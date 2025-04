Samsung Galaxy Watch 8 : le modèle Classic devrait faire son grand retour, selon une nouvelle fuite

Deux nouveaux modèles de Galaxy Watch de Samsung sont en préparation

La Galaxy Watch 8 et la Galaxy Watch 8 Classic ont fait surface, cette fois dans des documents réglementaires

L'une des batteries citées est légèrement plus grande que le modèle de l'année dernière, mais il ne s'agit pas d'une mise à niveau massive

De nouveaux détails sur la future gamme Samsung Galaxy Watch 8 ont fait surface pour la deuxième fois en quelques jours, avec cette fois un premier indice sur la capacité de batterie d’un des modèles.

Fin mars, un firmware pour les Samsung Galaxy Watch 8 et Galaxy Watch 8 Classic a été repéré, laissant présager l’arrivée de quatre nouvelles montres en 2025 : deux versions Classic et deux versions standard, chacune déclinée en Wi-Fi et en LTE (connectivité cellulaire).

Désormais, des dépôts ont été découverts dans la base de données de certification SafetyKorea, en Corée du Sud, l’une des nombreuses autorités de régulation mondiales auprès desquelles les fabricants doivent enregistrer leurs futurs produits – y compris les meilleures montres connectées Android – avant leur commercialisation.

Comme l’a rapporté Xpertpick, les batteries destinées aux prochaines Galaxy Watch 8 et 8 Classic semblent avoir été identifiées dans cette base. Le média établit un lien entre ces composants et la fuite de firmware évoquée plus tôt, suggérant une batterie spécifique pour chaque modèle.

Ces éléments renforcent l’hypothèse de deux nouveaux modèles en préparation, tout en livrant un premier indice sur leur autonomie.

Fuites sur la batterie de la Galaxy Watch 8

D’après le rapport, une seule de ces batteries affiche une capacité précise : celle de la Galaxy Watch 8. Elle est annoncée à 435 mAh, soit une très légère hausse par rapport à la Galaxy Watch 7. Si cette capacité est effectivement supérieure, l’écart reste minime et devrait avoir peu d’impact concret sur l’autonomie.

Et si Samsung a intégré des fonctionnalités plus énergivores à cette nouvelle version, l’autonomie pourrait rester équivalente à celle du modèle précédent, soit environ 22 heures selon les estimations de la marque. Il s’agit ici du modèle 44 mm ; aucune information ne concerne encore la version plus petite.

Cela ne suffira clairement pas à rivaliser avec la meilleure montre Android en matière d’autonomie actuellement, la OnePlus Watch 3. En revanche, cela confirme bien l’existence des deux modèles, qui pourraient être lancés dès le début de l’été aux États-Unis et au Royaume-Uni.

L’absence de la Galaxy Watch Ultra 2 dans les dépôts recensés pourrait indiquer que la marque ne prévoit pas de version Ultra cette année, et qu’elle alternerait peut-être entre les gammes Classic et Ultra d’une année sur l’autre.