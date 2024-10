MacBook Pro 16 pouces M4 d'Apple : tout ce que l'on sait pour l'instant

Nous avons peut-être déjà vu la puce M4 d'Apple dans le nouvel iPad Pro, mais il est maintenant temps de passer à l'événement principal : le MacBook Pro M4, qui débarque avec les puces M4 Pro et M4 Max et promet de porter les performances de l'ordinateur portable professionnel phare d'Apple à des sommets jamais atteints auparavant.

Les précommandes du M4 MacBook Pro 16 pouces étant désormais ouvertes, nous avons rassemblé ici tout ce que nous savons sur le nouveau portable pour vous faciliter la tâche. Qu'il s'agisse de l'augmentation des performances offerte par la puissante puce M4 Max ou de l'autonomie nouvellement améliorée du MacBook Pro, Apple s'apprête à frapper un grand coup.

L'essentiel en bref

Qu'est-ce que c'est ? Le MacBook Pro nouvelle génération

Le MacBook Pro nouvelle génération Quand sort-il ? Ouverture des précommandes le 30 octobre, sortie complète le 8 novembre

Ouverture des précommandes le 30 octobre, sortie complète le 8 novembre Combien coûtera-t-il ? À partir de 2 899,00 €

(Image credit: Apple)

Le MacBook Pro 16 pouces M4 sera disponible en magasin le 8 novembre, mais les précommandes sur l'Apple Store sont déjà en ligne (avec des dates de livraison alignées sur le lancement physique) si vous souhaitez passer votre commande à l'avance.

Les prix commenceront à 2 899,00 € pour la configuration de base, qui est livrée avec la puce M4 Pro et 24 Go de mémoire unifiée. Si vous souhaitez la puce M4 Max, elle sera proposée à partir de 4 699,00 €. Comme pour le MacBook Air 16 pouces M3 de la génération précédente, il n'existe pas de configuration utilisant la puce M4 de base - vous devrez passer au modèle 14 pouces si vous souhaitez un prix d'entrée plus bas.

Si vous souhaitez étendre la mémoire ou le stockage (ou opter pour la nouvelle configuration d'affichage - nous y reviendrons plus loin), le prix de ce portable Pro haut de gamme grimpera assez rapidement, mais c'est la norme pour Apple à ce stade.

Apple a également jugé bon de mettre à jour tous ses périphériques Mac « Magic » avec de nouveaux ports USB-C pour remplacer les anciens modèles à connecteur Lightning, qui ont tous été lancés en même temps que le nouveau Mac mini M4 et l'iMac M4. Le Magic Keyboard est proposé à partir de 119,00 €, le Magic Trackpad à 139,00 €, et la Magic Mouse à 85,00 €.

MacBook Pro 16 pouces M4 d'Apple : Fonctionnalités

(Image credit: Apple)

La variante 16 pouces de la gamme MacBook Pro d'Apple, qui connaît un énorme succès, est toujours le modèle le plus puissant, et l'itération de cette année ne fait pas exception à la règle. Même la configuration de base sera équipée de la puce M4 Pro, qui offre des performances nettement supérieures à celles de la puce M3 Pro de l'année dernière.

La famille de puces M4, du M4 standard au M4 Max (et peut-être au-delà avec un M4 Ultra qui n'a pas encore été annoncé), est dotée du « cœur de processeur le plus rapide du monde », offrant des performances de pointe dans les charges de travail à un seul cœur tout en offrant de bonnes performances dans les tâches multithreadées. Le GPU intégré bénéficie également d'un surcroît de puissance, avec une augmentation de la vitesse du cœur par rapport à son homologue de la dernière génération, ainsi qu'un doublement des performances de ray-tracing, ouvrant ainsi la voie à macOS pour qu'il devienne enfin une plateforme véritablement viable pour les jeux.

Sans surprise, l'IA est également à l'honneur, les M4 Pro et M4 Max bénéficiant tous deux du moteur Neural Engine nouvelle génération d'Apple, qui offre une vitesse de traitement de l'IA deux fois supérieure à celle de l'itération M3. Avec l'Apple Intelligence sur le devant de la scène, il est logique qu'Apple se prépare à améliorer encore les performances de l'IA sur les appareils.

Le nouveau MacBook Pro 16 pouces sera doté de ports USB-C Thunderbolt 5 (remplaçant les connecteurs Lightning dépréciés), rendus possibles par les capacités de transfert boostées des puces M4 Pro et M4 Max. Il y a également une nouvelle configuration d'affichage « nano-texture » pour le magnifique écran Liquid Retina XDR. Enfin, Apple affirme que les deux tailles du nouveau MacBook Pro offriront l'autonomie la plus longue de tous les MacBook - jusqu'à 24 heures, ce qui est phénoménal.