MacBook Pro 16 pouces (2021) : date de sortie, prix, actualités et fuites

Le premier MacBook Pro 16 pouces d'Apple a fait son apparition en novembre 2019, faisant sensation avec son écran plus grand capable d’offrir un affichage plus dense sans alourdir l’appareil - en comparaison du MacBook Pro 15 pouces qu'il a depuis remplacé.

A l'exception d'une mise à niveau discrète du GPU en 2020, certains s'impatientent aujourd’hui de découvrir la nouvelle édition du MacBook Pro 16 pouces. Principalement parce qu'à part cette augmentation de la taille de l'écran (avec un cadre beaucoup plus fin), le design général n'a pas beaucoup changé. Le prochain MacBook Pro 16 pouces devra donc effectuer quelques grands pas en avant sur le plan de sa conception. Ce qui pourrait inclure l'abandon de la barre tactile et le retour de MagSafe. Les rumeurs ont également évoqué la possibilité d'un nouvel écran Mini-LED.

De plus, Apple dispose désormais de son impressionnante puce M1, et la perspective d'équiper le futur MacBook Pro avec un chipset M1 amélioré se fait de plus en plus entendre.

Lisez ce qui suit pour obtenir tous les détails sur ce dont nous devrions bénéficier avec l’arrivée potentielle du nouveau MacBook Pro 16 pouces cette année.

Le MacBook Pro 16 pouces (2021) en résumé

Qu'est-ce que c'est ? Le successeur du MacBook Pro 16 pouces de 2019

Le successeur du MacBook Pro 16 pouces de 2019 Quand sortira-t-il ? Probablement durant le 3e trimestre de 2021

Probablement durant le 3e trimestre de 2021 Combien coûtera-t-il ? Son prix de départ devrait avoisiner 2 700 €

(Image credit: Future)

Le nouveau MacBook Pro 16 pouces d'Apple devrait faire ses débuts durant le troisième trimestre 2021, selon des sources réputés comme fiables. La première d’entre elles est l'analyste Ming-Chi Kuo, spécialiste des innovations Apple. Ce dernier a également prédit que d’autres MacBooks entièrement redessinés, utilisant les processeurs ARM personnalisés d'Apple, apparaîtront au cours du second semestre 2021.

Mark Gurman, un autre leaker respecté, a indiqué un lancement du nouveau MacBook Pro 16 pouces vers la mi-2021, ce qui recoupe l’hypothèse de Ming-Chi Kuo. En théorie, le MacBook Pro 16’’ de 2021 pourrait donc être commercialisé dès le mois de juillet. Bien sûr, il est tout à fait possible que cette fenêtre de lancement soit modifiée, étant donné les perturbations inhabituelles des chaînes de production et d’approvisionnement, en ces temps de pandémie mondiale.

Pour ce qui est du prix du MacBook Pro 16 pouces (2021), aucune fourchette n’a encore fuité à ce jour, néanmoins nous sommes en droit d’espérer un tarif au moins équivalent à l’itération précédente. A savoir un prix de base de 2 699 €, sans connaissance de la capacité de stockage qu’il embarquera en retour.

(Image credit: Future)

Design du MacBook Pro 16 pouces (2021)

Comme mentionné dans les paragraphes précédents, une grande partie des spéculations autour de cette nouvelle édition 2021 indique une refonte en bonne et due forme du design.

Mark Gurman, encore, suggère que le nouveau MacBook Pro 16 pouces sera « similaire » à son incarnation actuelle, mais disposera de quelques changements « mineurs ». Des changements également avancés par Ming-Chi Kuo, qui évoque un abandon de l'aspect « incurvé » de l'actuel MacBook Pro 16 pouces, au profit d'une conception « à bord plat », similaire à celle de l'iPhone 12.

