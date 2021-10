Test du MacBook Pro 14 pouces (2021)

Le MacBook Pro 14 pouces (2021) est le meilleur ordinateur portable conçu pour les créatifs professionnels. Il offre des performances étonnantes, à commencer par son niveau d’autonomie, et se dote de l’écran le plus abouti à ce jour. S’il fait office de luxe superflu pour des utilisateurs particuliers, les monteurs vidéo, les programmeurs, les musiciens et les photographes bénéficieront d’une station de travail aisément mobile, complète et surpuissante.

Le MacBook Pro 14 pouces (2021) est le meilleur ordinateur portable conçu pour les créatifs professionnels. Il offre des performances étonnantes, à commencer par son niveau d’autonomie, et se dote de l’écran le plus abouti à ce jour. S’il fait office de luxe superflu pour des utilisateurs particuliers, les monteurs vidéo, les programmeurs, les musiciens et les photographes bénéficieront d’une station de travail aisément mobile, complète et surpuissante.

LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR Vérifier Amazon

Le MacBook Pro 14 pouces (2021) en résumé

Le MacBook Pro 14 pouces (2021) est le plus petit des deux nouveaux modèles qu'Apple a récemment dévoilés. Avec à son bord un choix de processeurs inédits M1 Pro et M1 Max, les puces les plus impressionnantes développées par la société à ce jour.

Ce qu'Apple a créé ici est sans conteste le meilleur ordinateur portable pour les professionnels de la création. Par le passé, nous avons reproché à la marque de privilégier le design au détriment du fonctionnel, ce qui a conduit les MacBooks précédents à composer avec une connectivité plus restreinte pour gagner quelques grammes à la pesée.

Le nouveau MacBook Pro 14 pouces gomme ces priorités esthétiques et adopte une grande sélection de ports, dont trois ports Thunderbolt 4, un port HDMI, un emplacement pour carte SDXC et un port MagSafe 3 dédié au chargement. Si vous avez déjà dû utiliser un dongle pour brancher des périphériques supplémentaires, comme un moniteur externe ou la carte mémoire de votre appareil photo, le MacBook Pro 14 pouces vous en exempte désormais.

(Image credit: Future)

Attention, cette innovation ne conviendra pas à tout le monde. Elle offre un niveau de performances dont la plupart des utilisateurs n'auront jamais besoin, et avec un prix de départ de 2 249 €, c’est un ordinateur portable trop cher pour le commun des mortels.



Cependant, si vous recherchez cette puissance de feu pour monter des vidéos 8K, arranger des partitions musicales élaborées ou compiler et tester un code complexe... vous ne trouverez pas mieux sur le marché.

Non seulement les composants internes ont été mis à niveau grâce aux puces inédites M1 Pro et M1 Max, et à un écran plus lumineux. Plus grand que la dalle de 13 pouces usuelle, il propose désormais une alternative mini-LED Liquid Retina XDR. La technologie mini-LED a déjà fait sensation cette année, au sein du nouvel iPad Pro - et elle est tout aussi impressionnante sur le MacBook Pro 14 pouces. Elle délivre un énorme rapport de contraste de 1 000 000:1. Si vous travaillez sur des photos et des vidéos HDR, l’affichage de votre contenu sera bluffant. La solution ProMotion se veut également incluse, garantissant des taux de rafraîchissement allant jusqu'à 120 Hz, et adaptés en fonction de la nature des contenus présents sur l'écran. Non seulement les vidéos sont superbes, mais même le défilement des sites web bénéficie de cette fluidité sans pareil. Enfin, comme les écrans MacBook Pro précédents, il prend aussi en charge la large gamme de couleurs P3.

Vous en voulez encore ? Sachez que la batterie du MacBook Pro 14 pouces (2021) peut aujourd’hui atteindre 17 heures sur une seule charge - ce qui s’avère remarquable pour une station de travail de ce calibre. D’autant qu’elle peut continuer à exécuter des tâches complexes même sur batterie, au lieu de réduire le niveau de performances pour préserver l’autonomie. Comme c'est le cas sur bon nombre d’ordinateurs portables Windows.

