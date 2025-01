Oubliez l’iPhone 17 Air : Samsung dévoile un Galaxy S25 Edge ultra-fin presque invisible

Samsung a fait du Apple classique lors de l'événement Samsung Galaxy Unpacked de janvier 2025, dévoilant « une chose de plus » : le Samsung Galaxy S25 Edge.

Après la présentation des Samsung Galaxy S25 et Samsung Galaxy S25 Ultra, la marque a surpris son audience en dévoilant une vidéo montrant le design interne d'un téléphone au style très sophistiqué, avec, à la fin, un profil latéral ultra-fin.

Cependant, aucune information supplémentaire n'a été partagée : pas de prix, pas de date de sortie, pas de spécifications, ni de mesures précises, laissant de nombreuses questions sans réponse.

Samsung n'en est pas à son coup d'essai en matière de teasing. L'an dernier, l'entreprise avait déjà intrigué le public avec la révélation mystérieuse du Samsung Galaxy Ring.

Des rumeurs circulent selon lesquelles Apple prévoirait de lancer un iPhone 17 "Air" ultra-fin cette année. Pourtant, il semblerait que Samsung ait l'intention de devancer Apple. On peut supposer que ce modèle sera commercialisé avant septembre, bien qu'aucune information officielle ne confirme cela.

Les équipes présentes sur place lors de l'événement Samsung ont commencé à examiner (du moins visuellement) ce Galaxy S25 Edge. Plus d'informations seront collectées dans les prochaines heures.

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Quelques détails émergent déjà grâce à la vidéo et aux démonstrations dans la salle. Ce modèle intègre un double capteur photo à l'arrière et une caméra frontale minuscule sous forme de poinçon, le tout sur un écran presque bord à bord – du moins, c'est ce que montrent les maquettes et prototypes observés.

La vidéo laisse également entrevoir des couches de gestion thermique avancées, probablement indispensables si ce modèle utilise les mêmes puces puissantes que celles des Samsung Galaxy S25 classiques.

Pour découvrir les performances des appareils photo, des processeurs et – surtout – les améliorations liées à l’intelligence artificielle sur ces appareils, consultez nos tests du Samsung Galaxy S25 et du Samsung Galaxy S25 Ultra.

En cours : cet article sera mis à jour avec plus d'informations dès qu'elles seront disponibles.