Les 7 révolutions du monde de la caméra en 2024 : technologie et nostalgie au rendez-vous

2024 a été une année riche en découvertes pour l’équipe de TechRadar, particulièrement dans la section dédiée aux appareils photo. Entre les nouveautés technologiques et les équipements haut de gamme, de nombreuses opportunités ont permis d’explorer les derniers modèles de caméras et fonctionnalités innovantes.

Parmi les favoris, le Canon EOS R5 Mark II a marqué les esprits avec son capteur plein format empilé de 45 MP et ses performances autofocus impressionnantes. Avant cela, le Fujifilm X100VI, un appareil compact premium au prix élevé, a suscité un énorme engouement lors des précommandes, à tel point qu’il reste difficile à obtenir. De son côté, le Nikon Z6 III séduit par ses performances et invite sérieusement à envisager une mise à niveau. L’Insta360 X4, une caméra 360 degrés polyvalente, prouve également son utilité dans le domaine des caméras d’action. Enfin, un coup de cœur particulier revient au Pentax 17, un appareil photo argentique compact demi-format qui signe le retour de la marque à la photographie analogique après plusieurs décennies.

Les résultats des TechRadar Choice Awards 2024 sont disponibles pour découvrir quels appareils photo ont décroché les prix les plus prestigieux. Toutefois, l’objectif ici est d’explorer non seulement les modèles qui se sont démarqués, mais également les raisons précises de leur succès, y compris les fonctionnalités innovantes et les événements marquants de 2024 qui pourraient influencer le marché en 2025 et au-delà. Passons donc en revue cette année mémorable dans le domaine des appareils photo.

1. Utilisation de l'AF Eye-control de Canon pour la première fois

(Image credit: Future | Tim Coleman)

Lors de l’événement de lancement des Canon EOS R5 Mark II et EOS R1, il a été possible de découvrir la fonction unique Eye-control AF de Canon. Bien que cette technologie ne soit pas une nouveauté de 2024, elle reste fascinante et mérite une mention particulière. Héritée du Canon EOS R3, cette fonctionnalité est encore plus performante dans les derniers modèles, bien qu’elle remonte à l’époque du Canon EOS 5, un appareil SLR de 1992.

Mais alors, qu’est-ce que l’Eye-control AF ? Il s’agit d’une technologie qui sélectionne automatiquement le point autofocus en fonction de l’endroit où l’œil se pose dans le cadre, à travers le viseur. Après une calibration initiale, le système fonctionne de manière impressionnante, suivant précisément le point d’intérêt visuel.

Cependant, cette fonction n’est pas infaillible et ne s’applique pas à toutes les situations. Elle ne remplacera donc pas de sitôt l’autofocus traditionnel basé sur le suivi des sujets. Pourtant, cette technologie crée un lien presque instinctif entre l’utilisateur et l’appareil, comme si ce dernier répondait directement à ses intentions. C’est probablement l’une des fonctionnalités les plus marquantes de l’année et un souhait pour les futures mises à jour de certains modèles.

2. Les nouveaux objectifs GoPro révolutionnent les caméras d’action

(Image credit: Future | Tim Coleman)

Dans le domaine des caméras d’action, GoPro a longtemps régné en maître, mais des concurrents comme DJI et Insta360 ont récemment changé la donne. Beaucoup considèrent que les dernières versions de GoPro n’apportent que des mises à jour mineures, ce qui pourrait signaler un plafonnement de leur innovation. Sur ce point, l’Hero 13 Black semblait initialement être une déception face aux Insta360 Ace Pro 2 et DJI Osmo Action 5 Pro, deux modèles proposant des caractéristiques supérieures. Pourtant, GoPro a surpris tout le monde avec une innovation matérielle simple mais efficace : des objectifs interchangeables.

Cette nouveauté, accompagnée d’une série de lentilles et de filtres ND, offre un avenir prometteur pour les caméras d’action, dépassant même les avancées technologiques d’Insta360 en matière de résolution ou celles de DJI en performance en basse lumière et compatibilité audio.

Avec le lancement de l’Hero 13 Black, GoPro a introduit des accessoires comme les lentilles Macro, Ultra Wide et Anamorphic, regroupés sous l’appellation Lens Mods, ainsi qu’un jeu de filtres ND en quatre niveaux. Chaque Lens Mod est automatiquement détecté par la caméra, qui ajuste ses réglages en conséquence. Par exemple, la lentille Macro permet une mise au point quatre fois plus rapprochée, transformant la Hero 13 Black en un outil de vlog et de plans rapprochés créatifs, un domaine où les autres caméras d’action échouent généralement. Cette avancée laisse présager encore plus d’innovations à venir.

3. Retour à l'argentique avec le charmant Pentax 17

(Image credit: Future | Tim Coleman)

Si l'on devait retenir une caméra marquante de 2024, la charmante Pentax 17 viendrait immédiatement en tête. Ce n'est pas la meilleure caméra de l'année, loin de là, mais cet appareil compact demi-format, une première pour Pentax depuis des décennies, a offert une opportunité rare : reprendre la photographie argentique après plus de dix ans. Ce n’était pas un coup de foudre immédiat, mais la Pentax 17 a su conquérir le cœur et rester gravée en mémoire des mois après son utilisation ; c'est ce que font les appareils spéciaux.

