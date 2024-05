Vous aimez le Fujifilm X100VI mais vous voulez changer d'objectif ? Le nouveau X-T50 pourrait être le meilleur choix

Le Fujifilm X100VI a fait sensation cette année, mais l'objectif fixe de cet appareil photo compact peut sembler trop restrictif pour certains. Ils pourraient alors préférer le nouveau X-T50 à objectif interchangeable.

Doté du même capteur APS-C stabilisé de 40MP et du processeur X-Processor 5 que le X100VI et le plus coûteux Fujifilm X-T5 , le X-T50 offre un charme rétro indéniable et un tout nouveau cadran de simulation de film qui met à portée de main l'excellente gamme d'effets de Fujifilm.

Le X-T50 est essentiellement un mini X-T5, avec un boîtier plus petit en plastique, non étanche, et il est plus abordable. Logiquement, il devrait remplacer le X-T30 II , longtemps considéré comme le meilleur appareil photo sans miroir rétro de la série X de Fujifilm pour les débutants. Cependant, Fujifilm indique que l'ancien modèle restera en vente.

C'est une situation similaire à celle du lancement du X-S20. Ce dernier n'a pas remplacé le X-S10, mais se positionne au-dessus comme un modèle plus cher et plus performant. L'histoire se répète avec le X-T50 et le X-T30 II.

Il faut admettre que le prix du X-T50 est surprenant. Il coûte 1 399 $ (environs 1 290 euro) pour le boîtier seul, ou 1 799 $ (environs 1 655 euro) avec le nouveau kit d'objectif XF 16-50mm f/2.8-4.8 R LM WR lancé en même temps que l'appareil (prix à confirmer en France), en faisant un modèle de gamme moyenne en termes de prix.

Ce n'est pas beaucoup moins que le prix actuel réduit du Fujifilm X-T5, âgé de deux ans, qui est d'environ 200 € de plus. À ces prix, il est difficile de recommander le X-T50 par rapport au X-T5, qui est un appareil photo de qualité supérieure pour les amateurs, avec une meilleure qualité de fabrication et des performances globales supérieures, incluant des doubles emplacements pour cartes, des rafales plus longues, et l'enregistrement vidéo en 6K.

La différence de prix est significative par rapport au X-T30 II, à environ 50 % de plus. Cependant, le X-T50 est moins cher que le X100 VI, malgré la même qualité d'image et de vidéo, et il peut être associé à l'un des nombreux excellents objectifs XF de Fujifilm.

Si les simulations de film de Fujifilm ont retenu l'attention, alors le nouveau cadran dédié sera particulièrement intéressant. Il inclut les looks originaux et le tout dernier profil de couleur Reala Ace, et laisse de la place pour trois options supplémentaires de votre choix, bien qu'il ne soit actuellement pas possible d'assigner l'une de vos propres recettes à l'une de ces options personnalisées.

Le nouveau cadran remplace le cadran de mode de prise de vue du X-T30 II et du X-T5, et donne au X-T50 l'impression d'être un appareil photo pour débutants, malgré ses performances améliorées en image et en vidéo, incluant la vidéo 6K 10 bits en interne et l'option de filmer en raw vidéo sur un enregistreur externe via HDMI.

Globalement, le X-T50 marie une qualité d'image et des fonctionnalités superbes avec un boîtier moins cher et une maniabilité et des performances plus basiques qu'un appareil sérieux comme le X-T5.

Les dates de mise en vente sont le 17 juin pour le X-T50 et le 28 mai pour l'objectif 16-50mm.