(Image credit: Future)

C'est là que le contrôle d'Apple sur la configuration matérielle - avec l’inclusion de M1 Pro ou M1 Max - mais aussi logicielle via l’ajout de macOS 12 Monterey, porte ses fruits. La société a affiné les performances et la consommation d'énergie pour aboutir à un ordinateur portable puissant capable de vous accompagner plus longtemps. Au grand dam de la concurrence.

Une webcam 1080p boostée et des haut-parleurs de qualité studio complètent les améliorations qu'Apple a ajoutées ici. Ces éléments sont particulièrement importants à notre époque où beaucoup d'entre nous télétravaillent. Et l'ensemble constitue un ordinateur portable professionnel vraiment impressionnant. Si vous êtes un créatif à la recherche d'une nouvelle station d’édition / montage, alors le MacBook Pro 14 pouces (2021) est le meilleur ordinateur portable que vous puissiez vous procurer en ce moment.

Prix et disponibilité

Caractéristiques techniques Voici la configuration du MacBook Pro 14 pouces (2021) évaluée par notre rédaction : CPU : Apple M1 Pro (10 cœurs)

GPU : 16 cœurs intégré

RAM : mémoire unifiée 32 Go

Ecran : 14,2-pouces (3024 x 1964) Liquid Retina XDR (mini-LED, 1000 nits, sustained brightness, gamme de couleurs P3, technologie ProMotion)

Stockage : SSD 512 Go

Ports : 3x Thunderbolt 4 (USB-C), HDMI, emplacement carte SDXC, prise jack 3,5 mm, MagSafe 3

Connectivité : Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0

Caméra: webcam 1080p FaceTime HD

Poids : 1,6 kg

Dimensions : 31,26 x 22,12 x 1,55 cm

Le nouveau MacBook Pro 14 pouces (2021) est un ordinateur portable incroyablement ambitieux, tant en termes de matériel que de design. Il se destine avant tout aux créatifs professionnels qui ont besoin d'une configuration mobile puissante. Ainsi, vous avez ici affaire à une machine premium onéreuse. Et c’est un euphémisme.



Le MacBook Pro 14 pouces (2021) équipé d'un processeur M1 Pro 8 cœurs, d'un GPU 14 cœurs, d'une mémoire unifiée de 16 Go et d'un SSD de 512 Go est proposé à partir de 2 249 €. Tandis que le modèle supérieur, intégrant un processeur M1 Pro 10 cœurs, un GPU 16 cœurs, une mémoire unifiée de 16 Go et un SSD de 1 To vous coûtera la coquette somme de 2 749 €.

Vous pouvez configurer le MacBook Pro 14 pouces avec plus de RAM et d'espace de stockage, incluant 16, 32 et 64 Go de mémoire unifiée, et jusqu'à 8 To de stockage - ce qui, bien sûr, augmente également le prix.

Vous pouvez également passer de la puce M1 Pro à la puce M1 Max, beaucoup plus puissante. Celle-ci offre jusqu’à 64 Go de mémoire plus rapide et des performances graphiques doublées. L'ajout du M1 Max avec un processeur à 10 cœurs et un GPU à 24 cœurs vous demande un extra de 230 €, celui proposant un processeur à 10 cœurs et un GPU à 32 cœurs vous réclamera 460 € de plus.

Sachez que l’édition la plus imposante (un processeur M1 Max à 10 cœurs et un GPU 32 cœurs, 64 Go de RAM et 8 To de stockage) impose une facture de 6 659 € TTC.

Il s'agit d'une somme énorme pour n'importe qui, et vous devrez donc vous interroger sur vos besoins réels avant de vous ruer sur un tel monstre. Si vous souhaitez acquérir un ordinateur portable capable d’assurer vos montages vidéo ou diverses tâches créatives, vous avez toujours accès au plus “abordable” MacBook Pro 13 pouces (M1, 2020). Livré avec la puce M1 moins puissante, ce dernier demeure impressionnant, même lors de l'édition de vidéos en 8K, et avec un tarif standard de 1 449 €, il apparaît comme la solution adaptée à un plus large public.

