iPhone 17 Air : plus fin que jamais, il surpasse le Galaxy S25 Slim selon les rumeurs

L'iPhone 17 Air pourrait remplacer l'iPhone 16 Plus

Selon les rumeurs, l'iPhone 17 Air aurait une épaisseur de 5,5 mm

Il devrait remplacer l'iPhone 16 Plus

Samsung lancerait également un Galaxy S25 Slim

Si les rumeurs s'avèrent exactes, une nouvelle version de l'iPhone pourrait voir le jour cette année : l'iPhone 17 Air. Grâce à un célèbre analyste spécialisé dans les produits Apple, certaines informations sur l'épaisseur de ce modèle auraient fuité. Il semblerait même qu'il dépasse le Samsung Galaxy S25 Slim en termes de finesse.

D'après Ming-Chi Kuo (relayé par MacRumors), l'iPhone 17 Air atteindrait une épaisseur minimale de seulement 5,5 mm. À titre de comparaison, l'iPhone 16 actuel affiche une épaisseur de 7,8 mm. Ainsi, ce nouvel appareil serait près de 30 % plus fin.

D'après les données connues sur le Galaxy S25 Slim, celui-ci afficherait une épaisseur de 6,x mm. Pour ceux recherchant le téléphone phare le plus fin du marché en 2025, l'iPhone 17 Air pourrait bien devenir une référence – sous réserve de confirmation de ces dimensions.

Pour atteindre une telle finesse, l'iPhone 17 Air pourrait proposer uniquement un support eSIM, abandonnant ainsi le traditionnel emplacement pour carte SIM physique. Ce choix contribuerait à réduire davantage l'épaisseur de l'appareil. Ce modèle remplacerait l'actuel iPhone 16 Plus dans la gamme Apple.

L'amaigrissement de l'iPhone

L'iPhone 6 est l'iPhone le plus fin à ce jour (Image credit: Future)

Le modèle Plus semble être le moins populaire de la gamme iPhone, et Apple espère relancer ses ventes grâce à un nouveau design et un changement de nom – la finesse de l'appareil devenant son argument de vente principal.

Si la prédiction des 5,5 mm s'avère exacte, l'iPhone 17 Air pourrait devenir l'iPhone le plus fin jamais produit. Le précédent détenteur de ce titre était l'iPhone 6, lancé en 2014, avec une épaisseur de 6,9 mm.

Par ailleurs, l'appareil pourrait intégrer une technologie d'écran plus fine et plus efficace, permettant d'atteindre cet objectif de 5,5 mm. Comme pour les autres modèles de la gamme iPhone 17, des améliorations de performances sont également attendues.

C'est toutefois Samsung qui ouvrira le bal des smartphones ultra-fins : le prochain événement Samsung Unpacked est prévu pour le 22 janvier. À cette occasion, quatre modèles de Galaxy S25 pourraient être présentés, dont le très attendu Galaxy S25 Slim.