Samsung Galaxy Unpacked : 5 annonces majeures à attendre, du Galaxy S25 Ultra au Projet Moohan

C'est officiel : le prochain événement Samsung Galaxy Unpacked est fixé au 22 janvier. Plus que quelques jours avant que Samsung ne lève le voile sur ce qui pourrait être parmi les innovations technologiques les plus excitantes et révolutionnaires de 2025.

Mais que peut-on réellement attendre de cette édition organisée à San Jose cette année ? Bien entendu, Samsung n’a encore rien confirmé officiellement, mais de nombreuses fuites et rumeurs suscitent l’impatience : de nouveaux smartphones Galaxy, des fonctionnalités logicielles inédites, et peut-être même un casque de réalité mixte premium totalement innovant.

Ci-dessous, cinq grandes annonces à anticiper lors de l’événement Samsung Galaxy Unpacked 2025.

Samsung Galaxy S25 Ultra

Le Samsung Galaxy S24 Ultra (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Le Samsung Galaxy S25 Ultra a fait l'objet de plus de fuites que le Titanic, et tout porte à croire que ce successeur attendu du Galaxy S24 Ultra sera le fleuron de la prochaine gamme de smartphones Samsung.

Parmi les améliorations attendues, on parle d’un design plus arrondi (rappelant le Google Pixel 9 Pro XL et l’iPhone 16 Pro Max), un écran de 6,9 pouces, un nouvel appareil photo ultra grand-angle de 50 MP, une charge sans fil de 25W et une capacité de 16 Go de RAM (au moins pour le modèle 512 Go).

Ces nouveautés devraient être propulsées par le tout nouveau (et puissant) chipset Snapdragon 8 Elite, déjà connu pour ses performances dans les OnePlus 13 et Asus ROG Phone 9 Pro. D’après les tests menés par TechRadar, ce processeur “va révolutionner le monde des smartphones”, faisant du Galaxy S25 Ultra un modèle qui dominera sûrement les discussions sur les meilleurs smartphones Android de 2025.

Samsung Galaxy S25

Le Galaxy S25 pourrait ressembler au Galaxy S24 (photo) (Image credit: Future | Roland Moore-Colyer)

Le Galaxy S25 Ultra ne sera pas le seul smartphone présenté ce mois-ci. Deux modèles plus abordables devraient également être annoncés : le Galaxy S25 et le Galaxy S25 Plus.

Ces deux appareils, tout comme le modèle Ultra, pourraient embarquer le chipset Snapdragon 8 Elite (bien qu’une version Exynos 2500 soit envisageable pour certaines régions) et adopter un design plus arrondi que leurs prédécesseurs. Parmi les améliorations attendues, on mentionne 12 Go de RAM pour toutes les configurations et la compatibilité avec la charge sans fil magnétique Qi2.

Une rumeur intrigue particulièrement : l’arrivée d’un Samsung Galaxy S25 Slim. Bien que les avis divergent quant à sa date de sortie, si ce modèle fin est annoncé en janvier, il pourrait être commercialisé plus tard dans l’année. Une surprise qui ajouterait du piquant à cet événement de San Jose.

Galaxy AI

Circle to Search sur le Galaxy S24 Ultra (Image credit: Samsung)

Samsung met les bouchées doubles sur le marketing lié à l’IA pour son prochain événement Galaxy Unpacked, laissant présager d’importantes avancées en matière d’intelligence artificielle pour la gamme Galaxy.

Dans l’annonce officielle de l’événement, Samsung invite à : « Se préparer à une IA plus naturelle et intuitive. La prochaine évolution de l’intelligence artificielle Galaxy arrive et va transformer la façon d’interagir avec le monde au quotidien. La nouvelle série Galaxy S s’apprête une fois de plus à définir les standards des expériences mobiles basées sur l’IA, aujourd’hui et à l’avenir. »

En d’autres termes, de nouvelles fonctionnalités logicielles majeures feront leur apparition aux côtés des téléphones évoqués. Parmi elles, une mise à jour importante pour l’assistant vocal Bixby semble quasiment inévitable. Selon le célèbre leaker @UniverseIce, cet événement Galaxy Unpacked sera l’occasion pour Samsung de « montrer à Apple ce qu’est une IA de pointe », ajoutant que « de nombreuses nouvelles fonctionnalités IA du Galaxy S25 n’ont pas encore été révélées ».

Samsung Galaxy Ring 2

La Galaxy Ring originale a été annoncée lors de la conférence Galaxy Unpacked 2024. (Image credit: Samsung)

La Galaxy Ring de Samsung, dévoilée lors de l’événement Unpacked de janvier dernier et disponible à la vente seulement depuis juillet, pourrait bien être suivie par une Galaxy Ring 2 lors de l’édition de cette année.

Bien sûr, peu d’informations ou de visuels sont attendus à San Jose concernant ce successeur potentiel du meilleur anneau connecté du marché. Toutefois, Samsung pourrait proposer une "introduction" à la Galaxy Ring 2 durant l’événement Unpacked. Ce nouvel appareil est pressenti pour offrir des capteurs plus précis, une IA améliorée et une meilleure autonomie.

Project Moohan

Le casque de réalité mixte Project Moohan de Samsung (Image credit: Google)

Le Project Moohan, un casque de réalité mixte signé Samsung et présenté comme « la première plateforme entièrement conçue pour l’ère Gemini », a été officiellement annoncé en décembre dernier. Cependant, une démonstration pourrait être offerte aux participants de l’Unpacked à San Jose.

Actuellement limité à un kit de développement, Project Moohan repose sur la technologie XR d’Android. Google et Samsung ont confirmé que « les premiers produits basés sur cette plateforme seront commercialisés en 2025 », laissant penser qu’un appareil portable proche de sa version finale pourrait être imminent. Croisons les doigts.