Lors des essais réalisés pour évaluer la Pentax 17, presque toutes les photos étaient réussies. Cet appareil rétro dispose de tous les outils nécessaires pour aider les utilisateurs, quel que soit leur niveau, à capturer le cliché parfait. De plus, son format demi-image permet de doubler le nombre de prises par pellicule 35 mm, une vraie économie face au coût élevé des films et de leur développement.

Pentax a intelligemment choisi son moment pour lancer cet appareil. Facile à utiliser, il produit de belles photos verticales au rendu vintage, avec une netteté étonnante. Certes, son prix peut sembler élevé, mais il existe peu d’alternatives pour les débutants et passionnés de photo argentique. Surtout, la Pentax 17 est un appareil neuf et fiable, avec un service après-vente et des pièces détachées disponibles – un atout que ne peuvent offrir les vieilles caméras d’occasion achetées sur eBay. Si cet appareil est le premier d’une nouvelle gamme argentique chez Pentax, l’attente pour une éventuelle reflex mécanique entièrement manuelle est déjà palpable.

4. La découverte d'une caméra d'action qui fait tout

(Image credit: Future | Tim Coleman)

Avec le lancement de l’Insta360 X4, il est vite devenu évident que cette caméra 360° n'était pas qu’un gadget. Cet appareil vidéo à double objectif 8K, doté d’un champ de vision complet et d’un montage automatique intelligent, fait aussi office de caméra d’action classique grâce à un mode monocaméra impressionnant, qui filme en 4K stabilisé jusqu’à 60 fps, avec une option multi-format pour un recadrage ultérieur. Étanche, elle s’adapte également au vlogging ou même comme dashcam, bien que ce ne soit pas sa fonction principale.

Les caméras d’action restent un domaine que les smartphones n'ont pas encore conquis, et un tel appareil s’avère indispensable en second équipement, surtout pour les vacances. L’Insta360 X4 s’impose comme une caméra robuste et polyvalente, surpassant toutes ses concurrentes, tout en étant la moins chère de sa catégorie. Une mention spéciale revient également à l’Insta360 Go 3S, une petite caméra 4K qui se glisse dans des endroits impossibles à atteindre avec d'autres appareils, offrant des perspectives uniques. C’est aussi l’un des modèles les plus ludiques pour toute la famille.

5. Le déploiement des "recettes de films"

(Image credit: Future | Tim Coleman)

Les simulations de films de Fujifilm ont explosé sur TikTok en 2023, en particulier grâce au Fujifilm X100V, véritable phénomène de mode. Tout le monde voulait reproduire l’effet argentique, tandis que les professionnels créaient des recettes personnalisées à télécharger sur leurs appareils Fujifilm. Les débutants ont rapidement découvert que cette fonction était disponible sur tous les appareils numériques de la marque, ce qui a conduit à une ruée vers d'autres modèles rapidement en rupture de stock. Pendant ce temps, Panasonic introduisait les LUTs en temps réel sur le Lumix S5 II, une fonctionnalité plus polyvalente, mais qui n’a pas bénéficié de la même attention.

En 2024, cette tendance continue de croître. Les nouveaux modèles Fujifilm, comme les X-T50 et X-M5, sont désormais équipés d’un cadran dédié aux simulations de films, avec trois emplacements personnalisables pour les recettes maison. De son côté, Panasonic a ajouté un bouton pour les LUTs en temps réel sur le Lumix S9, tandis que sa communauté de créateurs, via l’application Lumix Lab, partage gratuitement ses propres recettes. Nikon a également suivi le mouvement avec une nouvelle application, compatible avec les Z6 III et Z50 II, qui intègre des profils colorimétriques personnalisés.

6. Canon met définitivement fin à la course aux mégapixels

(Image credit: Future | Tim Coleman)

Canon a dévoilé, presque discrètement, deux nouvelles fonctions innovantes intégrées dans les EOS R5 Mark II et EOS R1 : un agrandissement et une réduction du bruit par intelligence artificielle directement dans l'appareil. Ces fonctionnalités s'appuient sur ce que Canon appelle "l'apprentissage profond", souvent associé à l'intelligence artificielle. L'agrandissement, en particulier, permet d'augmenter la taille d'une image jusqu'à 400 %, tandis que la réduction du bruit peut diminuer efficacement ce dernier de deux crans. Génie ou gadget ? Après avoir testé cette technologie lors d'un examen de l'EOS R5 Mark II, il semblerait que ce soit véritablement une avancée majeure. Le potentiel est immense.

Sur l'image ci-dessus, il est possible d’observer l’échelle à laquelle les photos peuvent être agrandies. Avec l’EOS R5 Mark II, une image de 45 MP peut devenir un fichier de 180 MP. Cependant, au moment du lancement, cette fonctionnalité était curieusement limitée aux fichiers JPEG, les fichiers raw n'étant pas pris en charge. Aucun signe évident de dégradation liée à l'agrandissement n’a été constaté dans les résultats finaux. Cette technologie agit sur des images existantes, contrairement aux modes haute résolution d'autres appareils qui combinent plusieurs prises pour créer une image de plus grande taille. Cette méthode alternative présente des limites pratiques, notamment pour photographier des sujets en mouvement.