(Image credit: Future)

Design

Nous sommes nombreux à réclamer un design innovant depuis des années, et avec le MacBook Pro 14 pouces (2021), nous l'obtenons enfin. Il s’agit du plus grand remaniement de la série depuis des années. Et aussi le plus enthousiasmant.

Le changement le plus notable réside dans la nouvelle taille de l'écran de 14,2 pouces, soit une augmentation de près d'un pouce par rapport à celui de 13,3 pouces commercialisé l’an dernier. Cette surface d'écran supplémentaire est bien exploitée, vous offrant une zone de travail beaucoup plus grande que le modèle 13 pouces, sans trop élargir la taille globale de l'ordinateur portable. Si le MacBook Pro 16 pouces vous semble trop grand, et le MacBook Pro 13 pouces trop petit, alors le 14 pouces constitue le compromis parfait.

Outre l'augmentation de la taille de l'écran, la résolution est passée de 2 560 x 1 600 pixels sur le 13 pouces à 3 024 x 1 964 pixels ici. Ce qui fait passer la densité de pixels de 227 à 254 pixels par pouces. Non seulement l'écran est plus grand, mais il apparaît également plus net.

(Image credit: Future)

Les bords de l'écran ont été réduits. Les bords épais des MacBooks précédents leur donnaient un aspect encombrant et obsolète, alors que des concurrents comme Dell proposaient des ordinateurs portables avec un cadre de plus en plus fin. Celui du MacBook Pro 14 pouces arbore un aspect plus moderne et permet de concentrer toute l'attention sur ce magnifique écran.

Les dimensions de l’ordinateur portable sont de 31,26 x 22,12 x 1,55 cm, ce qui s’avère à peine plus élevé que celles du MacBook Pro 13 pouces (30,41 x 21,24 x 1,56 cm). Compte tenu de l'augmentation de la taille de l'écran, c'est assez remarquable.

La réduction des bords de l'écran a cependant un coût, car Apple a introduit l'un de ses éléments les plus controversés en matière de design - une "encoche" qui entoure la webcam.

(Image credit: Future)

Contrairement à l'encoche de la caméra de l'iPhone, qui a suscité sa propre part de polémiques lors de son introduction, l'encoche du MacBook Pro 14 pouces (et du nouveau MacBook Pro 16 pouces, qui en est aussi doté) se révèle plate.

Cette encoche perceptible s'étend jusqu'à la barre de menu qui court le long du haut de l'écran. Cependant, macOS 12 Monterey, préinstallé sur le MacBook Pro 14 pouces (2021), est conçu pour y faire face. La barre de menu s'adapte à l'encoche, avec des entrées réorganisées pour apparaître de chaque côté de celle-ci. Le curseur de la souris, quant à lui, se déplace sous l'encoche.

Ce n'est pas la plus élégante des solutions, pour autant elle permet de gagner de l'espace sur l'écran, car la barre de menu elle-même se positionne maintenant plus haut (grâce à la réduction des bords) et fournit un bureau plus spacieux. En outre, lorsque vous utilisez des applications en mode plein écran ou que vous regardez des vidéos, vous ne remarquerez pas l'encoche, car cette partie de l'écran se veut occultée.

Quand vous ouvrez le MacBook Pro 14 pouces, une autre refonte majeure apparaît : il n'y a plus de Touch Bar qui court le long de la partie supérieure du clavier. Intégrée dans divers modèles de MacBook Pro depuis 2016, cette option se substituait aux touches de fonction physiques, en affichant des boutons interactifs sensibles au contexte.

(Image credit: Future)

La Touch Bar s'est avérée impopulaire auprès de nombreux utilisateurs, la décriant comme un gadget inutile, alors que les éditeurs d'applications tierces ne l'ont jamais vraiment utilisée à son plein potentiel.

Avec les nouveaux MacBooks Pro, la Touch Bar a disparu, remplacée par le retour des touches physiques. En revanche, il y a toujours un bouton Touch ID, permettant de vous identifier en recueillant uniquement votre empreinte digitale.

