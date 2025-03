Le Nikon Z5 II pourrait bientôt arriver : à quoi s’attendre pour ce plein format d’entrée de gamme

La rumeur suggère qu'une annonce pourrait être faite dès la semaine prochaine

Le Z5 II pourrait être un « mini Z6 III »

Aucun mot officiel de la part de Nikon pour l'instant

Le Nikon Z5 est le boîtier plein format le plus abordable de la marque, mais même ses adeptes reconnaissent qu’il commence à dater. Sorti il y a cinq ans, il reste performant (et d’autant plus intéressant lorsqu’on le trouve à prix réduit), mais une mise à jour se fait clairement attendre.

Selon les rumeurs persistantes, Nikon pourrait enfin lever le voile sur un Nikon Z5 II cette année. Et d’après les dernières informations, l’annonce pourrait même intervenir dès la semaine prochaine. Le site Nikon Rumors évoque cette échéance – sans plus de précision – et indique que son informateur décrit le Z5 II comme un « mini Z6 III », c’est-à-dire un appareil reprenant certaines technologies du remarquable Z6 III lancé à l’été 2024.

Pour l’instant, aucun autre détail technique n’est connu concernant le Nikon Z5 II. Mais quelques hypothèses fondées permettent déjà d’imaginer certaines améliorations.

Quelle forme pourrait prendre le Nikon Z5 II ?

Côté évolution, on peut s’attendre à une stratégie similaire à celle adoptée pour le Z50 II (APS-C), qui avait conservé la définition de son prédécesseur. Le Z5 II pourrait donc lui aussi conserver un capteur plein format de 24 mégapixels, sans changement majeur en termes de qualité d’image pour les photographes orientés photo.

En revanche, ce nouveau modèle pourrait embarquer le processeur Expeed 7 de dernière génération ainsi que le nouveau système autofocus de Nikon, déjà présents sur le Z50 II. Si cela se confirme, cela permettrait de nettes améliorations en termes de réactivité générale, d’autofocus avec détection de sujet, de rafale et de performances vidéo.

Un bouton Picture Control pourrait aussi faire son apparition, pour accéder directement aux profils colorimétriques. Des options de compatibilité avec l’application Nikon et la possibilité de télécharger des “Creator Recipes” pour varier les rendus seraient également au programme. Autant d’ajouts qui apporteraient un vrai coup de frais à ce modèle.

Concernant le tarif, le Z5 II pourrait se positionner entre le Z5 et le Z6 III. Actuellement, le Z5 avec objectif 24-50 mm s’affiche autour de 1 299 € chez les principaux revendeurs. De son côté, le Z6 III est proposé aux alentours de 2 500 € pour le boîtier seul. Le Z5 II pourrait donc être lancé autour de 1 700 € avec un objectif standard.

Tout cela reste bien sûr au stade de la rumeur. Mais si les informations s’avèrent exactes, Nikon ne devrait plus tarder à officialiser l’arrivée de ce nouveau boîtier. À suivre de près.