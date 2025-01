Samsung Galaxy S25 Ultra vs iPhone 16 Pro Max : duel des caméras sur 12 heures d'utilisation

Unpacked a marqué une journée riche en annonces, avec pas moins de quatre nouveaux téléphones Samsung Galaxy S25 (y compris l'inattendu modèle Edge). En prenant du recul, il est évident que cet événement Unpacked a tout d'un événement axé sur l'intelligence artificielle. Une grande partie des nouveautés repose sur des améliorations liées à l'IA et à des actions agentiques. Cependant, ces fonctionnalités ne sont pas immédiatement prêtes à l'usage dès leur arrivée sur un nouvel appareil. Le système d'intelligence artificielle de Samsung doit d'abord apprendre à vous connaître.

En découvrant les Samsung Galaxy S25 Ultra et Galaxy AI, l'attention s'est rapidement tournée vers les fonctionnalités les plus évidentes et sans doute les plus attendues : la photographie.

Certes, le S25 Ultra n’a pas complètement réinventé son système de caméra. Parmi les cinq objectifs, un seul a bénéficié d’une mise à jour majeure par rapport au Samsung Galaxy S24 Ultra. Voici ce que l’on trouve désormais :

Objectif principal 200MP

50MP zoom 5X

50MP UW (Nouveau !)

10MP zoom 3X

Caméra selfie 12MP

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

L’attente est que l’une de ces caméras offre une photographie nettement meilleure que ce qui était proposé sur les précédents modèles Ultra. Il fallait aussi considérer que le moteur ProVisual amélioré de Samsung pourrait améliorer les photos sur l’ensemble des objectifs.

Dès la configuration terminée, il a été temps de commencer à prendre des photos avec ces appareils. Mais quel plaisir y a-t-il à analyser sans comparaison ? L’iPhone 16 Pro Max était à portée de main, avec ses propres objectifs performants.

48MP principal

48MP ultra-large

Zoom optique 5x 12MP

Caméra FaceTime 12MP

L’objectif simple consistait à prendre la même photo avec chaque téléphone, en choisissant les objectifs presque au hasard et en évitant autant que possible les ajustements d'exposition et de mise au point.

Quant aux sujets à photographier, l’environnement était idéal. Situé au cœur de la luxuriante Plaza Del Ceasar Chavez, un espace vert en plein centre de San José, le lieu regorgeait d’arbres majestueux, d’oiseaux et d’herbe (naturelle et synthétique).

Il y avait de nombreuses opportunités de capturer une grande variété de clichés dans le parc, au fil des heures et des changements de lumière au coucher du soleil.

Ce que nous avons appris

Les caméras des deux appareils sont impressionnantes. En utilisant les paramètres par défaut (le Galaxy S25 Ultra prenant des photos en mode 12MP avec sa caméra principale et en 12MP également avec le nouvel ultra grand-angle 50MP, tandis que l’iPhone 16 Pro Max prenait des clichés en 24MP), une première observation a émergé : le Galaxy Ultra offre généralement plus de détails, mais l’iPhone 16 Pro Max reste supérieur en termes de fidélité des couleurs.

Ces différences, bien que subtiles, ne passent pas inaperçues. Au premier coup d'œil, les photos prises avec le nouveau S25 Ultra sont excellentes. Le travail de Samsung sur son moteur ProVisual semble porter ses fruits. Apple, de son côté, privilégie des couleurs moins saturées et plus proches de la réalité, une différence qui se remarque surtout en comparaison.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Le parc présente un mélange de palmiers verts et d'arbres à feuilles caduques, le tout s'élevant dans ce qui, ce jour-là, était un ciel parfaitement bleu. Comme c'est souvent le cas, le bleu du ciel sur les photos prises avec le Samsung Galaxy S25 Ultra est un bleu cristallin qui n'existe pas forcément dans la nature.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Les efforts du S25 Ultra pour maintenir des bleus éclatants face à un vert vif, tout en capturant la lumière filtrant à travers les feuilles, ont produit un effet inattendu : une légère "floraison" de couleur autour de certaines frondes de palmiers.