Le reste du clavier correspond au Magic Keyboard déjà existant. Ce n'est pas une mauvaise chose du tout, car celui-ci se montre réactif, agréable à utiliser et fiable. A l’opposé des anciens claviers papillon qui avaient tendance à se gripper lorsque des miettes ou de la poussière s’accumulaient sous les touches.



Côté connectivité, le MacBook Pro 14 pouces (2021) embarque trois ports Thunderbolt 4, un port HDMI, un emplacement pour carte SDXC et d'un port MagSafe 3. Avec toutes ces entrées à votre disposition, vous pouvez connecter jusqu'à trois périphériques Pro Display XDR et un téléviseur 4K (sur le modèle M1 Max), ou deux périphériques Pro Display XDR si vous optez pour le M1 Pro.

Cette augmentation du nombre de ports est la bienvenue. Il s'agit d'ordinateurs portables destinés aux professionnels après tout, dès lors on ne saurait se contenter des ports USB-C limités du MacBook Air.

(Image credit: Future)

Il semble qu'Apple ait pris en considération les retours de ses clients sur les MacBooks Pro précédents. L'emplacement pour carte mémoire sera le bienvenu pour les photographes qui veulent transférer rapidement leurs clichés pour les retoucher, et le port HDMI assure le branchement de l’ordinateur portable sur un téléviseur ou un moniteur sans besoin d'un adaptateur.

Avec ces nouveaux ports, le MacBook Pro 14 pouces est plus massif que les modèles précédents, et il semble presque rétro de voir un port HDMI standard sur un ordinateur portable, mais il s'agit davantage d’une station de travail mobile ici. Bien sûr, si vous recherchez un ordinateur portable mince et léger qui met l'accent sur le style plutôt que sur le fonctionnel, le MacBook Air (M1, 2020) reste en boutique.

(Image credit: Future)

Vous avez peut-être aussi remarqué un port MagSafe 3. Il s'agit d'une alimentation propriétaire qui possède un élément magnétique. Cela vous permet de connecter rapidement et avec prudence votre MacBook Pro - si le câble est accidentellement tiré, le câble se détachera sans aucun dommage. Vous pouvez toujours charger votre ordinateur Apple via USB-C, de sorte que les anciens adaptateurs MacBook Pro (ou les chargeurs pour d'autres marques d'ordinateurs portables qui utilisent USB-C) peuvent toujours être exploités, avec un chargement moins rapide toutefois.

Globalement, le nouveau design du MacBook Pro 14 pouces est brillant. Apple a procédé à des modifications que nous réclamions à cor et à cri, notamment des bords plus fins et plus de ports, tout en ajoutant un écran plus grand et étonnant. Il est disponible en deux couleurs, Argent et Gris sidéral. Un choix qui, lui, peut décevoir ceux qui espéraient une gamme plus colorée comme celle du nouvel iMac.

Performances

Si le nouveau design du MacBook Pro 14 pouces (2021) est l'un des aspects les plus intéressants de ce produit, les optimisations matérielles apportées par Apple s’avèrent encore plus décisives. Apple nous a époustouflés avec sa puce M1 présente dans le MacBook Pro 13 pouces de l'an dernier. La transition depuis les processeurs Intel de 2019 est une victoire pleine et entière, tant au sein du MacBook Pro 13 pouces (M1, 2020) et du MacBook Air (M1, 2020) - avec suffisamment de puissance intégrée pour monter des vidéos 8K, tout en garantissant une excellente autonomie.

Alors, quand Apple a annoncé non pas une, mais deux nouvelles puces, nous nous sommes levés et avons pris note. Le M1 Pro et le M1 Max sont tous deux disponibles dans le MacBook Pro 14 pouces, et délivrent des performances qui dépassent de loin celles du M1.

Quel que soit le processeur que vous choisissez, le M1 Pro et le M1 Max représentent tous deux un grand bond en avant par rapport à la puce M1 existante… qui n’est pas une mince affaire au départ.

