1600) Stockage: SSD NVMe 1 To - 2 To specifications RAM 32Go RAM - 64Go RAM Storage Size 2TB - 4TB Screen Size 17-inch Read more ▼ Les meilleures offres du jour Voir à Darty FR (opens in new tab) Voir à Cdiscount FR (opens in new tab) Vérifier Amazon (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Excellente qualité de construction + Performances appréciables + Bel écran de 17 pouces Pourquoi attendre - Onéreux - Haut-parleurs trop faibles

Si vous voulez un ordinateur portable Windows de 17 pouces avec prise en charge du stylet, alors le MSI Creator Z17 est certainement l'ordinateur portable qu'il vous faut - après tout, c'est le premier 17 pouces à offrir cette fonctionnalité. Mais, il est bien plus que cela.

À mi-chemin entre la station de travail d'un créateur de contenus et la machine de rêve d'un joueur, il offre une grande puissance de niveau militaire. Et c'est l'ordinateur portable idéal pour les créateurs de contenu qui aiment jouer et les joueurs qui créent également du contenu. Ce que nous apprécions vraiment, c'est que malgré sa puissance, il est équipé de ventilateurs plus silencieux qui devraient faciliter votre travail ou vos sessions de jeu.

Ces charges de travail sont appuyées par un écran magnifique, vérifié par CalMan et offrant une gamme de couleurs DCI-P3 à 100% pour les monteurs de vidéos qui travaillent dans cet espace colorimétrique. Bien entendu, sa fréquence de rafraîchissement de 165 Hz offre des images fluides pour les parties multijoueurs rapides. Nous ne devrions pas nécessairement jouer ou éditer avec un pavé tactile, mais ceux qui le font apprécieront celui de ce modèle MSI 50% plus grand, plus réactif que jamais.

Lire notre test complet (en anglais) : MSI Creator Z17

(Image credit: HP)

10. HP Victus 15 Le meilleur ordinateur portable gaming Windows à petit prix Caractéristiques techniques Processeur: Intel Core i5 - i7 de 12e génération ; AMD Ryzen 5 5600H Carte graphique: Nvidia GeForce GTX 1650 - Nvidia GeForce RTX 3050 Ti ; AMD Radeon RX 6500M RAM: 8 Go - 16 Go Écran: 15,6" FHD (1920 x 1080) - 15,6" FHD (1920 x 1080) 144Hz Stockage: 256GB NVMe SSD – 1TB NVMe SSD OS: Windows 11 Home – Windows 11 Pro Les meilleures offres du jour Vérifier Amazon (opens in new tab) Voir sur HP (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Prix attractif + De bonnes performances gaming + Peut servir d'ordinateur portable pour le travail Pourquoi attendre - Faible autonomie de la batterie - Design plutôt ordinaire

Le HP Victus 15 est la preuve qu'il n'est pas nécessaire de s'offrir un ordinateur portable Windows onéreux pour jouer et bénéficier d'excellentes performances. Comme c'est le cas pour de nombreuses offres abordables, il y a quelques concessions à faire. L'ordinateur portable, bien que robuste, se révèle un peu encombrant, ce qui signifie qu'il n'est pas la machine de jeu la plus facile à transporter. Son design s'avère également basique, mais le fait qu'il soit partiellement fabriqué à partir de plastique recyclé post-consommation et de plastique provenant des océans compense ce défaut, en particulier si vous êtes sensible à la durabilité et à la réduction de l'empreinte carbone.

En termes de performances, l'autonomie nous a également déçus, puisqu'elle n'a duré qu'un peu plus de quatre heures lors de nos tests. La bonne nouvelle, c'est que cet appareil est conçu pour le bureau, plutôt que pour le voyage ; vous pouvez donc le laisser branché.

Encore mieux, ses performances et sa gestion de la chaleur sont difficiles à battre. Avec les réglages les plus bas, vous devriez pouvoir profiter des jeux les plus exigeants sans frustration. C'est enfin un monstre en matière de multitâche, ce qui le rend idéal pour le travail, les cours et le divertissement.

Lire notre test complet : HP Victus 15

Lorsqu'il s'agit de choisir le bon ordinateur portable Windows, vous devez tenir compte de ce que vous en attendez. Vous recherchez peut-être un ordinateur puissant pour le gaming ou d'autres tâches exigeantes comme le montage vidéo. Ou peut-être préférez-vous un ordinateur portable, idéal pour consulter vos e-mails et effectuer des tâches de productivité de base.

