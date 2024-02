Samsung Galaxy Watch 7 : ce que nous voulons voir

La Samsung Galaxy Watch 7 devrait débarquer dans le courant de l'année - probablement aux côtés d'une Galaxy Watch 7 Pro ou d'une Galaxy Watch 7 Classic - et ces montres intelligentes pourraient être les meilleures de l'année.

Il est certain qu'elles sont les plus susceptibles d'inquiéter Apple et sa future Apple Watch 10, car elles sont sûres d'être aussi haut de gamme et aussi riches en fonctionnalités de santé et de fitness.

Nous n'avons pas encore beaucoup entendu parler de la gamme Samsung Galaxy Watch 7, mais vous trouverez ci-dessous toutes les fuites et rumeurs crédibles que nous avons entendues, ainsi qu'une estimation de la date de sortie de ces montres et une liste de ce que nous attendons le plus d'elles.

L'essentiel en bref

Qu'est-ce que c'est ? La prochaine smartwatch de Samsung

La prochaine smartwatch de Samsung Quand sortira-t-elle ? Probablement en août

Probablement en août Combien coûtera-t-elle ? Certainement au moins 219 €

Samsung Galaxy Watch 6 (Image credit: Future)

La Samsung Galaxy Watch 6 a été annoncée fin juillet l'année dernière et livrée à la mi-août, tandis que la Samsung Galaxy Watch 5 a été annoncée mi-août l'année précédente et livrée à la fin août, tout comme la Galaxy Watch 4 l'année d'avant.

Si l'on se base sur le passé, la Samsung Galaxy Watch 7 sera très certainement livrée en août, et elle sera probablement annoncée en août également, ou fin juillet.

Dans les deux cas, elle sera probablement lancée lors du même événement que le Samsung Galaxy Z Fold 6 et le Samsung Galaxy Z Flip 6, puisque c'est le calendrier habituel.

On ne sait pas encore combien coûtera la Samsung Galaxy Watch 7, mais la Galaxy Watch 6 est vendue à partir de 219 €. On peut donc s'attendre à ce que la Galaxy Watch 7 coûte au moins autant, avec des prix plus élevés pour les grandes tailles ou le LTE.

Nous verrons probablement une Samsung Galaxy Watch 7 Pro ou Watch 7 Classic, qui coûtera au moins autant que la Samsung Galaxy Watch 6 Classic, c'est-à-dire plus de 329 €.

Samsung Galaxy Watch 7 : actualités et fuites

Samsung Galaxy Watch 6 (Image credit: Future)

Il n'y a pas encore beaucoup de fuites concernant la Samsung Galaxy Watch 7, mais selon le site sud-coréen New Daily, cette montre sera équipée d'une nouvelle puce de 3nm (nanomètres).

Les petits nombres sont meilleurs ici, et pour référence, la Samsung Galaxy Watch 6 utilise une puce de 5nm. Il est intéressant de noter que même la gamme Samsung Galaxy S24 n'utilise que des puces de 4 nm, ce qui signifie que la Galaxy Watch 7 pourrait devancer les téléphones haut de gamme de Samsung.

Cela ne veut pas dire qu'elle sera plus puissante, puisque les puces utilisées dans les appareils portables ne sont pas, par nature, aussi puissantes que les puces des smartphones, mais cela pourrait représenter une amélioration significative de la puissance par rapport à la Galaxy Watch 6, tout en étant potentiellement plus économe en énergie, ce qui permettrait d'améliorer l'autonomie de la batterie.

Par ailleurs, PCMag rapporte avoir été informé par Samsung que les nouveaux modèles Pro et Classic sortiront tous les deux ans. En d'autres termes, puisque nous avons eu droit à la Samsung Galaxy Watch 6 Classic l'année dernière, nous verrons probablement une Samsung Galaxy Watch 7 Pro cette année, en plus de la version standard.

Ce modèle Pro sera probablement dépourvu de la lunette tournante de la Samsung Galaxy Watch 6 Classic, mais pourrait être mieux adapté aux amateurs d'activités de plein air, avec une batterie potentiellement plus grande, une construction robuste et des fonctions axées sur l'extérieur.

