Samsung lance ses Galaxy Tab S12 pour défier l’iPad Pro M5 — avec un SmartTag3 compatible iPhone

Samsung vient d’annoncer les Galaxy Tab S12+ et S12 Ultra haut de gamme

Le modèle Ultra devient plus fin et plus puissant

Le nouveau SmartTag3 devient compatible avec iOS

Samsung vient de présenter ses nouvelles tablettes premium, les Galaxy Tab S12+ et Galaxy Tab S12 Ultra.

La Galaxy Tab S12 Ultra possède un écran AMOLED de 14,6 pouces affichant 2 960 x 1 848 pixels à 120 Hz. Malgré cette immense dalle, son châssis ne mesure que 5,1 mm d’épaisseur. À l’intérieur, Samsung utilise la puce MediaTek Dimensity 9500, une batterie de 11 600 mAh avec recharge 45 W, 12 ou 16 Go de RAM et jusqu’à 1 To de stockage.

La tablette bénéficie d’une certification IP68, d’un appareil photo principal de 13 Mpx accompagné d’un ultra grand-angle de 8 Mpx, d’une caméra frontale de 12 Mpx et de quatre haut-parleurs. Le S Pen est également fourni.

Samsung la présente comme sa tablette la plus fine et la plus puissante à ce jour, avec jusqu’à 61 % de performances NPU supplémentaires, 19 % de mieux côté CPU et 17 % de gain GPU par rapport à la Galaxy Tab S11 Ultra. Elle se positionne ainsi directement face à des modèles premium comme l’iPad Pro M5.

(Image credit: Samsung)

La Galaxy Tab S12+ réduit légèrement la voilure avec un écran de 12,6 pouces affichant 2 800 x 1 752 pixels, une épaisseur de 5,3 mm et une batterie de 10 600 mAh.

Son stockage maximal s’arrête à 512 Go et aucune version 16 Go de RAM n’est proposée. Elle ne possède également qu’un appareil photo arrière de 13 Mpx et se limite au Wi-Fi 6E, tandis que l’Ultra profite du Wi-Fi 7.

En France, les Galaxy Tab S12 doivent être commercialisées à partir du 7 octobre 2026, dans des finitions Anthracite et Argent. La Galaxy Tab S12+ Wi-Fi 256 Go est affichée autour de 1 319 €, tandis que la Galaxy Tab S12 Ultra Wi-Fi 256 Go démarre à 1 539 €.

Samsung accompagne également ses nouvelles tablettes de plusieurs offres logicielles, avec notamment des périodes d’accès à Google AI Pro, Notability et Adobe Photoshop selon les conditions d’éligibilité.

Des immenses tablettes à un minuscule traqueur

(Image credit: Samsung)

Samsung a également dévoilé le Galaxy SmartTag3, troisième génération de son traqueur Bluetooth et première version conçue pour fonctionner aussi bien avec l’écosystème Galaxy qu’avec iOS.

Le nouveau modèle se veut nettement plus discret. Samsung annonce un format 35 % plus petit et 33 % plus léger que le SmartTag2. Son autonomie peut atteindre 550 jours, ou jusqu’à 790 jours en mode économie d’énergie.

Le SmartTag3 améliore aussi plusieurs fonctions de localisation, notamment Compass View, qui aide à déterminer précisément la direction d’un objet à proximité, et Place Notification, capable d’envoyer une alerte lorsqu’un tag arrive dans un lieu défini ou le quitte.

Son fonctionnement multiplateforme le rapproche davantage de produits comme l’Apple AirTag, tout en donnant enfin aux propriétaires de smartphones ne fonctionnant pas exclusivement sous Android la possibilité d’utiliser le traqueur de Samsung.

Le SmartTag3 doit être lancé en Corée du Sud le 7 octobre, puis aux États-Unis. Samsung prévoit ensuite un déploiement progressif dans d’autres pays en 2027. Au 1er octobre 2026, aucun prix ni calendrier précis pour la France n’a encore été annoncé.