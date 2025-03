S95D vs S95F : la star des TV Oled sans reflet a-t-elle trouvé son maitre ?

Lors du CES 2025, Samsung a dévoilé son dernier téléviseur OLED phare , le Samsung S95F, le successeur de celui qui est largement considéré comme le meilleur téléviseur OLED de 2024 (à défaut d'être le moins cher), le Samsung S95D.

Le S95D s'est très nettement démarqué de la concurrence grâce à la technologie sans reflet (Glare Free) de sa dalle QD-Oled, mais aussi pour ses performances exceptionnelles en matière de jeu vidéo, sa qualité d'image époustouflante et sa luminosité impressionnante.

Aujourd'hui, avec le S95F OLED, Samsung semble avoir poussé les choses encore plus loin et annonce une technologie d'écran anti-reflet affinée, une luminosité pouvant atteindre 4 000 nits, un taux de rafraîchissement plus fluide de 165 Hz, un contraste accru, un upscaling et un tone mapping boostés par le nouveau processeur NQ4 AI de Samsung.

Le S95F existe 55, 65 et 77 pouces et introduit une variante de 83 pouces - mais attention ce dernier utilise le W-OLED au lieu de QD-OLED et doit donc faire l'objet de tests différents.

Alors, le S95F OLED améliore-t-il de manière significative le S95D, ou s'agit-il de quelques améliorations que la plupart des gens ne remarqueront pas ?

(Image credit: Samsung)

TV Oled Samsung S95D vs S95F : luminosité

La principale amélioration est sans conteste la luminosité. Samsung Display, une division de Samsung qui fournit les écrans QD-Oled à Samsung Electronics, affirme que la nouvelle dalle utilisée dans le S95F peut atteindre jusqu'à 4 000 nits de luminosité HDR maximale, un bond énorme par rapport aux 1 650 nits déjà impressionnants du S95D.

Lors de nos tests, nous n'avons pas atteint les 4000 nits annoncés mais "seulement" 2 388 nits (dans une fenêtre HDR à 10 %), soit une augmentation considérable (+28%) par rapport aux 1 868 nits mesurés sur le Samsung S95D. Testé sur la totalité de l'écran on obtient une luminosité de 465 nits sur le S95F (vs 318 nits sur le S95D) soit 46% de plus ! Des chiffres qui lui permettent de rivaliser (et même de dépasser parfois) la luminosité des dalles LCD.

TV Oled Samsung S95D vs S95F : anti-reflet

Outre les améliorations apportées à la luminosité, le S95F est également doté d'un revêtement antireflet amélioré, conçu pour améliorer la profondeur des noirs et maintenir une meilleure visibilité dans les pièces lumineuses par rapport à la technologie antireflet de première génération du S95D.

Les téléviseurs peuvent souffrir de trois types de reflets : le reflet miroir, où les objets apparaissent clairement à l'écran ; le brouillard, où les objets sont masqués mais restent visibles à l'écran (par exemple, l'aspect nuageux d'une lampe) ; et la réflexion lambertienne, qui rappelle le brouillard, mais qui répartit uniformément la lumière réfléchie sur l'écran, ce qui peut donner aux noirs un aspect délavé.

Le S95D s'est montré extrêmement efficace dans la gestion des reflets miroir, c'est pourquoi il a obtenu une note si élevée lors de nos tests. Il permet de regarder la TV dans des espaces où d'autres téléviseurs OLED auraient été submergés par la lumière. Mais subsistaient indéniablement des reflets brumeux et des traces de réflexion lambertienne qui se traduisait par des noirs ternes et écrasés. L'écran du S95F a montré une nette amélioration à cet égard.

En utilisant les tests UHD 4K Blu-ray de Spears & Munsil, on constate que les scènes avec des arrière-plans noirs (comme une grande roue de nuit ou des prises de vue en studio d'animaux et d'objets) révèlent des niveaux de noir plus profonds, plus proches du résultat obtenus avec des TV OLED aux écrans brillants, même avec des lumières fortes dans la pièce.

(Image credit: Future)

TV Oled Samsung S95D vs S95F : design

En termes de conception et de fabrication, le S95F conserve son extrême finesse et l'esthétique haut de gamme de Samsung, avec seulement quelques améliorations mineures. Comme le S95D, il présente des bords très fins, un socle minimaliste et une apparence générale élégante.

Cette finesse est obtenu grâce à la technologie One Connect Box de Samsung, un boitier séparé qui abrite les ports HDMI 2.1, la gestion de l'alimentation et d'autres options de connectivité, ce qui permet une installation de câbles plus propre.

Pas de grands changements à ce niveau, ce n'est donc clairement pas une motivation pour acheter le S95F.

Le Samsung S95F OLED TV exposé au CES 2025. (Image credit: Future)

TV Oled Samsung S95D vs S95F : qualité d'image

La précision et l'uniformité des couleurs de la dalle QD-OLED ont également été améliorées grâce au processeur NQ4 de Samsung, qui affine le mappage des tons en temps réel et l'upscaling. Associé au revêtement Glare Free de nouvelle génération, on obtient une très bonne visibilité dans les environnements lumineux en réduisant les reflets tout en conservant des noirs profonds.