L'une des plus grandes rumeurs de mise à niveau, comme le prétendent les deux sources ci-dessus, est la possibilité qu'Apple abandonne la barre tactile, du moins sur certains modèles 16 pouces. Cette barre tactile contextuelle située en haut du clavier n'a pas la faveur de certains utilisateurs - et elle ajoute au coût final du MacBook Pro. D’après Kuo, elle pourrait être remplacée par des touches de fonction traditionnelles. M. Gurman rapporte qu'Apple teste actuellement des versions du MacBook Pro 16 pouces sans barre tactile, pour répondre aux retours massifs de sa clientèle.

(Image credit: Future)

En contrepartie, une autre fonctionnalité devrait faire son grand retour en 2021 : le chargeur MagSafe. Il s'agit d'un dispositif de chargement très répandu dans le passé, qui, comme son nom l'indique, utilise une connexion magnétique. Ainsi, si le câble est arraché de manière inattendue, aucun dégât ne sera recensé ni sur l’appareil, ni sur l’installation électrique.

MagSafe délivre en outre un chargement plus rapide, même si nous espérons qu'Apple conservera la possibilité de charger par USB-C en option, si c'est la voie standard que prendra le MacBook Pro 16 pouces. Là encore, Kuo et Gurman pensent que cette modification s’avère imminente.

Kuo ajoute que le nouveau MacBook Pro 16 pouces inclura plus de ports, bien qu'il n'ait pas donné de détails sur leur nature. Un vrai plus par rapport au MacBook Pro 16 pouces actuel, qui ne repose que sur quatre ports Thunderbolt, sans aucune autre option - tel qu’un emplacement pour carte SD.

(Image credit: Future)

Performances du MacBook Pro 16 pouces (2021)

En dehors des changements de design susmentionnés, deux rumeurs principales circulent concernant une révolution de la formule existante du MacBook Pro 16 pouces. En effet, Apple a l'intention de se passer définitivement des processeurs Intel pour améliorer sa puce maison, et devrait aussi compter sur un nouvel écran radicalement différent.

Ming-Chi Kuo a déclaré que le nouveau MacBook Pro 16 pouces n'aura aucune option de processeur Intel, seules des puces Apple seront embarquées. Gurman va plus loin en affirmant que l’entreprise optera pour une mise à niveau de la puce M1 qui offrira « plus de cœurs et des performances graphiques améliorées ». Le nombre exact de cœurs de cette nouvelle puce - que l'on pourrait appeler M1X - a fait l'objet de diverses spéculations, il se situerait entre 12 à 20 cœurs (16 cœurs + 4 cœurs à faible consommation d’énergie) à cette date.

Prenez cela avec beaucoup de recul, même si cette promesse de puissance additionnelle fournie par un processeur amélioré par Apple laisse songeur, étant donné les performances déjà réalisées par le chipset M1 (il y a bien sûr aussi la possibilité que la société reste fidèle au M1).

(Image credit: Apple)

L'écran Mini-LED est l'autre grande rumeur notable qui ne cesse de circuler autour du MacBook Pro 16 pouces. Kuo a déjà avancé que certains modèles de MacBook Pro arrivant en 2021 (et 2022) bénéficieront de la technologie Mini-LED (tout comme les prochains iPads). Théoriquement, les économies réalisées grâce à l'utilisation du processeur M1 (ou de son successeur) contribueront à payer le surcoût de la technologie Mini-LED.

Celle-ci permettrait d'obtenir un écran aux couleurs plus vives et à la gamme dynamique améliorée, ainsi qu'un contraste et une luminosité supérieurs en général - le tout avec un meilleur rendement énergétique. Il pourrait donc s'agir d'un progrès considérable en termes de qualité globale de l'affichage.

Parallèlement, Gurman ne parle pas de technologie Mini-LED, mais note qu'Apple a l'intention d'améliorer l'écran du MacBook Pro 16 pouces avec des « dalles plus lumineuses et plus contrastées ».

Enfin, un autre ajout évoqué sur le MacBook Pro est que le nouveau modèle 16 pouces transportera des variantes mobiles des cartes graphiques de la série RX 6700 d'AMD, qui devraient arriver en mars. Et cela semble tout à fait plausible.