Si les performances sont une priorité, vous voudrez un ordinateur doté de composants haut de gamme tels qu'un processeur rapide, une quantité décente de RAM (16 Go est un bon objectif à atteindre) et des cartes graphiques discrètes, comme l'un des GPU de la série 3000 de Nvidia. Si vous n'avez besoin que de faire des calculs de base au quotidien, vous n'aurez pas besoin de quelque chose d'aussi robuste. Cependant, vous aurez besoin de composants internes capables de tenir le coup dans quelques années. Veillez donc à choisir un portable doté d'un processeur de la dernière génération et d'au moins 8 Go de RAM. Et, bien que l'espace de stockage puisse être étendu grâce à un SSD externe, vous devez vous assurer que celui que vous choisissez est adapté à vos besoins.

En matière de portabilité, tenez compte non seulement de la taille et du poids de l'ordinateur portable que vous envisagez, mais aussi de son autonomie. Après tout, il doit avoir assez de charge pour tenir une journée de travail sans avoir besoin d'être rechargé. Gardez à l'esprit que les ordinateurs portables plus puissants dotés de cartes graphiques discrètes, notamment ceux destinés aux jeux, ont tendance à avoir une autonomie plus courte.

Et, bien sûr, veillez à choisir la taille qui convient à vos besoins. Les ordinateurs portables existent généralement en modèles de 13, 15 et 17 pouces. Si la portabilité est votre priorité absolue, un modèle plus petit de 13 pouces sera probablement plus adapté à vos besoins. Toutefois, si vous devez trouver un équilibre entre portabilité et performances, les modèles de 15 pouces sont plus adaptés. Quant aux modèles de 17 pouces, ils sont idéaux pour les personnes qui recherchent un portable très puissant et doté d'un grand espace d'écran pour faciliter le multitâche.

En outre, vous devez tenir compte des types de ports et de fonctionnalités dont vous avez besoin pour votre portable. Certains ne sont équipés que de quelques ports USB-C, tandis que d'autres comprennent des lecteurs de cartes SD et des ports HDMI pour faciliter l'utilisation d'écrans externes. Enfin, certains sont dotés de fonctions de sécurité que vous ne trouverez pas sur tous les portables, comme un lecteur d'empreintes digitales, un cache pour webcam ou un verrou Kensington.

Si vous parvenez à définir le type de performances, de portabilité, d'autonomie, de taille et de fonctionnalités que vous attendez de votre prochain ordinateur portable Windows, vous serez en mesure de trouver le bon en un rien de temps.

Nous savons à quel point l'achat d'un nouvel ordinateur est un investissement important. C'est pourquoi, lorsque nous testons un ordinateur portable Windows, ou tout autre ordinateur portable, nous nous assurons d'en tester tous les aspects. Pour commencer, nous examinons son design et la façon dont il est conçu. Sa taille, sa portabilité et même son esthétique sont également prises en compte. Après tout, si vous dépensez une grosse somme d'argent pour un produit, vous voulez qu'il ait l'air d'en valoir la peine. Le clavier et le trackpad font l'objet d'une attention particulière afin que nous sachions si un ordinateur portable est confortable pour travailler.

Nous passons beaucoup de temps à tester les performances. Et nous commençons par nous faire une idée de ce qu'un portable peut faire dans la vie de tous les jours. Qu'il s'agisse d'éditer, de jouer à des jeux ou d'ouvrir un tas d'onglets dans Google Chrome, cela dépend du type d'ordinateur portable. Mais nous nous assurons qu'il fait ce qu'il prétend être censé faire et nous comparons cette utilisation réelle à celle de ses concurrents. Nous procédons également à des tests standardisés pour faciliter les comparaisons. Nous effectuons les mêmes tests de référence sur tous les ordinateurs portables que nous évaluons afin d'établir des comparaisons concrètes.

L'autonomie de la batterie fait partie de ces tests. Compte tenu de ce que les utilisateurs attendent d'un ordinateur portable, il s'agit d'une étape essentielle de notre processus. En plus d'un test de référence synthétique, nous faisons tourner un film 1080p en boucle pour simuler une utilisation plus organique de la batterie et nous enregistrons les résultats.

Bien entendu, nous testons également toutes les caractéristiques individuelles d'un portable, notamment sa webcam, son micro, ses ports et d'autres fonctions. Une fois que nous avons rassemblé toutes nos notes et que nous avons constaté qu'un ordinateur portable a dépassé ou non les attentes, nous examinons son prix pour voir s'il en vaut la peine pour le public auquel il est destiné.