Le S95F est également doté d'une nouvelle fonction AI Gamma qui permet d'améliorer le rendu des détails des ombres lors du visionnage dans des pièces plus lumineuses.

Testé avec la même séquence d'ouverture de The Batman qui avait montré quelques faiblesses avec le S95D, le S95F a démontré une amélioration significative dans le traitement des ombres et des textures dans le costume de Batman et les vêtements des autres personnages en mode cinéma.

(Image credit: Future / Warner Bros Discovery)

TV Oled Samsung S95D vs S95F : jeu vidéo et IA

Pour les joueurs, le S95F OLED ajoute un taux de rafraîchissement de 165 Hz, contre 144 Hz pour le S95D. Comme son prédécesseur, le S95F prend en charge le taux de rafraîchissement variable (VRR), le mode de faible latence automatique (ALLM) et AMD FreeSync Premium Pro, garantissant un jeu sans saccades ni décalage sur des consoles telles que la PS5 ou la Xbox Series X.

Cette augmentation du taux de rafraîchissement profite aussi aux joueurs sur PC équipés de GPU haut de gamme, en offrant une clarté de mouvement plus fluide et en réduisant le déchirures d'écran (chevauchement de plusieurs images séparées par des lignes horizontales).

En ce qui concerne les fonctions smart TV, les S95F et S95D fonctionnent tous deux sous Tizen OS de Samsung, mais le S95F bénéficie d'une interface plus réactive, alimentée par l'IA ce qui permet à Samsung d'améliorer les recommandations et le multitâche pour la partie applications.

Le S95F intègre également la plateforme SmartThings de Samsung, ce qui lui permet de fonctionner comme un hub pour le contrôle de la maison intelligente.

Les fonctions intelligentes restent largement inchangées, ce qui signifie que ceux qui possèdent déjà un S95D ne ressentiront peut-être pas le besoin de le mettre à niveau.

TV Oled Samsung S95D vs S95F : audio

En termes d'audio, le S95F continue de prendre en charge Dolby Atmos et la technologie Object Tracking Sound (OTS) de Samsung. Les deux téléviseurs offrent également Q-Symphony, qui synchronise les haut-parleurs intégrés du téléviseur avec une barre de son Samsung compatible pour une expérience de son surround améliorée.

Toutefois, dans les 2 cas, le son n'est pas à la hauteur de l'image et l'ajout d'une barre de son pourra s'avérer indispensable pour ceux qui veulent une expérience complète. En effet, la finesse de la dalle limite sérieusement l'ampleur du son. Attention certaines technologies ne seront accessibles que s'il s'agit d'une barre de son Samsung.

Le Samsung S95D (Image credit: Future)

TV Oled Samsung S95D vs S95F : prix

On l'a vu le nouveau téléviseur de Samsung QD-Oled, le S95F, parvient à améliorer encore certains points clés comme la luminosité. Forcément ces améliorations viennent avec un prix à la hauteur des progrès réalisés.

On ne connait pas encore les tarifs exacts qui seront pratiqués pour son arrivée sur le marché qui devrait avoir lieu à la fin du mois d'avril. Toutefois, nous disposons déjà d'une fourchette de prix et sans surprise, ça pique :

Samsung QD-Oled S95F

55" : entre 2900 et 3200€

: entre 2900 et 3200€ 65" : entre 3700 et 4000€

: entre 3700 et 4000€ 77" : + de 5000€

Samsung QD-Oled S95D

55" : 2090 €

2090 € 65" : 2990 €

: 2990 € 77" : 3990 €

Rappelons qu'à son lancement, le S95D profitait de prix plus bas. Ainsi, à taille équivalente c'est presque 1000€ de différence entre 2 modèles de la même taille. Le passage du D au F a donc un coût non négligeable. Il faudra toutefois attendre les prix définitifs car si Samsung annonce des prix recommandés, les marchands sont libres d'appliquer les tarifs qu'ils souhaitent.

Cela peut aussi vouloir dire qu'il va falloir surveiller l'évolution des prix du S95D qui, s'il profite d'une baisse de prix liée à l'arrivée de son successeur, pourrait devenir un modèle extrêmement attractif.

TV Oled Samsung S95D vs S95F : verdict

Si le S95D reste l'un des meilleurs téléviseurs OLED disponibles, les améliorations apportées par le S95F en termes de performances HDR, de taux de rafraîchissement et d'absence de reflets peuvent justifier le surcoût pour ceux qui recherchent le nec plus ultra.

Si vous possédez déjà un S95D, le S95F ne constituera pas pas un saut révolutionnaire incroyable, mais un raffinement de l'expérience proposée. Le S95D offre toujours une qualité d'image incroyable, d'excellentes performances pour le jeu vidéo et de solides fonctionnalités de smart TV, ce qui en fait un très bon choix.

Mais pour ceux qui passent d'un modèle Oled plus ancien ou d'un téléviseur LED/LCD traditionnel, et qui sont près à aligner le budget nécessaire, le S95F se distingue comme l'un des téléviseurs Oled les plus avancés.