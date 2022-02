Test Alienware X14 (2022)

L'Alienware X14 est un petit portable gaming absolument magnifique, capable de tenir une partie multijoueur alors que vous êtes en déplacement. Ce, grâce à des performances solides et à une construction légère. Cependant, son niveau d’autonomie est un peu faible et vous devrez vous contenter d'une webcam de qualité inférieure.

L'Alienware X14 est un petit portable gaming absolument magnifique, capable de tenir une partie multijoueur alors que vous êtes en déplacement. Ce, grâce à des performances solides et à une construction légère. Cependant, son niveau d’autonomie est un peu faible et vous devrez vous contenter d'une webcam de qualité inférieure.

Les ordinateurs portables gaming fins et légers comme l'Alienware X14 deviennent de plus en plus courants, au fur et à mesure que les composants pour PC mobiles se font plus économes en termes d’énergie… mais aussi que les fabricants de PC s'améliorent dans la conception de systèmes de refroidissement minimalistes. Nous avons déjà vu quelques modèles tenter d'allier puissance et légèreté dans un seul et même châssis, aujourd’hui c’est au tour d’Alienware d’imposer sa vision sur ce marché spécifique.

L’Alienware X14 brille par ses dimensions avant tout. Cet ordinateur portable ne fait que 14,48 mm d'épaisseur et pèse un peu moins de 1,85 kg, ce qui le rend facile à transporter dans votre sac à dos. Mais il ne sacrifie pas sa puissance pour autant. Le modèle que nous avons examiné est équipé d'un processeur Intel Core i7-12700H, de 32 Go de RAM et d'une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3060. Ce n'est pas la configuration PC la plus luxueuse du moment, mais c'est une belle vitrine pour 2022.

Avec une telle puissance dans un châssis aussi portable, il va falloir payer cher. Le modèle que nous avons reçu ici coûte la somme énorme de 2 347,98 €, soit un peu moins cher que le Razer Blade 14 équivalent (vendu à 2 500 €), un peu plus épais et lourd. Avec son prix d'entrée élevé, l'Alienware X14 est vraiment un PC portable gamer à destination des joueurs nomades désirant lancer une session en ligne où ils veulent, quand ils veulent, avec des paramètres élevés. Le fait de reposer sur un chargement via USB-C contribue aussi à son excellence.

Prix et disponibilité

Caractéristiques techniques Voici la configuration de l'Alienware X14 évaluée par notre rédaction :

CPU : Intel Core i7-12700H (14 coeurs, jusqu'à 4,7 GHz en mode Turbo)

GPU : Nvidia GeForce RTX 3060

RAM : 32 Go

Ecran : 14 pouces 1080p LED, 144 Hz, 7 ms

Stockage : 1 X 2 To (SSD M.2)

Ports : 1x USB-A,2 x USB-C avec Thunderbolt 4, 1 x USB-C avec DisplayPort, 1 x HDMI, 1 x lecteur de carte micro SD, prise jack

Connectivité : Killer WiFi 6E AX1675 (2x2), Bluetooth 5.2

Caméra : Webcam HD 720p

Poids : 1,85 kg

Dimensions : 321 x 263 x 14,5 mm

L'Alienware X14 est disponible dès aujourd'hui, à partir de 1 947, 98 €. Vous obtiendrez pour ce prix un processeur Intel Core i5 de 12e génération, 16 Go de RAM et une Nvidia GeForce RTX 3050. Cela devrait être suffisant pour supporter la plupart des jeux eSports, ainsi qu’une partie des meilleurs jeux AAA - avec la technologie DLSS activée.

Si vous recherchez un peu plus de puissance de jeu, vous pouvez mettre à niveau votre configuration, en incluant un processeur Intel Core-i7 de 12e génération, une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3060, toujours 16 Go de RAM et un SSD de 1 To pour la modique somme de 2 447,98 €. C'est la configuration que nous recommandons ici, et qui reste en dessous du tarif des PC portables gamer les plus premium comme le Razer Blade 14.

Nous aurions aimé qu'Alienware ose aller un peu plus loin avec le X14. Même si cela incluait un GPU RTX 3070 permettant de se perdre dans les rues sombres de Cyberpunk 2077 pendant un trajet plus ou moins long dans les transports en commun. Il est toutefois probable qu’un tel ajout aurait rendu cet Ultrabook gaming moins mobile. De quoi lui faire perdre l’essentiel de son charme.