Le M1 Pro (qui se trouve dans notre unité de test) intègre une architecture à double puce qui prend en charge jusqu'à 32 Go de mémoire unifiée, avec une bande passante de 200 Go/s, soit presque trois fois la bande passante du M1.

(Image credit: Future)

Le processeur comporte huit cœurs haute performance et deux cœurs haute efficacité, et le M1 Pro passe de l'un à l'autre pour optimiser les performances en fonction des tâches que vous exécutez. Pour les graphismes, le M1 Pro possède un GPU à 16 cœurs avec 2 048 unités d'exécution, et une puissance de 5,2 téraflops, ce qui, selon les promesses d'Apple, représente des performances graphiques deux fois plus rapides par rapport au M1.

Il existe également une version du M1 Pro avec huit cœurs au total. Il s'agit apparemment de six cœurs de performance et de deux cœurs d'efficacité, et d'un GPU à 14 cœurs, disponible dans le MacBook Pro 14 pouces le moins cher.

Si vous avez de l'argent à dépenser, ou des applications très exigeantes à exécuter, vous pouvez opter pour le M1 Max. Cette puce phare concentre jusqu'à deux fois plus de mémoire que le M1 Pro, et se compose de 57 milliards de transistors, soit presque deux fois plus que le M1.

Il est important de noter que le M1 Max est équipé du même processeur à 10 cœurs que le M1 Pro, mais vous bénéficiez certainement d'autres avantages. Pour les performances graphiques, le M1 Max se dote de 32 cœurs, soit le double du M1 Pro. Le GPU est également doté de 4 096 unités d'exécution, soit deux fois plus que le M1 Pro, ainsi que de deux fois plus de threads simultanés (98 304 contre 49 512).

Le modèle que nous avons reçu arbore un M1 Pro à 10 cœurs, 32 Go de mémoire et un SSD de 512 Go, une configuration qui fonctionne exceptionnellement bien.

(Image credit: Future)

Pour une utilisation quotidienne, macOS Monterey se montre incroyablement rapide et réactif, et lorsque vous naviguez sur Internet, l'écran ProMotion du MacBook Pro 14 pouces, avec son taux de rafraîchissement de 120 Hz, assure un défilement des pages web (ou de documents) ultra-fluide. Bien sûr, vous voulez un ordinateur portable de ce calibre pour faire plus que naviguer sur le web, et quand il s'agit de travail créatif haut de gamme, le MacBook Pro 14 pouces brille vraiment.

La puissance évidente de la puce M1 Pro nous a permis de créer et d'éditer des scènes 3D complexes dans Cinema 4D. La mémoire unifiée nous a permis de gérer certaines charges de travail intensives rapidement et en douceur. Cet ordinateur portable offre littéralement les performances d'une station de travail. Nous avons également exécuté Final Cut Pro pour monter des vidéos 8K, un processus d'une fluidité impressionnante. Nous avons pu parcourir la ligne de temps dans un sens et dans l'autre, sans marquer aucune pause. Nous avons même pu ajouter quatre flux 8K sur une scène avant de les lire simultanément. Un exercice très impressionnant, également sur la qualité visuelle du résultat.



Cela est dû au nouvel écran mini-LED qui peut fournir jusqu'à 1 000 nits de luminosité soutenue en plein écran, 1 600 nits de luminosité maximale, un rapport de contraste de 1 000 000:1 et une gamme de couleurs étendue P3.

Depuis quelques années, les MacBook d'Apple ne sont plus les meilleurs écrans d'ordinateurs portables que l'on puisse trouver. Les offres OLED ultra haute définition de Dell et de Gigabyte ont soufflé les MacBooks d'Apple. Ce n'est plus le cas : Apple propose à nouveau le meilleur écran que l'on puisse trouver sur un ordinateur portable.



Les MacBooks ne sont pas seulement populaires auprès des monteurs vidéo et des photographes, mais les musiciens les exploitent aussi régulièrement. La bonne nouvelle, c'est que l’ultime MacBook Pro 14 pouces fait de nouveau un excellent travail. Nous avons importé un projet extrêmement complexe dans Logic Pro, avec une partition orchestrale comportant plus de 1 500 pistes distinctes. Ce projet nous a été fourni par Apple (nous ne sommes pas assez talentueux pour produire quelque chose d'aussi sophistiqué) - son chargement a été d'une rapidité impressionnante. Nous avons pu nous déplacer sur chaque ligne sans aucun problème, tout en éditant et en ajustant les pistes à la volée.