Ce phénomène est subtil et difficile à percevoir sur un écran d’ordinateur, mais il est visible sur l’écran du Samsung Galaxy S25 Ultra. Bien que mineure et visible uniquement en zoomant sur la photo, cette aberration pourrait être corrigée par un ajustement de l’algorithme ProVisual de Samsung.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

On ne peut pas échapper à l'IA aussi facilement

Lors de cette excursion photographique, le bruit distinctif d’un pic-vert a attiré l’attention. Peu après, un spécimen d’acorn woodpecker a été repéré.

Sans appareil photo reflex ni objectif 300mm à disposition, l’approche a été de se rapprocher discrètement de l’oiseau en activité et de capturer quelques photos à l’aide des deux smartphones.

C’était l’un des rares moments où un zoom numérique a été utilisé, bien que de manière modérée.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Le téléobjectif 50MP du Galaxy S25 Ultra et le téléobjectif 12MP de l’iPhone 16 Pro Max se sont avérés insuffisants pour capturer les détails souhaités. Le zoom 10X du S25 Ultra, correspondant à un recadrage 12MP de son capteur 50MP, a donc été utilisé.

Les photos obtenues avec le S25 Ultra ont surpris par leur qualité, surpassant nettement celles de l’iPhone 16 Pro Max en zoom numérique.

Après avoir évalué ces différences, il était temps de s’amuser. L’une des meilleures photos prises avec le Galaxy S25 Ultra, montrant le pic-vert accroché à un tronc d’arbre et regardant sur le côté, a été intégrée à la fonctionnalité "Sketch to Image" de Galaxy AI.

En traçant grossièrement une silhouette de rongeur grimpant à côté de l’oiseau, Galaxy AI a généré une image saisissante d’une souris blanche escaladant l’arbre, avec une ombre subtile ajoutée sous l’animal.

Sur le cliché final, on pourrait croire que l’oiseau observe réellement le rongeur. Cette illusion a bluffé plusieurs spectateurs avant que l’utilisation de l’outil Galaxy AI ne soit révélée.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Résultats nocturnes

La photographie de nuit est très réussie sur les deux téléphones, chacun affichant sa tendance à donner du punch aux couleurs ou à les garder plus discrètes et réalistes.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Chaque photo de nuit prise avec le Galaxy S25 Ultra semble plus lumineuse que les clichés correspondants de l’iPhone 16 Pro Max. Cet effet est particulièrement notable sur l’ultra grand-angle 50MP du S25 Ultra.

La préférence pour l’un ou l’autre dépend probablement du goût personnel. Samsung privilégie une vision plus éclatante, bien que moins réaliste.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Nous avons également pris un rapide selfie en mode Portrait avec les deux caméras frontales et nous avons constaté que les deux images étaient superbes, mais que le mode par défaut de Samsung me donnait l'air un peu plus jeune et moins rougeaud que sur l'iPhone 16 Pro Max, qui n'a rien à envier à la réalité.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Avec une seule journée d’utilisation, il est encore trop tôt pour déterminer si les caméras du Galaxy S25 Ultra sont les meilleures de la gamme S ou si elles surpassent celles de l’iPhone 16 Pro Max. Cependant, quelques conclusions préliminaires peuvent être tirées.

L’amélioration apportée au capteur ultra grand-angle 50MP est notable. Elle ajoute une clarté et une luminosité accrues aux photos grand-angle, tout en améliorant les capacités macro. Ces résultats sont comparables, voire supérieurs, à ceux obtenus avec le capteur ultra grand-angle 48MP de l’iPhone 16 Pro Max.

Samsung et Apple semblent emprunter des chemins légèrement différents en matière d’imagerie, chacun ayant ses mérites. Quant au Samsung Galaxy S25 Ultra, son ensemble de caméras promet de grandes satisfactions.