(Image credit: Future)

Design

On est immédiatement frappé par la finesse de l'Alienware X14 lorsqu'on le sort de sa boîte et qu'on le contemple. Puis, lorsque vous le prenez en main, il devient immédiatement facile facile d'oublier qu'il s'agit d’un PC portable gamer.

Ses dimensions lui confèrent, à bien des égards, un profil similaire à celui d'un MacBook Pro ou d'un Dell XPS 15, mais avec un peu plus de performances gaming. La seule chose qui alourdit un peu cet ensemble est sa protubérance à l'arrière.

Une grande partie de l'air chaud est canalisée par les évents situés au dos, et c'est également dans cette zone que se trouvent tous les ports. Cette protubérance le rend un peu plus encombrant, mais il peut tout de même se glisser dans un sac à dos de bonne taille. A vrai dire, il prend la même place qu’un ordinateur portable de 15 pouces.

Le câble de chargement plus petit compense. C'est le premier ordinateur portable Alienware équipé d’un port de chargement USB-C que nous utilisons. Le chargeur qui se trouve dans la boîte est exactement le même que celui qui est livré avec le XPS 15, et il fonctionne très bien avec un chargeur MacBook Pro également. Avec de plus en plus d'appareils exploitant l’USB-C, il est agréable de compter sur un PC portable gamer aussi facilement rechargeable.

Les autres ports présents à l'arrière comprennent deux Thunderbolt 4, un USB-C standard pour la recharge, un HDMI, un USB-A et un lecteur de carte micro SD - et bien sûr une prise casque. Cela pourrait paraître légèrement insuffisant, mais compte tenu de la taille de l'ordinateur portable, c'est plus que ce que nous attendions.

Pour un ordinateur portable aussi fin, le clavier est étonnamment solide. La course se veut agréable et profonde, et l'enfoncement des touches n'est pas aussi résistant que sur d'autres claviers de type chiclet. Le trackpad apparaît lui aussi étonnamment bon, précis et doté d'un mécanisme de clic appréciable.

Même les haut-parleurs font preuve de qualité, ce qui s’avère rare sur des appareils compacts comme le X14. Les basses font parfois défaut, en raison de ses faibles woofers - toutefois la scène sonore demeure nette tout du long. En cours de partie vidéoludique, les explosions et coups de feu sont moins impactants qu’ils ne devraient l’être et vous utiliserez probablement un casque pour compenser.

Côté écran, vous obtenez une dalle 1080p de 14 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Elle offre une luminosité moyenne de 377 nits, ce qui devrait suffire à la plupart des utilisateurs. Elle parvient également à reproduire 109% du spectre de couleurs sRGB, soit la garantie d’un écran extrêmement coloré. Ce n'est certainement pas le modèle le plus lumineux du marché, mais il est rapide et suffisamment précis pour que les joueurs l'adoptent rapidement.

Comme il s'agit d'un ordinateur portable gaming sorti en 2022, il y a bien sûr un délicieux éclairage RVB. La grille de ventilation à l’arrière est entourée d'une barre lumineuse RVB et le logo Alienware sur le couvercle de l'ordinateur dispose également d'un éclairage réglable. Celui du clavier se veut en revanche proposé par défaut, exposant un magnifique mode bleu statique.

Alienware est définitivement une société qui veut que vous exhibiez votre ordinateur portable, et croyez-nous, vous allez vous en donner à coeur joie avec l'Alienware X14.

(Image credit: Future)

Performances

Bien qu'il s'agisse d'un ordinateur portable fin et léger, il n'est certainement pas équipé comme tel. Il embarque en effet un GPU Nvidia GeForce RTX 3060, et contrairement à celui que l'on trouve, par exemple, dans le XPS 17, il s'agit d'une version 75W de la carte graphique mobile. Ce qui est très proche de la limite de 80W définie pour ce composant.



Dell a pu parvenir à cette intégration en employant une solution de refroidissement similaire à celle des X15 et X17, mais avec un système à deux ventilateurs au lieu de quatre. C'est probablement la raison pour laquelle cet ordinateur portable est limité à une RTX 3060 et un Core i7, mais cela demeure efficace. Le X14 s’avère bruyant sous la charge, toutefois les températures sont maintenues sous contrôle, ce qui permet à l'ordinateur de rester admirablement performant.

En exécutant Metro Exodus avec des paramètres Ultra et une résolution 4K, l'Alienware X14 parvient à une fréquence atteignant presque 50 images par seconde. Dès que vous activez le DLSS (ce que vous devriez faire), il passe facilement le seuil des 60. De même, dans Total War: Three Kingdoms, nous avoisinons 52 images par seconde avec les paramètres Ultra.