Le MacBook Pro 14 pouces a tenu le coup de façon admirable, avec un son majestueux grâce à la configuration à six haut-parleurs.

(Image credit: Future)

Le plus impressionnant dans tout cela, c'est que même lorsque le MacBook Pro 14 pouces se repose sur sa batterie, nous ne constatons aucune baisse perceptible des performances. C'est assez remarquable, car les ordinateurs portables réduisent généralement certains de leurs composants les plus exigeants lorsqu'ils fonctionnent sur batterie afin de préserver l'autonomie, impliquant alors des performances limitées.

Apple a supprimé ce problème. Grâce à l’apport des puces M1 Pro et M1 Max, le MacBook Pro 14 pouces peut continuer à effectuer des tâches complexes, sans que cela n'ait d'incidence sur les performances ou sur l'autonomie. Modéliser des scènes 3D, ou compiler du code, tout cela en mode sans fil, apparaît comme une sensation incroyable. Cela vous donne un incroyable degré de liberté.

Durant nos différents tests, les ventilateurs se sont à peine fait entendre. Apple a accordé beaucoup d'attention à la conception thermique du nouveau MacBook Pro 14 pouces, et cela semble avoir porté ses fruits. Nous avons effectué des tâches qui auraient fait soufflé les ventilateurs beaucoup plus rapidement et lourdement sur d'autres ordinateurs portables.

Même lorsque vous ne créez pas, mais que vous vous détendez en visionnant des films ou des séries, vous bénéficiez d'un affichage absolument fantastique. Eplucher le catalogue Dolby Vision d’Apple TV+ est un véritable bonheur sur le MacBook Pro 14 pouces. Tout comme l’exécution de jeux AAA magistraux.

Apple n'a jamais développé d'ordinateur portable gamer, mais les nouveaux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces se rapprochent étonnamment de cette catégorie - merci aux puissantes puces M1 Pro et M1 Max, ainsi qu'au taux de rafraîchissement élevé de son écran. Nous avons joué à Metro Exodus sur le MacBook Pro 14 pouces, avec les paramètres ultra activés. Il y a eu quelques accrocs et des chutes de framerates de quelques secondes. Logique pour un jeu non pensé pour les puces Apple et donc pris en charge par la surcouche Rosetta 2. Avec un peu d'ajustement graphique, et un support M1 amélioré à l'avenir, ces nouveaux MacBooks pourraient devenir des machines gaming redoutables, en particulier les éditions M1 Max. Ce n'est pas quelque chose que nous aurions pensé juger sur un MacBook.

Webcam et microphone

La webcam et le microphone d'un ordinateur portable sont aujourd'hui inévitables, car beaucoup d'entre nous passent davantage d'appels vidéo en raison de la distanciation sociale et du télétravail en essor. Nous disposons enfin d’une webcam 1080p sur un MacBook, ce qui constitue une sérieuse amélioration par rapport à l’option 720p usuelle. De plus, cette webcam utilise un objectif avec une ouverture plus large qui laisse passer plus de lumière, ce qui devrait permettre d'éviter les bruits de fond.

Associée à un capteur d'image plus grand et doté de pixels plus nets, la caméra offre des performances deux fois supérieures en cas de faible luminosité, de sorte que vous n'aurez pas besoin d'un éclairage sophistiqué pour apparaître au mieux de votre forme. Lors de notre passage sur le MacBook Pro 14 pouces, nous avons été impressionnés par la qualité de la webcam lors des appels vidéo. Il aurait été agréable d'ajouter une fonction biométrique Face ID afin que nous puissions nous identifier en regardant la webcam (comme nous pouvons le faire avec les iPhones modernes, ou en utilisant les webcams compatibles Windows Hello avec les appareils Windows 10 et Windows 11).

