Canon lance les modèles EOS R1 et EOS R5 II - les appareils photo les plus fascinants depuis longtemps

Canon a enfin annoncé ses premiers nouveaux appareils photo pour 2024 - et les nouveaux fleurons Canon EOS R1 et Canon EOS R5 Mark II sont des monstres de vitesse qui semblent avoir valu la peine d'attendre.

Le Canon EOS R1 est le nouvel appareil photo sportif phare de la société, conçu pour affronter le Sony A9 III et le Nikon Z9. Pour ce faire, il associe un capteur plein format de 24,2 Mpx à un nouveau processeur Digic Accelerator, qui fonctionne avec le processeur Digic X existant pour l'aider à atteindre des vitesses de prise de vue en rafale de 40 images par seconde avec l'obturateur électronique, avec un suivi complet de l'autofocus.

Alors que l'EOS R1 est conçu pour les photographes sportifs professionnels, le Canon EOS R5 Mark II est un appareil polyvalent plus petit et plus abordable, qui constitue un achat plus réaliste, même s'il reste onéreux, pour la plupart d'entre nous. Dans notre prise en main du Canon EOS R5 II, nous le qualifions de "mise à niveau soignée" par rapport à son prédécesseur, qui est "sérieusement impressionnant", même s'il est peut-être surdimensionné pour de nombreux photographes.

Image 1 of 4 (Image credit: Canon) (Image credit: Canon) (Image credit: Canon) (Image credit: Canon)

Comme l'EOS R1, le R5 Mark II dispose d'un second processeur Digic Accelerator pour améliorer la prise de vue en rafale et les modes vidéo. Associé à son capteur plein format de 45 Mpx, dont Canon affirme qu'il possède la vitesse de lecture la plus rapide du marché, le R5 Mark II peut atteindre des vitesses de 30 images par seconde.

Les deux appareils photo sont également dotés du système autofocus de nouvelle génération de Canon, appelé Dual Pixel Intelligent AF. Canon affirme qu'il s'agit du meilleur système autofocus à ce jour, bien qu'il s'agisse plutôt d'une mise à niveau progressive. L'AF permet désormais de suivre les sujets avec plus de précision et d'enregistrer des visages spécifiques, afin de les placer en priorité dans une foule. Le capteur est également doté de pixels de type croisé qui améliorent les performances de l'autofocus lors des prises de vue verticales.

Image 1 of 5 (Image credit: Canon) (Image credit: Canon) (Image credit: Canon) (Image credit: Canon) (Image credit: Canon)

Les EOS R1 et R5 Mark II se distinguent par leurs viseurs électroniques respectifs. Le R1 dispose d'un écran OLED de 9,44 millions de points avec un grossissement de 0,9x, qui promet d'offrir aux photographes sportifs et animaliers une vue brillante de l'action, dans la même veine que le Sony A9 III. Le R5 Mark II, quant à lui, doit se contenter d'un écran OLED de 5,76 millions de points, qui est désormais la norme sur les appareils photo sans miroir haut de gamme.

Les deux appareils sont également dotés d'une stabilisation d'image de 8,5 crans et d'une fonction vidéo très performante. En raison de son capteur de plus faible résolution, l'EOS R1 plafonne à une résolution vidéo de 6K (le R5 Mark II atteignant 8K/60p), mais les deux appareils peuvent filmer des séquences au ralenti en 4K/120p et enregistrer des fichiers RAW internes sur 12 bits.

Recevez quotidiennement des informations, de l'inspiration et des offres dans votre boîte de réception Inscrivez-vous pour recevoir les dernières nouvelles, les critiques, les opinions, les meilleures offres technologiques et bien plus encore. Contactez-moi avec des nouvelles et des offres d'autres marques Future Recevez des e-mails de notre part au nom de nos partenaires ou sponsors de confiance

Quand peut-on les acheter ?

Naturellement, ces deux appareils sont proposés à des prix assez élevés. Le prix du boîtier du Canon EOS R1 est de 7 449 €, tandis que le Canon EOS R5 II a été lancé au prix de 4 749 € (ce qui représente une augmentation d'environ 10 % par rapport à l'EOS R5 d'il y a quatre ans).

Image 1 of 2 (Image credit: Canon) (Image credit: Canon)

Vous pouvez également vous procurer l'EOS R5 II avec l'objectif Canon RF 24-105 mm f/4L au prix de 6 049 €, et il sera disponible à partir du mois d'août. L'attente pour un EOS R1 sera un peu plus longue, car l'appareil ne sera pas disponible à l'achat avant au moins novembre - mais attendez-vous à en voir quelques-uns dans la nature aux Jeux olympiques de Paris bientôt.

Premières réflexions

Il ne fait aucun doute que les Canon EOS R1 et EOS R5 II sont les appareils photo les plus prometteurs et les plus intéressants depuis longtemps. Il est encore trop tôt pour dire exactement comment les nouveaux appareils se comparent aux Nikon Z8 et Sony A9 III, car nous n'avons eu qu'un temps d'essai limité avec les deux.

Ce qui nous a impressionnés dans l'EOS R5 Mark II, c'est le nombre de fonctionnalités de l'EOS R1 qui ont été intégrées dans cet appareil plus polyvalent. Il est clair que l'EOS R1 est un outil spécialisé pour les photographes sportifs professionnels, ce qui limitera son attrait. Mais l'EOS R5 Mark II bénéficie de nombreuses améliorations en termes de vitesse, notamment un capteur empilé pour des vitesses de lecture rapides et la combinaison du système Canon Dual Pixel Intelligent AF et de l'Eye Control AF.

(Image credit: Future | Tim Coleman)

Comme le concluait notre test du Canon EOS R5 II, "Le R5 II a géré avec brio des scénarios allant de l'action rapide aux portraits en extérieur, et semble être une option polyvalente pour la plupart des professionnels, combinant des photos haute résolution de 45 Mpx et des vidéos 8K avec une vitesse impressionnante".

Mais d'un autre côté, l'article ajoute : "pour un certain type de photographe, l'EOS R5 II est excessif, et l'EOS R5 fera très bien l'affaire : photographes de paysages et de portraits, retirez-vous. En revanche, si vous prenez des photos d'action ou si vous souhaitez disposer d'un appareil vidéo mieux équipé, l'EOS R5 II est tout indiqué".

Nous mettrons bientôt à l'épreuve les versions de production finales de ces deux appareils, avant leur sortie complète dans le courant de l'année.

Vous aimerez aussi