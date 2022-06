Prise en main de l'Asus ROG Zephyrus G14 (2022)

L'Asus ROG Zephyrus G14 est un ordinateur portable gaming absolument superbe. Fin et léger, il a néanmoins une puissance de calcul suffisante pour faire tourner facilement tous vos jeux préférés. Asus a même inclus une webcam sur ce modèle. C'est une configuration puissante et complète, mais nous ne pouvons pas nous empêcher de rêver d'une version équipée d'un processeur Intel Alder Lake.

Lorsque le Zephyrus G14 d'Asus a fait son apparition au début de l'année 2020, nous avons été époustouflés par l'équilibre fantastique entre les performances et l'autonomie, le tout intégré dans un superbe châssis facile à transporter.

En bref, il a rempli toutes nos conditions. Mais les meilleurs ordinateurs portables gaming ont beaucoup évolué au cours des deux dernières années, et Asus espère que les dernières puces AMD Ryzen 6000 suffiront à maintenir ce champion en haut du panier.

Nous avons reçu notre modèle d’essai tardivement en raison de retards d'expédition. Nous n’avons par conséquent pas pu proposer un test complet du produit, mais tous ceux familiers avec l’ancienne génération du modèle vont immédiatement le reconnaître. La superbe couleur blanche marque son grand retour, tout comme la matrice de LED présente sur le couvercle et que vous pouvez personnaliser à votre guise. Ce n'est pas du RGB, mais c’est suffisant pour en faire un produit visuellement attirant.

Contrairement à la dernière version, nous disposons ici d’une configuration intégralement pilotée par AMD. Alors que le modèle 2020 était équipé d'une Nvidia GeForce RTX 2060, celui-ci est livré avec la nouvelle AMD Radeon RX 6800S. Il s'agit d'une version basse consommation du GPU, ce qui lui permet de tenir dans ce châssis à profil bas. Ce choix devrait également prolonger l'autonomie de la machine - cela reste à clarifier dans des tests ultérieurs.

Il s'agit toutefois d'un appareil coûteux. Le modèle que nous avons testé vous coûtera 2499€. C'est un prix moyen pour un PC portable gamer moyen-haut de gamme. Cependant, à ce prix, il se heurte directement au Razer Blade 14 et à l'Alienware X14 - et Asus va devoir prouver qu'il a les performances nécessaires pour les concurrencer.

Prix et disponibilité

L'Asus Zephyrus G14 est disponible depuis le 21 février 2002 en France, à partir de 1999€. Reste que nous ne saurons trop vous conseiller de privilégier notre modèle d’essai incluant un CPU AMD Ryzen 9 6900HS, le GPU Radeon RX 6800S, 16 Go de RAM DDR5 et 1 To de stockage.

C'est un prix assez solide pour cet ordinateur portable, et il est un peu plus cher que l'Alienware X14. Cependant, le GPU AMD Radeon RX 6800S est un peu plus puissant que le RTX 3060 de l'Alienware portable.

De même, ce portable n'atteint pas les mêmes sommets qu'avec une Radeon RX 6800M, mais vous en avez clairement pour votre argent.

Design

Le produit est absolument magnifique. La couleur blanche, associée à la forme plus traditionnelle d'un ordinateur portable de jeu, dégage une aura agréable et reposante, bien que devenant un peu commun ces derniers temps.

Il est également extrêmement léger et facilement transportable pour un appareil dédié au gaming. Il ne pèse que 1,6 kg tandis que son épaisseur ne dépasse pas les 2 cm. Cela le rend extrêmement facile à glisser dans n'importe quel sac à dos et à emporter avec vous lorsque vous êtes en déplacement. Contrairement à l'Alienware X14, qui compense son châssis encore plus fin en déplaçant une partie de la ventilation à l'arrière, l'Asus ROG Zephyrus G14 possède une conception plus traditionnelle - ce qui le rend plus facile à glisser dans les petits sacs.

La taille réduite ne signifie pas non plus que le Zephyrus G14 fait des compromis côté connectiques. Sur le côté droit de l'ordinateur portable, vous avez droit à deux ports USB-A, un USB-C et un lecteur de carte microSD. Sur la gauche, vous avez le port de charge dédié, un port HDMI, un autre port USB-C et la prise audio combo de 3,5 mm.