En ce qui concerne l'enregistrement audio, Apple a inclus ce qu'elle appelle des microphones de "qualité studio". Ceux-ci constituent une amélioration des microphones du MacBook Pro 16 pouces (2019), déjà très impressionnants. Il s'agit d'une matrice de trois microphones avec un rapport signal/bruit boosté et une clarté sans faille.

Pour les appels vidéo et les réunions, il fait le travail avec brio, y compris pour enregistrer des voix et des instruments, des podcasts ou des sessions de jam improvisées - ce, si vous n'avez pas de microphone externe avec vous.

(Image credit: Future)

Autonomie

Lorsque Apple a lancé le MacBook Pro 13 pouces (M1, 2020), elle s'est vantée d'avoir la plus longue autonomie jamais obtenue sur un MacBook. Nos tests l'ont confirmé, alors quand Apple a révélé que le 14 pouces pouvait battre le 13 pouces de sept heures, nous étions impatients de l'essayer par nous-mêmes.

Apple affirme que le MacBook Pro 14 pouces peut atteindre une autonomie de 17 heures en lecture vidéo plein écran, et de 11 heures pour de la navigation web en mode sans fil. Dans nos propres tests d'évaluation, où nous avons lu une vidéo 1080p en boucle jusqu'à ce que la batterie soit épuisée, nous avons constaté qu'elle tenait 15 heures et 58 minutes, ce qui n'est pas très loin des 17 heures annoncées par Apple. Le MacBook Pro 13 pouces (M1, 2020) a tenu 13 heures et 22 minutes au cours du même test.

Cette amélioration de l'autonomie est fantastique, surtout si l'on considère que l'ordinateur portable doit composer avec beaucoup plus de puissance - et donc d’énergie dépensée. Apple a manifestement travaillé dur pour améliorer l'efficacité de ses puces M1 Pro et M1 Max, et cela signifie qu'il s'agit d'une station de travail performante sur laquelle vous pouvez travailler pendant une journée entière et espérer encore un niveau d'autonomie décent. Comme nous l'avons mentionné précédemment, le fait que l'impact sur les performances soit minime signifie que, pour la première fois, vous disposez d'un ordinateur portable sur lequel vous pouvez effectuer des charges de travail sérieusement intensives tout en fonctionnant sur la batterie. Même les meilleurs ordinateurs portables Windows ne peuvent pas rivaliser avec cela.

Le nouvel adaptateur secteur fourni avec le MacBook Pro 14 pouces (2021) peut recharger la batterie à 50% en seulement 30 minutes. De ce fait, les rares fois où la batterie se révélait suffisamment déchargée, nous n'avons pas eu à attendre longtemps pour qu'elle récupère 100% d’autonomie sur secteur.

Faut-il acheter le MacBook Pro 14 pouces (2021) ?

Achetez-le si...

Vous avez besoin d’une station de travail vraiment mobile

Non seulement le MacBook Pro 14 pouces (2021) est un ordinateur portable terriblement puissant, mais il offre aussi une autonomie exceptionnelle. Avec son superbe écran, ses haut-parleurs remarquables et son microphone intégré, c'est une station de travail sur laquelle vous n'avez pas besoin de brancher quoi que ce soit d'autre.

Vous êtes un professionnel de la création

Les spécifications améliorées du MacBook Pro 14 pouces (2021) en font un ordinateur portable idéal pour les travaux créatifs lourds, notamment l'animation 3D et la production musicale.

Vous recherchez le meilleur écran disponible sur un ordinateur portable

Après avoir pris du retard, Apple est de retour au sommet en matière d'affichage, l'écran du MacBook Pro 14 pouces étant le nec plus ultra que vous puissiez trouver sur un ordinateur portable actuellement.

Ne l'achetez pas si...

Vous recherchez une machine plus basique et discrète

Le MacBook Pro 14 pouces risque d'être un luxe superflu pour beaucoup d’utilisateurs. Si vous n'avez pas l'intention de lui faire subir des charges de travail intensives, le MacBook Air (M1, 2020) reste le meilleur ordinateur portable conçu pour vous.