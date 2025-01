Samsung Galaxy Watch 8 : dernières rumeurs, mises à jour, et ce que nous voulons voir

Notre guide des meilleures montres connectées est régulièrement mis à jour, et il semble probable que Samsung prépare un nouveau modèle qui pourrait figurer dans cette liste dans un avenir proche : la Galaxy Watch 8 est attendue pour 2025.

Ce modèle sera le successeur de la Galaxy Watch 7 sortie en 2024 et s’inscrit dans la tradition de Samsung qui lance chaque année une nouvelle montre connectée (voire deux). Il est également possible que cette montre soit accompagnée d’un ou deux autres dispositifs lors de son lancement.

Rien n’a encore été officialisé, mais voici un récapitulatif des rumeurs et fuites concernant la Galaxy Watch 8 : des informations sur la date de sortie aux éventuelles modifications de design. Ce guide sera lui aussi mis à jour régulièrement.

L'essentiel en bref

Qu'est-ce que c'est ? La Galaxy Watch 2025

La Galaxy Watch 2025 Quand sortira-t-elle ? Probablement en juillet 2025

Probablement en juillet 2025 Combien coûtera-t-elle ? Probablement au moins 299 €

Le Galaxy Watch 7 (Image credit: Samsung)

Sortie probable en juillet 2025

Le modèle précédent était proposé à partir de 299 €

Aucune rumeur précise n’a émergé sur la date de sortie ou le prix de la Galaxy Watch 8, mais certaines hypothèses peuvent être faites en se basant sur le modèle précédent. Pour un aperçu complet, il est possible de consulter notre test détaillé de la Galaxy Watch 7.

La Galaxy Watch 7 a été dévoilée le mercredi 10 juillet 2024, en même temps que la Galaxy Watch Ultra, le Galaxy Z Fold 6 et le Galaxy Z Flip 6. Il n’y a pas de raison de penser que Samsung s’éloignera beaucoup de ce calendrier en 2025. Autrement dit, la Galaxy Watch 8 pourrait être présentée en juillet 2025.

La série Samsung Galaxy S25 ayant déjà été dévoilée, il serait logique qu’une nouvelle gamme de smartphones pliables soit introduite vers le milieu de l’année, accompagnée de nouvelles montres connectées. On pourrait également assister au lancement de la Galaxy Watch Ultra 2 à la même période.

En ce qui concerne le prix, les estimations reposent sur le modèle existant : la Galaxy Watch 7 débute à 299 € pour la version 40 mm, les modèles 44 mm et LTE étant plus chers. Aucun détail n’a encore filtré sur une éventuelle variation de prix pour la Galaxy Watch 8, mais cela donne une idée de la fourchette attendue.

Samsung Galaxy Watch 8 : Fuites et rumeurs

Le Galaxy Watch 7 (Image credit: Samsung)

Le modèle classique pourrait faire son retour

La prise en charge des gestes pourrait arriver

Jusqu’à présent, les fuites concernant la Galaxy Watch 8 se font rares – elles arrivent au compte-gouttes, pour être honnête. Cela dit, ces informations devraient devenir plus nombreuses à l’approche de la date de sortie attendue. L’expérience montre que de nombreuses fuites avaient circulé avant la présentation officielle de la Galaxy Watch 7.

Une rumeur suggère le retour du modèle Classic. En 2024, Samsung avait lancé les Galaxy Watch 7 et Galaxy Watch Ultra, mais en 2023, les modèles Galaxy Watch 6 et Galaxy Watch 6 Classic avaient été dévoilés. Notre test complet de la Galaxy Watch 6 Classic présente ses principales caractéristiques.

Le modèle Classic, traditionnellement plus grand et plus cher, se distingue par une lunette rotative facilitant la navigation dans les menus. Si ce modèle fait son retour en 2025, Samsung pourrait proposer trois montres connectées cette année. Cependant, cette rumeur ne contient que peu de détails à ce sujet.

Samsung travaillerait également sur une technologie d’écran MicroLED pour ses montres connectées, ce qui pourrait représenter une future amélioration de la gamme Galaxy Watch. Par ailleurs, la marque envisagerait de revenir à un design carré dans un avenir proche.

Des brevets déposés par Samsung laissent entrevoir des fonctionnalités gestuelles pour contrôler des téléviseurs et un mécanisme amélioré pour les bracelets. Cela dit, comme souvent avec les brevets, rien ne garantit que ces innovations verront le jour. Il est également peu probable qu’elles soient prêtes pour la Galaxy Watch 7. Les informations seront surveillées de près pour fournir de nouvelles mises à jour.

Samsung Galaxy Watch 8 : Ce que l'on veut voir

Trois modèles de Samsung Galaxy Watch 7 (Image credit: Samsung)

Aussi bonne que soit la Galaxy Watch 7, il y a toujours place à l'amélioration lorsqu'il s'agit de wearables. Sur la base de notre expérience avec la Galaxy Watch 7 et de ce que nous avons vu récemment sur d'autres smartwatches, voici ce que nous attendons de la Galaxy Watch 8.

1. Le retour de la lunette rotative

Commençons par la nouveauté que nous voulons et qui a été annoncée par la rumeur : le retour du modèle classique avec un cadre rotatif. Nous espérons que Samsung trouvera la place pour un modèle standard, un modèle classique et un modèle Ultra cette année, car un cadre physique fait une telle différence lorsqu'il s'agit de contrôler ce qui s'affiche à l'écran - ce qui permet d'éviter de nombreux coups de doigts imprécis.

2. Amélioration de l'autonomie de la batterie

Oui, c'est l'éternelle demande de tous les propriétaires de smartwatchs, car elle apporte une amélioration notable à l'utilisation quotidienne. Lorsqu'une montre comme la Garmin Instinct 3 offre jusqu'à 24 jours d'autonomie - et il s'agit du modèle avec l'écran AMOLED, soit dit en passant - les 24 heures environ que l'on obtient avec la Galaxy Watch 7 semblent bien en deçà de la norme.

3. Un nouveau look

Si vous regardez l'histoire des montres Galaxy, vous verrez qu'il n'y a pas eu beaucoup de variations au niveau du design, et nous espérons que cela changera cette fois-ci. Nous ne sommes pas sûrs de savoir comment innover par rapport au design standard d'une smartwatch, mais nous pensons que l'équipe de Samsung pourrait trouver quelque chose.

4. Un peu d'IA ajoutée - tant qu'elle est utile

Samsung a beaucoup misé sur l'IA ces derniers mois, et la façon dont l'IA peut résumer et simplifier la vie devrait la rendre parfaite pour ajouter à la commodité des wearables - mais Samsung doit s'assurer que toutes les fonctionnalités de l'IA (comme la prise en charge de l'assistant ou les résumés de notification) sont utiles et précises, plutôt que d'être simplement là pour le plaisir d'avoir plus d'IA.

5. Prise en charge élargie d'Android

Nous comprenons pourquoi Samsung veut développer une expérience transparente pour les propriétaires de téléphones Galaxy avec la Galaxy Watch, mais les autres utilisateurs d'Android sont privés de certaines fonctionnalités et astuces. Rendre la Galaxy Watch 8 plus compatible avec l'application Fitbit et Android de manière plus générale donnerait à la montre un attrait supplémentaire en dehors de l'écosystème Samsung.