Devant les ports, de part et d'autre de l'ordinateur portable, vous observez des évents qui servent de grilles d’aération. Sur secteur, il expulse de l'air assez chaud, mais il n'a pas atteint une chaleur insupportable lors des tests que nous avons effectués jusqu'à présent.

Malheureusement, le clavier devient un peu chaud sous la charge, sans devenir très désagréable. C'est surtout la zone au-dessus du clavier, où vous trouverez les commandes audios dédiées et le bouton de lancement ROG Armoury.

Le clavier lui-même est exceptionnellement confortable pour taper. La frappe est agréable et profonde ; même s'il s'agit d'un petit ordinateur portable, les touches sont bien espacées : nous ne frappons jamais accidentellement les boutons. Le clavier dispose également d'un rétroéclairage, mais contrairement à de nombreux ordinateurs portables gaming modernes, il s'agit uniquement de LED blanches - pas d'éclairage RGB ici.

Ce point particulier peut s’avérer décevant mais quand on y pense, cela n’est pas vraiment gênant noyé dans l’ensemble, surtout si l'on tient compte de la matrice offerte à l'arrière de l’appareil.

Au dos de l'ordinateur, il y a en effet un tas de petits poinçons, et chacun d'eux est éclairé par une LED blanche. Vous pouvez personnaliser le motif du dos de l'ordinateur portable avec des images, et vous pouvez même utiliser un GIF pour obtenir un effet animé sur le couvercle. L'ordinateur portable se démarque ainsi nettement de ses concurrents. Nous aimerions beaucoup comparer ce modèle avec une variante RGB, bien que nous comprenions la difficulté d’implémenter ce type d’éclairage.

L'écran est tout aussi magnifique, même si nous n'ayons pas encore passé beaucoup de temps à exécuter des jeux ou à visionner des contenus vidéo dessus. Il s'agit d'un écran de 14 pouces 1600p, incroyablement net. Il affiche qui plus est un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui rend la sensation de fluidité de tout gameplay particulièrement visible.

Les haut-parleurs sont montés sur la partie inférieure de l'ordinateur portable. On s’interroge sur la pertinence de ce choix, mais nous n'avons pas vraiment eu l'occasion de les pousser à bout pour le moment.

Performances

Nous avons eu en revanche le temps d'effectuer quelques benchmarks, et ce que nous avons vu jusqu'à présent semble intéressant.

Dans les benchmarks bruts du CPU, et en particulier dans les charges de travail multi-cœurs, les performances de l’AMD Ryzen 9 6900HS se placent assez loin de celles de l'Intel Core i7-12700H choisi par l'Alienware X14. Toutefois, ce n'est pas tout à fait exact, la 6900HS étant une version réduite de la 6900HX conçu pour la portabilité, il y a ici une restriction nécessaire. Pour autant, l'Alienware X14 est encore plus fin et plus léger, ils sont ainsi directement comparables.

Côté performances graphiques, l'Asus ROG Zephyrus G14 obtient un score de 8 720 points, soit environ 100 points de moins que le Razer Blade 15, qui est équipé d'une Nvidia GeForce RTX 3080.

Si l'ordinateur portable peut offrir des performances de jeu comparables à celles du Blade, ce serait impressionnant, étant donné que le Zephyrus est beaucoup plus léger.

Pour conclure...

L'Asus Zephyrus G14 (2022), tout comme la version 2020, est un ordinateur portable gaming absolument stupéfiant. C'est une merveille à observer, et il est assez léger pour que vous le mettiez dans votre sac et oubliiez qu'il s’y trouve. C'est le genre d'ordinateur portable que vous pourrez intégrer dans votre vie quotidienne sans avoir à vous soucier de douleurs dorsales supplémentaires ou du jugement porté par les collègues.

Cependant, compte tenu de la qualité des PC portables embarquant aujourd’hui un processeur Intel Alder Lake, les performances proposées laissent un peu à désirer, du moins en ce qui concerne les performances brutes du CPU. Nous allons poursuivre notre série de tests à partir d'ici, et nous sommes impatients de voir où cet ordinateur portable nous emmènera.