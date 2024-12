Apple aurait lancé la production de l'iPhone 17 Air

Nous pourrions dire adieu au modèle Plus

La « phase d'introduction du produit » a commencé

Des changements de design sont prévus pour l'iPhone 17 Air

Apple explore toujours l'idée d'un iPhone Pliable

Cela pourrait être le modèle le plus intéressant de la série iPhone 17, et aussi le plus fin jamais conçu. Selon un nouveau rapport, l'iPhone 17 Air (ou peut-être l'iPhone 17 Slim ?) serait officiellement entré en production.

D'après DigiTimes (relayé par MacRumors), l'iPhone 17 Air serait désormais dans la phase d'introduction produit chez Foxconn, le fabricant taïwanais responsable de l'assemblage de nombreux appareils pour Apple.

Cela signifie que les premières séries de production pilote peuvent commencer, accompagnées des validations de design et des tests de prototypes. Cette étape précède la production de masse, mettant ainsi le modèle sur la voie d’un lancement prévu pour septembre de l'année prochaine.

Le rapport ne livre pas beaucoup plus d’informations sur l’iPhone 17 Air, mais DigiTimes établit une nouvelle fois un lien potentiel avec un iPhone pliable. Si Apple réussit à produire un iPhone ultra-fin, cela pourrait aussi contribuer au développement d’un modèle pliable.

Un espace restreint

Comme ceci, mais beaucoup plus mince (Image credit: Future)

L’iPhone 17 Air pourrait n’avoir que 6 mm d’épaisseur, ce qui le rendrait bien plus fin que l’iPhone 16 Plus qu’il est supposé remplacer – ce dernier affichant une épaisseur relativement importante de 7,8 mm.

Des sources ont indiqué que ce modèle pourrait être équipé d’un unique appareil photo à l’arrière, positionné au centre, en haut de l’appareil. En raison de sa finesse extrême, il se pourrait également que cet iPhone ne dispose pas d’un emplacement pour carte SIM, reposant exclusivement sur la technologie eSIM.

La conception d’un iPhone aussi mince pose des défis évidents, notamment en termes d’intégration des circuits nécessaires tout en évitant la surchauffe. Cependant, l’expérience accumulée par Apple avec la fabrication des différents modèles d’iPad devrait lui être d’une grande aide.

Quoi qu’Apple ait prévu pour l’iPhone 17 Air, ce modèle devrait être présenté aux côtés de trois autres modèles de la série iPhone 17, probablement en septembre 2025. Avant cela, le lancement de l’iPhone SE 4 est attendu.