Bien que l'agrandissement d'images ne soit pas une nouveauté – des logiciels comme Topaz AI offrent déjà cette possibilité – le fait d'avoir une version optimisée directement dans l'appareil photo marque un tournant. Une fonction d'agrandissement performante directement intégrée pourrait-elle marquer la fin de la course aux mégapixels ? Cela semble de plus en plus probable.

7. Nikon fait l'acquisition de RED Digital Camera

(Image credit: Nikon / RED)

Nikon a créé la surprise dans l'industrie photographique en annonçant en mars l'acquisition complète de RED Digital Cinema. Ce partenariat semble idéal pour les deux parties, en particulier pour les adeptes de Nikon, qui rêvent des fonctionnalités vidéo avancées pouvant être intégrées dans les meilleurs appareils sans miroir de la marque. RED, en effet, est réputé pour ses caméras cinéma de pointe, comme le modèle 8K V-Raptor, et détient les brevets du célèbre codec raw .R3D (Redcode raw), connu pour sa science des couleurs, qui est l'envie de nombreux cinéastes. Désormais, Nikon en détient les droits.

Ce partenariat pourrait ne pas être à sens unique. Nikon pourrait concevoir une monture d'objectif ou même de nouveaux objectifs dédiés aux futures caméras RED, bien que cela reste moins probable. En acquérant une référence de l'industrie cinématographique, Nikon accélère considérablement le développement de ses produits, transformant une marque historiquement centrée sur la photographie en un acteur majeur du secteur du cinéma.

Nikon améliorait déjà les performances vidéo et la qualité d’image de ses derniers appareils mirrorless, comme le Z8, capable de filmer en 8K raw avec une qualité exceptionnelle. En juillet, quatre mois après cette acquisition, le président de Nikon, Muneaki Tokunari, a évoqué un renforcement significatif des capacités vidéo des appareils Nikon grâce à la technologie RED. L'année 2025 pourrait être celle où les résultats concrets de cet accord commenceront à se dévoiler.

Mentions honorables : Le retour des appareils photo compacts, l'obturateur global de Sony et la diversification de DJI

(Image credit: Canon)

Naturellement, de nombreuses autres caméras et histoires n’ont pas été mentionnées ici, mais il serait injuste de ne pas inclure quelques mentions honorables. Alors, prenons un moment pour considérer les autres moments marquants.

TikTok a démontré que les grandes marques de caméras sont parfois déconnectées des attentes des influenceurs. Encore et encore, on a vu des It Girls/It Boys et des influenceurs exhiber des appareils photo compacts vintage, pourtant plus en circulation, sur cette application centrée sur la vidéo. Résultat ? Une demande en forte hausse pour des modèles spécifiques comme le Nikon Coolpix S6900 (en rose) et la série Canon Powershot G7X. Aujourd'hui, acquérir l'un de ces appareils nécessite une bonne dose de chance et un portefeuille bien garni. Cette tendance a encouragé certains à ressortir leur vieux Sony Cybershot RX100, un compact de 2012, offrant une expérience toujours aussi agréable. Espérons que 2025 sera l'année où les appareils compacts feront un véritable retour en force.

Sony a annoncé son appareil photo hybride A9 III en novembre 2023, mais celui-ci n’est réellement arrivé sur le marché qu’en 2024. La plupart des utilisateurs n’auront pas besoin d’une telle rapidité, mais aucune autre innovation en matière de photographie n’a égalé celle-ci cette année, comme en témoigne une analyse approfondie du A9 III. Non seulement cet appareil est le plus rapide pour la photographie d’action, mais il s’est également imposé comme une référence pour la photographie au flash.

Le Fujifilm X100VI a remporté les faveurs du public, et à juste titre, même si TikTok a clairement contribué à son succès. Tester le X100VI lors de son lancement au Japon a permis de confirmer ses qualités – l’expérimenter, c’est l’adopter. Cependant, une fois de plus, Fujifilm a sous-estimé la demande, et cet appareil très apprécié reste difficile à trouver. Certains amateurs, moins patients, pourraient ne pas pardonner une telle attente si cela se reproduit avec le prochain modèle.

DJI a connu une année exceptionnelle, avec une gamme de produits sans équivalent, lui permettant de décrocher le titre de marque de l’année dans le domaine des caméras. La marque continue d’améliorer ses produits, même dans des segments où la concurrence est quasi inexistante, notamment les drones et les accessoires connectés comme les micros sans fil. Peut-être que la menace constante d’une interdiction aux États-Unis stimule DJI, mais en 2024, seuls les consommateurs en tirent profit. Le DJI Neo, par exemple, est un tout nouveau drone selfie destiné aux débutants, qui rend le pilotage FPV accessible à tous, surtout depuis que DJI a lancé des lunettes plus abordables pour l’utiliser. Tout porte à croire que DJI démarrera 2025 en force.