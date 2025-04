Nikon dévoile le Z5 II, un appareil photo sans miroir plein format

Même capteur stabilisé plein cadre de 24,5 Mpx que le Nikon Zf

Le dernier processeur Expeed 7 apporte une série d'améliorations en termes de performances

Plus cher que le Z5 au lancement, avec un prix de 1 899 € pour le boîtier seul

Nikon dévoile le successeur de son hybride plein format d’entrée de gamme, le Z5 : voici le puissant – et plus onéreux – Z5 II.

Le timing semble approprié : lancé en 2020, le Z5 de 24 MP commençait à accuser le poids des années, notamment pour la photo en rafale et la vidéo.

Nikon a mis les bouchées doubles avec le Z5 II. Ce modèle de deuxième génération propose plusieurs améliorations en matière de performance et intègre de nombreuses fonctionnalités issues des modèles phares de la marque, notamment un autofocus de haut niveau.

Ces évolutions rappellent l’approche adoptée avec le Z50 II, une mise à jour solide sans être révolutionnaire.

Le hic, c’est que le Z5 II paraît coûteux pour un modèle d’entrée de gamme, au point de se rapprocher dangereusement des appareils milieu de gamme de Nikon. À tel point qu’il pourrait même représenter une montée en gamme pour les utilisateurs du Z6 II, l’ancienne référence de milieu de gamme, depuis remplacée par le Z6 III. Reste à savoir si le Z5 II sort de son registre, ou s’il trouve l’équilibre parfait.

Image 1 of 2 (Image credit: Nikon) (Image credit: Nikon)

Trop de boîtier pour débuter ?

Depuis son lancement il y a cinq ans, le Nikon Z5 a vu son prix baisser régulièrement, au point de se trouver à moins de 1 000 €. Un tarif cohérent pour un public débutant ou amateur souhaitant passer au plein format.

Le Z5 est d’ailleurs remarquablement bien conçu pour un appareil d’entrée de gamme, ce qui en fait une excellente affaire pour les photographes orientés photo. En revanche, en 2025, ses caractéristiques restent limitées pour la vidéo ou les scènes d’action. D’où l’arrivée du Z5 II.

Proposé à 1 899 € nu, ou 2 199 € avec l’objectif 24-50 mm, le Z5 II coûte environ 10 % de plus que le Z5 à sa sortie en 2020, mais revient au double du prix actuel du Z5. Dans certaines régions, un kit avec le 24-70 mm f/4 est aussi disponible pour 2 499 €.

Que propose-t-il pour ce tarif ? Un capteur de 24,5 MP, comme le Z5, mais dans une version affinée, identique à celui du Nikon Zf, accompagné du meilleur système de stabilisation jamais proposé par Nikon, évalué jusqu’à 7,5 IL.

Il intègre également le dernier processeur Expeed 7, plus réactif, offrant des rafales à 14 images par seconde en continu, ou 30 i/s en mode "capture rapide +" avec jusqu’à une seconde de pré-déclenchement à mi-course.

Le système autofocus à détection de phase avec suivi 3D est également le plus performant de Nikon, déjà présent sur les modèles phares Z8 et Z9. Il détecte jusqu’à neuf types de sujets : personnes, oiseaux, chiens, chats, voitures, avions, etc.

Selon Nikon, le Z5 II peut détecter des sujets petits et éloignés occupant seulement 3 % du cadre. Son autofocus est aussi le plus sensible à ce jour, capable de faire la mise au point jusqu’à -10 IL, ce qui lui permet de fonctionner dans une quasi-obscurité.

La vidéo progresse aussi nettement par rapport au Z5. On dispose désormais de la 4K 30p avec les profils colorimétriques N-RAW et N-Log de Nikon, ainsi que de la 4K 60p (avec recadrage de l’image). Il s’agit également du premier modèle Nikon capable d’enregistrer en N-RAW directement sur une carte mémoire. Le Z5 II est équipé de deux emplacements SD UHS-II.

Image 1 of 2 (Image credit: Nikon) (Image credit: Nikon)

Les performances ne sont pas les seules à évoluer : l’ergonomie du Z5 II s’améliore également. Son boîtier tropicalisé reprend celui du Z6 III, avec un écran tactile orientable de 3,2 pouces et 2,1 millions de points, qui se déplie latéralement et peut se retourner pour des selfies. Le viseur électronique passe à 3,69 millions de points et devient trois fois plus lumineux, atteignant 3 000 nits contre 1 000 pour le Z5.

Comme sur le Z50 II, un bouton Picture Control permet de choisir un profil colorimétrique, avec des recettes téléchargeables via le Nikon Imaging Cloud ou à créer soi-même.

Au final, c’est une mise à jour importante, sans bouleversement, même si le prix peut sembler élevé. Cela dit, Nikon a l’habitude de proposer des remises plus rapides et plus importantes que ses concurrents.

Le fait que le Z5 II corrige les trois points qui manquaient au Z6 II souligne le bond en avant de cette série. La gamme Z5 redéfinit ce qu’on peut attendre d’un hybride plein format d’entrée de gamme. Un test complet du Nikon Z5 II est en cours, et les impressions seront partagées prochainement.