Siri et Apple Intelligence : révolution ou stagnation en 2025 ?

2025, wow. Difficile à croire, non ? On a l’impression qu’hier encore, on attendait avec impatience le lancement de l’Apple Vision Pro, curieux de voir comment Apple allait s’imposer dans le domaine des casques VR/AR. Bien qu’il soit juste de dire que ce lancement a été mitigé, 2024 a finalement été marqué par une autre grande annonce d’Apple.

En juin, Apple a dévoilé Apple Intelligence, sa première incursion dans le monde de l’IA. Lancée initialement en septembre, cette innovation proposait des outils d’écriture, une réponse d’Apple aux logiciels populaires de relecture et de reformulation comme Grammarly. Quelques mois plus tard, en décembre, Apple a enrichi cette offre avec la sortie d’iOS 18.2, qui a introduit des fonctionnalités phares telles que Genmoji, Image Playground et l’intégration de ChatGPT dans Siri.

iOS 18.2 ressemble à un véritable tournant pour Apple Intelligence. En réalité, c’est la version d’iOS 18 que beaucoup auraient souhaité voir dès le lancement de l’iPhone 16 en septembre. Cependant, le développement de l’IA chez Apple a pris du retard par rapport à ses avancées matérielles, ce qui a entraîné des délais et un calendrier de sortie dispersé. Il faudra encore attendre quelques mois pour découvrir tout le potentiel d’Apple Intelligence.

Difficile de ne pas être optimiste face à Apple Intelligence. Si une entreprise peut donner un vrai sens à ces fonctionnalités d’IA souvent jugées gadgets, c’est bien Apple. Aujourd’hui, avec iOS 18.2, Genmoji est utilisé presque quotidiennement aux côtés de la catégorisation des mails et des résumés de notifications. Ces outils redéfinissent déjà la façon dont l’IA peut s’intégrer à nos appareils.

Cela dit, Apple Intelligence manque encore d’un élément clé : une véritable transformation de Siri. 2025 sera probablement l’année où cette évolution tant attendue verra le jour. Si Siri peut devenir l’assistant personnel intelligent qu’on attend depuis longtemps, alors Apple Intelligence pourrait bien devenir aussi indispensable que d’autres outils Apple comme le Presse-papiers universel ou AirDrop, non seulement dans le cadre professionnel, mais pour de nombreux utilisateurs au quotidien.

L’avenir d’Apple Intelligence semble se dessiner autour de fonctionnalités comme Genmoji, qui démocratise l’accès à des outils d’IA avancés. Avec toutes ses capacités pleinement déployées l’année prochaine, il sera possible de juger si la stratégie d’Apple, qui a intégré l’IA à ses appareils plus tard que des concurrents comme Google, était la bonne.

Faire ou défaire

2025 sera une année décisive pour déterminer si les produits de consommation ont vraiment besoin de fonctionnalités d’IA exclusives. Si Apple parvient à captiver son public et à faire d’Apple Intelligence un incontournable, alors un futur passionnant, alimenté par l’IA, s’annonce. Les fans d’Apple recherchent avant tout la simplicité. Si la marque parvient à leur vendre l’univers de l’IA, elle aura trouvé la recette parfaite.

Mais que se passera-t-il si la mise à jour de Siri en 2025 ne répond pas aux attentes ? C’est à ce moment-là qu’on verra réellement à quel point Apple croit en l’IA. Si cette refonte majeure de Siri échoue à proposer un assistant vocal révolutionnaire intégré aux appareils Apple, au-delà d’une simple extension de ChatGPT, le consommateur moyen pourrait tourner le dos à cette vision ambitieuse d’Apple Intelligence.

Apple considère son intelligence artificielle comme une extension naturelle des systèmes d’exploitation de l’iPhone, de l’iPad et du Mac. L’idée est qu’elle soit disponible quand on en a besoin, sans nécessiter un apprentissage particulier pour l’intégrer dans son quotidien. Mais si personne ne trouve réellement d’utilité à ces outils, et si la version finale de Siri alimentée par Apple Intelligence dans iOS 18.4 n’est pas aussi révolutionnaire qu’espéré, l’IA risque de ne jamais s’imposer dans l’écosystème Apple.

2025 sera l’année où les bénéfices de l’IA dans les produits de consommation seront véritablement évalués, et le succès ou l’échec d’Apple Intelligence sera au cœur de cette histoire.

En décembre, il est encore possible d’imaginer qu’Apple Intelligence bouleversera les habitudes des utilisateurs et les incitera à investir dans de nouveaux appareils. Toutefois, tant qu’une véritable raison d’opter pour l’IA ne se manifestera pas, beaucoup de ces outils pourraient rester ignorés, comme s’ils n’existaient même pas.