Samsung Galaxy Watch 7 : ce que nous voulons voir

Si nous n'en savons pas encore beaucoup sur la Samsung Galaxy Watch 7, nous savons ce que nous attendons d'elle, notamment les éléments suivants.

1. Meilleure autonomie de la batterie

Les Samsung Galaxy Watch 6 et Galaxy Watch 6 Classic n'ont pas une mauvaise autonomie, loin s'en faut, mais aucun des deux modèles ne dure plus d'une journée, et il faut donc les recharger assez souvent. C'est d'autant plus frustrant que le suivi du sommeil est l'une de leurs principales caractéristiques - ce sont donc des appareils que vous voudrez idéalement porter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Pour la Samsung Galaxy Watch 7, nous souhaitons donc que l'autonomie de la batterie soit améliorée. Cela pourrait être difficile car l'espace pour une batterie plus grande est limité, mais Samsung pourrait améliorer l'efficacité de l'appareil, en particulier s'il est équipé d'une nouvelle puce comme cela a été évoqué dans les rumeurs.

2. Pas besoin d'un téléphone Samsung

Samsung Galaxy S24 (Image credit: Future | Roland Moore-Colyer)

Techniquement, vous pouvez utiliser la Galaxy Watch avec à peu près n'importe quel téléphone Android, mais certaines fonctions nécessitent un téléphone Samsung.

Il s'agit notamment de l'ECG et de la surveillance de la tension artérielle, ce qui vous prive de certaines des fonctions de santé les plus avancées du dispositif portable.

Cela rend ces dispositifs beaucoup moins attrayants si vous n'avez pas de téléphone Samsung, et signifie que vous pourriez vous sentir enfermé dans l'écosystème de Samsung une fois que vous en aurez acheté un (comme c'est probablement l'idée). Ce n'est pas une approche très conviviale pour le consommateur, c'est pourquoi nous aimerions que toutes les fonctionnalités de la Samsung Galaxy Watch 7 soient prises en charge par tous les téléphones Android récents.

3. Une lunette rotative sur au moins un modèle

L'une de nos caractéristiques préférées de la Galaxy Watch est la lunette rotative que l'on trouve sur les modèles comme la Samsung Galaxy Watch 6 Classic. Elle est beaucoup plus agréable à utiliser qu'une lunette numérique, et elle est également très esthétique.

Mais la gamme Galaxy Watch 5 n'incluait pas de modèle avec une lunette rotative, il est donc possible que la gamme Galaxy Watch 7 n'en ait pas non plus - d'autant plus qu'une rumeur suggère que Samsung lancera un modèle Pro plutôt qu'un modèle Classic cette année.

Nous espérons donc que, quels que soient les modèles de la Galaxy Watch 7, au moins l'un d'entre eux aura une lunette rotative.

4. Options Pro et Classic

La Galaxy Watch 6 Classic est géniale, mais nous aimerions aussi une nouvelle Pro (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Dans le même ordre d'idée, nous aimerions voir une Galaxy Watch 7 Classic et une Galaxy Watch 7 Pro. De cette façon, non seulement la lunette rotative est quasiment garantie, mais il y a aussi une option plus sportive avec la Pro pour ceux qui préfèrent ce style à la classe et à l'élégance du modèle classique.

Les gammes Pro et Classic s'adressent à des personnes différentes et à des cas d'utilisation différents, il serait donc souhaitable d'obtenir une nouvelle version des deux.

5. Plus de stockage

Les Samsung Galaxy Watch 6 et Galaxy Watch 6 Classic ne disposent que de 16 Go d'espace de stockage, alors que leurs concurrentes, la Google Pixel Watch 2 et l'Apple Watch 9, en ont le double, soit 32 Go et 64 Go.

Aujourd'hui, les smartwatches n'ont pas besoin d'autant d'espace de stockage que les smartphones, mais en avoir plus signifie que vous pouvez y installer plus d'applications, de watch faces et de musique. Samsung est loin derrière ses principaux rivaux, nous aimerions donc voir au moins 32 Go de stockage dans la Samsung Galaxy Watch 7.