Cet ordinateur portable gaming peut tout à fait supporter les derniers jeux AAA à des paramètres élevés en 1080p, mais vous allez devoir faire des compromis sur certains paramètres si vous voulez atteindre la frontière idéale de 60 fps. C'est pourquoi nous aurions apprécié trouver une configuration avec le GPU RTX 3070. Pour la prochaine fois ?

Quant au processeur, Alder Lake-H continue d'impressionner. Il s'agit d'une édition Core i7 qui n'a aucun problème à écraser son équivalent de 11e génération. Elle parvient même à égaler un processeur Core i9 de 11e génération dans des ordinateurs portables beaucoup plus épais comme le Dell XPS 17 et l'Alienware x17.

Les charges de travail lourdes, comme l'édition de photos et de vidéos, paraissent ici un jeu d'enfant, tandis que les tâches d'arrière-plan ne réduisent à aucun moment la fluidité agréable de l’appareil.

(Image credit: Future)

Autonomie

La batterie est, tout simplement, le talon d'Achille de l'Alienware X14. Ce PC portable gamer ne tient qu'environ 5 heures et demie testé sous le benchmark PCMark10 - et à peine 6 heures dans notre test de lecture vidéo.

Cela s'explique probablement par le fait que le X14 n'est équipé que d'une batterie de 80Wh, au lieu des 99Wh que l'on trouve dans la plupart des ordinateurs portables gaming récents. Un compromis nécessaire pour conserver un aspect aussi fin et léger, mais qui vous obligera à emporter un chargeur avec vous. Ou utiliser le modèle USB-C que vous avez sous la main.

Caméra

Les bonnes webcams sont plus importantes que jamais maintenant que le télétravail devient plus courant, et la caméra de l'Alienware X14 se montre assez terne. Il s'agit d'un capteur 720p, et les images qu'il capture ne sont pas très détaillées. L'éclairage se veut en outre assez mauvais, vous faisant parfois hésiter à l’idée de lancer un appel vidéo depuis cette machine.

La caméra est dotée d'une fonction IR, ce qui lui permet de prendre en charge Windows Hello, mais c'est à peu près son seul point positif. Dell a inclus de meilleures webcams dans le reste de sa gamme, nous ne savons pas pourquoi ce modèle a été négligé, encore plus à une époque où le livestreaming est monnaie courante.

(Image credit: Future)

Interface

Comme tout autre ordinateur portable Alienware ou Dell, l'Alienware X14 est équipé des logiciels Dell. Cependant, tous ces logiciels sont regroupés dans un seul lanceur, appelé My Alienware. De là, vous pouvez obtenir des mises à jour, appeler le Centre de commande Alienware, et d'autres tâches diverses de type support.

Le Centre de commande Alienware reste l'endroit où vous trouverez tous les profils de performances et les contrôles pour l'éclairage RVB. Il vous permettra également de rechercher des jeux sur votre PC, afin que vous puissiez lancer toute votre bibliothèque à partir de cette seule application, au lieu de jongler entre plusieurs vitrines différentes. C'est vraiment une bonne idée, même si vous pouvez obtenir le même avantage en téléchargeant simplement GOG Galaxy.

Faut-il acheter l'Alienware X14 ?

Achetez-le si...

Vous recherchez un PC portable gamer fin et léger

L'Alienware X14 a une épaisseur d'un peu plus de 14,48 mm et pèse un peu moins de 1,85 kg, ce qui permet de le glisser facilement dans votre sac à dos et de le transporter partout.

Vous avez besoin d’une machine haut de gamme

L'Alienware X14 constitue un véritable phénomène. C'est un ordinateur portable au design magnifique, avec le support d’un éclairage RGB luxueux. Impossible de le cacher par honte, bien au contraire.

Vous ne jurez que par l’USB-C

De nos jours, nous utilisons des chargeurs USB-C pour tout, mais il est rare de voir un ordinateur portable gaming en faire autant. Heureusement, l'Alienware X14 vous le permet - et vous évitera peut-être de chercher un chargeur pendant des heures.

Ne l'achetez pas si...

Vous aimez jouer en 4K

Si vous sollicitez le nec plus ultra des PC portables gamer pour lancer le tout dernier jeu AAA en résolution 4K à 60 fps, oubliez l'Alienware X14.

Il vous faut un niveau d’autonomie généreux

Si une batterie à la durée de vie solide est votre premier critère d’achat, nous vous recommandons plutôt un XPS 15 ou un MacBook Pro. Le prix est le même, l'autonomie est bien plus longue, mais ils sont moins performants côté jeux.